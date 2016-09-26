В Колумбии сделан первый, но очень важный шаг к долгожданному миру — подписано соглашение между властями страны и повстанцами из FARC-EP. Первый шаг, потому что договоренности на уровне руководства двух противостоящих сторон еще не означают реального мира. Общественное мнение в Колумбии по поводу данного соглашения расколото. Во многих семьях есть пострадавшие от действий повстанцев, и далеко не все готовы забыть о чинимых FARC-EP насилии и грабежах против мирного населения. Напомним и то, что, кроме FARC-EP, в стране есть и другие незаконные вооруженные формирования. И то, что руководство повстанцев из FARC-EP имеет прямое отношение к наркобизнесу. Как дельцы наркобизнеса воспользуются новой ситуацией — тоже вопрос. Но путь к строительству мирной Колумбии открыт.

visacomtour.ru Национальный парк Сьерра-де-ла-Макарена, Колумбия

Власти страны уже подсчитывают дивиденды, которые принесет экономике это мирное урегулирование. В частности, ожидается рост розничной торговли и промышленности на 20%, туризма — на 30%в и экспорта — на 12%», сообщает El Espectador. К 2018 году планируется получить около 6 миллиардов долларов в иностранной валюте благодаря туризму; создать 300 тысяч новых рабочих мест; привлечь 5 миллионов иностранных гостей, и провести 556 международных мероприятий, заявила министр торговли, промышленности и туризма Мария Клаудия Лакоутюр, писало ранее ИА REGNUM со ссылкой на Prensa Latina.

Для наших соотечественников Колумбия — одна из самых загадочных стран Латинской Америки. Россияне не частые гости в деловых центрах и концертных залах Боготы и других крупных городов Колумбии, на пляжах Карибского побережья страны, в курортных отелях на Тихом океане, в горных районах, где сохранились памятники индейской цивилизации.

Хотя любой россиянин вспомнит картинку из школьного учебника истории, на которой «позолоченный» индейский вождь — касик плывет на плоту по священному озеру Гуатавита. Так проходил обряд посвящения. Воды Гуатавиты таят сокровища и реликвии, часть из которых экспонируется в Музее золота в столице страны. Кроме этого, в России много поклонников одного из основателей магического реализма, великого колумбийца Гариэля Гарсиа Маркеса. И первые знания об этой стране россияне черпают из его книг. Вспомним и о том, что в начале 80-х на советские экраны вышел фильм Сергея Соловьева «Избранные», созданный по одноименному роману экс-президента Колумбии Альфонсо Лопеса Микельсена. Из которого мы узнали, что Колумбия не предоставляла убежища гитлеровцам, в отличие от Аргентины или Чили. Что колумбийское общество делится на две неравные категории: элита — «избранные» и все остальные. И пропасть между ними грандиозна. Об удивительно красивой природе и оригинальной архитектуре Колумбии.

А еще Колумбию называют «землёй тысячи ритмов». На Тихоокеанском побережье и в центральных горных районах преобладает креольская музыка с типично испанскими чертами; во внутренних областях и в восточной части сохраняется индейская музыкальная культура; музыкальный фольклор карибского побережья испытал влияние негритянской музыки. В России хорошо известно творчество колумбийского исполнителя популярной музыки Хуанеса, в том числе шлягер La camisa negra.

Это, пожалуй, все позитивное, что знают о Колумбии в России. Зато поток негативной информации достаточно велик. Попробуем разобраться, так ли страшна Колумбия для россиянина. Что в этих историях правда, а что — полуправда.

Многие соотечественники опасаются летать в Колумбию по причине того, что она, действительно, внесена в списки стран, опасных для посещений. Однако, по личному опыту могу сказать, что Богота не более опасна, чем другие столицы Латинской Америки. Действительно, при заселении в отель вы обнаружите в номере инструкцию о правилах поведения: оригиналы документов лучше оставлять в номере, а с собой брать копии. Не иметь при себе крупной наличности. Не посещать неблагополучные кварталы и т.п. Однако, такие меры предосторожности не помешают и в Буэнос-Айресе. Не говоря уже о Каракасе или Мехико.

Колумбийцы в подавляющем большинстве не только очень красивые, но и весьма доброжелательные люди. Большое внимание здесь уделяется внешнему виду — посещение салонов красоты для мужчин такая же норма, как для женщин. И еще, жители Боготы — большие модники. Впрочем, провинциалы от них не отстают. Во всяком случае, повстанцев в камуфляже на улицах городов вы точно не увидите. Если, конечно, не ставите целью посещение территорий, контролируемых вооруженными формированиями.

Вторая проблема, которую часто называют наши соотечественники, это высота. Столица страны расположена в межгорной котловине Восточных Кордильер на высоте свыше 2 600 метров. Священное озеро индейцев Гуатавита — еще выше, 3 100 метров. Высота — это, прежде всего, нехватка кислорода. Поэтому, сойдя с трапа трансатлантического рейса в аэропорту Боготы, не надо делать резких движений, чаще отдыхать при ходьбе и дышать спокойно. Если у вас нет серьезных заболеваний, то через два-три дня наступит адаптация. И вы сможете заняться своей деловой или культурной программой. В отелях вам предложат чай из коки, который расширит сосуды, снимет головную боль и поможет справиться с горной болезнью. Этот продукт разрешен к ввозу в Россию. И никакого отношения к наркотикам не имеет.

Отметим, что далеко не вся Колумбия находится на высоте. На западе страны с севера на юг протянулись Анды. А вот на востоке расположено плоскогорье, пересекаемое притоками Амазонки. Вдоль побережий раскинулись низменности. Курортные города Колумбии на побережье Карибского моря или Тихого океана также мало обжиты россиянами. К примеру, старинная Картахена.

Испанцы вступили на берег, где сейчас расположена Картахена, в 1509 году. Вскоре благодаря выгодному расположению и удобной бухте Картахена стала одним из важнейших перевалочных пунктов в торговле между Старым и Новым Светом и основным портом для вывоза в Испанию добытых в Америке золота и серебра. Что не могло не привлечь внимания пиратов. Грабили Картахену регулярно. И до сих пор охотники за сокровищами ищут в прибрежных водах Карибского моря затонувшие корабли с золотом. И иногда находят. К услугам туристов в Картахене есть и фешенебельные отели, и маленькие гостиницы в старом городе, старинная крепость и пиратские таверны. И, конечно, роскошные пляжи, прибрежные острова.

Еще один фактор, отпугивающий соотечественников от поездок в Колумбию, это репутация центра «мирового наркобизнеса». Начнем с того, что центром производства кокаина Колумбия уже довольно давно не является. Крупные наркокартели уничтожены и разрозненны еще со времен борьбы с медельинскими наркобаронами. Подсобившие тогда властям в борьбе с конкурентами наркоторговцы из картеля «Джентльмены Кали» впоследствии сами попали под жернова правоохранительной системы. В связях с наркобизнесом часто обвиняют FARC-EP, но маршруты туристических и бизнес-поездок лежат, как правило, вдали от мест дислокации повстанцев. Тем более напомним, что мирный договор подписан, и, возможно, вскоре и опасные места станут доступны для посещения.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение к производству коки в Латинской Америке— тема весьма неоднозначная. Необходимо отметить, что производство коки не только традиционно, но и жизненно важно для коренного населения андских стран. Это — составляющая культуры южноамериканских народов, живущих в горных условиях. Кока используется местным населением как стимулирующее средство при трудных переходах, спасает их от недоедания, помогает преодолевать горную болезнь. У коренного населения андских стран издавна известны рецепты коки, позволяющие лечить онкологические заболевания.

Однако, с приходом европейцев, особенно в первые годы ХХ века, производное от коки — кокаин предстал в ином обличье. Как пишет известный исследователь андских стран Мигель Паласио, «кокаин стал известен как наркотическое вещество, употребление которого неизменно влечет за собой возникновение непреодолимой зависимости и тяжелые нарушения функций организма. Кокаин занял свое, особое место в ряду бед и трагедий, принесенных человечеству ХХ столетием». 30 лет назад конгресс Индейского регионального совета колумбийского департамента Каука постановил: «Следует сохранить коку в качестве одной из индейских сельскохозяйственных культур, учитывая ее полезность для медицины, как средство, облегчающее тяжесть труда, восстанавливающее силы и т.д. Необходимо, однако, прекратить торговлю этим товаром с белыми — коку надо уважать, а они способствуют тому, что эта культура применяется совершенно не соответствующим ей образом». Но наивное требование индейцев, обращенное к мощной кокаиновой наркомафии, осталось без ответа, писало ранее ИА REGNUM.

Тем не менее эта проблема не может испортить позитивного впечатления от Колумбии. Тем более что отношения между нашими странами уже долгие десятилетия имеют дружественный и партнерский характер. А в 2015 году исполнилось 80 лет дипломатическим отношениям между Колумбией и Россией.

Несмотря на удаленность от России, в Колумбии есть и островки русской культуры. В Боготе действует Институт культуры им. Л. Н. Толстого, основанный в 1944 г., который играет важную роль в культурной жизни колумбийской столицы. Учрежденный группой симпатизирующих Советскому Союзу политиков и интеллектуалов, институт вносит большой вклад в распространение знаний о культуре, истории, современном положении дел в России, ее столице и регионах. В Колумбии также действует Ассоциация выпускников советских и российских вузов «СОЮЗ» (входит в Латиноамериканскую федерацию выпускников российских и советских высших учебных заведений). Одной из основных задач данной структуры является содействие развитию культурно-гуманитарного, научно-технического и экономического сотрудничества между Россией и Колумбией, сообщается на официальном сайте посольства России в Колумбии.

И если Колумбия взяла курс на активизацию международного сотрудничества, в том числе в сфере развития туризма, то имеет смысл посетить ее и, тем самым, поддержать развитие мирного процесса в этой стране. Вы обязательно полюбите Колумбию. А как говорил великий Габриэль Маркес, «если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется — ни через неделю, ни через месяц, ни через год».