Очень многое изменилось за 15 лет, прошедших с момента терактов 11 сентября в США. Угрозы, представляемые террористическими организациями, по-прежнему актуальны, однако все больше экспертов признают, что вооруженные силы США должны готовиться к противодействию рискам, исходящим от таких противников, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, пишут Рэйчел Зиссимос и Джастин Т. Джонсон в статье для National Interest.

Армия США — орудие агрессии и разбоя. 1982. Советский плакат

Авторы отмечают, что пока США сражались в Афганистане и Ираке, Россия и Китай устремили свои взоры в будущее: они увеличили затраты на оборону, повысили численность своих вооруженных сил, провели модернизацию своих ядерных потенциалов и инфраструктуры, а также воспользовались каждой возможностью для продвижения своих интересов. Иран по-прежнему разрабатывает свои баллистические ракеты, представляет поддержку террористическим, по мнению авторов, организациям, и противодействует интересам Вашингтона на всем Ближнем Востоке.

КНДР также добилась успехов в разработке ядерного оружия и ракетных технологиях, в результате чего Пхеньян угрожает не только союзникам США и войскам в Тихом океане, но и континентальной территории США. Иными словами, вооруженные силы США должны быть не только готовы к нападениям, таким как 11 сентября, но и ответу на вызовы, схожие с вызовами холодной войны.

Тем не менее, считают авторы, способность США защищать себя сократилась. По данным Индекса военной силы за 2016 год, вооруженные силы США только «частично соответствуют требованиям защиты ключевых национальных интересов США». Это связано с тремя основными факторами.

Во-первых, уменьшением оборонного бюджета на 25% в реальном выражении с 2011 года, несмотря на рост затрат на оборону. Во-вторых, на проведение текущих миссий в Афганистане, Ливии и Ираке потребовались значительные материальные вливания, время и оборудование.

В-третьих, большая часть военной техники подверглась ускоренному устареванию из-за постоянного использования в течение длительного времени и из-за напряженности операций.

Авторы подчеркивают, что США по-прежнему полагаются на старые платформы и системы, а также на разваливающуюся ядерную инфраструктуру из-за недостатка финансирования и неэффективных закупок. Заместитель главы Пентагона Роберт Уорк отметил, что произошла «атрофия стратегических мускулов» США.

На сегодняшний день ВМС США на 13% меньше, чем на 11 сентября 2001 года, и на 48% меньше, чем на конец холодной войны. В них на 22% меньше судов, чем рекомендованное Индексом военной силы в 350 кораблей. Потребность в судах растет на фоне того, как их число сокращается. Из-за этого командованию ВМС пришлось увеличить продолжительность развертывания судов, подвергая моряков, их семьи и сами корабли большому стрессу. Морская авиация также подвергается большим нагрузкам, из-за чего растет число происшествий.

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На данный момент армия США также располагает на 11% меньшим числом бригад, чем 11 сентября, на 45% меньше по численности, чем в ходе холодной войны, и на 38% ниже рекомендованных в Индексе показателей. Боеготовность также является проблемой. По данным высшего командования США, только треть бригад готовы к конфликту с противником, обладающим новейшим вооружением. Как отметил начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли, в случае серьезного военного конфликта его подчиненные столкнутся с «высоким военным риском».

ВВС США в нынешнем состоянии располагают на 21% меньшим числом тактических истребителей, чем на 11 сентября 2001 года. Эти показатели на 17% ниже уровня холодной войны и на 5% ниже рекомендованных Индексом показателей. В среднем срок службы летательных аппаратов воздушного флота США достигает трех десятилетий, а при текущем процессе закупок новой техники едва покрывает темпы списывания техники.

Выступая перед комиссией палаты представителей по делам вооруженных сил, министр ВВС США Дебора Ли Джеймс и бывший начальник штаба ВВС Марк Уолш предостерегли, что «технологический и военный отрывы США от их противников сокращаются крайне быстро». ВВС также страдают проблемой недостаточной боевой готовности, поскольку только половина всех эскадрилий готова вступить в серьезное противостояние. ВВС также не хватает четырех тысяч механиков и семи сотен пилотов.

Схожая ситуация наблюдается и в морской пехоте США, в которой стало на один батальон меньше, чем было на 11 сентября 2001 года, что не соответствует показателям, рекомендованным Индексом, в 36 батальонов. Более того, авиация морской пехоты также демонстрирует кризис боеготовности. При этом всего 30% некоторых летательных аппаратов готовы к операциям, тогда как в ремонте других используются части, снятые с производства. Количество происшествий с летательными аппаратами этого рода войск также возросло, скорее всего, ввиду недостатка подготовки и технического обслуживания.

В целом вооруженные силы США стали менее многочисленными, подготовленными и современными. Однако от военнослужащих ожидают, что они продолжат противостоять угрозам терроризма и крупных держав. Из-за того, что США сталкиваются со все большим число вызовов при ослаблении их вооруженных сил, страна оказывается в опасной ситуации.

Для её изменения необходимо, чтобы новый президент совместно с конгрессом начал незамедлительно работать на восстановление вооруженных сил США. Во-первых, необходимо увеличить финансирование для повышения подготовленности и осуществления технической поддержки военного оборудования. Во-вторых, необходимо укрепить структуру войск, чтобы они могли справляться с двумя конфликтами одновременно. И наконец, в-третьих, нужны инвестиции в модернизацию, чтобы вооруженные силы были готовы к будущим конфликтам.