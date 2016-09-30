Президентская гонка в США 2016 года — это не обычные выборы, это битва за США, за то, сохранится ли нынешнее положение вещей или страна пойдет в будущее. Несмотря на все скандалы, обвинения в коррупции бывшей первой леди США, Клинтон по-прежнему является фаворитом гонки. Это связано с тем, что избиратели США при всех их нелюбви и недоверию к бывшему госсекретарю, они пойдут на все, чтобы кандидата-республиканца Дональда Трампа не было в Белом доме, пишет Дж.С. Петерс в статье для American Thinker.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Иными словами, суть этих выборов в итоге заключается не в том, чтобы принять Клинтон и её видение США, а в том, чтобы Трампа и его видения не было в Белом доме. И Трамп ничего с этим не сможет поделать. Он не станет вдруг внушать больше уважения, проявлять больше сдержанности и вести себя менее конфронтационно и оскорбительно.

Единственное, что может сделать Трамп, это убедить, что его видение США является правильным, что у граждан США есть все причины опасаться роста террористических атак, если они позволят прибыть в страну беженцам из Сирии — или людей из других преимущественно исламских стран. Если граждане США согласятся с республиканцем, что вооруженные силы уже не столь могущественны, и что пришло время вернуться к первоочередной роли самого государства в политике Вашингтона.

Если Трампу удастся это, то ситуация изменится кардинально, и все его прегрешения будут забыты. Он станет фаворитом гонки, невзирая на то, что он скажет или сделает, несмотря на любой компромат, который появится на него о его прошлых делах, поскольку избиратели поддержат его видение США.

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Чтобы это стало реальностью, тем не менее должно произойти что-то значительное, что-то, благодаря чему все изменят или посчитают возможным изменить существующие взгляды. Простого политического скандала или широко жеста тут будет недостаточно, чтобы переубедить избирателя на столь поздней стадии выборов.

Автор отмечает, что событиями такого типа были нападение на Перл Харбор, теракты 11 сентября и коллапс банка Lehman Brothers, гарантировавший победу Бараку Обаме в 2008 году.

Таким образом, если до выборов — в конце октября или начале ноября — произойдет теракт масштабов 11 сентября, как будут развиваться события? Сколько не определившихся или противников Трампа решат тогда изменить свое мнение о кандидате-республиканце. После теракта 17 сентября 2016 года Клинтон не может позволить, чтобы при Обаме произошел еще один теракт, тогда как политическая судьба Трампа может зависеть только от этого.