



Азербайджан

C 27 по 30 сентября в Баку проходила 2-я азербайджанская международная оборонная выставка ADEX 2016. В мероприятии приняли участие большое количество турецких и израильских компаний, достаточно серьезная экспозиция была у Белоруссии и России. В несколько меньшей степени были представлены китайские, французские и восточноевропейские производители. Однако ADEX был заметно обесценен и испорчен неадекватными попытками азербайджанских пропагандистов использовать выставку как инструмент для принижения возможностей вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха. Искусственность и зачастую нелепость большинства заявлений и «громких» новостей для понимающих военную проблематику людей была очевидна, как и прямая их связь с недавним военным парадом, прошедшим в Ереване. На нем армянские войска продемонстрировали приобретенные в России оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер», тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч», новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У.

Подробнее: Армения получила от России «Искандер»: Азербайджан может забыть про Карабах

Остановимся подробнее на том, чем же запомнился ADEX 2016.

Армения получила «старые» «Искандеры», а Азербайджан закупит несуществующие украинские ОТРК «Гром-2»

Сразу после премьеры ОТРК «Искандер» в составе ВС Армении азербайджанская пропаганда ожидаемо стала распространять легенды, дабы не допустить и мысли, что Баку теряет инициативу в давно идущей гонке вооружений. Сначала армянские ОТРК были названы «макетами», потом они оказались «под контролем российской 102-й базы», теперь же, когда стало очевидно, что все это ложь, была придумана самая абсурдная версия. Её на ADEX 2016 озвучил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов — по его словам, полученные Арменией ОТРК «Искандер-Э» устарели, а срок ракет близок к истечению. Каким образом можно назвать устаревшей систему, принятую на вооружение в 2006 году и запущенную в широкую серию после 2010 года, никто не знает. А тем более это касается экспортной модификации, которая и вовсе была произведена впервые (ранее её никому не поставляли).

Для «усиления» этой мысли большая часть слухов о контрактах и закупках для азербайджанской армии была так или иначе связана с ракетами. От заявлений все того же Явера Джамалова, что Баку планирует закупить технологии для производства ОТРК, до слухов о том, что Азербайджан вложится в украинскую разработку «Гром-2» и станет одним из первых покупателей этого ракетного комплекса. С технологиями все достаточно понятно — речь может идти либо о продукции из Китая, либо из Пакистана, причем де-факто речь наверняка пойдет о простой отверточной сборке в Азербайджане. Продукция этих стран имеет достаточно сомнительное качество и несравнимо худшие показатели точности и защищенности от систем ПВО/ПРО. Что же касается «Гром-2» — то состояние военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, да и экономики страны в целом, не позволяет всерьез относиться к этому проекту. Инвестиция средств в него, вероятнее всего, закончится их «распилом».

ВПК Азербайджана: крупноузловая сборка техники — не реальное производство

На ADEX 2016 с помпой демонстрировались некоторые продукты азербайджанского ВПК. В основном речь идёт о бронеавтомобилях класса MRAP (с противоминной защитой). Так, была представлена продукция азербайджанско-канадского предприятия AZCAN, на один из бронеавтомобилей был установлен украинский боевой модуль «Тайпан» с 23-мм автоматической пушкой. Как и ранее, когда вопрос касался южноафриканских MRAP Marauder, речь идет лишь о крупноузловой сборке изделий. В этом смысле азербайджанский ВПК многим напоминает казахстанский.

Подробнее: ВПК Казахстана — средство «распила» бюджета

Интересным является также акцент азербайджанских оружейников на создании авиационного вооружения. Так, были представлены 7 видов авиабомб, якобы относящихся к «новому поколению». На деле это были обычные боеприпасы разных типов, производящиеся как в РФ, так и во многих других странах. Помимо этого, по данным азербайджанских СМИ, с российской корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» подписан меморандум о совместном производстве авиационных ракет «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Понятно, что меморандум — ни к чему не обязывающий документ, но попытки Баку развить данное направление абсолютно непонятны — просто потому, что современных авиационных носителей для данных вооружений у него нет. Использовать свободнопадающие бомбы на истребителях МиГ-29 или тактические ракеты Х-25 и Х-29 на штурмовиках Су-25, конечно, можно, но эта авиация уже давно не способна преодолевать эшелонированную систему ПВО Армении и Нагорного Карабаха, оснащенную такими зенитно-ракетными комплексами, как С-300 и «Бук». Ракеты же «воздух — воздух» являются «мертвым грузом» просто потому, что Армения обладает очень ограниченными военно-воздушными силами. Да и действительно современные авиационные ракеты на базовые модификации МиГ-29 и Су-25 установить невозможно.

Много планов, а средств больше нет: военный бюджет Баку рухнул в 4 раза за 2 года

Названные планы Баку приобретают особый оттенок после информации о том, что оборонный бюджет в 2017 году составит всего около $1 млрд. В 2015 году эта цифра превышала $4 млрд, позволяя стране активно скупать «всё что продают». Еще печальнее ситуация становится с учетом того, что заметная часть этих денег уйдет не на армию, а на национальную безопасность, внутренние войска и т.п. Учитывая, что до сих пор полностью не оплачен контракт на поставку российских боевых машин пехоты БМП-3 (поставки остановлены), а сотни единиц самой разной техники, закупленной в разных странах и разработанной под разные стандартны и калибры, требуют огромных средств на содержание, бюджет придется «резать» именно за счет закупок новой техники. По-видимому, при нынешних ценах на нефть Баку продолжит лишь собирать израильские беспилотники, которые действительно неплохо себя показали, а про крупные и громкие покупки пока придется забыть. Теперь Ереван сможет активно сокращать разрыв, создавшийся в некоторых типах вооружения (например, количестве артиллерии и качестве бронетехники) за счет льготных условий поставок из России (по внутренним ценам и в рублях, в обход «Рособоронэкспорта»).

Россия на ADEX 2016: Новая модификация танка Т-72 и ветрогенераторы для Саудовской Аравии

Главные российские новинки на ADEX 2016 представил «Уралвагонзавод». Речь идёт о новой модификации танка Т-72, оснащенной обновленной динамической защитой и современной системой управления огнем, а также мобильном сервисном центре по обслуживанию и ремонту бронетанковой техники. Его можно быстро развернуть и использовать в любых климатических условиях.

Надо сказать, что в вопросе модернизации танков Т-72 Азербайджан достаточно давно сделал ставку на Израиль и вряд ли сейчас переориентируется. Так что новинка может вызвать интерес у других стран, имеющих на вооружении морально устаревающие базовые танки Т-72. А вот сервисный центр может вызвать широкий интерес, в том числе у стран, закупавших танки Т-90 (таковых достаточно много — чего только стоит Индия, имеющая на вооружении больше танков этого типа, чем РФ).

Из реальных контрактов, которые смогли получить российские предприятия, можно отметить только один — на создание в Азербайджане сервисного центра по обслуживанию вертолетной техники. Этим займется российский холдинг «Вертолёты России». В центре будут обслуживаться транспортные вертолеты Ми-8/17. Также можно предположить, что ремонтироваться будут и штурмовые Ми-35М, закупаемые в России в последние годы.

Кроме того, появился серьезный интерес со стороны Саудовской Аравии к российским ветрогенераторам для опреснения воды, которые производит «Уралвагонзавод». Эти изделия были продемонстрированы на ADEX 2016 впервые.