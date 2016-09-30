



Иван Шилов ИА REGNUM Куда?

Дороги

Польша предоставит Украине кредит на ремонт автодорог в размере 100 млн евро. За эти средства планируется отремонтировать около 145 км дорог во Львовской и Волынской областях, сообщает компания «Укравтодор». Участки дорог, которые планируется отремонтировать, находятся преимущественно у украино-польской границы. Кредит предоставляется польской стороной на 30 лет под 0,15% годовых.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями региональных СМИ анонсировал начало процесса децентрализации автодорог страны.

«Будет децентрализация дорог местного значения. Дороги полностью перейдут в управление на местный уровень, на уровень администраций. И, таким образом, мы сможем повысить качество выполнения работ и включенность в процесс», — заявил глава правительства. Проще говоря, это означает, что Киев готовится разделить украинскую дорожную сеть на дороги государственного и местного значения. При этом логично, что состоянием последних будет предложено заниматься местным властям, а финансирование этих работ ляжет на местные бюджеты (или даже местные общины: недавно сообщалось о том, как жители села на Западной Украине ремонтировали дорогу за собственные деньги). По логике, этот процесс должен сопровождаться соответствующей децентрализацией налоговых платежей и глава правительства об этом упомянул, однако не конкретизировал механизм и квоты (сколько останется на местах, сколько уйдёт в центральный бюджет).

Ремонт многострадальной трассы Днепропетровск-Николаев (ради ускорения её починки глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян даже вынужден был вступить в переговоры с уголовными авторитетами) в очередной раз откладывается. В этот раз проволочка вызвана решением Антимонопольного комитета Украины, в котором решили, что результаты конкурса были несправедливыми в отношении одного из участников — компании «Техно-Буд-Центр». Возможно, это действительно так (хотя тот факт, что министру пришлось договариваться об ускорении ремонта с бандитами наводит на мысль, что вокруг ремонта трассы возникло противостояние различных участников, которые используют в борьбе все средства). Однако в любом случае процедура объявления повторного тендера затянется ещё на 2−3 месяца, а значит, ремонт затянется до следующего года. В итоге одну из трасс на южном направлении Украины можно использовать разве что для чемпионата для гонок по бездорожью.

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил о том, что на украинский рынок выходят зарубежные компании, специализирующаяся на строительстве автодорог: «Ведущая израильская дорожно-строительная компания «Шапир» решила открыть свое представительство в нашей стране и брать участие в тендерах на ремонт/строительство украинских автодорог… На подходе — еще несколько иностранных автодорожных компаний. Мы ломаем монополию ноу-неймов и традиционных участников всех тендеров. Наше условие — юридическая регистрация и уплата налогов на Украине, новые рабочие места».

Можно предположить, что приход зарубежных дорожных компаний на Украину — одно из средств привлечения инвесторов, для которых проще и понятней работать с мировыми именами, нежели с безвестными украинскими дорожными строителями. «У нас есть много иностранных партнеров, которые хотят вложить деньги в наши дороги. Прежде всего мы ведем переговоры с Мировым банком. Мы говорили о дороге, которая соединит Харьков и Херсон через Кировоград. Это будет абсолютно новая дорога. Потом мы говорили о дороге Львов-Херсон, которая соединит Запад Украины с Югом», — заявил народный депутат Украины Борис Козырь в интервью телеканалу «Рада». Останавливает инвесторов, по его словам отсутствие понимания механизма возврата своих средств.

Железная дорога

Глава компании «Укрзализниця» Войцех Балчун опубликовал сенсационную новость: компания отменила несколько видов брони на билеты: «Отменили четыре вида брони. Для организованных групп пассажиров установлены более жесткие условия выкупа мест. До 10-ти мест в поездах оставляем для социально уязвимых слоев населения. Речь об инвалидах 1-й и 2-й групп, детях-инвалидах, инвалидах Второй мировой войны, участниках боевых действий, в том числе «АТО». Определены ограниченное количество мест для государственных учреждений и организаций». Дело в том, что обязательная бронь части билетов на поезда долгое время остаётся способом заработка для должностных лиц компании. За определённое время до отхода поезда бронь снимается, а сотрудники компании могут перепродавать их с наценкой (в особенности в летнее время, канун праздников или на рейсы, пользующиеся повышенным спросом).

Глава свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский отмечает, что этот шаг «хороший, хотя и половинчатый» — ведь бронь для чиновников всё равно осталась и неизвестно, какое количество мест бронируется: «По сути оставили ту бронь, которая нужна для перевозки незащищенных слоев населения. С другой стороны, лазейка все равно остается — непонятно, для каких групп чиновников осталась бронь. Если места не выкуплены, то руководители пассажирской службы могут этим воспользоваться. И распределить невыкупленные билеты среди своих людей», — пояснил ситуацию глава профсоюза в комментарии изданию «Вести-Украина».

Член правления компании «Укрзализниця» Марек Залесный в интервью газете «Магистраль» сообщил, когда возобновят работу черноморские паромы компании:

«Меня информировали, что они в настолько плачевном состоянии, что их можно сдавать только на лом. Но после посещения Одессы я убедился, что это ещё хорошие суда с фантастическим оборудованием, как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. У нас в PKP Cargo также были паромы, однако менее функциональные. И все же они приносили прибыль компании».

По его словам, в данный момент объявлен тендер на ремонт одного из паромов и уже в начале следующего года они возобновят работу. Напомним, паромы компания использует для рейсов в грузинские порты, которые в перспективе должны стать регулярной веткой «Нового Шёлкового пути». Однако пока что у Украины не решены проблемы с единой тарификацией движения грузов и обеспечением чёткого расписания.

Весовой контроль на дорогах и экспорт зерна

Руководитель ЦТС-Консалтинг Андрей Шкляр прогнозирует дефицит зерновозов на Украине к 2020 году. Как сообщает портал ЦТС, по словам Андрея Шкляра, в зависимости от стратегии «Укрзализници» по списанию вагонов, выработавших свой ресурс, дефицит может колебаться от 7 до 18 тыс штук. Сегодня, по оценке эксперта, спрос на перевозки зерна по железной дороге подскочил, что связано с внедрением весового контроля на автодорогах и штрафами за перегруз.

Весьма недовольны внедрением весового контроля представители отраслевых организаций. «Решение о запрете перегрузов может полностью сорвать выполнение программы экспорта зерна, масличных и продуктов их переработки в 2016/17 маркетинговом году. Интересно, кто за это персонально будет отвечать? Такие решения необходимо принимать, когда есть понимание, как именно будет перевезен груз. Иначе это — во вред. Экспортный сезон срывается. На железной дороге сейчас не хватает вагонов для перевозки, а на реке — флота», — негодует президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко в комментарии для Hubs.ua. В данный момент, по его словам, зернотрейдеры и Мининфраструктуры атакуют Владимира Гройсмана с прямо противоположными требованиями.

Ситуация осложняется тем, что украинские аграрии в последние 3−4 года увеличивают количество зерна, идущего на экспорт. Ещё в 2012—2013 гг. речь шла едва ли о 20 млн тонн, в прошлом году на экспорт отправили более 34 млн. В новом маркетинговом году поговаривают о 40 млн тонн. Урожаи это позволяют, но именно доставка зерна в порт грозит стать узким местом для зернотрейдеров. Как сообщает тот же Владимир Клименко, в последние годы пропорция была примерно такова: 63% зерна попадало в порты по железной дороге, 32% — автотранспортом, 5% — речным транспортом. Проблема в том, что увеличение экспорта увеличивает и количество миллионов тонн, которые стоят за этими процентами. И любая нестыковка (дефицит зерновозов, внезапное ужесточение весового контроля) вынуждает перебрасывать груз на другой вид транспорта, на котором ситуация не лучше.

Похоже, что как минимум в этом году правительству придётся смотреть на результаты весового контроля сквозь пальцы. Как известно, именно экспорт зерна в последние несколько лет является главным источником поступления валюты на Украину.

Аэропорты

Аэропорт «Жуляны» (Киев) изначально был рассчитан на работу преимущественно на внутриукраинских перевозках. Однако со временем это специализация получила неожиданное развитие. По словам журналистов ТВ-программы «Схемы», аэропорт стал своего рода базой для чартеров украинских бизнесменов и политиков. Среди заснятых журналистами политиков есть депутаты «Оппозиционного блока», Блока Петра Порошенко, партии «Народный фронт» — т. е. всего основного политического спектра Украины.

Надо понимать, в том числе поэтому в 2017 году аэропорт получит новую подъездную дорогу, о чём на сайте городской мэрии сообщает заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

И.о. гендиректора главного аэропорта Украины «Борисполь» Евгений Дыхне заявил, что для привлечения на Украину DHL и FedEX он обратился за содействием в Американскую торгово-промышленную палату. «Мы обратились за помощью в Американскую торгово-промышленную палату на Украине. Говорим о готовности выделить инвестору отдельную площадь в удобном для него месте — возле второй летной зоны. При участии правительства будем готовы оказать всю необходимую поддержку и создать все необходимые условия. Взамен мы (и, соответственно госбюджет), получим постоянный дополнительный доход. Это процент с оборота, плюс дополнительные рейсы, за которые аэропорт также получает плату. Не будем забывать и про заработок с оборота грузов для «смежников» — в частности таможни», — пишет и.о. гендиректора аэропорта в своём материале для портала «ЛИГА.net. По его оценке, каждый из рейсов, который вылетает или садится в аэропорту, может дополнительно нести 2−4 тонны дополнительного груза. Между тем, сегодня ежедневный объём авиаперевозок не превышает 80 тонн в сутки.

Госавиаслужба Украины выдала разрешение на работу на Украине авиакомпании «Анда Эйр». В планах компании осуществлять чартерные рейсы в Египет и Иорданию.

«Первый рейс запланирован на 14 октября в Марса Алам, а 22 октября — в иорданскую Акабу (единственный морской курорт на берегу Красного моря). На первое время ограничимся этими двумя рейсами, а потихоньку введем в расписание и остальные египетские. Пока у нас два борта, присматриваем, какой еще самолет взять в лизинг. Выбираем между Airbus A320 и McDonnell Douglas», — раскрывает планы компании гендиректор «Анда Эйр» Сергей Шаменко в комментарии порталу UBR. Базовым для «Анда Эйр» станет аэропорт «Жуляны» (Киев).

«Вчера после года пробивания Кабмин наконец принял решение начать восстановление полосы. Работы начнутся в октябре и завершатся к следующему лету. Новая полоса будет введена в эксплуатацию вместе с новым терминалом», — информирует Михаил Саакашвили по поводу ремонта одесского аэропорта.

Порты

Также губернатор Одесского региона в ходе выступления на заседании в Одесской ОГА заявил о том, что правительство саботирует крупный инвестиционный проект: «Это практически новая жизнь и «ТИСа» [крупнейший в Украине сухогрузный порт], и порта «Южный». Зашел иностранный инвестор [Саакашвили имеет в виду строительство зернового терминала компанией Cargill — Ред.] в такое сложное время, подписал договор с нашим правительством: что правительство углубит порт, а они построят все остальное. И вот правительство сейчас говорит: а, может, мы не будем углублять порт? Скажите, кто после этого вообще зайдет в Украину?». Напомним, компания «ТИС» довольно активно использует украинских чиновников для лоббирования своих бизнес-интересов. На прошлой неделе сообщалось о том, как её директор пытался продавить через главу «Укрзализници» скидку на железнодорожный тариф для компании «Металлоинвест» (Алишер Усманов), которая в данное время подыскивает маршрут для экспорта 5 млн т железной руды.

Причины интереса российского бизнеса к украинским портам во время пресс-конференции раскрыл глава Владимир Омелян: «Об установлении 50% скидки на транзитные портовые перевозки. Украина сейчас является крайне неконкурентной. Каждый год мы теряем 50% и более транзита. Именно поэтому правительством ещё в прошлом году было принято решение об установлении 50% скидки для всех. В этом году данное решение было продлено с целью привлечения инвестиций в инфраструктурную отрасль».

Пока украинские эксперты и чиновники убеждают Белоруссию в выгодности транзита иранской нефти на НПЗ республики, поставки сырья для белорусской переработки через украинские порты обвалились более чем в 5 раз. Об этом сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб во время международной нефтяной конференции в Минске: «Транзит через Украину в этом году практически упал. Если в 2015 году мы переваливали через украинские порты 1,1 миллиона тонн топлива, то в этом году только около 200 тонн… Эти объемы ушли на порты Литвы, Латвии и Эстонии, поскольку там премиальная логистика. Нам кажется, что транзитным странам стоит предпринимать определенные усилия, чтобы бороться за привлечение белорусских грузов». Таким образом, пока что украинский транзит проигрывает прибалтийскому даже несмотря на скидки, действие которых продлило правительство Украины.

«Концессия Херсонского морского торгового порта — уже не просто слова, а реальный проект, к которому вплотную подошло Министерство инфраструктуры Украины совместно с международными финансовыми организациями», — заявила на пресс-конференции замминистра инфраструктуры Надежда Казначеева. По словам чиновника, Херсонский морской торговый порт станет первым пилотным проектом в этой сфере, что позволит повысить эффективность использования госимущества. Под это будет создан проектный офис, который будет находиться в подчинении Министра инфраструктуры Украины, реализация планируется уже в декабре этого года.

Мариупольский морской торговый порт (находится на «украинском» Донбассе) уплатил 657,9 млн грн налогов за 2015 год, сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы уплатили 657,9 млн грн налогов за прошлый год, из них в государственный бюджет — 493,5 млн грн. Также в местный бюджет уплачено 49,5 млн грн, в целевые фонды — 114,9 млн грн», — заявил начальник порта Александр Олейник, добавив, что за восемь месяцев 2016 года предприятие уже уплатило налоги на 429,3 млн грн.

По словам Олейника, финансовое положение порта достаточно стабильное, учитывая ситуацию в стране. «Да, мы стали переваливать меньше грузов. Но ведь при этом выполнять финансовый план и приносить прибыль государству продолжаем», — заявил он.

Согласно официальной информации, доходы порта в 2015 году составили 1,88 млрд грн., чистая прибыль — 516,5 млн. За восемь месяцев 2016 года доходы составили 1,46 млрд грн, чистая прибыль — почти 400 млн грн.

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