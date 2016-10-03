США в прошлом не раз заключали союзы с «отвратительными авторитарными режимами», даже когда достижение интересов безопасности страны не оправдывало такие компромиссы с моралью. Одним из таких все более проблематичных отношений является альянс Вашингтона с Филиппинами, президент которых показал себя ненадежным и неуправляемым партнером Белого дома, пишет Тед Гален Карпентер в статье для National Interest.

afpbb.com Антиамериканская демонстрация в Маниле

Автор отмечает, что отношения между Вашингтоном и Манилой усложняется тем, в частности, что президент Филиппин Родриго Дутерте оскорбил президента США Барака Обаму и очевидным образом дал понять, что не собирается следовать внешнеполитическому курсу Вашингтона.

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Новый глава островного государства заявил также, что он стремится заключить союзы с Россией и КНР, а также что отказывается от совместных учений с вооруженными силами США, поскольку против этого выступают в Пекине. Затем он выразил желание стать «Адольфом Гитлером для наркоманов».

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Несмотря на это, официальные лица США, кажется, закрывают глаза на поведение своего восточноазиатского союзника, а главе Пентагона пришлось подчеркивать, что отношения между США и Филиппинами носят надежный характер.

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Такая позиция Вашингтона неразумна по нескольким причинам. Во-первых, крупной державе не следует раздавать гарантии безопасности столь беспорядочно, поскольку из-за любой такой гарантии США могут быть втянуты в очередной конфликт. И США нарушают это правило вопиющим образом, вступив открыто в союзы с более чем четырьмя десятками стран, не говоря уже о ряде не афишируемых договоренностей. Договор с Манилой о взаимной обороне является одним из старых обязательств, взятых на себя Вашингтоном, когда восточноазиатская страна получила независимость в конце 1940-х годов.

Во-вторых, крупная держава должна избегать такого рода союзов, поскольку стремления получателя её поддержки могут привести к большим проблемам для старшего партнера. Манила — как и ряд других стран — выдвигает амбициозные территориальные претензии в неспокойном регионе Южно-Китайского моря. Как минимум союз с Манилой создает для США головную боль.

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Наконец, заключенные отношения США с Манилой делают США по меньшей мере косвенно виновными в поведении такого режима. На протяжении всей холодной войны Вашингтону не раз приходилось краснеть за целый ряд «союзников». Официальные лица США, возможно, и могут обмануть себя и поверить, что такие отношения играют важную роль в достижении безопасности, однако в большинстве случаев это не так. Теперь же в отсутствие угроз своему существованию, которые раньше представлял Советский Союз, Вашингтону намного сложнее оправдывать свой отказ от моральных ценностей.

Таким образом, США необходимо принять незамедлительно меры в отношении Филиппин. Абсурдным для Вашингтона является то, что он ставит под угрозу свою безопасность для защиты страны, в которой правит человек, демонстрирующий свою ненадежность по внешнеполитическим вопросам и показывающий абсолютно неприемлемое поведение внутри государства. Поэтому Белый дом должен на неопределенный срок приостановить союз с Манилой.

В 1980-х годах США приостановили свои обязательства перед Новой Зеландией в рамках Тихоокеанского пакта безопасности АНЗЮС из-за того, что Веллингтон не хотел разрешать ядерному флоту США проводить операции в ее водах. Действия Дутерте намного хуже, заключает автор, и требуют по меньшей мере такой же реакции Вашингтона.