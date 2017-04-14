



Иван Шилов ИА REGNUM biznesumer2

Шах и мат королю Саудовской Аравии. Сенат и Палата подавляющим большинством проголосовали 28 сентября за преодоление вето президента Обамы на спорный законопроект о жертвах терактов 9/11 (он прошел в Сенате и Палате представителей единогласно в мае и сентябре без поименного голосования).

«Законопроект позволяет жертвам и их семьям подавать иски в американские суды на правительство Саудовской Аравии по обвинению в предполагаемой роли в теракте 2001 года. Он вносит изменения в закон 1976 года, который защищал иностранные правительства от внутренних судебных процессов [США].

Саудовская Аравия обвиняется в поддержке нападавших 11 сентября 2001 года, в том числе пятнадцати граждан Саудовской Аравии, которые якобы участвовали в атаках. Cаудовское правительство отрицает свою причастность. Необходимо также напомнить, что Комиссия по 9/11 оказалась в итоге с пустыми руками в 2004 году, когда искала доказательства против правительства или высокопоставленных саудовских чиновников. Напомним также, что в августе 2016-ого года был выпущен «Доклад 9/11» — в 28 страниц — доказывающий якобы связи саудовского истеблишмента с террористами, который сами сотрудники ФБР и ЦРУ назвали несостоятельным.

Обама наложил вето на этот законопроект, утверждая, что разрешение подавать в суд на «государства-спонсоров» террористических атак на территории США может стать открытым приглашением для ответного удара: другие страны смогут подавать иски против правительства США за военные действия, которые вызвали жертвы среди гражданского населения.

27 сентября в письме лидерам Сената Обама предупредил, что законопроект повредит суверенным принципам иммунитета, которые пока мешают иностранным истцам «оспаривать наши операции по борьбе с терроризмом и другие меры, которые мы принимаем каждый день», — цитирует Обаму издание The Quartz.

«Несмотря на президента и возражения самой Саудовской Аравии, американские законодатели добились эмоционально заряженного результата», — сообщает Associated Press. Сенат: 97 против 1 [героический лидер демократического меньшинства Гарри Рид из Невады] — голосование превзошло требования о преодолении — в две трети. И 348 против 77 — в Палате представителей — большинство с лихвой. Ни один демократ не решился перед голосованием агитировать в пользу позиции Обамы. Это первый раз, когда вето Обамы преодолевается Конгрессом за все два срока президентства.

«Отказ в просьбе со стороны Белого дома поддержать президента со стороны обеих партий, споры с официальными лицами из администрации — все это само по себе представляет собой угрозу национальной безопасности», — пишет The Washington Post.

«Преодоление вето президента не далось нам легко, но это было важно — то, что семьям жертв 9/11 разрешат добиваться справедливости, даже если это стремление и вызывает некоторый дипломатический дискомфорт», — говорит сенатор Чарльз E. Шумер (демократ от Нью-Йорка), который был соавтором законопроекта вместе с сенатором Джоном Корнином (республиканец от Texаса).

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест назвал голосование «единственной и самой противоречивой вещью, которую сенат Соединенных Штатов сделал, возможно, с 1983 года», — когда Конгресс подавляющим большинством голосов преодолел вето президента Рейгана на законопроект о передаче земли в Орегоне. «В конечном счете, этим сенаторам придется отвечать перед своей собственной совестью за свои действия сегодня», — сказал Эрнест, отметив, что, по крайней мере, один сенатор-республиканец сказал, что некоторые из его коллег не смогли прочитать законопроект до голосования. А некоторые просто хотели напоследок насолить президенту. «Членам Сената Соединенных Штатов лишь недавно сообщили о негативном влиянии этого законопроекта на наших военнослужащих и наших дипломатов».

Обама позже сказал, что считает преодоление «ошибкой», но добавил: «Я понимаю, почему это произошло. Все мы по-прежнему несем на себе шрамы и травмы 9/11… Но моя работа в качестве главнокомандующего заключается в том, чтобы мы убедились, что смотрим вперед, на то, как это повлияет на нашу общую миссию».

Лидер меньшинства в Сенате Гарри Рид, единственный, кто поддержал вето президента, утверждает, что последствия могут быть «разрушительными». Президент в письме сказал, что он «полностью поддерживает оказание помощи семьям жертв террористических актов 11 сентября», но законодательство поставит военных и другие официальные лица США за рубежом в опасность. Принятие законопроекта «не защитит американцев от террористических атак и не повысит эффективность нашего реагирования на такие атаки».

В Палате 59 демократов и 18 республиканцев проголосовали за то, чтобы поддержать позицию президента. А законодатели, которые поддерживают проект, утверждают, что Саудовская Аравия не должна быть обеспокоена, если не сделала ничего плохого.

На прошлой неделе Сенат проголосовал также за резолюцию, которая позволит ограничить продажи оружия в Саудовскую Аравию, пока та не прекратит нападения на гражданских лиц в Йемене.

«Отношения США и Саудовской Аравии не имеют большой поддержки населения с обеих сторон», — говорит Ф. Грегори Гаузе, начальник отдела международных отношений в Техасском университете правительства и государственной службы им. Буша. «Многие политики США обвиняют Саудовскую Аравию в распространение суннитского экстремизма по земному шару. Я думаю, что это, на самом деле, упрощение [говорить так]».

Законодательство может создать опасный прецедент, и другие страны ответят симметричными исками против американских дипломатов, военнослужащих и других должностных лиц в иностранных судах. Это вопрос времени.

Критики законопроекта только сейчас «приняли это во внимание» и предлагают урезать положения, как только они станут законом. Около 20 сенаторов подписали письмо, в котором выразили намерение «вернуться к этому вопросу в ходе так называемой «сессии хромой утки» [последней сессии перед выборами], если новый закон способен породить негативные последствия».

Некоторые политики утверждают, что в конечном итоге США придется экспортировать внешнюю политику с помощью судов и адвокатов, а чиновники госаппарата США могут оказаться втянутыми в судебные процессы за границей за использования дронов в Пакистане и Афганистане, или даже за поддержку Израиля. Тем не менее, многие сенаторы, которые выражали накануне аналогичную обеспокоенность, в конце концов, проголосовали за преодоление вето.

Сенатор Ангус Кинг (независимый от штата Мэн), например, сказал, что он голосовал «за», потому что «конкретная польза» для семей 9/11 жертв перевесила «спекулятивный» ущерб американским чиновникам и внешним связям.

В письме к председателю Конгресса председатель военного комитета [House Armed Services] MacТорнберри (Республиканец от Texaса) и Министр обороны США Эштон Картер предупредили, что принятие такого закона может вызвать риск и «навредить нашему тесному и эффективному сотрудничеству с другими странами и, в конечном счете, может снизить эффективность наших собственных усилий по борьбе с терроризмом». Директор ЦРУ Бреннан также предупредил, что законопроект 9/11 будет иметь «серьезные последствия для национальной безопасности Соединенных Штатов» перед голосованием.

Теперь, как один из альтернативных вариантов, законодателям придется обсудить, как удовлетворить «потребности» семей жертв 9/11, не подставляя Соединенные Штаты под удар дипломатических и правовых проблем. Пока к какому-либо из разумных предложений критикам торжествующего Корнина и его сторонников склонить не удалось — Конгресс отклонил идею пересмотреть законодательство позже в этом году.

«Насколько я понимаю, что касается законопроекта — дело сделано», — сказал Корнин. «Очевидно, что любой сенатор или группа сенаторов может предложить любой дополнительный законопроект, который они захотят, и мы рассмотрим его в установленном порядке».

Джон Альтерман, директор программы по Ближнему Востоку в Центре стратегических и международных исследований, сказал в интервью: «Чтобы понять все последствия этого законопроекта потребуется время, и у нас есть какое-то время, чтобы подправить закон, прежде чем последуют наиболее жесткие последствия».

«Но самая большая проблема в том, что он [новый закон] позволяет государственным учреждениям начинать расследования по распоряжению суда», — говорит Альтерман, добавив, что федеральное правительство также может столкнуться с судебными исками от тех, кто стал жертвой ударов беспилотников и других американских военных действий. «Дело не ограничится Саудовской Аравией, и это, вероятно, будет иметь гораздо большее влияние на правительство США, чем на саудовское правительство».

Сотрудники Белого дома обратились к некоторым членам Конгресса, но Обама и не начинал какую-либо лоббистскую компанию, как это принято обычно делать, чтобы удержать хотя бы часть членов своей партии от поддержки этого законопроекта», — пишет The Washington Post. И где было столь якобы влиятельное в США богатое саудовское лобби? Белый дом, кажется, заранее признал бой проигранным.

Многие сенаторы теперь неохотно выступают против столь эмоциональной и популистской меры, которая выглядит, как новый шаг по борьбе с терроризмом всего за несколько недель перед выборами.

Джон Корнин (республиканец) отметил: «Как чудесно появление согласия… что демократы и республиканцы, сенаторы и Члены палаты — все согласились восстановить справедливость против спонсоров терроризма, [поддержав закон] который дает жертвам теракта на нашей собственной земле возможность искать справедливости, которую они заслуживают». Республиканец также заявил, что «JASTA [Justice Against Sponsors of Terrorism Act] не повредит США, так как преследует только правительства иностранных государств, которые спонсируют террористические нападения на американской земле — просто и ясно». Демократ Чак Шумер сказал: «Этот законопроект близок и дорог моему сердцу, как жителю Нью-Йорка».

Кандидат на пост Хиллари Клинтон, лидер демократов, сенатор Тим Кэйниз Вирджинии, и ее бывший основной соперник, сенатор Берни Сандерс из Вермонта, оба агитировали от ее имени и не присутствовали на голосовании. Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который был мэром во время 9/11 и в настоящее время является советником республиканской кандидата Дональда Трампа, назвал это провалом Кэйна и сказал, что он бы на его месте «боялся показаться на работе сегодня и стоять рядом с американцами… Он демонстрирует свою явную неадекватность, как лидер».

Джон Бреннан директор ЦРУ в свою очередь предупредил, что «принцип суверенного иммунитета защищал американских чиновников каждый день и уходит своими корнями во взаимность. И если мы не будем поддерживать этот стандарт для других стран, мы поставим чиновников собственной страны под удар».

Голосование наносит поздний удар по Обаме, по острому вопросу, в то время, когда его личная популярность довольно высока. Конгресс еще никогда до этого не преодолевал вето во время пребывания в должности Обамы. В последний раз администрация «прожила» восемь лет без преодоления вето при администрации Кеннеди-Джонсона в 1960-е годы», — пишет TheGuardian.

Попытки преодолеть вето Обамы на законопроект, разрешающий строительство трубопровода «Keystone», и на специальный бюджетный пакет провалились еще в начале срока Конгресса.

«Мы до сих пор изучаем факты, но есть свидетельства того, что правительство Саудовской Аравии — или, по крайней мере, их оперативные работники с согласия саудовского правительства, при её поддержке и подстрекательстве, — совершили одно из самых массовых преступлений в Соединенных Штатах», — говорит сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) 28 сентября в интервью Politico.

«Сенатор Бен Кардин (демократ) говорит, что «вы не можете позволить суверенному иммунитету служить щитом для всех тех, кто виноват в терроризме или способствует ему».

Критики-законодатели признают, что «законопроект 9/11» имеет слишком большой политический импульс, чтобы его можно было остановить за несколько недель до выборов, особенно после того, как обе палаты одобрили его единогласно… Они надеются, что ажиотаж пройдет и с течением времени им удастся принять некоторые корректирующие законодательство поправки», — пишет издание The Hill.

«Инвесторы взвешивают перспективы Саудовской Аравии в свете последних событий и первой сделки с ОПЕК — о сокращении добычи нефти в течение восьми лет.

Tadawul All Share Index, который вырос и упал, по крайней мере, на 0,8% в течение первых 30 минут торгов, потерял-таки 0,5% в Эр-Рияде. А 3,5%-е падение Jarir Marketing Co. — было самым большим снижением… Позиции Brent выросли за почти шесть месяцев после того, как члены Организации стран-экспортеров нефти в Алжире договорились 28 сентября вечером сократить производство нефти — первое соглашение подобного рода за восемь лет. Решение Саудовской Аравии присоединиться было обусловлено ее незавидным финансовым положением, которое побудило правительство объявить об уменьшении заработной платы и бонусов государственных служащих в понедельник, 26 сентября, также вызвав фондовый срыв.

Преодоление вето президента США Барака Обамы может помешать и задержать план королевства продавать свои первые международные облигации. «Оценка упала слишком низко… Сократится добыча нефти — это положительно, но вы также должны учитывать влияние «закона 9/11». Мы ожидаем, что только государственные вливания могут вмешаться и помочь успокоить рынок», — говорит Тарик Кадиш, дубайский глава управления активами в Al Mal Capital PSC.

Королевство, которое опирается на доходы от нефти для финансирования своих расходов, борется с дефицитом бюджета, который раздулся до рекордных отметок, сопоставимых только с 1991-м годом… после того, как в прошлом году цены на нефть значительно снизились.

«Саудовская Аравия может принять на себя финансовый удар, если на нее подадут в суд; но если суммы по этим искам будут большими, это может привести к негативной огласке и отпугнуть некоторых инвесторов», — сказал Кадиш. «Если продажа облигаций задержится, то это и больно ударит по корпорациям, которые ждали выплат со стороны правительства. Еще задержка размещения облигаций означает, что некоторые компании будут иметь трудности с выполнением своих обязательств», — цитирует саудовского бизнесмена Bloomberg.

«Семьи жертв 9/11 твердо убеждены, что это законный способ сказать, что Америка ставит свои дипломатические отношения с Саудовской Аравией не выше справедливости в отношении американских граждан… Европейский Союз заявил о поддержке администрации Обамы», — пишет The American Conservative.