



Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

Несмотря на заявление президента США Барака Обамы, сделанное им в 2016 году в ходе ежегодного обращения к нации, когда он назвал вооруженные силы страны наилучшими «за все историю человечества», действительность далека от помпезных слов официальных лиц Вашингтона, пишет Ник Тюрс в статье, опубликованной в War is Boring.

Нынешний глава Белого дома, казалось, повторил слова своего предшественника Джорджа Буша — младшего, также назвавшего их лучшими в мире в мае 2001 года. Тем не менее за годы, прошедшие между этими двумя моментами пафосной риторики, США вмешались в девять конфликтов, по данным Главного управления войск специального назначения (SOCOM). Представленные SOCOM сведения демонстрируют неутешительную картину «наилучших вооруженных сил в истории человечества»: ноль побед, два поражения и семь ничьих.

По словам полковника сухопутных войск США в отставке Эндрю Басевича, несмотря на наличие моментов в представленных SOCOM данных, оценка конфликтов, в которые вмешались или развязали США после 11 сентября, «довольна точная». Политики США, такие как кандидат на пост главы Белого дома Хиллари Клинтон, постоянно говорят о том, что Вашингтон располагает «величайшими вооруженными силами» в мире. Они, однако, редко задаются вопросом, чего добились США своими вооруженными вмешательствами в плане достижения политических целей — то есть если оценивать их реальными мерками эффективности.

«Мы не продемонстрировали способность достигать поставленные политические цели должным образом и при приемлемых издержках», — отмечает Басевич. «Это простой факт».

Не являются рекордными и показатели действий вооруженных сил США до 11 сентября 2001 года. Из 64 конфликтов, из которых настоящими войнами SOCOM посчитало только пять, победителями США вышли только 12 раз, девять раз их ждало поражение, и еще в 43 случаях результат можно назвать ничьей. Так, США можно причислить победу только в трех войнах — Первой и Второй мировой войнах и во время операции «Буря в пустыне», одно поражение — Вьетнам и одну «ничью» — Войну в Корее.

Намного хуже показатели у вооруженных сил США в так называемой серой зоне, под которой понимается состояние между мирным временем и войной. SOCOM пришло к выводу, что здесь только в девяти случаях США можно приписать победу, тогда как в восьми их действия окончились поражением и в 42 случаях — «ничьей».

По словам Басевича, даже если принять методологию анализа, которая сводит все только к победе, поражению и ничьей, то успехи вооруженных сил США вряд ли можно назвать внушающими оптимизм, что наводит на вопрос, почему политика США столь неэффективна.

К тому же некоторые конфликты даже не считаются SOCOM полноценными войнами. В частности, конфликт в Афганистане отнесен к «серым зонам», таким как блокада Западного Берлина в 1948—1949 годах или некрупные операции, вроде конфликта в Конго. К этой же категории управление относит и оккупацию Ирака 2003—2011 годов, хотя, как отмечает Басевич, они должны быть в той же категории, что и войны во Вьетнаме и Корее.

Автор задается вопросом, как вооруженные силы могут одновременно быть «наилучшими в истории человечества» и не быть способными одерживать верх в войнах и квазивойнах.

Так, целью Департамента обороны США является поддержание и применение вооруженных сил для поддержки и защиты конституции США от врагов, внешних и внутренних, обеспечение своевременных и эффективных действий военных для безопасности США, их достояния и областей, имеющих ключевую важность для их интересов, и, наконец, продвижение национальной политики и интересов США.

С момента появления Департамента обороны США в 1949 году — прежде обороной страны заведовало Национальное военное учреждение (National Military Establishment) — Вашингтон направлял свои вооруженные силы в той или иной мере в Ливан (1958), Конго (1964 и 1967), Доминиканскую Республику (1965), Камбоджу (1975), Иран (1980), Сальвадор (1980 по 1992), Гренаду (1983), Чад (1983), Ливию (1986), в Персидский залив (1987 по 1988), Гондурас (1988), Панаму (1989), Сомали (1992 по 1995 год), Гаити (1994 по 1995) и Албанию (1997), а также в другие страны.

Многие из этих конфликтов уже стерлись из памяти гражданина США. Тем не менее стоит задать вопрос, считает автор, противодействовали ли в тех случаях США угрозе конституции со стороны тех стран, удалось ли с помощью них добиться безопасности США или продвинуть национальные интересы США.

Из этого списка стран, по оценкам SOCOM, только Сальвадор, Гренаду, Ливию и Панаму можно считать победами, однако что именно выиграли там США, если применить к ним критерии Департамента обороны? А в войнах во Вьетнаме и Лаосе, которые считаются поражением «наилучших вооруженных сил» в истории человечества?

Автор заключает, что на протяжении столетия войн и конфликтов вооруженные силы США сделали много выводов, но не наиважнейший, который, по словам Басевича, состоит в том, что можно убить много людей и разрушить многое, но при этом не достигнуть своих целей.