Успех только из-за чужих промахов

vladtime.ru Авторынок

Рост авторынка стоит ожидать только в 2018 году. Такое мнение высказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Предполагается, что снижение объемов продаж новых автомобилей в России в 2016 году составит 10% по отношению к предыдущему году, а в 2017 году Минпромторг прогнозирует стабилизацию рынка. Пока что о росте и стабилизации говорить всё же рано: в августе 2016 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 18%, сообщила АЕБ в начале сентября. Такие показатели по-прежнему объясняются низкой покупательской способностью населения, общеэкономической обстановкой, которая так полностью и не нормализовалась после скачков валют в конце 2014 года.

Зато среди европейских стран Россия вошла в тройку лидеров по продаже новых автомобилей. Несмотря на возвращение в топ-5, успех России основан не на собственных достижениях, а на традиционно низких продажах автомобилей в Европе в летний период, комментируют эксперты.

Производство машин в России тоже падает: за восемь месяцев 2016 года было произведено на 13,1% меньше автомобилей, чем за аналогичный период предшествующего года. От общего падения за год не спас даже высокий показатель августа — в этом месяце был зафиксирован рост производства более чем на 40%. Успех августа объясняется началом производства Hyundai Creta на петербургском заводе, а также кроссовера RAV4 на предприятии Toyota.

Рост наблюдается и у производителей грузовых автомобилей. В августе с российских конвейеров сошло 9,6 тыс. грузовиков, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

Прокурили «Ларгус»

Приказом директора производства в цехе сварки на линии В0 автомобильного завода «АвтоВАЗ» запретили 10-минутные перерывы, сообщило в конце месяца издание «АвтоСреда».

Предполагается, что такое решение связано с дефицитом автомобилей модели Lada Largus, которые собираются на одной линии с автомобилями Nissan Almera, Renault Logan, Renault Sandero и Lada Xray. Так, запрет на перекуры на линии В0 даст возможность собирать Lada Largus без остановки, что поспособствует увеличению объема производства и позволит избавиться от дефицита.

О дефиците Lada Largus стало известно в конце весны 2016 года. Первоначально дефицит автомобилей данной модели объяснялся очень высоким спросом на машину. Остальные мощности завода «АвтоВАЗ» в настоящее время остаются недозагруженными. Средняя загруженность заводов в России на первое полугодие 2016 года составила около 40%.

Осенняя активность

Пока «АвтоВАЗ» разбирается с перекурами, другие отечественные автопроизводители работают над более глобальными вопросами. В сентябре на калининградском заводе «Автотор» запустили производство кроссовера Hyundai Tucson. До начала производства в Калининграде на российский рынок поставлялись автомобили, сделанные на заводе в Чехии. Подготовка к сборке Tucson на «Автоторе» шла с июня 2016 года. За это время специалисты предприятия прошли обучение на заводе в Чехии, а также участвовали в подготовке оптимальной комплектации для поставки в Россию.

В этом месяце «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и Министерство промышленности и торговли РФ подписали специальный инвестиционный контракт о создании производства двигателей на базе завода во Владивостоке. В результате «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создаст мощности по производству 50 тысяч двигателей в год с объемом инвестиций 2 млрд рублей. Массовое производство автомобильных двигателей начнется в 2018 году. Проект предусматривает локализацию ряда технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей. Более того, компания обязуется освоить выпуск обновленных версий автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5.

Американский автоконцерн Ford расширит перечень поставляемых из России автокомпонентов для европейского производства, стало известно в сентябре. Компания планирует наладить поставку компонентов для будущих моделей Ford от шести новых российских поставщиков, сообщили в пресс-службе Ford Sollers. Список экспортируемых отечественными поставщиками автокомпонентов на сегодня включает литые диски, кронштейны, свечи зажигания, которые используются для производства автомобилей Ford в Германии. Вскоре из России для компании Ford будут поставлять элементы штамповки, автокомпоненты из пластика, стекло, уплотнители, элементы интерьера. Эти компоненты будут использоваться в производстве модели EcoSport на заводе Ford в Румынии, которое запустят в конце 2017 года.

Также экспорт комплектующих начала и компания Nissan. С петербургского завода в Европу начали поставлять передние и задние бамперы на Nissan X-Trail собственного производства (цех пластиковых изделий), что позволит сократить стоимость детали по сравнению с ее аналогом, который раньше поставлялся из Японии, сообщили в пресс-службе Nissan. Бамперы будут поставляться на европейский центральный склад запчастей в Амстердаме, который занимается консолидацией всех запасных частей для европейского рынка для дальнейшей продажи дилерам по всей Европе. На сегодняшний момент рассматривается возможность экспорта сервисных металлических деталей (двери, капоты и т.п.), которые производятся на заводе пока только для российского рынка запасных частей для моделей X-Trail и Qashqai.

«Дизельгейт»: утешительный приз

Компания Volkswagen получила Шнобелевскую премию по химии за устройство, которое снижало выбросы при подключении аппаратуры для тестирования. Это самое устройство стало год назад причиной дизельного скандала. Пародийная награда за сомнительные достижения в науке была вручена во время ежегодной церемонии в Гарвардском университете в США.

В сентябре 2015 года автоконцерн Volkswagen был обвинен в фальсификации экологических тестов на уровень выбросов в автомобилях. В результате компания была оштрафована, акции автоконцерна упали, а продажи снизились. «Дизельгейт» стал самым громким скандалом в автоиндустрии за всю историю.

Стоит также отметить, что автор этого устройства, «обманки» для экотестов, Джеймс Роберт Лиэнг, на заседании суда в Детройте по делу Volkswagen признал себя участником сговора, целью которого было сокрытие реальных данных по выбросам дизельных двигателей автомобилей бренда. Инженер изъявил готовность сотрудничать со следствием.

В мире: Парижский автосалон

Главным мировым событием этого месяца стал 83-й Парижский автосалон, Мероприятие проходит раз в два года и традиционно становится площадкой для показа главных европейских новинок. Несмотря на то, что официальное открытие автовыставки назначено на 1 октября, уже 29 сентября во французской столице журналисты со всего мира начали вещать о представленных на автосалоне моделях.

В этом году в центре внимания концепткары, электромобили от Volkswagen, гибридные кроссоверы от Lexus, открытая версия LaFerrari Aperta и многое другое. На автовыставке будут представлены как автомобили массового сегмента, так и эксклюзивные премиальные модели.

Не приехали по разным причинам в этом году на автосалон такие бренды как Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Mazda, Rolls-Royce, Volvo и Ford.

Парижский автосалон-2016 будет работать до 14 октября.