ecx.images-amazon.com Профессиональные правозащитники ждут указаний обкома

Судят в Риге граждан России Александра Куркина и Андрея Попко, а с ними заодно и негражданина Латвии Владимира Линдермана. Судят уголовно за мирную акцию протеста против антироссийской военизации Латвии. Акция выражалась в следующем: Куркин и Попко под знаменем раскраса Георгиевской ленты и с Библией за плечами в рюкзаке преодолели забор военной базы Адажи (Латвия) для вручения американским участникам учений NATO Saber Strike-2015 листовок с призывом отправляться домой. Никто и ничто при этом физически на военной базе не пострадало, силовым не было даже задержание. Вот и всё их «преступление», но за это им в Латвии в приступе горячки гибридной войны вменили шпионаж и терроризм. Правда, затем малость остыли, мирную акцию протеста переквалифицировали с грозящего высшей мерой на якобы уголовно-наказуемое хулиганство. Но хрен редьки не слаще, просто произвол продолжился под другим названием.

В данном случае много возмутительного, и оно не только в явно неправомерном поведении латышско-этнократических властей Латвии. Больше даже возмущает, что данный судебный процесс не имеет должно критического внимания со стороны латвийских СМИ, и — парадоксально, но факт — латышские в этом к правде даже ближе русскоязычных. Особо возмутительной представляется и вопиющая безучастность российских правозащитников, дело это имеет огромное общественное значение, в нём есть кого и что защищать — вы хоть понимаете, что вы латышской этнократии в деле этом спускаете с рук?! Вы своим бездействием утверждаете допустимость политически мотивированного уголовного преследования ваших соотечественников при явном отсутствии чего-либо преступного с их стороны. Отсутствие поддержки со стороны Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House тут понятно, им геополитическая ориентация не позволяет за пророссийских русских вступаться. А вот понять российских правозащитников с их бездействием тут невозможно: без вины виновными в Латвии назначают ваших соотечественников, почему вы не заступаетесь?

Защита в данном процессе разумно настаивает на необходимости квалификации случившегося в соответствии с действующим законом по ст. 194.3 Латвийского кодекса об административных нарушениях — самовольное проникновение на военный объект, за что полагается лишь мелкий штраф. Тот факт, что действия обвиняемых идеально подпадают под вышеуказанную административную статью напрочь исключает квалификацию акции по какой-либо уголовной статье. Таким образом, чисто юридически, акция является административным нарушением, и уже в силу одного этого преступлением считаться никак не может. И тут вовсе не надо быть юристом семи пядей во лбу, чтобы это понять. Обвинение в хулиганстве не выдерживает критики и при детальном разборе самой акции, но утруждаться не обязательно, вышеприведённого обстоятельства достаточно.

Однако нечто преступное в случае латвийского суда над Куркиным, Попко и Линдерманом всё-таки есть, и оно гораздо более тяжкое, чем любое хулиганство — преступлением тут является заведомо ложное политически мотивированное уголовное преследование, и подсудимыми за это должны стать причастные сотрудники спецслужб и прокуратуры Латвии.

Поведайте эту историю каждому, кто назовёт Латвию государством вполне себе правовым или поставит её в пример России по части того, как государство должно к человеку относиться. Добавьте ещё фактов массового поражения русских латвийцев в гражданских, политических, социальных, экономических и культурных правах. И если похваливший прежде современную Латвию не одумается, то оно либо идиот, либо подлец, и в любом случае ему чужды правда и справедливость.