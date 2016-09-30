С приближением дня выборов демократы все больше нервничают по поводу поддержки среди «нестабильных» избирателей. Не существует четких гарантий того, что чернокожие, которые традиционно поддерживают демократов, не разочарованы итогами президентства Обамы и снова сплотятся и проголосуют за представительницу самой «прогрессивной партии» или хотя бы просто оторвутся от диванов, купленных на пособия, и пойдут на выборы. Поэтому сейчас Клинтон использует все возможные варианты, чтобы привлечь дополнительные голоса молодежи, которая в этом году столь неожиданно и массово «выстрелила» в пользу Берни Сандерса.

Не у каждой паутины хватает собственных сил

Опросы общественного мнения показали, что позиции Клинтон слабы среди поколения нулевых, так называемых «миллениумов» [Millennials]. Их-то ей, как раз, и нужно положить себе в карман, пока молодые избиратели окончательно не увлеклись кандидатами от третьих партий… Молодой электорат — это почти 30% избирателей — группа, в которой был очень силен Сандерс. Его Клинтон и призвала агитировать. Лидер социалистов послушно принялся убеждать, что Трамп не несет за собой ничего кроме понижения налогов, а молодежь должно интересовать «потепление климата» — потому что это их будущее, а также они устали и сыты по горло расизмом.

Но молодежь, в свою очередь, присматривается к независимым: к «зеленой» Джил Стайн и либералу Гари Джонсону. 44% «детей миллениума» — от 18 до 34 лет — собирается голосовать за независимых. Но, похоже, социалист и пламенный революционер Сандерс не воспринимает их серьезно и говорит, что «учитывая уничтожение среднего класса, сейчас не время для протестов. И сейчас пришло время подумать, кто из кандидатов лучше всего будет работать на средний класс и семьи рабочих». А Клинтон, по его мнению, готова поднять минимальные зарплаты и обеспечить «социалку». Лидер социалистов обратился к своим бывшим сторонникам (сам он недавно влился в стройные ряды демократов) со словами: «Сейчас не время для революций, но и не время отсиживаться дома!».

Спелись в едином хоре и прогрессивные ученые в пользу самой «прогрессивной» партии. Сотни ведущих ученых мира, в том числе известный физик Стивен Хокинг, предупредили в открытом письме 20 сентября, что победа Дональда Трампа в ноябре будет иметь катастрофические последствия для глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

Республиканский кандидат в президенты, который когда-то утверждал, что «глобальное потепление» — мистификация, «созданная китайцами», как известно, пообещал в мае, что отменит историческое Парижское климатическое соглашение.

«Отрицание этого пакта, пишут 375 членов Национальной академии наук США, в том числе 30 лауреатов Нобелевской премии, будет иметь серьезные и долгосрочные последствия как для планеты, так и для авторитета Соединенных Штатов. А «Parexit», говорится в письме, пошлет четкий сигнал остальному миру: «Соединенные Штаты не заботятся о глобальной проблеме изменения климата, вызванного человеком. Все сами по себе».

США и Китай — два крупнейших в мире эмитента парниковых газов — официально ратифицировали соглашение, подписанное в Париже в конце прошлого года, договор вступит в силу в этом году. Более 170 государств подписали соглашение о борьбе с изменением климата за счет сокращения выбросов углекислого газа.

«Соединенные Штаты могут и должны стать основным игроком в разработке инновационных решений проблемы сокращения выбросов парниковых газов», — говорится в письме. «Страны, которые находят новаторские пути (энергетические системы декарбонизации и переработки СО2) станут экономическими лидерами XXI-ого века. Уход из «Парижа», вероятно, приведет к тому, что США не будет более играть роль мирового лидера — как политически, так и экономически и морально. Мы не можем позволить себе игнорировать этот переломный момент».

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Также среди подписавшихся значится и бывший профессор биологии Гарвардского университета E.O. Уилсон, широко известный как «отец биоразнообразия», который рассказал ранее The Huffington Post, что его «главная озабоченность — то, что кандидат-республиканец может победить на выборах».

Трамп выразил свои чувства по поводу изменения климата и охраны окружающей среды довольно ясно, и это, по их мнению, вызывает тревогу. Он сказал, что погода «идет вверх и идет вниз», и предупредил, что в отличие от него, кандидат от демократов Хиллари Клинтон хочет «закрыть шахты». Старший экономический советник Трампа, Стивен Мур, сказал, что снятие всех ограничений на добычу полезных ископаемых, технология добычи сланцевого газа и бурения является одним из способов, с помощью которых кандидат от Республиканской партии планирует заплатить за свои дорогостоящие предложения.

Хотя в недавнем письме и не упоминается имени Трампа, это явная попытка направить голоса американцев не в его пользу в ноябре. «Изменение климата, вызванное человеком, это не вера, не обман и не заговор. Это физическая реальность», — пишут ученые. «Во время праймериз делались заявления-претензии о том, что Земля не нагревается или что потепление происходит из-за сугубо естественных причин — вне человеческого контроля. Такие заявления не согласуются с реальностью».

Прославленный астрофизик Нил де Грасс Тайсон не подписал письмо, но одобрил его в своем заявлении 20 сентября. «Игнорирование советов уважаемых ученых в вопросах науки в XXI веке будет означать начало конца информированной демократии», — цитирует Тайсона The Huffing post.

Но, если вспомнить, — кто у нас на планете главный борец с изменением климата? — Правильно! Любой, порывшись в памяти, вспомнит Альберта Гора. Правая рука Клинтонов на протяжении всех 90-х. Куда он делся и почему отмалчивается? И почему его «песню» пытается дрожащим голосом петь Берни Сандрес? Может, потому что его самое известное высказывание: «Идеология сверхпотребления более опасна для человечества, чем идеология гитлеровского тоталитаризма»?

В политическом мире Запада нет более распиаренного эксперта-борца за климат и специалиста по опасностям, которые грозят планете, чем бывший вице-президент Альберт Гор, получивший прозвище «Мистер Озон Мэн» (как назвал его президент Джордж Буш во время президентской кампании 1992 года) и Нобелевскую премию мира в 2007 году. Кроме того, будучи вице-президентом США, Альберт Гор во многом способствовал развитию интернет-технологий. За это некоторые называют его «отцом Интернета».

В книге-бестселлере Гора «Земля в равновесии» об опасности глобального потепления была впервые растиражирована тревога по вопросу, который наконец-таки повлияет на выбор многих избирателей в этом году. Молодежь — те, для кого эти выборы станут первыми, обратили внимание на пургу твитов Трампа; они увлечены потеплением планеты, они уважают Стивена Хокинга и прислушиваются к его критике по поводу необразованности Трампа и «разумной политики» Хиллари Клинтон. Здесь бы как раз и выступить Гору, но он, как сфинкс, хранит молчание. Почему?

«Кампания Клинтон, похоже, не хотела вовлекать Гора и это, кажется, взаимно», — говорит бывший сотрудник Гора в интервью Politico, когда стало очевидно, что тот не присоединился к другим демократам в ходе предвыборной кампании.

Как известно, Гор уступил президентство в 2000 году Джорджу Бушу после 36 дней пререканий и решения Верховного суда. Клинтоны и Горы не были замечены в контактах с 1990-х. Бывший VIP-демократ вполне мог «быть полезным в некотором роде», — говорит источник, знакомый с ситуацией. Он называет Гора «тройной угрозой», потому что он мог бы, если бы захотел, обратиться к «миллениумам», поговорить об опасениях по поводу здоровья планеты и поделиться личным опытом в отношении протестов или призвать голосовать за независимого кандидата третьей стороны.

Между тем, его послание заключается в том, что «вам лучше не пренебрегать своим правом голоса», — говорит Мэтт Беннетт, соучредитель «Третьего пути» — умеренной демократической группы. Опросы показывают, что рейтинги кандидата-либертарианца Гэри Джонсона и кандидата Зеленой партии Джилл Стайн ползут вверх (на «боевых» фронтах Клинтон в частности!) в нескольких ключевых штатах, включая Колорадо. «Оба они абсолютные клоуны и это будет апофеоз ужаса, если они оттянут голоса и сыграют на руку Трампу», — говорит Беннетт. Его послание адресуется «экологически настроенным» избирателям, которые заигрались с голосованием за Стайн: «Ваш голос может значить очень много… Не гусарствуйте с этим!».

Отношения между лагерями Гора и Клинтон остаются напряженными уже 16 лет — после 2000 года, когда Клинтон приняла у проигравшего Гора дела, партийные ресурсы (и деньги) и в 2001 году была избрана в Сенат от Нью-Йорка. Вдобавок, все помнят, как Гор находился все время рядом со своим другом — президентом Биллом Клинтоном за кулисами скандала 1999-ого года с Моникой Левински. Тем не менее существует множество точек соприкосновения между этими двумя лагерями, их объединяют те же самые люди, которые были глубоко вовлечены как в климатическую пропаганду Гора, так и в выборы Клинтона…

«Актуальная политика, где сейчас кипят страсти, — не то, к чему он тяготеет в эти дни», — говорит источник, близко знакомый с Гором. «Но он больше, чем кто-либо, знает, что поставлено на карту».

«Я не знаю, как это проявится в дальнейшем», — говорит источник. «Но они [Клинтоны] хотели бы привлечь его, и они это сделают», — пишет The Daily Beast.

Гор активно поддерживал политику Клинтона и уже в 1996 году недвусмысленно заявлял о собственных президентских притязаниях. И, возможно, им бы удалось разыграть тандем «Клинтон-Гор» на следующих выборах, если бы не импичмент.

«У них слишком много общей истории. Больше, чем средний человек может пережить», — сказал один источник близкий к Гору в интервью Politico.

Соперничество Хиллари Клинтон с Гором началась, когда оба бэби-бумера и зубрилы от политики прибыли в Белый дом в 1993 году, и Гор получил от новой администрации поручения заниматься экологическими и технологическими вопросами. Билл Клинтон передал законодательство о реформе здравоохранения своей жене. «Обычно вы даете заниматься такими вещами вице-президенту. Вы не даете это первой леди», — вспоминает бывший штатный сотрудник Белого дома при Клинтон.

Гор и Билл Клинтон поддерживали прочные отношения на протяжении первого президентского срока, но после скандала с Моникой Левински, Гор настаивал на невмешательстве президента в его собственную кампанию в 2000 году. «Я понимаю разочарование и гнев, который вы чувствуете по отношению к президенту Клинтону, я чувствовал это сам», — сказал он Нью-Гемпширским избирателям во время своей кампании. Но встречный политический ветер был слишком сильным…

Билл Клинтон, по слухам, помирился с Гором только после 11 сентября 2001 года, «теракты заставили их тогда говорить до поздней ночи в Нью-Йорке в доме бывшего президента», — писал The New York Times. Но источники, близкие к демократическим тяжеловесам, объясняют, что отношения между Гором и Хиллари Клинтон никогда даже не приближались к месту, где могли бы быть сглажены.

«Их миры на самом деле не соприкасались», — говорит бывший помощник Клинтона в Белом доме. «Не было особого взаимопонимания».

У Гора несколько причин не участвовать в водовороте 2016 года. Когда он дает интервью, неизбежно задаются вопросы о неосуществленных президентских амбициях; он отвечает, как правило, что он «политик на пенсии», движимый почти навязчивым желанием спасти планету.

Гор пошел еще дальше, заявив, что больше не будет выказывать одобрения кому-либо из кандидатов вообще, но высоко оценивает акцент каждого из них на пропаганде решений климатического кризиса.

Несколько источников поделились с изданием Politico информацией о том, что бывший вице-президент получил звонок от сенатора Теда Кеннеди — тот убеждал Гора поддержать Обаму в 2008 году. Но Гор не согласился.

«Я надеюсь, что если она победит, она будет эффективным защитником климата», — только и выдавил из себя Гор, когда Хиллари объявила о выдвижении.

Еще в речи 2007 года она поздравила бывшего вице-президента с присуждением Нобелевской премии мира и огласила одну из своих идей: новую программу «Конни Mэй», которая поможет людям получить кредиты на энергоэффективные дома. Клинтон затем сталкивалась с критикой со стороны «зеленых» в течении нескольких лет за дела с трубопроводом KeystoneXL и нуждалась в них. Гор, со своей мощной базой по вопросам климата, мог помочь поддержать левый фланг Клинтон, и она бы с самого начала парировала основной вызов вермонтского сенатора Берни Сандерса. Но пресс-секретарь Гора тогда заявил, что Гор пока не готов поддержать кого-либо из демократических кандидатов.

«Она избирается на пост президента независимо, а он выступает по вопросу, который является самым важным вопросом для него. Эти два человека неизбежно будут взаимодействовать снова», — говорит Майкл Фельдман, бывший начальник отдела кадров Гора.

Конечно, Гор должен президенту Клинтону за то, что тот сделал его своей правой рукой еще в 1992 году. Но это и помешало ему сделать следующий большой шаг в политической карьере — он больше всех пострадал из-за саги с Левински, которая стала именем нарицательным и бросила тень на всех, с кем работал Клинтон.

«Я думаю, что он одобрит Хиллари Клинтон. Но это не тот лидер, которого он мог бы пожелать этому миру», — говорит близкий к Гору источник.

В середине августа 2015 года издание Buzz Feed сообщило о крошечном мерцании интереса среди сторонников Гора по поводу его выдвижения в 2016 году. Но пресс-секретарь бывшего вице-президента, Бетси МакМанус, быстро отрезала любые спекуляции по поводу приближения кампании: «Он сосредоточен лишь на решении климатического кризиса», — отрезала она.

С легкой тоской по альтернативной реальности в голосе один из бывших помощников Гора высказывает надежду: «Парень, который был жертвой скандалов Клинтон на протяжении стольких лет… — может быть, уже настала его очередь получать выгоду?», — пишет Politico.

Бывший вице-президент Альберт Гор нарушил свое молчание только в конце июля 2016 года и одобрил назначение Хиллари Клинтон кандидатом от демократов на пост президента, но демонстративно пропустил Национальный съезд Демократической партии.

«Я не смогу принять участие в конвенции в этом году, но я буду голосовать за Хиллари Клинтон», — сказал г-н Гор. «С учетом ее квалификации и опыта и, учитывая значительные трудности, с которыми сталкивается наш народ и весь мир (в том числе, климатический кризис), я призываю всех остальных сделать то же самое», — приводит сухое заявления Гора The Washington Times.