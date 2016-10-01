В Крыму разгорается скандал, связанный с прошедшими выборами в органы местного самоуправления в Феодосии. Как сообщают «Крымские новости», по решению Феодосийского городского суда была отменена регистрация кандидатом в депутаты местного горсовета общественного деятеля Артема Мельниченко. Отметим, что он не состоит ни в одной партии. Электорат Артема Мельниченко уверен, что его сняли с выборов как активного и «неудобного» для властей человека. Процедура снятия Мельниченко с выборов вызывает много вопросов и у юристов. Но об этом чуть ниже.

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Снятие с участия в выборах 2016 года одномандатников по различных причинам — явление, характерное не только для Крыма. Так, Центризбирком единогласно отказал Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС) в заверении списка ее кандидатов в Госдуму по одномандатным округам. Есть примеры, когда одномандатники сами отказывались от участия в выборной компании. Так было, к примеру, в Новосибирске с «Партией Роста». Калужский правозащитник Вячеслав Горбатин, к примеру, написал в своем блоге, что отказывается от участия в выборах, так как считает их «нечестными и несправедливыми».

Проблемы с одномандатниками были и в Крыму. Но как прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM один из несостоявшихся депутатов из крымских одномандатников, в ходе избирательной компании был задействован такой административный ресурс, что шансов у тех, кто его не имел в наличии, практически, не было. В качестве примера можно привести историю Артема Мельниченко.

Артем Мельниченко известен среди земляков активной жизненной позицией. Именно он в начале текущего года выступил против передачи Краевого музея древностей в Феодосии в руки частного лица, что повлекло бы прекращение его существования, сообщает Kara-dag.info. Артем Мельниченко известен и проектами по поддержке образования, является заместителем председателя попечительского совета при школе Коктебеля, входит в оргкомитет по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мельниченко — противник открытия карьера по добыче андезита в непосредственной близости к поселку Коктебель и Кара-Дагскому природному заповеднику Федерального значения. Он же выступает с инициативой создания территориального общественного самоуправления ТОС в поселках Карадагского региона Мельниченко — один из инициаторов протестов против коммерциализации Тихой бухты в Феодосии — еще одно громкое «крымское дело». «Местные активисты однозначно высказались за запрет ведения на заповедной территории коммерческой деятельности. ., идея передачи Тихой и Лисьей бухт в коммерческое рекреационное пользование вызвала протест со стороны общественности Коктебеля», комментирует местное издание Kafa-news.

После регистрации Артема Мельниченко кандидатом в депутаты городского совета Феодосии, он отдавал себе отчет, что это будет не легкая выборная компания и рассчитывать на административный ресурс он не может. Только на поддержку населения. Однако далее события развивались по следующему сценарию. 11 августа 2016 года в Феодосийский городской суд поступил иск кандидата в депутаты Людмилы Зубовой об отмене регистрации кандидата в депутаты Мельниченко А.А. Оба — кандидаты в депутаты по одному и тому же округу. Это не особая сенсация. Такие случаи бывают, но удивляет поразительная оперативность нашей, в общем-то, не слишком поворотливой судебной системы в рассмотрении данного вопроса. Так, в 14:50 исковое заявление зарегистрировано, через час материалы переданы судье, через час десять минут административное исковое заявление принято к производству, еще через 5 минут вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству, И, менее чем через час, в 18 часов вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству. Причем ответчик в иске не указан вообще. В понедельник 15 августа 2016 года, в 9:45, председательствующей суда Ольгой Андреевной Микитюк дело рассмотрено, и иск удовлетворен.

«Стоит заметить, что судья Ольга Микитюк добросовестно служила Фемиде еще при украинской власти (помните того феодосийского мэра, который с футболкой засветился «дякую, шо я не москаль»?), и так же добросовестно продолжает служить Фемиде после возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Но суть не в этом. Суть в том, что мы увидим, открыв по этому делу на сайте Феодосийского городского суда страничку «стороны по делу». Истец есть, заинтересованные стороны есть, а ответчика нет… Чудеса… Тем не менее решение принято, Мельниченко А.А. с выборов снят, да еще и судебные издержки по делу ему присудили», комментируют «Крымские новости».

Крымский юрист Ирина Наникошвили заявила корреспонденту ИА REGNUM : «Формально Мельниченко сняли за то, что он заплатил за изготовление подписных листов позже, чем комиссией было принято решение о регистрации его как кандидата в депутаты. Но прямого указания на сроки оплаты в законодательстве нет. Согласно правовым нормам, это изготовление должно быть оплачено с избирательного счета, что и было сделано. И апелляционная инстанция это подтвердила. Тем не менее решение было оставлено в силе. В пункте 2 части 1 статьи 125 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в требованиях к форме и содержанию административного искового заявления указано, что, «если иное не установлено настоящим Кодексом, в административном исковом заявлении должно быть прописано «наименование административного ответчика», или «фамилия, имя, отчество административного ответчика». Данный иск судьей Микитюк должен был быть оставлен без движения до внесения уточнений. Но это если руководствоваться законом, а именно частью 1 статьи 130КАС РФ «Оставление административного иска без движения»: «Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, судья, установив, что административное исковое заявление подано с нарушением требований статей 125 и 126 настоящего Кодекса, предъявляемых к форме и содержанию административного искового заявления и (или) приложенных к нему документов, выносит определение об оставлении административного искового заявления без движения, в котором указывает основания для этого и устанавливает разумный срок для устранения».

Итак, апелляционная инстанция отказалась удовлетворить жалобу Артема Мельниченко, впереди — кассация. Но все надежды только на справедливое решение Верховного суда РФ. Сам Артем Мельниченко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что сдаваться не намерен. И будет бороться до конца за справедливое законное решение. В свою очередь. сотни жителей поселков Коктебель и Щебетовка, сел Краснокаменка, Курортное, Наниково обратились с Открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой и другим официальным лицам в поддержку Артема Мельниченко. В письме подписанты настаивают на том, чтобы по истории с Артемом Мельниченко были сделаны объективные, правовые выводы.

«Никакого нарушения закона в том, что Артем Мельниченко оплатил подписные листы позже регистрации нет. Самое серьезное, что могло здесь быть — предупреждение от комиссии. Но и тут — он мог договориться с типографией, что оплатит позже. Это не должно повлечь за собой снятие с выборов. Это местная самодеятельность крымских властей. которые, оказали таким образом «медвежью услугу» федеральной российской власти. Такие действия являются дискредитацией российской власти и вызывают недовольство населения в Крыму», прокомментировал ситуацию российский эксперт по вопросам местного самоуправления, экс-мэр города Калуги Виталий Черников.