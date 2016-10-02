



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тонкая душевная организация империализма и милитаризма

В Сирии и вокруг нее происходит резкое обострение ситуации. Судя по поведению и риторике американской дипломатии, резервы для «мирных» договоренностей практически исчерпаны. Переговоры ведутся ради переговоров и тем самым превращаются в пустую формальность. Ситуация плавно движется к новому «Карибскому кризису», и то, что вероятность такого поворота событий растет, было понятно еще около года назад, когда началась операция российских ВКС против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других экстремистских организаций.

О чем идут переговоры? И о чем вообще можно столько «переговариваться», когда диспозиции ясны до мельчайших подробностей и в теории, и на практике (на карте), аргументы всеми сторонами заявлены, озабоченности высказаны и т.д.

На мой взгляд, переговариваются не о Сирии, а «под соусом» Сирии. И разговор идет «по гамбургскому счету»: согласится ли Россия под сильнейшим давлением отступить и уступить или нет? На ЛЮБЫХ условиях уступить — без «потери лица», не напрямую, за определенные преференции, вкривь, вкось, как угодно. Но — уступить. Даже не Сирию и тем более не Башара Асада — речь куда о большем. О том, чтобы пусть даже не весь мир, но понимающая часть этого мира зафиксировала и «ущучила» раз и навсегда: гегемон остается гегемоном, и дня тот среди «аборигенских» элит не проживет в спокойствии, кто против него выступит. Будет выпорот прилюдно и показательно и отлучен «от благ рукопожатности». Эскапада новоявленного главы британского МИД насчет «России как «страны-изгоя» из-за Сирии» — как раз об этом, и ни о чем другом.

Это, конечно, правда, что уходящему президенту-афроамериканцу нечего предъявить в оправдание восьми лет просиживания штанов в Белом доме, кроме выданной авансом «Нобелевки» и погромов в чернокожих кварталах («Obamacare» не в счет, это, в отличие от расового вопроса, — внутреннее дело Америки). Но это личная проблема Обамы. Американскому и в целом западному политическому классу на него по большому счету уже наплевать и забыть. Вопрос — о судьбе гегемонии как таковой. И говорят нам представители этого «класса», «пофантазируем», примерно следующее: «Вы же всегда, с горбачевских времен, в поддавки играли, чего уперлись? Все счета ваших «чижиков» известны, все активы и недвижимость мы держим под контролем, так чего «ломаетесь»? Какое на хрен «международное дышло», то есть «право»? Все обрушить хотите? Духу у вас не хватит этого сделать! Вы — по уши в нашем дерьме сидите, шаг за шагом в него залезали, у нас все ходы записаны, обратно вам дороги нет. Ничего не приобретете, только потеряете. И мы с вами тоже, конечно, потеряем, но мы — кое-что, а вы — все. Хотите попробовать?.. Ну-ну…»

Об этом примерно идет разговор. И касается он судьбы не только народов, но прежде всего элит, которые обтяпывают делишки за спиной народов, торгуя их интересами, все послевоенное время, на всем Западе и в большей части «третьего мира». А после 1991 года — и на постсоветском пространстве.

Это только на словах «дорога Кастелло», западный и восточный Алеппо, «Джебхат Фатх аш-Шам» (или «ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), «умеренные» оппозиционеры и пр. Это все предлоги для продолжения главного разговора. Сдачи в открытую, как раньше, от нас уже не требуют, действуют в обход. Давайте, говорят, договоримся о перемирии, мы согласны. Только вы сделайте вид, будто не видите, что «аш-Шам» с «оппозицией» — это та же «ан-Нусра», которую мы (американцы):

— не бомбили как будто потому, чтобы «мирное население» не пострадало. А на самом деле, чтобы не нанести ей ущерба (ну, попросили саудовские друзья их поберечь, но и нам самим «Нусра» нужна, иначе кто «грязную работу» делать будет?);

— «сдав» ее по июльскому соглашению в Москве, срочно переименовали ее, чтобы вывести из-под вашего (российского) удара;

— сейчас выгораживаем для перегруппировки сил и пополнения боезапасов, под видом «умеренных», иначе вы ее дожмете.

Давайте поиграем, говорят, в наши «игры». Вы признайте оппозицию «умеренными» — они ведь днем действительно умеренные, когда нашу помощь получают, радикалов мы, как вы знаете, «не поддерживаем». А что они ночью переодеваются и этой нашей помощью воюют уже как «Нусра» или ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ), так вы не летайте по ночам, чтобы этого не видеть, как сирийцы, которые не летают. А лучше и днем не летайте, чтобы не подсматривать, как и чем именно мы их поддерживаем. Давайте «бесполетную зону» сделаем, как в Ливии; почему вы Ливию сдали, а Сирию не хотите? Чем вам этот Асад дороже Каддафи? Что, тогда Медведев был, а сейчас Путин — не было принципов, а сейчас они появились?.. Нам-то что с этого?

Еще вы признайте, что мы имеем право на «ошибку». Ну, ударили по войскам Асада в Дейр-эз-Зоре, но это же ошибка, мы ведь даже «извинились», чтобы вы сами заткнулись и Дамаск заткнули, чтобы он не «сливал», что мы боевикам дорогу прокладывали. И что с ними об этом договариваемся, как по вашим «асадовцам» врезать… Нам дорога Дамаск — Багдад — Тегеран нужнее, чем вам. Потому что мы — настоящие гегемоны, а вы — бывшие. Разве вы не хотите за кулисами дружить с настоящими гегемонами? Вы же «общечеловеческие ценности» клянетесь, что разделяете…

Ну, начали обсуждать силовую операцию в Сирии, чтобы свергнуть Асада… Ну и что? У нас другого выхода нет, вы, русские, нам его не оставили. Зачем вы трезвоните, что мы не можем отделить «Нусру» или там «аш-Шам», какая разница, от «умеренных»? Как мы их «отделим», если это одни и те же люди? Чего нас в угол зажимаете, спекулируете на наших проблемах? Нет, чтобы помочь или хотя бы промолчать. Глядишь — и «зачтется» вам, когда «водяное перемирие закончится»… И еще этот немецкий кретин, что по всему свету разнес откровения этого Абу аль-Эзза из «Шама-Нусры», что мы через третьи страны им оружие поставляем. У нас и так с саудитами проблемы из-за этих республиканцев в Конгрессе, а нам еще «соль на раны»…

Вот признали бы вы нашу «ошибку» и приняли извинения, глядишь, и не было бы вашей «ошибки» с гуманитарным конвоем. Не проводили бы мы против вас этой информационной спецоперации. Ну и что, что колонна была боевиками напичкана? Мы их Эрдогану, что ли, оставим? За них ему давно уплачено.

И главный, как им кажется, аргумент: «Мы же с вами цивилизованные люди… Так неужто общего языка не найдем? За чей-нибудь счет… Вы только скажите, за чей именно счет вы хотите его найти, мы мигом что-нибудь придумаем. Старина Джон (Бреннан, директор ЦРУ) вы даже не знаете, на что горазд, и профессионал высшей пробы» (в чем, правда, сомнений выше крыши, хотя бы по его эпическим «визитам» в Киев).

Примерно такой, по-видимому, идет разговор, раз в официальных отчетах «из пустого в порожнее». И «вестись» на него нельзя ни при каких обстоятельствах. По моему, сугубо личному, мнению, даже под угрозой прямой военной конфронтации нельзя.

Даже не потому нельзя, что обязательно обманут: меняющий принципы («первородство») на преференции («чечевичную похлебку») всегда теряет и «похлебку» тоже, через некоторое время после принципов.

А потому нельзя, что замахнувшись — бьют. Или не замахиваются — а мы замахнулись. Еще потому, что «твари дрожащие, или право имеем?» Право не выпрашивают, право, как и власть, берут! Потому, наконец, что в мире политики существуют очень жесткие закономерности. Капиталистическая мир-система, которая базируется на протестантской этике (а протестантизм — извращение уже извращенного к тому времени католичества), имеет ядро. Центр этого ядра — Лондон с Амстердамом и Гаагой и Вашингтон с Нью-Йорком и Брюсселем, а также Ватикан — со всеми их переплетенными и взаимозависимыми банковскими «сетями», сходящимися в Швейцарии, Люксембурге и Лихтенштейне. Поверх по ним размазаны Париж, Берлин, скандинавские и пиренейские столицы, Рим (итальянский, не папский). А на короткой «уздечке» у них — всякие остальные Варшавы, Праги, Бу — харесты и дапешты, Загребы и прочие Софии, Риги, Вильнюсы, Таллины. И Киевы с «Тбилисами» в пассивной обузе…

Ни те, что «на уздечке», ни остальные страны, а тем более народы — будь то турки, саудиты или Эмираты с Катаром, не говоря уж про притихших, чтобы не попасть под раздачу, иорданцев, или Африку, в том числе Северную, — в ядре не будут НИ-КОГ-ДА. Пример Анкары, которой членство в Евросоюзе обещали с момента его создания. Как выяснилось, только для того, чтобы, по Герберту Маркузе, управляя этим «европейским инстинктом», обеспечивать себе контроль над турецкой «исторической личностью». Сейчас этим же маршрутом запустили Украину…

Эти страны в капиталистической мир-системе — периферия. На нее с распадом СССР, СЭВ и Варшавского договора отодвинули и постсоветское пространство, попутно превратив его в «террариум» марионеток, домогающихся внимания заокеанского патрона. Ибо такое внимание дает всем этим прибалтам, «демомолдаванам», «майданоукраинцам», саакашистам и пр. робкую надежду, точнее иллюзию надежды, прорваться из глухой периферии в полуглухую «полупериферию», если рассуждать в терминах миросистемной теории Иммануила Валлерстайна.

Беда только в том, что обещать — обещают, а пускать, как и в случае с Турцией, не пускают. Не верите? Тогда у Порошенко спросите, куда его на днях послали. Сначала Байден, потом Трамп, за ними Меркель и, наконец, президент Израиля, сделавший это с трибуны Верховной рады.

Нет у периферии иного способа стать ядром, кроме как выйти из капиталистической мир-системы и основать за ее пределами собственный центр. Некапиталистический! Но такой шаг потребует не площадных скачек и стенаний о «европейском выборе», «общечеловеческих ценностях», «взаимозависимости» и «интеграции с цивилизованным миром», а — смыслов, идей и поступков совершенно иного рода.

Примером такого поступка как раз и является военная операция в Сирии. Однако не хватает ее смысловой, идеологической составляющей; одной геополитикой сыт не будешь. Геополитика отвечает на вопросы «что?» и «где?». Но она пасует перед вопросами «как?», «когда?» и, главное, «зачем?», на которые отвечает только идеология.

Причем, идеология — ГО-СУ-ДАР-СТВЕН-НА-Я! И государственническая, хотя и, повторю это, НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ. Не компрадорская, не коллаборационистская и не глобалистская.

Что мы делаем в Сирии? Как и в Испании в конце 30-х годов, мы защищаем человечество от фашиствующей нежити и нелюдей. В Испании спасали демократические принципы народного волеизъявления, на которые, вступив в сговор с нацизмом, наплевал и которые растоптал «демократический» Запад. В Сирии защищаем мир государств, пусть и сколь угодно несовершенных, но национальных государств, против «глобализированного» варварства транснациональных корпораций, прежде всего банковских.

И когда с нами такие разговоры ведут, как мы вначале предположили, то на что рассчитывают? Во-первых, что мы или дальше будем у мирового «управдома» выклянчивать ключи от более «комфортной» квартиры. Или даже если перестанем это делать, то целей своих внятно не сформулируем и своего дома, с нужной нам поквартирной планировкой, не построим. И будем противостоять агрессору в рамках существующей мир-системы, так сказать, ситуативно, ради «шороха от орехов». И окажемся обреченными на поражение, а проиграв, как проиграли Испанию, не сможем остановить врага на дальних подступах и рано или поздно приведем его на собственную территорию. Вот о чем идут переговоры. И вот почему Джон Керри, выплеснув заряд антироссийской ненависти сирийским «умеренным», посетовав им на «коварство» Москвы и, присягнув «ястребам» из Пентагона, раз за разом снова и снова звонит Сергею Лаврову, задавая один и тот же «проклятый» вопрос: «Как, не передумали становиться «изгоями»? Или все-таки «вернетесь в цивилизацию»?»

Это что касается стратегии.

Тактически же не только американцам по горло нужно было «договориться» с Россией, но и лично Керри и Обаме это было нужно. Причем до выборов. Тогда Обама, получается, что «типа» отработал «Нобелевку» и «остался в истории». Демократы же — «типа» подошли к выборам на «мажорной» ноте в международной повестке.

То есть Обаме, Керри & Хиллари Клинтон требовалось, чтобы боевые действия под Алеппо были остановлены до того, как город полностью окажется в руках сирийской армии, ибо это перекроет каналы снабжения боевиков «умеренной» оппозиции, ИГИЛ и «ан-Нусры» по проходящей через него единственной и потому стратегической дороге.

Два крупных раунда переговоров по этому вопросу — в июле в Москве и в сентябре в Женеве — закончились заключением соглашений о перемирии, которые быстро нарушались. В обоих случаях США откровенно мухлевали. Смысл первого соглашения был в том, что американцы «типа сдали» «ан-Нусру», согласившись на причисление ее к радикалам одного порядка с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В обмен, как уже отмечалось, рассчитывали, что мы закроем глаза на то, что «ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстренько сменит название и выйдет таким образом из-под запрета. Название она сменила, а глаза мы не закрыли, поэтому — кранты тому перемирию!

Договоренности — не забудем это — заключали даже не за часы, а уже на фоне начавшегося военного переворота в Турции, о котором Керри наверняка знал заранее. Потому и не улетел сразу, а в Москве ожидал развязки событий в Анкаре и Стамбуле. И если бы «развязалось» в пользу заговорщиков, переговоры по инициативе американской стороны вполне могли бы продолжиться на следующий день, исходя из «обновившихся» условий. Типичный англосаксонский почерк!

Но не срослось, пришлось улетать («Улетай, туча, у-улета-ай!..»).

Смысл второго соглашения — в сохранении статус-кво под Алеппо. Связав нам таким образом руки, во-первых, собирались перегруппироваться и пополниться запасами, во-вторых, воспользовавшись передышкой, активизироваться на других участках фронта. Отсюда и удар по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре (17 сентября).

Но эта провокация не осталась безнаказанной и сразу же вышла на уровень Совета Безопасности ООН, где, как помним, Саманта Пауэр повела себя беспрецедентно, плюнув на участников заседания и выбежав к журналистам, чтобы, «не отходя от кассы», навязать им американскую точку зрения. Кроме того, информированные западные источники сообщают и еще об одной «пилюле», проглоченной американцами, Западом в целом, а также Израилем. Последний, кстати, до этого успел «споткнуться» о модернизированную с российским участием сирийскую ПВО над Голанами: потерял один самолет, а другой теперь подлежит дорогостоящему ремонту. Уровень российского представительства на похоронах Шимона Переса косвенно это подтверждает.

Поняв, что «игры по умолчанию» с Россией не получается, США руками боевиков ударили по гуманитарному конвою под Алеппо. И обвинили в этом российскую сторону. Дальше «посыпалось» как из рога изобилия:

— и речь Обамы на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес России;

— и трогательно «совпавшее» и появившееся «когда надо» «заключение» международной комиссии о том, что малайзийский «Боинг» в июле 2014 года якобы сбили с территории, занятой ополченцами Донбасса. И неважно — хотя это и отдельная тема, — что ополченцами тогда «рулил» присно памятный Стрелков (Гиркин) — креатура «православных» бизнесменов Малофеева и Юрьева — партнеров белоэмигрантских организаций и американской Franklin Templeton Group (а она разве не связана с ЦРУ?);

— и голосование в американском Конгрессе за предоставление летальных вооружений Украине;

— и заявление спикера Госдепа о том, что Россия может стать объектом терактов и т.д.

США задействовали и еще одну антироссийскую ставку — внешнюю и внутреннюю «агентуру влияния», которая активизировалась буквально «по свистку». Ходорковский «ищет» «кандидата» на пост президента России, Кудрин заявляет о «необходимости» отложить выполнение майских указов 2012 года. Глава Минфина Силуанов на повышенных тонах потребовал от министра обороны Сергея Шойгу снизить бюджетные запросы на военные расходы, причем прямо в кабинете президента; как помним, еще в 2011 году за аналогичное поведение из правительства вылетел Кудрин. Некоторые СМИ срочно, пользуясь годовщиной начала операции в Сирии, бросились «подводить итоги». На словах, разумеется; на деле это выглядит намеком некоему «среднестатистическому» россиянину о том, сколько на эти деньги можно было бы прикупить колбасы и шмоток, если не «выдрючиваться» на международной арене. Наконец, сочинские правительственные «посиделки» в отсутствие Владимира Путина на сборище под названием «инвестиционный форум». Некоторые пытались вести себя на нем как победители, рассыпаясь инициативами по «оптимизации» бюджетных расходов за счет граждан. Но на самом деле ясно, что срочно «капитализируют» итоги думских выборов, понимая, что с началом президентской кампании этот «поезд» уйдет и, скорее всего, безвозвратно.

Это — российско-американский аспект глобальных разборок. Но он, разумеется, не единственный.

Вторая сторона вопроса о ситуации в Сирии — грызня в верхах самих США между «воинственным» Пентагоном и «миролюбивым» Госдепом. Хотя, повторим еще раз, Керри это «миролюбие» в беседе с «умеренными» оппозиционерами всячески опровергал. Так что Пентагон в этих разборках явно побеждает. И если Дмитрий Саймс из Фонда Никсона еще недавно комментировал ситуацию в том смысле, что фронда дипломатов и генералов идет не против президента, а за интерпретацию его, не отличающихся внятностью, «сигналов», то сейчас внятность окрепла, о чем, по сути, и рассказал «своим» сирийцам глава Госдепа.

Совсем не исключено, что именно с развитием кризиса в российско-американских отношениях связана попытка изменить ход предвыборной борьбы в США. В частности, однозначная оценка американскими СМИ итогов дебатов двух кандидатов на пост президента, состоявшихся 26 сентября, как победа Клинтон (62% на 26%), которой, здесь трудно не согласиться с Алексеем Пушковым, на самом деле не было.

«Демократия», понимаешь!

Борьба в США во многом притворная. И решения принимаются не избирателями: в стране нет системы прямых выборов; избирают выборщики, которые «по сложившейся традиции» обычно голосуют так, как проголосовали избиратели их штатов. Но «обычно» не значит «обязаны», и в излюбленной логике «двойных стандартов» нет правил, из которых не существовало бы исключений. Тем более что все решат три-пять голосов.

Исключениями же дирижируют «концептуальные» центры власти. Именно они и пишут сценарий «борьбы», и подводят ее итоги. Поэтому вполне возможно, что Трампа на первом этапе продвигали как «морковку» для сговорчивости России. Дескать, если «сговоримся на рукопожатность» и «договоримся» по Сирии, то будет вам Трамп. А «не договоримся» — пеняйте на себя! Получите Клинтон и тогда «попляшете»!

И как только «не договорились», сразу же Хиллари, пусть и по версии СМИ, стала «одерживать верх». Однако, как увидим ниже, и Трамп «уперся», да и американским избирателям агитпроп в исполнении ведущего дебатов понравился не очень. И результаты опросов уже отдают Трампу 47% голосов, а Клинтон — только 41%. И это за месяц до голосования.

Эти авторские рассуждения — отнюдь не домыслы; под ними имеется очень солидное обоснование, как в сфере методологии глобального управления, так и чисто фактологическое. Вот данные только одного из исследований, серия которых проведена группой специалистов под руководством доктора философских наук Владимира Шалака из Института философии РАН. Из них вытекает, что Трамп раскручивался не сам по себе, а за счет ЗНАЧИТЕЛЬНОГО, существенно превышающего Клинтон, количества упоминаний о нем в олигархических СМИ. То есть его лидерство, начиная с «праймериз», — сугубо постановочный феномен. Конечно, на мнении «одноэтажной» Америки здесь однозначно сыграли. Но вопрос, кто сыграл? Сама провинциальная Америка не организована, поэтому «коллективным вдохновителем и организатором», прямо по В. И. Ленину, выступили СМИ, в данном случае олигархические. Причем, как выяснила группа В. Шалака, это относится не только к США, где доминируют «рокфеллеровские» СМИ, но и к Британии, где вне конкуренции — «ротшильдовские».

Еще из приведенного исследования, результаты которого даже у нас в стране широкой огласке «почему-то» не предаются, следует, что в результате всех этих информационных игрищ американское общество серьезно дестабилизировано. Практически до раскола: сторонники Трампа пользуются «своими» СМИ и игнорируют СМИ, поддерживающие Клинтон. И наоборот: противоборствующие стороны не хотят даже общаться друг с другом, и это авторами исследования вполне аргументированно оценивается предвестником серьезных потрясений.

Именно поэтому — и только поэтому — «не промахом» оказался и сам Трамп. На днях, как мы помним, мир облетела озаботившая Белый дом новость о том, что Конгресс США впервые преодолел президентское вето Обамы на закон о запрете подачи исков к Саудовской Аравии за события 11 сентября 2001 года. И первый иск уже появился.

В Конгрессе, как известно, в обеих палатах имеется республиканское большинство. Последствия этого вето непредсказуемые, ибо Обама применил его, видимо, потому, что саудиты пообещали отозвать свои инвестиции из США, а это как минимум треть внутреннего рынка нефтепродуктов, который частично контролирует королевская компания Saudi Aramco. Следовательно, игра в «борьбу» среди тех «концептуалов», что принимают решения, тоже не окончена. Или, что также нельзя полностью сбрасывать со счетов, имеет место некая прострация, вызванная если не коллективным элитным когнитивным диссонансом, то сильным внутренним конфликтом. Непониманием того, что именно в этой ситуации нужно делать, и к чему те или иные действия приведут. Отсюда шантаж России, с одной стороны, и очевидный рост хаоса в собственных рядах — с другой. Мы уж не говорим о стенаниях официального Вашингтона о том, что Россия «вмешивается» в американские выборы. Во-первых, не вмешивается, а просто комментирует их ход. Во-вторых, вы, господа, что, в наши выборы не вмешивались? 1996 год напомнить? Или 2011−2012? Долг — он не платежом ли красен? В-третьих, что же это за «сверхдержава» такая, во внутренние дела которой кто-то вмешивается, а она сделать ничего не может, только во всеуслышание жалуется собственным избирателям? Король, получается, что голый?

И да, и нет. На самом деле США — никакая не сверхдержава, а шопенгауэровская «гора мышц», на плече которой сидит маленькая голова глобальной олигархии и указывает этому гоблину маршрут движения. У США нет собственных «внутренних дел», это искусственное образование, слепленное по масонскому стандарту «одна страна — одна Великая ложа». Заметьте, читатель, в США, в отличие от Европы, Великая ложа в каждом штате, в каждом же штате — не прокурор, а «генеральный прокурор». Министерства в английском прочтении именуются «департаментами», а министры — «секретарями». В ряде официальных, но засекреченных, документов, судя по свидетельствам исследователей некоторых теневых сторон американской политической жизни, фигурирует формулировка «США или любое другое политическое образование», что равнозначно известному «самоопределение вплоть до отделения». Так что от имени Америки «диалог» с нами ведет не подставная фигура Джона Керри, а глобально-олигархический капитал, марионетками которого являются, без преувеличения, почти все фигуранты американской политической сцены. А интересы этого капитала хорошо известны: окончательно переделить мир и нарисовать его новую политическую карту, на которую взамен уничтоженных государств (включая США) будут нанесены сферы влияния транснациональных банков и корпораций. Именно об этом В. И. Ленин еще сто лет назад писал в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», и единственной возможностью для России избежать этой участи он видел превращение ее в ядро и лидера альтернативной, некапиталистической мир-системы. С центрами не на Западе, а на Востоке (это уже из ленинской работы «О нашей революции», одной из последних, датированной 1923 г.).

Сколько осталось жить нынешней Америке — это сейчас и решается в Сирии, и об этом же — нынешние американские выборы. Третьему рейху, даже после испанской «виктории», существовать оставалось ровно шесть лет. «Meneh, meneh, tekel, upharsin»: «Бог исчислил царствие твое и положил ему предел. Ты взвешен на весах и найден слишком легким».

Похож вашингтонский афроамериканец на вавилонского Валтасара, всласть глумящегося — руками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), разумеется, — над древними святынями? А Хиллари Клинтон — вся то в белом, то в красном?

Правда, какими потрясениями обернется реализация этого библейского пророчества, народам планеты еще только предстоит узнать.