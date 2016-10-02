Папа Римский Франциск завершил официальный визит в Грузии. В этой стране он провел два дня, с 30 сентября по 1 октября. Накануне ряд западных изданий пытались навязать понтифику свою повестку, дать заранее подготовленную интерпретацию того, как следует понимать будущие слова и действия Франциска. От папы ждали, что он окажется в трудной ситуации, когда ему придется и не обидеть принимающую сторону, которая травмирована историей августа 2008 года, по итогам чего от Грузии ушли Абхазия и Южная Осетия, и не спровоцировать Москву на фоне успешно развивающегося диалога Ватикана с Кремлем и Русской православной церковью, и не испортить отношения с Грузинской православной церковью. Так что минувшие два дня журналисты и аналитики напряженно следили за тем, как понтифик справится с этими проблемами.

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Особые надежды на папу Франциска возлагали светские власти. В начале сентября министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе во время встречи с членами Общества католических журналистов назвал визит понтифика «важным сигналом для региона». Он отметил вклад Тбилиси в создание стабильности в регионе и, несмотря на нерешенные пограничные конфликты, выразил надежду на скорейшее присоединение страны к Европейскому Союзу. Как отмечает Associated Press, Грузия имеет геополитические амбиции, желая, помимо вступления в ЕС, также войти в НАТО, поэтому посещение страны Франциском «в настоящее время рассматривается в Грузии, как попытку правительства завоевать союзников среди католических стран Европы». Этим же издание, со ссылкой на грузинских аналитиков, объясняет необычно миролюбивое настроение грузинского патриарха Илии II, который приехал встретить папу в аэропорту Тбилиси.

Для патриарха такой жест — действительно, событие необычное. Так, во время посещения Грузии папой Иоанном-Павлом II в 1999 году католическо-православные контакты были очень напряженными. Грузинская православная церковь призвала свою паству держаться подальше от понтифика, а Илия II воспринимал Иоанна-Павла II в качестве главы государства, а не религиозного деятеля и отказался поддержать его призыв к улучшению экуменических отношений, хотя в 1980 году грузинский патриарх посещал польского папу в Ватикане. Но с тех пор многое изменилось. После распада Советского Союза, когда Грузия стала выстраивать национальное государство, Грузинская православная церковь и ее предстоятель оказались чуть ли не во главе процесса восстановления национальной идентичности. По понятным причинам архиереи и священники сделали ставку на доминирование религиозной составляющей, поставив задачу утвердить тождество понятий «грузин» и «православный». А патриарх Илия II заработал репутацию мудрого и авторитетного властителя душ, сплотившего нацию духовного покровителя, каковым он остается по сей день.

По этой причине Грузинская православная церковь довольно ревниво относится к деятельности других конфессий как в стране, так и за ее пределами. Причем другие православные Церкви она рассматривает не менее тщательно, а может быть даже и более — особенно Константинопольский патриархат — чем Католическую. Спасает католиков в Грузии то, что собственно этнических грузин в ней мало, и они соседствуют с армянами и сиро-халдеями. Так что католическая идентичность в стране выстраивается не по этническому признаку, а на религиозной основе — верности Святому престолу. Следует отметить, что и сам папа Франциск во время визита сделал добрый жест в адрес Грузинской православной церкви. Во время беседы с католиками в приходе в Тбилиси он предостерег их от стремлений обратить грузинских православных. «Существует большой грех против экуменизма: прозелитизм, — сказал понтифик. — Вы никогда не должны заниматься прозелитизмом православных, они наши братья и сестры, ученики Иисуса Христа». Удивительным оказался и другой его жест: в аэропорту он наклонился и поцеловал крест, висевший на груди патриарха. Возможно, в том числе поэтому Илия II дважды пообщался с Франциском, а президент Грузии даже принял участие в папской мессе на стадионе имени Михаила Месхи, чего в другой ситуации не мог бы себе позволить любой грузинский политик, без риска оказаться «еретиком» в глазах православных избирателей.

А вот чего от папы не удалось добиться светским и церковным властям. В приветственных речах президента и патриарха поднимался вопрос Абхазии и Южной Осетии. Как заявил Маргвелашвили, обращаясь к понтифику, «со дня восстановления независимости и по сей день мы постоянно ощущаем твердую поддержку Ватикана. Мы помним эту поддержку как в условиях мира, так и испытаний. Ваше Святейшество, хочу поблагодарить вас за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии». Патриарх со своей стороны заявил, что, несмотря на поддержку западных стран, в свои дома так и не смогли вернуться более 500 тысяч человек, которые стали беженцами, не удалось восстановить территориальную целостность страны. Он назвал произошедшее в «неотъемлемых частях Грузии — Цхинвальском регионе и в Абхазии» результатом усиления «сепаратистских сил», действия которых «представляют собой серьезную угрозу не только для малых стран, но и любого другого государства».

Папа Франциск в ответ проявил дипломатичность и сдержанность. Он назвал условием, необходимым для прогресса Грузии, «мирное сосуществование между всеми народами и государствами региона». По словам понтифика, «это требует возрастания чувств взаимного уважения и рассудительности, которые не могут пренебречь уважением высших прерогатив каждой страны в рамках международного права», призвав прибегать к диалогу для решения споров, так чтобы возобладали «разумность, умеренность и ответственность». Особое значение такой подход имеет в настоящий исторический момент, охарактеризованный вспышками экстремизма, которые «манипулируют гражданскими и религиозными принципами и искажают их, подчиняя замыслам господства и смерти». И пожелал, чтобы каждый человек мог «жить в мире на своей земле или свободно туда возвратиться, если по какой-либо причине он был вынужден ее покинуть». Некоторые комментаторы увидели в последней фразе косвенную солидарность Франциска с мнением грузинской стороны. Но в такой же степени реплика папы адресовалась и Халдейской католической церкви, патриарх которой Рафаэль Луис Сако присутствовал в Грузии во время визита понтифика, так как многие члены этой общины в Ираке сами стали беженцами.

В Ватикане с самого начала предупреждали, что посещение Грузии папой Франциском пройдет под девизом «Мир вам». Близкий к понтифику главный редактор итальянского иезуитского журнала Civiltà Cattolica отец Антонио Спадаро говорил, что «папа Римский не собирается поднимать политические вопросы, этот визит пройдет под знаком примирения», став новым этапом в «дипломатии милосердия» Франциска. Так что глава Католической церкви в Грузии остался честным и верным изначально выбранной им линии.