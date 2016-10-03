Безвизовый режим Украины и ЕС

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В начале сентябре несдержанный оптимизм Киева по поводу введения безвизового режима ЕС для Украины заразил уже и некоторых евробюрократов. За минувшие недели мало что изменилось. «Я надеюсь и убеждён, что это (решение о предоставлении безвизового статуса — Ред.) произойдёт в октябре. Очень позитивные сигналы есть как со стороны стран — членов ЕС так и со стороны Европарламента. Поэтому это должно случиться», — утверждает Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в комментарии для Deutsche Welle. В Европарламенте позитивный сигнал в целом подтверждают, но напоминают о необходимых процедурах. Представитель комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) Эстефания Нарильос заявила СМИ, что Европарламент незамедлительно начнёт переговоры со странами ЕС, однако «…предсказать, сколько продлится переговорный процесс, невозможно, это может занять как один, так и более месяцев». И даже после успешного завершения переговоров их результаты не будут означать автоматического предоставления безвизового статуса, необходимо еще утверждение Совета Евросоюза и Европарламента.

Сам же комитет Эстефании Нарильос 26 сентября большинством голосов поддержал столь желанное для Киева решение. Окончательную же поддержку Европарламента Украина должна получить в октябре, на его ближайшей сессии. После чего «мяч» перейдёт к Совету Евросоюза:

— рассмотрение рабочей группой Совета ЕС по визовым вопросам;

— рассмотрение постоянными представителями стран — членов Еврокомиссии;

— рассмотрение Советом ЕС.

В общем, инстанций, которые предстоит миновать, ещё хватает.

Т.е., несмотря на ежедневный вал новостей на тему «уже вот-вот», предметно мало что меняется. Актуальной по-прежнему остаётся дата 1 января 2017 года, которую осторожные комментаторы в ЕС называли ещё в начале сентября.

И как раз на этом долгом финальном отрезке Украину могут подстерегать неожиданности. До 1 ноября Нидерланды должны вынести окончательное решение по соглашению об ассоциации с ЕС. Напомним, Нидерланды остаются единственной из стран ЕС, которая до сих пор его не одобрила. Дело в том, что население Нидерландов во время соответствующего референдума в апреле этого года 61% голосов проголосовало «против». И если политическая элита страны в то время этим решением была обескуражена, то за прошедшие месяцы стала скорее склоняться к мнению своих граждан. По крайней мере глава правительства Марк Рютте энтузиазма не проявляет.

Что изменилось за это время? По мнению политолога Владимир Корнилова, на правительство Нидердандов оказал влияние референдум Британии о выходе из ЕС: «В Нидерландах начали понимать, что «демократия» не настолько растяжимое понятие, как считают украинские власти. Почему, например, в Британии, где сторонники выхода из ЕС получили минимальный перевес над оппонентами, правительство решительно заявило о подчинении воле народа, а в Нидерландах, где подавляющее большинство избирателей велело своему правительству отказаться от ратификации украинского Соглашения, премьер начал выискивать альтернативные значения слова «Нет»?», — пишет эксперт в своём материале для «Украина.ru».

Таким образом, правительству Нидерландов предстоит принять решение как раз во время того, как вопрос о «бизвизе» для Украины попадёт в Совет ЕС. Вряд ли можно однозначно предсказать, не станет ли отказ одобрить ассоциацию с Украиной тем внезапным обстоятельством, которое изменит всеобщую эйфорию на скепсис.

Впрочем, в Киеве считают, что фраза Марка Рютте «скорее всего нет» в отношении соглашения об ассоциации — не повод отчаиваться. «Мы сейчас в активном диалоге с нидерландской стороной относительно возможных вариантов решения этого вопроса. К нам подключились в этом диалоге представители ЕС. Заявление премьер-министра Нидерландов было скорее тактическим заявлением, связанным с подготовкой к предстоящим парламентским выборам, которые состоятся 15 марта 2017 года», — объяснил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев во время общения с журналистами.

«Скорее всего, Нидерланды не ратифицируют торговый договор ЕС с Украиной. Этот договор стал поводом для бунта в Киеве и боевых действий на востоке страны. Но голландцы проголосовали против соглашения, хотя прочие страны ЕС и оказывают давление на правительство в Гааге, пытаясь заставить его сдержать слово», — пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

«Противники ассоциации с Украиной победили на референдуме с большим перевесом. Рютте попытался найти компромисс, который дал бы ему возможность одновременно действовать в соответствии с результатами референдума и выполнить подписанное ранее соглашение, которое на практике уже регулирует европейско-украинскую торговлю. Его кабинет предложил принять договор без одобрения Нидерландов, однако это вряд ли возможно в долгосрочной перспективе. Политически это бы означало, что совместные решения стран ЕС впоследствии можно будет оспорить — своего рода «неделя на возврат товара». На практике товары из Украины свободно потекут на единый европейский рынок ЕС, за исключением одной страны. И это противоречит основополагающей идее единого рынка», — говорится в публикации.

«Возможный компромисс заключается в том, что прочие страны Евросоюза согласятся на дополнение к договору, уточняющее, что документ не является основой для будущего членства Украины в ЕС. Но это вызовет недовольство как Украины, так и тех европейских стран, которые хотели бы видеть ее в союзе… Еще один вариант — отложить окончательное решение до выборов в Нидерландах в марте будущего года. Опросы общественного мнения говорят о том, что либерал Марк Рютте весьма непопулярен. Вероятно, он не хочет ратифицировать документ, чтобы не усиливать раздражение избирателей. А руки нового правительства будут развязаны. Однако нет никаких гарантий, что и новое правительство не будет состоять из противников ЕС и договора с Украиной. Дело случая», — говорится в статье.

Экономика и экспорт

Пресс-служба Минэкономразвития Украины фиксирует рост экспорта Украины в ЕС.

«Экспорт товаров в страны ЕС продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, объём украинского экспорта товаров в страны ЕС по итогам шести месяцев 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года вырос на 6,7% (на 412,1 миллиона долларов). В экспорте товаров в страны ЕС наблюдалось увеличение роста объемов по преимущественному большинству отраслей, за исключением продукции металлургического комплекса, минеральных продуктов и продукции химической промышленности», — говорится в официальном сообщении.

Иными словами, статьи экспорта, дающие Украине основной доход с Европой, не росли, рост обеспечен за счёт второстепенных. Впрочем, в киевском представительстве ЕС, видимо, своя методика подсчёта — там с начала января 2016 года зафиксировали только 5%-ный рост торговли.

Интересно, что за тот же период экспорт Украины в целом снизился на 9,2%, а сальдо торгового баланса упало до 682,6 млн долл (с +351 млн в I полугодии 2015 года).

Из несомненных успехов — 10-кратный рост поставок украинских томатов на рынок ЕС в текущем году — 2,3 тыс. тонн (243 тонны в прошлом году). Впрочем, основным зарубежным потребителем этой продукции всё равно пока остаётся Белоруссия (14,5 тыс. тонн).

Экспорт подсолнечного масла в ЕС вырос в 2,7 раза (1,4 млн тонн в 2015/2016 маркетинговом году против 0,4 млн тонн в 2014/2015 м.г.), информирует генеральный директор ассоциации «Укролияпром» Степан Капшук.

А в целом же экспорт продовольствия, как сообщалось ранее, вырос примерно на 70% в сравнении с 215 годом.

Продолжаются переговоры об увеличении торговых квот в ЕС для украинского бизнеса, которые ведёт правительство Украины. Напомним, по состоянию на конец июня украинские производители использовали 85% квот на поставку товаров в ЕС, причем многие же были исчерпаны уже в I квартале.

При этом в Минагрополитики уточняют, что хотели бы получить от ЕС отдельные квоты на органическую продукцию украинского агропрома и считают неправильным нынешнее положение, когда производители органической и обычной продукции претендуют на одну квоту. Соответствующие переговоры с Европейской комиссией ведёт заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

29−30 сентября состоялся визит в Киев комиссара Европейского союза по вопросам торговли Сесилии Мальмстрём, в ходе которого были озвучены «хорошие новости».

«Еврокомиссия… одобрила предоставление дополнительного доступа украинскому бизнесу в дополнение к существующим в аграрной и промышленной сфере», — сказала Мальмстрем. Еврокомиссия, в частности, одобрила увеличение квот на ячмень на 7,8 тыс. тонн, овес — 4 тыс. тонн, кукурузу — 650 тыс. тонн, мед — 3 тыс. тонн, пшеницу — 6 тыс. тонн, виноградный сок — 500 тонн и переработанные томаты — 5 тыс. тонн. Кроме того, планируется квоты увеличить на удобрения и электронику. Однако, для вступления данного решения в силу оно должно быть утверждено Европейским советом и Европейским парламентом.

Издание «Европейская правда» сообщает любопытные подробности — ни один из руководителей парламентских фракций в Верховной раде не явился на запланированную встречу с Мальмстрем. «Мы были удивлены не только этим. Мы планировали обсудить торговые отношения Украины и ЕС, а вместо этого депутаты говорили об усилении санкций против России», — сказал изданию источник.

Европа требует сырьё

«Евросоюз готов продвигаться к предоставлению нашего второго транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн при условии, что будут выполнены все модальности, о которых было договорено раньше. Транш может быть предоставлен на протяжении этого года», заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в рамках ежегодного экономического форума YES в Киеве.

«Ожидаем, что парламент Украины примет необходимые решения и мы сможем получить поддержку Европейского союза», — в тон еврочиновнику согласился премьер-министр. Модальности, о которых было договорено и которые должен одобрить украинский парламент, заключаются в отмене решения о запрете экспорта леса-кругляка. Соответствующий закон Верховная рада Украины приняла 9 апреля 2015 года. Запрет вступил в силу с 01.11.2015 года на 10 лет. В настоящее время Украина легально экспортирует только сосну, однако запрет с 01.01.2017 будет распространяться и на неё. Таким образом, вот уже скоро год Европа добивается снятия моратория, шантажируя правительство отказом предоставлять финансовую помощь.

В парламенте, впрочем, отменять ничего не стали: «Сегодня, когда против Украины происходит военная агрессия, у нас есть не только легитимные правовые, дипломатические и экономические, но и все моральные основания внедрять такие временные меры, которые позволяют нам спасти наши леса, занятость и остатки промышленности», — заявил председатель комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Агрессия и мораль тут, конечно же, ни при чём, просто украинский бизнес сам не хочет лишаться сырья и терять доходы от продажи пиломатериалов.

Кстати говоря, вопрос относительно экспорта леса поднимала в Киеве и Сесилия Мальмстрем, выразив надежду на то, что Киев отменит этот «дискриминационный мораторий».

«Для получения следующего транша макрофинансовой помощи ЕС Украина должна выполнить три условия… Первое — закон о независимом энергорегуляторе, что уже решено, второе — касается внутренне перемещенных лиц, и здесь осталась определенная работа. Третий вопрос, который еще не решен, касается запрета на экспорт древесины, который противоречит соглашению о ЗСТ Украина — ЕС, противоречит нормам ВТО», — подчеркнула она.

Еврокомиссар отдельно отметила, что «дискриминационный характер запрета является симптомом непредсказуемости бизнес-климата на Украине». При этом, по ее словам, в ЕС понимают проблемы, которые есть у Украины в этой сфере, и готовы «оказывать помощь». Впрочем, конкретика относительно помощи так и не была озвучена.

Следует отметить, что в скором времени можно ожидать похожего шантажа, но уже в отношении лома чёрных металлов. В сентябре Пётр Порошенко подписал принятый Радой ещё в апреле закон о повышении пошлины на экспорт металлолома с 10 до 30 евро за тонну. Правда, повышенная пошлина будет действовать всего год, но украинские металлурги умеют лоббировать свои интересы не хуже, чем лесная промышленность.

Гранты, программы, целевое финансирование

Харьковский Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского «ХАИ» за счёт участия в рамочной европейской программе «Горизонт 2020» с общим бюджетом 80 млрд евро разработал новую технологию холодного напыления для ремонта авиационных двигателей. В вузе уточняют, что на подходе ещё два похожих проекта:

«…первый — проект RADIAN. Второй — проект AERO-UA, он направлен целиком на Украину, поскольку наша страна имеет большой научный и промышленный потенциал в области авиации. Нашей целью в этом проекте будет привлечь как можно больше украинских организаций к сотрудничеству с европейскими партнерами, в частности, к участию в конкурсах программы «Горизонт-2020», — информирует менеджер отдела международных проектов «ХАИ» Анна Змиевская.

Организация «Нефко» (скандинавские страны) выделила 3 млн евро на точечную реконструкцию школ и больниц в «украинской» части Донецкой области (14 объектов), сообщает «24 канал».

ЕС планирует выделить Украине 16 млн евро на борьбу с коррупцией, информирует «5 канал». При этом деньги будут выделяться не правительству: соответствующие структуры ЕС будут работать напрямую с антикоррупционными органами Украины. В перспективе подобные структуры могут стать подспорьем для ЕС в борьбе за активы, интересные европейскому бизнесу: в лице антикоррупционеров на зарплате Европа всегда будет иметь лояльных ей чиновников. А также прессу, на которую они имеют влияние (часть антикоррупционеров — выходцы из украинских СМИ).

Министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой рассчитывает на дотации украинскому АПК со стороны ЕС и даже написал для издания «Зеркало недели» материал с подробным обоснованием этого. «Недавно команда офиса реформ при министерстве показала мне на совместном совещании интересные цифры. Это были объемы финансирования из бюджета ЕС в рамках комплексных программ. Например, Молдова получает 256 евро на душу населения. Украина — только 27,5 евро. Что нам мешает пойти путем соседей?» — ставит вопрос министр. И даёт ответ: отсутствие рынка земли, затягивание процесса приватизации агропредприятий, отсутствие закона о поддержке сельского хозяйства и институтов, которые бы распоряжались дотациями ЕС и были бы доступны для мониторинга.

Польша, Словакия и Литва заявляют, что заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры на границе Украины и ЕС. При этом Польша уже заявила о выделении кредита в размере 100 млн евро сроком на 30 лет под 0,15% годовых. На эти средства планируется отремонтировать около 145 км дорог во Львовской и Волынской областях.

Разное

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью каналу CNN заявил, что европейских политиков-евроскептиков и их партии финансирует Москва: «Главный враг России — единая Европа. Все партии, которые выступают с позиции евроскептицизма, получают финансирование из Москвы». Порошенко не уточнил, следует ли отнести к категории финансируемых Москвой правительство Нидерландов.

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в парламенте, народный депутат Александр Вилкул во время выступления с трибуны Верховной рады раскритиковал ряд последних действий правительства: «Демократия создается не лозунгами, а реальными действиями. Европа уже не верит словам нынешней украинской власти. Чтобы Украину захотели принять в Евросоюз, власть должна обеспечить высокие соцстандарты для граждан, реальную свободу слова и полноправное местное самоуправление. Без всего этого хоть тысячу раз произнеси слово «евроинтеграция», но Украина не станет ближе к Европе и не станет членом ЕС».

Заместитель министра финансов Украины по вопросам евроинтеграции Юрий Буца в своём Facebook описал процесс размещения еврооблигаций Украины. «Разместились. Самая низкая ставка за все время — 1,471%. Спрос превышал предложение в разы. И самое важное — эти средства пойдут на социальную поддержку тех, кто в ней действительно нуждается… эти средства будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе в результате приведения тарифов на газ к рыночному уровню», — информирует чиновник. Ажиотаж объясняется просто — облигации выпущены под гарантии США. А уточнение целевого назначения заставляет предположить, что часть привлечённых средств будет истрачена на субсидии.

Экс-посол Украины в Великобритании Владимир Хандогий утверждает, что выход Великобритании из ЕС отрицательно скажется на Украине. С таким заявлением он выступил во время круглого стола «Брексит: какой должна быть стратегия Украины?» в Киеве: «Я понимаю, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины, но одно дело — иметь друга внутри организации (ЕС), другое — иметь просто друга. Мы теряем серьезного и последовательного сторонника украинской перспективы членства в ЕС. При этом не просто сторонника, а иногда даже мотиватора. Перспектива членства Украины в ЕС для Великобритании всегда была элементом внешней политики в отношении Украины».

Папа Римский Франциск передал украинским властям собранные им 8 млн евро, предназначенные для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. При этом понтифик дополнительно попросил власти Украины не разворовывать эти деньги, поскольку собрать их ему было непросто, сообщает Эспрессо.TV.

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