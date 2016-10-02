



Эфиопские воины

«То, что происходит у нас сегодня,

произойдёт у вас завтра»

Хайле Селассие

последний император Эфиопии

30 июня 1936 г.

2 октября 1935 года итальянский дуче Бенито Муссолини известил народ Италии о начале войны с Эфиопией. Одновременно флотилия итальянских боевых самолетов вылетела бомбить эфиопский город Адуа, а до того Муссолини сообщил в Лигу наций о том, что Италия подверглась варварской и ничем не вызванной агрессии со стороны Эфиопии. Началась итало-эфиопская война. Бенито Муссолини начал возрождение «Великой Римской империи».

Муссолини готовится к войне

Мировая общественность в лице пятидесяти членов Лиги наций осудила Италию и признала её агрессором. Против Италии были введены экономические санкции, однако торговые эмбарго не распространялись на стратегически важные для Италии материалы, а отказ США, Германии, Австрии и Венгрии разорвать торговые отношения с агрессором и вовсе свел эффект от санкций к нулю. Кроме того, США отказались продавать оружие обеим сторонам конфликта, одновременно проголосовав против закрытия для Италии Суэцкого канала, являвшегося основной коммуникацией снабжения итальянских сил вторжения. Не менее гуманно поступила и Франция, заблокировав поставки закупленного Эфиопией оружия через свои африканские колонии. Великобритания великодушно предложила властям Эфиопии план «урегулирования конфликта», ставивший страну в положение протектората Италии. Таким образом, Эфиопия лишилась последних шансов на успешное сопротивление агрессору.

Несмотря на то, что Муссолини известил итальянский народ о наличии у Эфиопии сильной армии с самым современным вооружением, единственное независимое на тот момент африканское государство располагало несколькими сотнями старых пулеметов в армии и племенными ополчениями, вооруженными копьями и луками со стрелами. Неудивительно, что к маю 1936 года Эфиопия стала колонией «Итальянская Восточная Африка», а ее последний император (негус) Хайле Селассие отправился в изгнание, произнеся 30 июня 1936 г. на чрезвычайной сессии Лиги Наций, посвященной аннексии Эфиопии, пророческие слова: «То, что происходит у нас сегодня, произойдет у вас завтра».

Негус Хайле Селассие I

Стоит отметить, что это была уже вторая попытка Италии завоевать Эфиопию. Африканское древнее государство, которое существовало с XII столетия, когда христианские княжества объединились, возглавляла Соломонова династия, согласно преданию, ведущая свое начало от царя Соломона, царицы Савской и их сына. Эта династия правила Эфиопией до 1974 года. В период своего расцвета Эфиопская империя объединяла земли современных Эфиопии, Эритреи, Восточного Судана, Южного Египта, часть Йемена и Саудовской Аравии. Африканская православная держава устояла в период арабской и исламской агрессии и была единственным государством Африканского континента, которое сохранило независимость во время европейской колониальной экспансии. Эфиопия успешно сдержала натиск Египта и Судана и смогла отразить британское вторжение, однако в результате была отрезана от моря и зажата между европейскими колониями.

В 1890 году Италия объединила все свои владения на побережье Красного моря в колонию Эритрея и объявила, что по договору 1889 года Эфиопия признала протекторат Италии над собой. Занимавший тогда трон императора Эфиопии Менелик II проявил себя умелым государственным деятелем и полководцем. Он встретил итальянское вторжение 1894 года, установив дружественные отношения с Российской империей. Россия оказала помощь в модернизации эфиопской армии, в Эфиопию приехали тысячи русских добровольцев, один из которых, Александр Булатович, стал военным советником императора Менелика. Россия помогла оружием, боеприпасами и советниками совершенно безвозмездно. В Эфиопии была создана 100-тысячная армия и в декабре 1895 г. эфиопские войска разбили итальянцев. 1 марта 1896 г. эфиопы устроили итальянской армии полный разгром: из 17,7 тыс. человек Италия потеряла около 15 тыс. солдат убитыми и пленными и всю артиллерию. В октябре 1896 г. в Аддис-Абебе был подписан мир, по условиям которого Италия, уплатив контрибуцию, признала независимость Эфиопии. Впервые европейская держава заплатила контрибуцию африканской стране.

Битва при Адуа. 1896. Картина эфиопского художника

В 1935 году ситуация сложилась совершенно иначе. Эфиопии не помог никто. Попытка наладить отношения с Японией провалилась, а перевооружить армию современным оружием эфиопы не смогли из-за «гуманной» позиции западных держав, не позволивших поставлять оружие в «зону конфликта». Агрессор получил полное преимущество над жертвой.

Предварительно Рим провёл информационную кампанию, обвиняя эфиопского негуса в работорговле, требуя исключить Абиссинию из Лиги Наций и передать ее Италии «на исправление». Подготовка к агрессии проходила в русле «цивилизаторской миссии» и «установления порядка».

Итальянские танкетки атакуют

18 итальянских дивизий, имевших поддержку авиации и танков, применявших боевые отравляющие газы иприт и фосген, за полгода расправились с вооруженными силами Эфиопии. К маю 1936 года организованное сопротивление эфиопов было сломлено, государство уничтожено, а император Хайле Селассие отправился в изгнание. Виктор Эммануил был провозглашен императором, а Муссолини заявил, что пленных эфиопов будут теперь казнить как «мятежников».

Итальянские генералы получили особые инструкции, предусматривающие уничтожение незначительной прослойки эфиопской интеллигенции, которая могла бы инициировать движение сопротивления. Было введено правило, согласно которому за каждого даже случайно погибшего итальянца казнили десять эфиопов из местного населения. Тем не менее, вокруг уцелевших подразделений эфиопской армии и племенных ополчений образовались партизанские отряды, сопротивление которых итальянские войска подавляли массовым террором.

По оценкам эфиопов, они потеряли полмиллиона человек в результате «цивилизаторской миссии» и «установления порядка». Итальянская пропаганда утверждала, что с ее стороны погибло около пяти тыс. солдат. До 1941 года Италия держала в Эфиопии крупные силы, доходившие до 110 тыс. человек. Партизанская война продолжалась до конца 1941 года, когда войска Великобритании, к этому моменту уже воевавшие против Италии в Африке, при поддержке эфиопских отрядов вытеснили итальянцев из Эфиопии. Однако сами англичане оставались на её территории до 1954 года. Но это уже другая история…