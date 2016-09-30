



Иоганн Гутенберг. Гравюра XVI века

Первая половина XV века была периодом наивысшего расцвета рукописных книг. Жажда чтения была настолько велика, что только в одном Париже насчитывалось несколько тысяч переписчиков. И тем не менее книг катастрофически не хватало. Сотни людей вели поиски более дешевого и простого способа изготовления книг. Его изобрел немецкий ремесленник Иоганн Гутенберг. 30 сентября 1452 года считается днем, когда им была напечатана первая Библия. Ее тираж составил всего 180 экземпляров, но эта книга перевернула ход европейской истории.

Заслуга мастера заключается, главным образом, в том, что он объединил все элементы печатания в эффективную систему производства. Двумя экземплярами той знаменитой Библии располагает Россия. Фолианты, вывезенные в послевоенные годы из Германии, хранятся в Российской государственной библиотеке и в Научной библиотеке Московского университета.

hubstatic.com Уцелевший экземпляр Библии Гутенберга от 1455

Буква — за буквой

Первопечатное издание Библии, созданное при помощи набора сменных литер, принято считать точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Гениальное изобретение Гутенберга состояло в том, что он изготовлял из металла «подвижные» выпуклые буквы, вырезанные в обратном виде, набирал из них строки и с помощью специального пресса оттискивал на бумаге.

Этот способ изготовления шрифта Гутенберг придумал сам: сначала на торце пуансона (металлического бруска) гравировали выпуклое обратное изображение буквы. Затем на мягкой медной пластине (матрице) выбивали букву, потом вставляли в нижнюю часть полой трубки. Через открытый верх в трубку заливали специальный сплав (позднее его назвали гартом). С помощью этого приспособления можно было сделать сколько угодно точных копий пуансона — литер. С помощью литер — буква за буквой, строка за строкой, набиралась книга.

Стараясь приблизиться к рукописной практике, мастер варьировал рисунок одной и той же буквы. Таким образом, шрифт Гутенберга состоял из 150—300 различных знаков вместо 60—70 минимальных.

Оттиск первой страницы 42-строчной Библии Гутенберга — одного из первых опытов книгопечатания

Дело в том, что изобретатель, как многие первопечатники различных стран и народов, в том числе и русские, старался во всем следовать рукописной практике. Чтобы печатная Библия была похожа на рукописную, необходимо было в рисунках шрифта воспроизвести хотя бы простейшие каллиграфические ухищрения писцов, стремившихся нарушить однообразие текстовой полосы.

В шрифтах было множество лигатур и сокращений, которые часто использовали тогдашние писцы. Благодаря этим сокращениям, а также убирая или добавляя пробелы до и после знаков препинания, Гутенберг добился идеально ровного набора.

«Иоганн Гутенберг умело использовал в наборе одноименные литеры различного

начертания. Для этого существовали неписаные правила, которые изобретатель держал в уме. Литеры с надстрочными знаками сокращений и лигатуры облегчали выключку строк, т. е. приведение их к одной длине. Выключка в крупных изданиях Иоганна Гутенберга безукоризненна. Механизм выключки, которая могла осуществляться и путем изменения ширины межсловных пробелов, в этом случае прост. Допустим, в строке, длина которой превышена, было слово est, Гутенберг в этом случае заменял его на е с надстрочным знаком сокращения, уменьшая тем самым длину строки на две литеры», — такие данные в книге «Изобретение Иоганна Гутенберга» приводит историк — исследователь Евгений Немировский.

Уильям Кекстон и другие первопечатники

В итоге такой кропотливой работы (над Библией мастер трудился три года) получился объемный фолиант более чем с 320 двойными листами большого формата. Известно, что для приготовления листов пергамента потребовалась кожа ста семидесяти телят.

Одним из компонентов изобретения Иоганна Гутенберга являлся и состав краски: та, что применяли при печатании листовых гравюр и цельногравированных книг, не годилась. Ведь на металлическую поверхность краска ложилась иначе, чем на деревянную. Опытным путем следовало подобрать новые компоненты.

Исследователь Евгений Немировский делится увиденным: «Издания Иоганна Гутенберга, и прежде всего 42-строчная Библия, поражают нас иссиня-чёрными, немного поблёскивающими текстовыми полосами, которые кажутся отпечатанными лишь вчера».

Известно, что печатая книгу, Гутенберг внёс в её облик существенные изменения. Сначала он печатал не только основной текст, но и рубрикацию. Каждый лист проходил через станок дважды — сперва чёрной краской печатался текст, а потом красной — рубрикация. Вскоре Гутенберг отказался от этой идеи, оставив пустые места для инициалов, заголовков и колонтитулов, которые заполнялись потом вручную.

В науке Библия Гутенберга получила название 42-строчной Библии по числу строк на полосе. Однако сперва их было 40. Потом, видимо, в целях экономии, Гутенберг увеличил число строк до сорока двух. Чтобы не заходить за поля при добавлении новых строк, Гутенберг уменьшил междустрочный интервал.

Иоганн Гутенберг. Типография. Гравюра XVI века

Изобретение и разорение

Изобретениям Иоганна Гутенберга — книгопечатанию с помощью набора из подвижных отлитых из металлического сплава литер, а также печатного пресса и специальной краски — посвящены тысячи исследований. Но его биография доподлинно неизвестна. Родился он в Майнце (называют самые различные даты — от 1394 до 1406 гг.). Также непонятно, по какой причине он сменил патрицианскую фамилию отца Генсфляйш на материнскую — Гутенберг. Правда, существует версия, что изобретателю мешало его аристократическое происхождение, так как среди городской знати были слишком сильны предрассудки, мешавшие видеть в занятии ремеслом что-либо иное, кроме унижения своего достоинства. Идея создать печатный станок очень не понравилась отцу Иоганна. Ссора была столь сильной, что Иоганн отказался от фамилии своего отца и взял в качестве фамилии название родового имения матери — Гутенберг.

О годах его становления, как ремесленника тоже известно мало — за исключением того, что после 1420 года семья была изгнана из города по политическим мотивам (в Майнце тогда происходило бурное противостояние патрицианских родов и ремесленных цехов) и обосновалась в Страсбурге. Там позднее происходили первые опыты книгопечатания Иоганна Гутенберга.

В Майнц изобретатель возвратился примерно в 1447 году — уже известным золотых дел мастером. Он умел шлифовать драгоценные камни, отливать украшения из благородных металлов, делать золотые рамы к зеркалам.

Революция Средневековья в книгопечатании

«Чтобы избежать любопытства и пересудов толпы, начинавшей уже обвинять его в колдовстве, Гутенберг поместил свою мастерскую в развалинах одного старого и заброшенного монастыря — св. Арбогаста (de Saint-Arbogaste). Здесь он заперся в одной из самых отдалённых келий и работал без устали, вырезывая свои подвижные буквы; здесь же Гутенберг окончил свой первый печатный станок — прототип новейшей типографской машины, приготовляющей в час до 20 000 экземпляров печатных листов», — пишет сайт Vikent.ru.

Перед тем, как приступить к изданию главного труда, Гутенберг печатал небольшие издания: календари, учебники латинской грамматики, индульгенции. Позже Гуттенберг запланировал подготовить трудоемкое издание Библии и взял на эти цели взаймы у крупного предпринимателя Иоганна Фуста огромную по тем временам сумму. Когда печатание Библии уже было фактически завершено, между Гутенбергом и Фустом возникли разногласия. Фуст обвинил своего партнера в растрате средств и потребовал возвращения долга с процентами — всего свыше двух тысяч гульденов. На эти деньги в Майнце можно было застроить каменными домами целую улицу. Гутенбергу пришлось отдать мастерскую вместе с изобретением и половиной отпечатанных экземпляров Библии. Фуст завладел книгопечатней и успешно продолжил начатое изобретателем дело.

За Гутенбергом осталась другая мастерская, меньшая по размеру и с меньшими техническими возможностями. С тех пор Иоганн Гутенберг брался лишь за небольшие заказы, которые ни технически, ни эстетически не могли сравниться с первым изданием Библии.

На праздник Уильям Кэкстон показывает образцы своей печати королю Эдуарду IV и его королеве

Верстатка и шпаций

Составить представление об инструментарии, которым располагала типография Иоганна Гутенберга, можно по гравюре, которой проиллюстрировано французское стихотворение «Танец смерти» в книге, изданной типографом Маттиасом Гуссом. Помимо скелетов, на ней, изображена и установленная с наклоном наборная касса.

«Это ящик, разделенный перегородками на множество отделений — по числу шрифтовых знаков. К одной из стенок кассы прикреплен тенакль — державка для листа рукописи, которая служит оригиналом для набора. Наборщик держит в левой руке верстатку — плоский ящичек с двумя стенками. Третья стенка выполнена подвижной — ее устанавливали по формату строки. Наборщик брал литеры из кассы правой рукой и ставил их в верстатку. Одновременно осуществлялась выключка строки с помощью пробельного материала — шпаций, размещаемых в межсловных промежутках», — отмечается в книге Евгения Немировского.

Интересно, что старые историки полагали, что Гутенберг первоначально печатал с цельных деревянных досок и лишь затем додумался распиливать их на отдельные литеры. «Даниель Шпеклин, умерший в 1589 г., который в своей страсбургской хронике объявил изобретателем книгопечатания работавшего в Страсбурге Иоганна Ментелина, а Иоганна Гутенберга — его слугой, укравшим изобретение, утверждал, что первоначально литеры изготовляли из дерева. Более того, он заявил, что сам видел такие литеры, и писал: «Я видел первый станок, а также литеры. Они были вырезаны из дерева целыми словами или слогами и имели отверстия, чтобы собирать их вместе, нанизывая один за другим на прочный шнурок с помощью иглы».

hubstatic.com Типография Гутенберга

Но историк Евгений Немировский, исследовав множество научных работ, пришел к выводу, что «самые ранние издания Иоганна Гутенберга напечатаны металлическими литерами, полученными путем литья в матрицы, как нам кажется, сомнению не подлежит».

Неблагодарность современников

Vitold Muratov Б. Торвальдсен. Памятник Гутенбергу в Майнце. 1837

Последние годы жизни изобретатель книгопечатания провел в Майнце. В 1913 г. на страницах одной из старопечатных книг была найдена запись о смерти Иоганна Гутенберга с указанием даты — 3 февраля 1468 г. Любопытно, что имя Гутенберга не появилось ни на одной из изданных им книг, его нет даже на «Библии Гутенберга».

«Он умер в 69 лет, не оставив никакого имущества своей сестре, но зато завещал потомству область человеческого ума, доступ к которой был открыт и завоеван простым ремесленником. «Завещаю своей сестре — говорит он в своей духовной — все книги, отпечатанные мною в монастыре св. Арбогаста». Бедняк! Он мог завещать обычное достояние подобных ему гениев: затраченную даром молодость, жизнь, полную преследований, своё неизвестное имя, бессонные ночи и неблагодарность современников», — пишет в своей книге «Мученики науки» («Капитал и культура», 1995 г.)

Бумажные полотна. Эта открытка 1906 ода с изображением печатной бумаги, свернутой в рулон на фабрике в Мэне

Искусство печати, между тем, распространилось по всей Европе. И хотя первопечатные Библии не могли приобрести простые люди (в конце XV столетия за один экземпляр платили цену трех племенных быков), благодаря изобретению Гутенберга образованность перестала быть уделом избранных.

Вскоре большими для того времени тиражами стали выходить учебники, появлялись первые газеты, люди получили возможность зафиксировать свои мысли и чувства на бумаге и поделиться ими с окружающими.