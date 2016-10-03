Япония и Южная Корея должны обзавестись своим ядерным оружием на фоне успехов их регионального противника в лице Пхеньяна — «нелегитимного государства-тюрьмы, нарушающего режим ядерного нераспространения», пишет Джеймс фан де Вельд в статье для National Interest.

huanqiu.com Объединенные силы ВС США и Южной Кореи

Автор отмечает, что в Китае недальновидно считают, что лучше поддержать Северную Корею, чем поспособствовать ее развалу, поскольку такое развитие событий может привести к увеличению численности контингента США на Корейском полуострове. Однако, считает автор, после развала Южная Корея вберет в себя северного соседа, тем самым лишив США причин оставаться на полуострове, так как, скорее всего, вооруженные силы США покинут регион после крушения режима в Пхеньяне.

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Более того, именно Китай предоставил Северной Корее многочисленные технологии баллистических ракет, которые Пхеньян использует для того, чтобы угрожать США и их союзникам. Нельзя сказать, что Китай действует с большой неохотой, наоборот, подчеркивает автор, именно из-за Пекина ситуация на полуострове и носит столь непростой характер, поскольку для Пекина Северная Корея является способом держать США подальше от Азии и срывать любые дипломатические шаги Вашингтона.

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Из-за шагов фанатиков нераспространения ядерного оружия, пишет де Вельд, оружие массового поражения получают только тоталитарные государства. Так, несмотря на свою активную риторику и искренние действия, в основе которых лежат добрые намерения, США спокойно смотрели на то, как КНДР обзавелась ядерным оружием. Еще не поздно, тем не менее, убедить Китай и КНДР в том, что нет преимуществ в нарушении режима ядерного нераспространения. Поэтому Япония должна начать свою программу развития ядерного оружия и средств его доставки, чтобы продемонстрировать Китаю, что его поддержка КНДР является контрпродуктивной и стратегически наивной. Примеру Японии должна последовать и Южная Корея.

Поскольку Пекин активным образом будет выступать против того, чтобы Япония обзавелась этим оружием массового поражения, если Токио объявит о своем намерении начать программу разработки ядерного оружия в ответ на постоянные, неоправданные и крайне опасные провокации со стороны Пхеньяна, Китай может наконец понять, что в его интересах способствовать развалу тоталитарного режима в КНДР и позволить правительству в Сеуле поглотить северного соседа. США могут дать Пекину гарантии того, что военнослужащие Вашингтона будут находиться на Корейском полуострове исключительно для защиты граждан Южной Кореи, тогда как Япония может гарантировать Пекину, что её программа будет носить оборонительный характер. В Токио могут взять на себя обязательство приостановить эту программу в случае развала КНДР и полного вывода ядерного оружия с полуострова.

Целью таких действий, по мнению автора, должен быть мирный развал КНДР. Если бы Китай «играл в шахматы, а не крестики-нолики» на Корейском полуострове, как считает автор, страна бы делала к этому активные шаги. Пекин бы открыл границы для руководства и командования вооруженных сил Пхеньяна, а также обратился к Сеулу с требованием взять на себя экономическую и политическую ответственность за объединенный корейский народ в обмен на отказ от ядерного оружия и вывод сил США. Сеул и Токио с радостью согласятся на такое соглашение.

На сегодняшний день в Пекине ошибочно считают, что могут терпеть угрозы и провокации Пхеньяна, поскольку полагают, что режим Ким Чен Ына не серьезен в своих угрозах начать полномасштабный конфликт, а КНДР полезна в том, чтобы удерживать войска США на юге полуострова.

В Китае должны понять, что Северная Корея является в большей степени стратегической угрозой для Пекина, чем объединенная и стратегическая нейтральная Корея под управлением Сеула. Программы разработки ядерного оружия Японией и Южной Кореей сдвинут геостратегический баланс против Китая. Однако на данный момент официальные лица Запада слишком боятся предлагать такие шаги и цепляются за пустые соглашения о том, что мир должен избавиться от ядерного оружия. Из-за этого только государства-отщепенцы и развивают этот потенциал.