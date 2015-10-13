Авторы Бугринского моста в Новосибирске — инженерная группа «Стройпроект» (со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге) — получили почетную награду Award of Merit за этот проект. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, церемония награждения FIDIC Awards 2016 (лучшие инженерные проекты мира по версии Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC) состоялась 26 сентября в Марокко. При оценке жюри учитывало такие критерии, как инновационность, качество, профессионализм, долговечность, охрана окружающей среды.

мэрия Новосибирска Споры о функциональности Бугринского моста в Новосибирске продолжаются даже спустя два года после его запуска в эксплуатацию

Достоинств третьего моста через реку Обь в Новосибирске никто не умаляет. Шестиполосный Бугринский мост протяженностью более двух километров в длину сегодня имеет самый большой в России основной пролет в 380 метров. Арочный пролет моста с высотой свода 72 м впервые в мировой практике сооружался методом вертикальной радиальной надвижки.

Он считается одной из достопримечательностей не только самого Новосибирска, но и области. Не так давно мост совместно с Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета и местным зоопарком был предложен жителями региона в качестве символов для новых денежных купюр. Правда все эти достопримечательности не вошли даже в топ-10 конкурса, объявленного Центробанком.

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Популярностью мост пользуется у любителей селфи и панорамных фотографий. Многие гости сибирской столицы специально проезжают по этому мосту, чтобы своими глазами увидеть столь популярный объект. Мост уже изображают на открытках, магнитах и другой сувенирной продукции.

Однако жители мегаполиса, которым ежедневно приходится добираться до работы с левого на правый берег или наоборот, порой в многочасовых и многокилометровых пробках, считают, что эстетика моста все же не главное, что должно учитываться при его возведении. А красивый Бугринский мост за два года эксплуатации не то что не выполнил возложенный на него функционал, но даже не оправдал надежд новосибирцев. Он по-прежнему не загружен, в то время как два других — Димитровский и Октябрьский — все чаще «стоят».

Член общественного совета по транспорту Новосибирской области Владимир Кириллов считает, что Бугринский мост построен «из пробки в пробку».

«Не важно, как выглядит мост, мы же не девчонки с селфи-палками, нам ездить надо. В 2014 году Владимир Городецкий (губернатор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ) отрапортовал, что после встречи с президентом Владимиром Путиным он добился выделения 10 миллиардов на достройку Бугринского моста. Но Минтранс Новосибирской области так и не сделал проектно-сметную документацию, денег не дали», — сказал ИА REGNUM Владимир Кириллов, отметив, что мост должен был быть с выходами на улицу Немировича-Данченко и на Восточный обход.

«Область не воспользовалась шансом. А так получается — как и в Красноярке, такой же мост — неэффективное вложение средств федерального бюджета, эффект около 30%. Счетная палата Росавтодор с полгода назад проверяла. Это проблема системная. Всерьез обсуждать нечего. Тем более, когда есть с чем сравнивать — тот же мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Или мост в Сургуте. Про Китай уж и говорить стыдно», — считает представитель новосибирской общественности.

Доцент кафедры архитектуры Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии и член Союза архитекторов России Игорь Поповский отмечает, что пропускная способность окончательная — требование генплана. И рассчитывается она при создании всей транспортной схемы до 2030 года, с условием развития всех прилегающих территорий.

«Вообще-то обычная мировая практика — строительство инфраструктур на будущее развитие, а не как ответ на кризисную ситуацию. Мост строили как часть будущей инфраструктуры. Он дал развитие прилегающим территориям, и это совершенно очевидно по ряду инвестиционных проектов, таких как, например, ЖК «Европейский Берег». Димитровский мост также определенное время не был соединен с центром туннелем и так же был недогруженным. Кстати, Бугринский мост намного больше сегодня фактически отводит от центральных мостов автомобилей, чем мост Северного обхода», — рассказал ИА REGNUM Игорь Поповский.

Отметим, в июле 2015 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что проект третьего моста через Обь, который был актуален в 90-е годы, предполагал немного другое его расположение: «Тот мост по проекту тоже должен был проходить через Бугринскую рощу, но по-другому, на него должен был быть прямой выход с «горбатого моста». Этот проект предполагал прямую связь между Советским шоссе и мостом, и поэтому функциональность того, спроектированного моста была совсем иной, чем у Бугринского». Градоначальник еще год назад подчеркивал: чтобы Бугринский мост заработал, пропуская, как планировали власти, до 180 тыс. автомобилей в сутки, в него необходимо «вкладываться и вкладываться».

Однако член Союза архитекторов России Игорь Поповский говорит, что «мост в 90-х» проходил в северной части Бугринской рощи, а не южнее».

«Иначе говоря, он был практически рядом с речным вокзалом в створе ул. Автогенной. Но именно он и отрезал большую часть Бугринской рощи, что стало предметом критики экологов. Совершенно очевидно, что этот мост был бы скорее всего более напряженным в развязке на Большевистской. Мост, который может соединиться с Советским шоссе — это Нижнеельцовский створ. Он становится сегодня актуальным в рамках концепции наукополиса агломерации Новосибирска. Но она создана позже, чем произошли все проектные и строительные работы по Бугринскому мосту. Сегодня это реальная возможность получить федеральные средства для строительства Южного обхода. Однако следует учесть, что для этого сначала надо разработать ТЭО, затем РД и пройти экспертизу. Это как минимум 3−5 лет. Но вот вряд ли федеральные структуры выделят средства для Южного обхода, пока не закончен Восточный (Восточный тоже не начинался параллельно Северному). Поэтому актуально быстрее строить Восточный и готовить проектную документацию Южного. Или Юго-Западного транзита, который тоже попадает под федеральные деньги. А это уже развитие инфраструктуры конкретно Бугринского моста. Должны также учитывать, что кризисная ситуация все может оттянуть на большее время реализации. По Новосибирску мосты строятся со скоростью один мост в 20 лет», — говорит Поповский.

История Бугринского моста через Обь, который сегодня соединяет Кировский и Октябрьский районы Новосибирска, началась в 2010 году. Ввели в эксплуатацию мост через четыре года — в октябре 2014 года. На торжественном открытии движения по мосту присутствовали президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Максим Соколов.

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Протяженность моста составляет более двух километров, также введены в эксплуатацию две развязки на ул. Ватутина и ул. Большевистской. Объект получил поддержку на федеральном уровне. Всего на строительство третьего моста потрачено более 17 млрд рублей. Но, как уже отмечалось выше, проблем автомобилистов мост пока решить не смог: например, пробка с улицы Петухова сместилась на Винаповский мост, а пробки к мостам, соединяющим левобережье с правобережьем, все чаще достигают восьми и больше баллов.