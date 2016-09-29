



Раймондас Баранаускас общался с REGNUM по скайпу

Иск банкира Владимира Антонова к Литве по поводу компенсации ущерба от национализации банка «Снорас» продолжает оставаться темой №1 в Прибалтике. На неделе обет молчания нарушил совладелец «Снораса» Раймондас Баранаускас. В интервью «Летувос Ритас» бывший акционер банка заявил, что, как и партнёр Антонов, он намерен взыскать с Литвы компенсацию за свои 25% акций банка. Корреспондент ИА REGNUM связался с Баранаускасом, который в настоящее время вынужден скрываться за пределами Литвы из-за опасений преследования.

ИА REGNUM : Уважаемый Раймондас, ваше интервью в Литве вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Какие-то отклики вы лично получили?

Интервью «Летувос Ритас», как я вижу, всколыхнуло литовскую общественность. Мне позвонило много моих старых друзей, бывших коллег и сотрудников банка. Написали на старые е-мэйлы. У всех мнение такое — интервью стало глотком свежего воздуха. Даже просили меня говорить больше. Говорить, почему и что в Литве происходит. Потому что они сами в Литве боятся говорить. Но они всё знают.

ИА REGNUM : А что знают?

Что история со «Снорасом» — это воровство под прикрытием властей. И что с этим надо бороться. Это ведь даже коррупцией не назовёшь. Это смесь… Это политическая коррупция. Думаю, необходимо вернуть народу право говорить и за это не бояться. Ведь что такое Литва. По статистике, она ежегодно теряет чуть ли по 200 тысяч населения. И когда я смотрю на действия властей, то вижу, что они даже не знают, что сделать, чтобы люди не уезжали. Что в таком случае говорить о программах, направленных на то, чтобы эти люди возвращались? Ведь уезжают молодые люди, наши умы, которые учатся здесь, в Литве, потом не могут найти работу и уезжают из страны.

ИА REGNUM : Накануне появилась информация, что в соседней Латвии начались обыски в компании-ликвидаторе «Крайбанка» (латвийская «дочка» «Снораса». — ИА REGNUM). Это хорошо для вашего дела?

Могу сказать одно: латыши — молодцы. Он действуют на опережение. Они рассуждают так — вот придёт иск от Антонова к Латвии, спросит суд — куда, например, делись акции «Эйр Балтик»? Где эти миллионы? Ведь, насколько я помню, «Снорас» кредитовал авиакомпанию на 140 млн литов, или 40 млн евро. Кредитовал под залог 49% компании, то есть под их акции и имущество. После экспроприации банка никто даже не вспомнил об этих кредитах. Так вот, когда власть Латвии спросят, она ответит, мол, виновных мы нашли. Вот они — эта временная администрация, с их и спрашивайте. Я не удивлюсь, что в Латвии кого-то из конкурсной администрации даже посадят.

ИА REGNUM : Источники в Латвии говорят, что есть подозрения что ликвидатор «Крайбанка» может уничтожить важные улики по делу о разорении банка…

Не удивлюсь. И в Литве, и в Латвии есть улики, которые свидетельствуют о незаконных действиях по разворовыванию наших активов. Раз мы вновь заговорили о Латвии, то вот вам пример. «Снорас» купил в Риге по улице Далина, 15 здание для «Крайбанка». На переговорах продавцом была озвучена оценка международных оценщиков — 34 млн евро. Мы купили, помню, за 33 млн евро. Но после банкротства конкурсный администратор продал это здание за… 10 млн евро. Только подумайте, это всего лишь 30% от реальной стоимости. Или ещё одно здание в Риге по улице Пилс, 23. Это самое сердце старого города напротив ратуши. Мы купили это здание за 16 млн евро, а администратор продал за 6 млн евро.

ИА REGNUM : Вы сказали моим литовским коллегам, что вслед за Антоновым готовы также подать иск. Когда это произойдёт?

Антонов просит от Литвы 557 млн евро. Это он оценил свои 68% акций «Снораса». Я за свои 25% попрошу пропорционально. Намерения есть, работа идёт. Более того, третьи лица, которые пострадали от действий Литвы, могут также присоединиться к этому иску.