Сейчас так много стало хороших фильмов, дорогой читатель. Все эти бесконечные ссылки. У всех свои медали и родословные. Так много разных одинаково красивых постеров. Смотреть — не пересмотреть. Даже если смотреть каждый день по пять фильмов — то не хватит жизни. А ведь еще постоянно выходят новые. С большими и маленькими бюджетами. И куда сбежать от этого невыносимого изобилия шедевров? Кто же спасет нас от этой скуки совершенства? Кто разбудит нас веселым лаем? Кто нагадит на ковер в гостиной?

Цитата из к/ф «Такса». Ред. Тод Солондз. 2016. США Ценитель музыки

Такса? Такса?! Такса!!!

На экраны вышла картина, где много синего цвета неба, воздуха, простора, собачьего поноса, смешных и не очень шуток разной степени интеллектуальности, трогательной попытки авторского кино. Такса на артхаус установлена. Тариф известен. Чтобы снимать авторское кино, которое имело бы шансы выхода на большие экраны, — оно должно сочетать в себе развлекательное и художественное. Пропорции — обсуждаемы с продюсерами.

Это, безусловно, художественное кино… Комедия. Да даже если и условно авторское — всё равно стоит посмотреть. Хотя бы и всей семьей. В фильме несколько новелл, которые объединены, как ни странно, таксой. Которая, словно эстафетная палочка, переходит из рук в руки.

Цитата из к/ф «Такса». Ред. Тод Солондз. 2016. США Трио и такса

Вопрос для знатоков кино! Попробуйте вспомнить, какой самый знаменитый в среде «синефилов» фильм мирового классика режиссуры построен по такому же принципу — когда животное переходит из рук в руки как «эстафетная палочка», чтобы связывать истории? Время пошло. Вам нужно вспомнить в течение следующих пары абзацев рецензии. Торопитесь.

Кроме проходящей через эту картину таксы, конечно, есть и некоторая попытка единства тем и образов. Такса — это такой противовес серьезности бытия. А само кино — во многом философское рассуждение о «характере и судьбе», о «жизни и смерти». Такого рода небольшие эссе на эту тему, где на доске расставлены типовые и не очень фигуры… Это и «ребёнок», и «строгие буржуазные родители», и «дауны», и «наркоманы» или «хорошие девушки» (которые показываются тонко и объемно), и умирающая пожилая женщина, которая могла кем-то стать в прошлом… Отдельной строкой высмеиваются художники. И искусство вообще. Заметно, что создатели фильма по полной рассчитались со своими коллегами-кинематографистами. И с собственными юношескими амбициями и мечтами о «высоком искусстве». Новелла про киношколу — местами феерически смешная для тех «кто в теме». Да и для остальных тоже найдётся повод улыбнуться. А то и рассмеяться в голос.

Цитата из к/ф «Такса». Ред. Тод Солондз. 2016. США Общение

До какой-то степени фильм напоминает о выставке карикатур и не очень дружеских шаржей. В полной мере перед нами раскрывается вереница характеров. Портретов. Такая конструкция фильма, где такса и образы удерживают целостность истории, позволяет как бы нанизывать наброски, наблюдения, скетчи … Это приятное ощущение — видеть творческую свободу режиссера. В какие-то моменты возникает тонкая и благородная интонация разговора о жизни. Многие сцены замечательны. Хотя это звучит, как пошловатая оценка. Но ничего другого не приходит мне в голову. Иногда диалоги скатываются на уровень стенд-апа и неполиткорректных шуток в духе разговора в первой новелле, в машине, матери с ребенком, где она пугает его историей про собаку, которую звали исламским именем и которая изнасиловала их прошлую собачку… ну такой специфический юмор. Мне не всегда симпатичный.

В фильме интересная игра актеров. В том числе звезд комедии. И очень много света. На фоне унылых и тяжких медленных «умных» фильмов перед нами живая и задорная картина, которая позволяет задуматься при этом о многом. Мне кажется, что это редкое достоинство. Фильму, конечно, дадут кубок и много медалек.

Вы еще помните задание нашей викторины для киноумников? Какой знаменитый фильм в истории кино построен так же? Не помните? Хорошо. Дадим вам еще один абзац, чтобы вы смогли вспомнить.

Цитата из к/ф «Такса». Ред. Тод Солондз. 2016. США В супермаркете

От просмотра фильма не остается ощущение трагедии, хотя это трагикомедия по сути, а некоторой легкой грусти. Это вполне особенный взгляд на жизнь. До какой-то степени даже оптимистичный. Если угодно — это почти стоицизм. Фильм легкий и пружинистый. Высмеивающий, в том числе, претенциозность в искусстве. Может быть, даже слишком старательно это делающий и сам в нее скатывающийся в этом благородном порыве. На мой вкус, это местами очень сильное (нет, простите, я хотел сказать «очень стильное») и глубокое кино для семейного просмотра в том числе. А уж всем студентам киношкол и современным художникам его посмотреть нужно просто в обязательным порядке… И всем заводить такс сразу после этого, чтобы ходить с ними в хипстерские кафе и подвальные кинотеатры… Ваши таксы будут крутить с вами самокрутки и есть фалафель. Шутки шутками, а только я знаю пару дам с собачками из богемных кругов. Которые без них и самоката буквально и шагу проехать не могут…

Пришло время, проверять ваши знания мирового кино. Вы не вспомнили, что могло бы считаться подлинным прототипом этой забавной картины?

Внимание, правильный ответ. Конечно, речь идёт о фильме 1966 года «Наудачу, Бальтазар» Брессона. Для тех, кто хочет перейти от «таксы-лайт» к более серьезному кино, где в центре также путешествующее из рук в руки животное — милости просим. У Брессона, хуже того, внутри кино отсылка уже к Овидию. В этом смысле нынешняя «Такса» совсем не очень оригинальна. И даже вторична и скучна. Звучит несколько сурово. Конечно, это шутка. Красота в глазах смотрящего. В хвосте — тоже. В лапах. Давайте любить такс и быть веселыми и счастливыми, пока это еще можно. Пока небо голубое, солнце золотое, а дни и труды наши — прекрасны, прекрасны, прекрасны. И наши таксы с нами.