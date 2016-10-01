



Модест Колеров ИА REGNUM Путь к президентскому креслу

После провала выборов президента Эстонии (ЭР), как в Рийгикогу (эстонский парламент), так и в Коллегии выборщиков (парламентарии и депутаты муниципалитетов), парламенту снова придется заняться избранием главы государства. Третий акт «Марлезонского балета» состоится 3 октября.

Недолго думая, совет старейшин Рийгикогу предложил нового кандидата — Керсти Кальюлайд. Это «тёмная лошадка» — малоизвестная даже в среде чиновников и политиков, биолог по образованию, в прошлом директор энергетической фирмы, до недавнего времени — представитель Эстонии в Европейской контрольной палате. Рядом с должностью президента страны — она — «серая мышка». И тем не менее…

Явление Кальюлайд народу Эстонии

Несмотря на странность такого выбора, сватать ее начали, словно по команде, лидеры общественного мнения, политики и хором все СМИ (а они почти все «придворные») представляли ее только в положительном свете. Эксперты считают, что вероятность того, что кто-то еще, в том числе, из тех, кто проиграл на предыдущих этапах, выставит свои кандидатуры, маловероятна.

Президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес написал в Твиттере сразу после провала первого этапа выборов президента в парламенте: «В течение оставшихся до коллегии выборщиков недель хочу видеть и слышать серьезную и содержательную дискуссию кандидатов в президенты по важным для Эстонии внутригосударственным вопросам, а также внешней политики и политики безопасности… Не умение рисовать и шутить являются определяющими при избрании главы государства, а необходимый президенту опыт, широта его взглядов и глубина миропонимания». Честно говоря, Керсти Кальюлайд этим критериям не соответствует.

Но совет не был услышан в парламенте, тут решили проблему кавалерийской атакой. Как и народные избранники, многие эксперты полагают, что нужны кандидаты беспартийные и политически не ангажированные. Также есть мнение, что в президенты Эстонии должны выдвигаться только (не понять почему?) новые, достаточно хорошо знакомые общественности лица. Вопрос: а почему только общественности, а не народу, кстати, которому уже четверть века отказывают в праве избирать своего президента всенародным голосованием.

Но видать кто-то «там, на верху» быстро очухался, и СМИ стали активно проталкивать идею о том, что и одного кандидата вполне достаточно, поскольку из 101 члена Рийгикогу уже готовы голосовать за Керсти Кальюлайд 90 парламентариев, что гарантирует ей необходимое большинство голосов (более 2/3).

Раз нет «короля», будет «королева»!

Соответственно, посыпались заказные и витиеватые дифирамбы. «Она очень умная, очень быстро может собрать всю информацию, которая ей нужна. Причем даже, если это касается новых для нее вещей. Она сразу выделяет самое важное. Она может очень конкретно сказать, что она думает. И она всегда имеет мнение», — сказал бывший начальник и коллега Керсти Кальюлайд по Эстонэнерго (EestiEnergia) Сандор Лийве. Политолог Тынис Сартс: «Мы имеем дело с чиновником, руководителем высшего звена. Я считаю, что из нее получится политик стиля «эксперт», который, безусловно, не будет народным любимцем по сути, но очень хорошо сможет выражать свою позицию, иногда и в резкой форме».

Преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев: «Из Кальюлайд получится прагматичный топ-менеджер государства… очень рациональный человек, она женщина очень умная, знающая и умеет взвешивать все, что она говорит».

Откуда все это могут знать рекомендующие? Характеристики, будто человек в партию вступает. Все эксперты самоуверенно считают, что Кальюлайд не будет ручным президентом для выбравшей ее политической элиты страны. Чем это подтверждается?

А новостная программа «Актуальная камера» ETV+поспешила обрадовать русское и русскоязычное население тем, что «Керсти Кальюлайд готова разговаривать с русскими на русском языке». Надо же, какое одолжение! А вот как она сама объяснилась: «Я — на своем, пока что, сыром русском языке, а они пусть говорят так, как им будет удобно. Быть может, мой акцент подтолкнет их к тому, чтобы смелее использовать эстонский». Кстати, кандидат в президенты — бывший член партии эстонских националистов IRL.

Осанну во славу Керсти Кальюлайд запел даже вечно всем недовольный и не признающий политкорректность один из лидеров правящей Реформистской партии, министр иностранных дел Юрген Лиги: «Раз короля у нас не будет, так пусть будет королева!» Руководитель фракции крупнейшей оппозиционной и второй в стране по числу парламентариев Центристской партии Кадри Симсон сказала, что подавляющее большинство членов фракции выступили за выдвижение Кальюлайд: «Мы понимаем, что компромисс никому не позволит представить своего» (партийного кандидата — прим. редакции).

Подключили к обработке массового сознания и популярного астролога Игоря Манга. Еще до выдвижения Керсти Кальюранд он предрек, что сейчас звезды благоволят женщинам, а потому список кандидатов-женщин может в оставшиеся дни еще и вырасти. Он посоветовал кандидатам-женщинам, проигравшим в Коллегии выборщиков, выставить снова свои кандидатуры, не исключив и «тёмной лошадки». Как в воду глядел! Но хиромантия ли это?

Биолог и чиновник, не кухарка же

Сама Керсти Кальюлайд повела себя столь самоуверенно, будто с самого начала вся свистопляска с выборами президента страны была давно задумана кем-то заранее. Не дожидаясь выборов, премьер-министр Таави Рыйвас заявил, что уже этой осенью найдет замену Кальюлайд в Европейской счетной палате. То есть, ее избрание решено до выборов. Так все закручено, что без теории заговора не обойтись.

После консультаций с фракциями Рийгикогу она заговорила так, будто её не могут не избрать главой государства: «Я убедила депутатов Рийгикогу, и теперь моей задачей будет убедить народ Эстонии». Что ж, воплощается в жизнь знаменитое, правда, примитивно понимаемое изречение Энгельса-Ленина о том, что государством может управлять и кухарка.

Народ в недоумении — людям по нраву хорошо известный и, если не всеми уважаемый, то хотя бы авторитетный, и, если не мудрый, то опытный лидер. А «спасительницу нации» Кальюлайд страна просто не знает. Остается впечатление, что избирают президента для парламента, а не для народа и страны.

Не зря главный редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов считает: «Сделанный старейшинами выбор очень удивляет. Складывается впечатление, что надо было хоть кого-то выбрать. Такой жест отчаяния… Очень раздражает, что кандидатуру подбирали по принципу, чтобы она устраивала все партии. Надо о стране думать… Все это указывает на необходимость отменять институт президентства, когда практически человека с улицы можно выбрать».

Типичное мнение комментаторов в Сети выразил и журналист Родион Денисов: «Кандидат появился ниоткуда… Кальюлайд не вызывает ни положительных, ни отрицательных эмоций… за три дня до выборов определили одного из тысячи чиновников Эстонии и стали составлять для нее программу… можно было просто бросить жребий среди потомственных граждан старше сорока лет… Компромиссный для партий кандидат, которого знают 100−200 человек, указывает на то, что… наши политики незрелые — не могут переступить через свои партийные амбиции».

Кому понадобился президент-танкист?

Тем не менее интерес к персоне «уже назначенного» парламентом президента-женщины, стал стремительно расти. И помимо заурядных биографических и карьерных подробностей среднего ранга чиновника выявились и «пикантные» подробности. Ими озаботились парламентарии-националисты, которые озабочены чистотой крови высших должностных лиц государства. Так, проигравшая выборы в первом туре в Коллегии выборщиков Марина Кальюранд, подавшая ради президентства в отставку с поста министра иностранных дел, не получила поддержки националистов потому, что ее мать — русская. Не компенсировало даже то обстоятельство, что ее отец — латыш, служил в Ваффен СС и стал дважды кавалером Железного креста.

А что касается Керсти Кальюлайд, то страсти накалились из-за её

мужа с неэстонским именем и фамилией — Георгий-Рене Максимовски, чей трудовой путь покрыт мраком тайны. Шефу Департамента информации (эстонская разведка) Микку Марану даже пришлось в виде исключения сделать заявление, что человек с такой фамилией в его ведомстве никогда не числился, не работает и сегодня. Развлекательный «желтый» портал Limon. ee выведал, что бывшему шефу эстонской спецслужбы Ээрик-Нийлесу Кроссу кандидат в депутаты Кальюлайд не сказала, кем работает ее супруг, а только уточнила, что он трудился на государственной должности, и сейчас ее муж не работает и находится дома. А советник самой Кальювеэ — Таави Линнамяэ успокоил националистов: мол, муж его начальницы — эстонец по национальности и гражданин Эстонии по рождению, он инженер связи, работал в Государственном фонде инфокоммуникаций (RIKS), где у него был доступ к государственной тайне. «Речь идет не о разведке», — успокоил всех Линнамяэ. В 2009 году Максимовски ушел в родительский отпуск, после находился в неоплачиваемом отпуске. Его должность в RIKS упразднили.

И общественность во главе с националистами успокоилась. Но судьбе Керсти Кальюлайд, которой грозит роль «свадебного генерала» на политическом празднике, не позавидуешь. Тот же авторитетный политолог Тынис Саартс, как отрубил: «Оказаться в роли закулисных соглашений танкистом-президентом — не самая радужная перспектива».

Как корову продавали-покупали

О выходе из избирательной гонки сразу и категорически заявили оба кандидата-финалиста, проигравших (не набрали более половины голосов) в Коллегии выборщиков — Сийм Каллас (образование — финансист, политик, бывший крупный еврочиновник и экс-премьер министр) и Аллар Йыкс (юрист, адвокат, экс-канцлер права ЭР). Оба с трудом скрывали брезгливость, которую у них вызвали выборы с участием представительной власти, которые словно «торговались при купле-продаже коровы» («Lehmakauplemine» — эстонское идиоматическое выражение, применявшееся эстонской прессой с начала 1920-х годов — в первые годы независимости аграрной страны и означало политическое торгашество, спекуляцию). Эстония — парламентская республика, хотя высший законодательный орган не раз позволял принимать за себя решения европейской бюрократии и заокеанской «закулисе». В прошлом и правительство с президентом тоже оказывали давление на парламент. Достаточно вспомнить согласие эстонской делегации на вступление в НАТО, которое было оформлено в парламенте задним числом.

Оба кандидата-фаворита имели на свои чувства моральное право — оба, несмотря на их разные идейно-политические взгляды, воспринимаются в обществе солидными, с государственным мышлением персонами, безусловно, достойными быть президентом ЭР, в том числе и потому, что они достаточно самостоятельны и настроены более проэстонски, чем нынешний ставленник США — президент Тоомас Хендрик Ильвес. Не это ли спутало им карты?

Что касается характера предвыборной кампании и особенно самих выборов, то уходящий президент ЭР Ильвес написал в Твиттере:

«Подведем черту под этой неразберихой, которая, в конце концов, стала неловкой». Это — самая мягкая оценка, которую дали в Эстонии избирательной гонке на выборах нового президента. Экс-премьер-министр Юхан Партс: «Выборы президента в Рийгикогу — это оперетта». Парламентарий Моника Хауканымм: «Выбирающие президента Эстонии валяют дурака». Журналист портала rus.delfi.ee Ольга Привалова: «Выборы президента — как затяжные роды. Тужимся, тужимся, а толку?» Ну, а многие комментарии в Сети, как в эстоноязычной, так и в русскоязычной, характеризует ненормативная лексика.

Серьезный политический крах страны

Срочное выдвижение консенсусом нового, нейтрального кандидата («тёмная лошадка», а может и не одна, а то и «кот в мешке» — может, он до 3 октября еще объявится) демонстрирует стремление политэлиты, как можно быстрее устранить горькое и позорное послевкусие от скандала с президентскими выборами.

Задним числом все понимают, что хваленая эстонская демократия дала серьезный сбой. Но ощущение такое, что в целом политический класс Эстонии не осознал главного — причиной всему во многом стала неприглядная и утомляющая население межпартийная борьба (и не только на этих выборах). Она уже не напоминает, а представляет собой травлю оппозиции, ее абсолютное игнорирование и очернительство. А еще это — кампании лжи и клеветы, интриги и изымание «скелетов в шкафу», запредельно циничные по форме и содержанию, в общем-то, обычные в политике сделки между откровенными противниками и только ради того, чтоб утопить неугодного для них общего «врага».

Но проблема далеко не только в низкой политической культуре, как рассказал на ПБК (Первый Балтийский канал) правовед Пеэтер Ярвелайд. Это — на поверхности, а вот если копнуть глубже…

Да, политический класс за последние 15 лет полностью дискредитирован, но он пыжится от важности, надувает щеки. И не от того, что можно хвалиться благосостоянием народа, или, что государство — сильное (оно как раз, что показали и президентские выборы, крайне хрупкое и эфемерное), а потому, что за спиной стоит верный союзник — США, осуществляющие в Эстонии внешнее управление. Марионеточным политикам и чиновникам только и остается бить себя в грудь: я — независимый.

Отчего так? «Вашингтонский обком» оказал медвежью услугу эстонскому народу и государству. Ведь они сравнительно молоды по историческим меркам. Им, как и подросткам, еще расти да расти. Но у страны появились западные опекуны, которые позволяют Эстонии имитировать независимость и современную государственность.

Помнится, после «Бронзовых ночей» (беспорядки в Таллине весной 2007 года после сноса памятника советским воинам и осквернения их праха в братской могиле на горке Тынисмяги), тогда премьер-министр Эстонии Андрус Ансип объяснил в интервью газете Postimees причину чуть ли не гестаповского по духу подавления массовых беспорядков, возникших при защите «Бронзового солдата». Он заявил, что употребив силу, власти доказали всему миру, что Эстония — государство. Трудно представить что-то более детское в политике, даже смехотворное, но и безответственное. Это — проявление комплекса национально-государственной неполноценности. Он проявляет себя в уродливой форме и на президентских выборах. Не зря проигравший их известный политик-прагматик Сийм Каллас заключил: «Сегодня мы стали свидетелями серьезного политического краха».

Лукавый оптимизм или самообман?

Упомянутый выше политолог Тынис Саартс — единственный, кто осмелился дистанцироваться от эмоций и смакования фактов, — предложил анализ того, как общественно-политический ландшафт Эстонии, на котором и в силу которого и произошел по выражению Калласа «политический кризис». Ниже приводятся выдержки из его незамеченной в обществе статьи на портале rus.Postimees.ee.

* По легитимности института президента уже сейчас нанесен серьезный удар.

* Случившееся в первую очередь следует рассматривать, как протест местной элиты против правящих в Таллинне сил, а также, как запредельный звездный час партийного эгоцентризма.

* Из-за острых противоречий и существующей в Эстонии политкультуры, для которой характерен принцип «победитель получает все», мы еще не созрели для демократических решений, принимаемых консенсусом.

*Репетиция консенсусной демократии в определенном смысле пойдет на пользу нынешней политэлите.

* Мы упустили шанс избрать президента из народа, имеющего широкую поддержку. Даже если в конечном итоге у Эстонии появится вполне солидный глава государства, за ним неизбежно до конца срока сохранится имидж президента, избранного элитой в результате закулисных договоренностей.

* Президент может быть избран только в результате надпартийной договоренности, в этом состоит конституционный смысл, и тут не место партийному эгоцентризму.

* Ученические ошибки нынешней элиты могут слишком дорого обойтись эстонской демократии и ей самой.

* Президентские выборы всегда становились поводом для взлета и падения партий, распада правящих коалиций, рождения совершенно новых партий… Президентские выборы 2021 года могут пройти по совершенно новой системе. Ответ на вопрос, станет ли это победой или поражением эстонской демократии, мы узнаем, наверное, только спустя десятилетия.

Итак, уроки и диагноз — есть. Увы, нет предложений по спасению страны. А возлагать надежды, как предлагает политолог, на то, что время все исправит — тоже характеризует политическую жизнь и политический класс Эстонии. Ибо, те, кто смеют перечить власти в принципиальных вопросах, предлагать радикальный выход из патовой ситуации, тут же рискуют прослыть «врагами народа».

Трудно быть без ветрил и руля

Жизнь под пятой Запада выхолащивает не только эстонскую самобытность, но и обескровливает всю структуру государственной власти, по сути, парализуя ее и отторгая власть от народа и еще слаборазвитого гражданского общества. Эстония не хочет признаваться в очевидном — она стала страной с сильно урезанной самостоятельностью, причем особенно в вопросах экзистенциальных для государства и народа. Таллин, как сателлит, не вправе отклоняться от курса на тотальную русофобию и регулярное поддакивание своим хозяевам в Вашингтоне. Ясно, что это выгодно Западу, но не эстонскому народу. А чтобы он не роптал по поводу судьбы своей родины, его «лечат» уже повышенными дозами пещерной русофобии. Рано или поздно роль марионетки привела страну к застою в социально-экономическом плане, к растущей милитаризации, а в итоге к ухудшению качества управленческих кадров, особенно высшего звена.

Эстония уже имеет премьер-министра Таави Рыйваса, над которым давно посмеиваются даже в СМИ, а то называют на российский манер и «киндер-сюрпризом». Чего только стоит его последняя реакция на низкую оценку своей работы за сентябрь этого года: «Я на это большого внимания не обращаю»?! Согласно исследованию фирмы Turu-uuringute AS по заказу газеты Eesti Päevaleht, жители страны оценивают его работу по пятибалльной шкале только между «тройкой» и «двойкой».

Уходящего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса только ленивый не критиковал, особенно последние годы. Финская газета Helsingin Sanomat в статье Юсси Ниемеляйнена недавно отметила, что между президентом ЭР Тоомасом Хендриком Ильвесом и его финским коллегой Саули Нийнистё сложились плохие отношения, они избегали друг друга. И все из-за навязывания нейтральной Суоми идеи о вступлении в НАТО. Так что Таллин ссорится не только с Россией, не может похвастаться добрососедскими отношениями.

Ну, а что ждать от нового президента, которым, судя по всему, станет назначенная политэлитой эстонская еврочиновница среднего звена, если портал BaltNews. eu опубликовал статью с выразительным заголовком: «Вы это серьезно: президентом Эстонии станет 46-летняя биолог, работающая в Брюсселе?». Разве это не смешно, когда все СМИ пишут, что из претендентки что-то может и получиться?! А, если вспомнить проамериканизм уходящего президента ЭР, то лучшей ему смены посольство США в Таллине и придумать бы не смогло. Такого президента можно будет приручить легко и сразу.

Что ж, наверное, этот ряд скоро пополнит и спикер парламента. Ведь провал президентских выборов свидетельствует и о профессиональной импотенции парламента. Есть ощущение, что Эстонское государство существует без отечественных ветрил и национального руля.

Таллин, 29 сентября — 1 октября 2016