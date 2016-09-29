Выступление президента Израиля Реувена Ривлина в Верховной раде Украины, в котором он заявил о причастности националистов из ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ) к массовым убийствам около 1,5 миллиона евреев, потрясло украинскую региональную прессу на неделе с 22 по 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ривлин выступил по-хамски, сообщает «Сіверщина» (Чернигов). Издание цитирует известного журналиста Валерия Ясиновского: «Думаю, после сегодняшнего антиоуновского, совершенно грубого, если не сказать хамского, пассажа израильского президента Петр Порошенко должен выступить в кнессете и рассказать тамошним депутатам интересные факты о Голодоморе в контексте тогдашних еврейско-украинских отношений. Мог бы даже завершить этот пассаж аналогичным заверениями, что «наши отношения, однако, смотрят в будущее». Зато, в отличие от своего израильского коллеги, наш бы, если бы захотел, крыл неопровержимыми фактами, а не ложью». То есть, речь идет о том, что и НКВД, и ЧК, и все другие репрессивные органы коммунистической власти вместе с руководством Политбюро, возглавляли именно евреи. Кстати, не случайно именно Россия и Израиль не признают голодомор геноцидом украинцев.

Исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс не согласился с выступлением президента Израиля, информирует «BukNews» (Черновцы). «Он пожилой человек, — сказал Зисельс. — Он несет на себе стереотипы прошлого, историографию, которая на сегодняшний день не считается объективной. Он воспитан на русской историографии. Израиль, по крайней мере старшее поколение, до сих пор живет под ее влиянием. Он не отражает мнения молодых. Ведь молодые, религиозные израильтяне у нас стояли на Майдане. Такие взгляды, как он сегодня высказал — это вчерашний день. О чем он говорит? В 2007 году президент Ющенко приехал в Израиль, делегация пришла в Яд Вашем и попросила показать документы, которые свидетельствуют о причастности Романа Шухевича к подобным преступлениям. Но никто ничего не смог показать. Этот стереотип не предусматривает доказательств, что все это знают. Нет, не все это знают. Я, например, не доверяю тому, что не стоит на подтверждении архивных достоверных документов. Я не стал бы давать единичным фактам национальную окраску. Местные жители Украины, которые сотрудничали с немцами, шли в полицаи. Но уничтожали все же немцев. Иногда искривление доходит до того, что кажется, будто уничтожали украинцы. Я еще раз говорю, что местное население сотрудничало с немцами в вопросе уничтожения евреев. И это надо осудить даже через 75 лет, это преступление против человечности. Но нельзя одевать стереотипные ярлыки на ОУН и УПА (организации, деятельность которых запрещена в РФ), которые боролись, в первую очередь, за независимость Украины. Бандера и Шухевич не мои герои, но я знаю, что они герои для большинства украинцев. Я не могу абстрагироваться от этого. Я с этим мирюсь и не вижу в этом большой трагедии».

В дни 75-летия трагедии Бабьего Яра в Николаеве у памятника жертвам Холокоста, прошла акция, организованная Николаевским обществом еврейской культуры, рассказывает «Вечерний Николаев» (Николаев). Когда-то на этом месте располагалось обширное еврейское кладбище, от которого сегодня остался лишь небольшой фрагмент — Интернациональное кладбище. Именно сюда в сентябре 1941 года гитлеровские оккупанты согнали около 10 тысяч николаевских евреев, которых затем в течение нескольких дней группами вывозили на расстрелы. На митинге, приуроченном к трагической дате, выступили председатель областной еврейской общины М. Гольденберг, председатель экспертно-общественного совета общественной организации «ЗаЛП» В. Дзугань, а также пережившая немецкую оккупацию и чудом оставшаяся в живых И.Пшеничная. Участники акции возложили цветы к мемориальному знаку и к калитке Интернационального кладбища. Это кладбище — немой свидетель тех страшных событий. Сейчас оно изолировано забором и площадкой для торговли автотранспортом. По словам Гольденберга, участок был выделен бизнесменам несколько лет назад с рядом нарушений. Это тема неоднократно поднималась на разных уровнях, но все завершалось отписками местных властей. «На прошедшем митинге не было представителей власти. Я не счел их достойными присутствия на митинге по причине их осознанного отстранения от проблемы Интернационального кладбища. Вот так мы подошли к этим дням, ставшим трагическими датами календаря Украины и мира», — отметил председатель областной еврейской общины.

Современная Украина, имея очень сложное и взрывоопасное для современности прошлое, странным образом выбирает своей исторической традицией неоднозначную и конфликтную линию в основе с ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), констатирует «Zaxid.net» (Львов). Возникает вопрос: а что это дает современной Украине? Дает много, но в основном негатива. Например, ведет к расколу в обществе. Жаль, но такая историческая политика может легко привести к изоляции Украины на международном уровне. В частности, это касается Польши и Израиля. Создается впечатление, что люди, которые отвечают за историческую политику государства, решили сыграть по-крупному и пропихнуть под прикрытием угрозы, нависшей над Украиной, очень сомнительный героический канон «национально-освободительной борьбы». Мол, молчите и соглашайтесь, поляки и евреи, если не будет Украины, то будете непосредственно иметь дело с российским агрессором. Хоть убейте, но трудно понять такую логику в наше время. Думали, что Израиль закроет глаза на попытки релятивизации преступления Холокоста? Нет, надо быть крайне неопытным человеком, чтобы не понимать, почему в своем выступлении в Верховной раде президент Израиля Реувен Ривлин сказал, что для него большая честь выступать в качестве партнера и друга Украины, что он увлекается украинским государством, но… Он просто не мог обойти негативные тенденции, которые наметились в последнее время в украинской политике, как и не мог не предостеречь от попыток реабилитации и прославления антисемитов и их структур.

Депутаты Луцкого городского совета отказались одобрить проект обращения к Верховной раде Украины относительно решения польского Сейма о признании событий 1943−1945 годов на Волыни геноцидом поляков, передают «Волинські Новини» (Луцк). Депутат Николай Федик отметил, что многие называют такое обращение политическим решением, но на самом деле это вопрос национальной чести и достоинства. Федик подчеркнул, что в случае признания факта геноцида Польша сможет в международных судах требовать компенсаций от Украины. В документе говорится о том, что польские политики прибегают к манипуляциям и ссылаются на сфабрикованные факты, которые не отражают истинной картины событий на Волыни и Западной Украине в годы Второй мировой войны, а Польша до сих пор не покаялась за многолетнюю пацификацию территорий и выселение украинцев с исторических земель. Но даже после повторного голосования проект обращения не получил поддержки большинства депутатов горсовета. Председатель фракции «УКРОП» Игорь Полищук напомнил, что соответствующее постановление уже приняла Верховная рада, поэтому возникает вопрос, почему сейчас такое обращение должен принимать горсовет, разве что, «чтобы поставить галочку перед своими киевскими боссами». Слова Федика он назвал сознательной провокацией и отметил, что городской совет должен заниматься прежде всего хозяйственными вопросами. А установление исторической справедливости не в его компетенции.

Согласно данным Центрального статистического органа Польши, по состоянию на ноябрь прошлого года, 53% от всех иностранных студентов в этой стране — украинцы, пишет «Сіверщина» (Чернигов). Александру Костючке — 19 лет, сейчас он перешел на третий курс Люблинского политехнического университета. Больше всего в Польше ему понравился уровень жизни. «А еще и порядок, и чистота, — поделился своими впечатлениями студент. — У поляков есть общее понимание, что жизнь страны во многом зависит от народа, а не от сотни-другой депутатов. Они знают, что успешные страны являются такими, благодаря совместным действиям людей, их населяющих. Отрицательные же впечатления от агрессивно настроенных поляков. Особенно в исторических вопросах. Они часто в разговорах упоминают об их границах «от моря до моря», взятии Москвы, которая покорилась только им. Богато тех, кто считают своим долгом напомнить о возвращении Польше Львова, а заодно и поплакаться, что бандеровцы их вырезали. А спросите, что на нашей земле делали поляки — молчат. Не знают. Говорят, мол, в школах не учат. Однажды даже услышал, что казаки напали на Польшу на Днепре. Встречаются люди, которые и сегодня считают своей территорией все, что на Днепре. Понимаете? Полякам бы у нас поучиться человечности. Они стоят вместе, когда речь идет об общенациональных интересах, но очень ругаются, когда чего-то не могут поделить между собою. Часто соседи просто не общаются. У нас же в селе копать картошку может собраться целая улица».

На недавнем экономическом форуме в польской Кринице вице-премьер Матеуш Моравецкий заявил, что привлечение трудовых мигрантов из Украины и Белоруссии будет критически важным для польской экономики, поскольку прогнозы указывают, что в течение 5−6 лет число работающих поляков может сократиться на 1,5 миллиона, сообщает «Збруч» (Галичина). Польский чиновник не скрывает своего удовлетворения от того, что в его страну мигрируют именно из соседних государств. По данным вице-премьера, число украинских трудовых мигрантов колеблется от 600.000 до 1.000.000, по меньшей мере, 200.000 из них официально платят налоги. Он прогнозирует, что часть этих трудовых мигрантов останутся в Польше, но большинство вернутся на родину, что, по его мнению, положительно отразится на экономике Украины. С одной стороны, господин Моравецкий прав — приток валюты действительно окажет положительное влияние на экономику нашего государства. Но это лишь часть правды, потому что такой массовый отток рабочей силы, прежде всего, квалифицированных работников, может затормозить рост украинской экономики. Охотники за головами уже с десяток лет не устают кричать о том, что на Украине не хватает квалифицированных рабочих, а профессионально-техническое образование загнано в угол. Вместо токарей, механиков или инженеров-конструкторов ПТУ институты и университеты годами штамповали разнообразных менеджеров, бухгалтеров, экономистов и юристов. И теперь складывается ситуация, когда половина выпускников вузов не работают по полученной специальности, а найти квалифицированного рабочего становится все проблематичней. Плохим сигналом для власти является то, что большая доля настоящих специалистов хочет мигрировать. Каждый шестой «белый воротничок» твердо решил искать счастья за рубежом, а еще больше половины опрошенных время от времени задумываются над тем, чтобы эмигрировать. Еще хуже то, что десятки тысяч молодых граждан Украины выезжают на учебу в Польшу. Представители украинских учебных заведений отмечают новую тенденцию — в Польшу едут учиться не только в вузы, но и в школы. Об этом сообщил, в частности, директор львовского физико-математического лицея Марьян Добосевич. Он подчеркнул: дети нуждаются в практических знаниях, но это невозможно сделать без надлежаще оборудованных кабинетов физики или химии, в украинских школах о таком оборудовании можно только мечтать. Сколько выпускников польских школ вернется домой — вопрос риторический. И возможность без виз ездить по всей Европе в списке причин будет совсем не на первом месте.

На квартиру сумчанина Сергея Бобырева с обыском пришли сотрудники Службы безопасности Украины, информирует «Панорама» (Сумы). Также возле дома на улице Даргомыжского собрались активисты правых организаций, в основном «Правого сектора» и сочувствующих. В результате обыска, по сообщению прокуратуры, были найдены экземпляры некой газеты, два агитматериала сепаратистского характера, упаковка георгиевских лент (702 штук) и флаг РФ. Обыск проходил в рамках уголовного производства, открытого по факту преступлений против национальной безопасности Украины. Самого Сергея не задержали, его процессуальный статус по данному делу прокуратура не сообщила, но, очевидно, он является подозреваемым. Общественный интерес к личности Бобырева вспыхнул после стремительного распространения информации о том, что руководимая им «Организация юных разведчиков — скаутов» (ОЮРС) провела в Буймеровке летний лагерь для детей Сумщины при поддержке Россотрудничества. Но Бобырев — не только руководитель ОЮРС, он же является и основателем «Русского культурного центра» в Сумах. Если вы думаете, что он прекратил свою деятельность в Сумах после начала войны, то глубоко ошибаетесь. В управлении Службы безопасности Украины по Сумской области говорят, что знают о деятельности пророссийских организаций практически все, но многие из сторонников русского мира стараются не переходить грань от просто взглядов к совершению конкретных преступлений. Тем не менее работа идет, несколько человек получили реальные сроки за преступления, связанные с сепаратистской деятельностью. Однако активисты проукраинских общественных организаций спецслужбами недовольны — они считают, что для нейтрализации пророссийских сил в области делается недостаточно. Как заявил Юрий Гончаров, начальник управления СБУ по Сумской области, «Сумщина — патриотически настроенный край, где сепаратистские движения не пройдут».

О местных сепаратистах рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Служба безопасности Украины задержала в Киеве 30-летнего мужчину, который распространял листовки с призывами к массовым беспорядкам, свержению украинской государственности и выступал за создание «Полесской народной республики». Пойман первый официальный «сепаратист» в Ровненской области. «Неофициальных» же сепаратистов в области немало. В частности многие к ним относят местных копателей янтаря, которые уже давно и без всяких листовок организуют «массовые беспорядки» против правоохранителей. Сразу после Майдана активно распространяли слухи, что Ровненская область будет следующей после восточных областей и Одессы, где российская пропаганда пытается расшатать государственность. Область уязвима из-за массового копания янтаря, конфликт вокруг этого между местными жителями, которые «зарабатывают на жизнь», правоохранителями и властью давно идет. На Полесье в прошлом году на многих автобусных остановках появились и сепаратистские лозунги — «Кровавую хунту прочь». А в Ровно неизвестные разрушили памятный знак Степану Бандере. Периодически в «работе на Кремль» обвиняют и некоторых ровненских политиков, особенно в период политических противостояний.

Киевские силовики не соблюдают «режим полной тишины», необходимый для реализации Минских соглашений о разведении сил на данном участке, передает «Жизнь Луганска» (Луганская Народная Республика). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко. В ночь с 27 на 28 сентября был совершен очередной обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Были обстреляны позиции Народной милиции на блокпосту у моста рядом со Станицей Луганской. Обстрелы совершались из БМП-2, подствольного гранатомета, а также использовался крупнокалиберный пулемет. Участок находится под усиленным контролем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Здесь будет производиться разведение сторон. Народная милиция соблюдает достигнутые соглашения, ответный огонь не открывает, но ВСУ не придерживается достигнутых соглашений. Для того, чтобы было разведение сторон, нужно семь дней «режима полной тишины», но со стороны Украины он не соблюдается.

В «Донбасс Опере» прошел форум «Праймериз — честный выбор свободного народа», в котором приняли участие более 700 человек, сообщает «Вестник ДНР» (Донецкая Народная Республика). Избирателям были представлены кандидаты, которые примут участие в предстоящем предварительном голосовании. Участники праймериз рассказали собравшимся о своем видении восстановления и развития Республики. Итоги форума подвел глава ДНР Александр Захарченко, который заявил, что полностью доверяет представленным кандидатам и верит, что эти люди внесут весомый вклад в процветание нашего молодого государства. «Скоро нам предстоит провести предварительное голосование. Это будут последние шаги в приобретении нашей независимости, потому что после них последуют выборы в местные советы, на которых мы должны гарантированно победить. Победить тех олигархов и демагогов, которые сюда приедут», — отметил Захарченко.

Похоже, вторую линию обороны от агрессора на административной границе с «оккупированным» Крымом у нас опять собираются возводить на чистом энтузиазме, сожалеет «Новий день» (Херсон). Областное управление лесного и охотничьего хозяйства, в частности, уже получило от главы Херсонской областной городской администрации Андрея Гордеева письмо с предложением «для обороны и надлежащей защиты административной границы с временно оккупированными территориями Украины… изыскать возможность для передачи оперативно-тактической группировке «Юг» 60 кубометров леса-кругляка и 156 кубо­метров досок». Правда, на какие конкретно нужды и каким именно частям, в документе даже не потрудились указать. Дай и все! Причем, речь идет именно о передаче, а вовсе не о продаже материалов, которые должны оплачиваться из бюджета министерства обороны. И в связи с этим письмецо из «белого дома» представляет собой яркий образец чиновничьего нахальства и откровенного нежелания считаться с сегодняшним положением лесхозов края. Ведь с начала 2016 года лесхозы Херсонщины полностью лишили госбюджетного финансирования. А распорядители областной казны отказались выделить им деньги хотя бы на борьбу с лесными пожарами. В итоге бревна и доски, которые с лесхозов хотят получить на халяву, им даже не за что и некому напилить: рабочим-то зарплату тоже не платят, и они вынуждены прозябать в отпусках за свой счет.

Осенью молочные продукты на харьковских прилавках могут подорожать на 15−20%., пишет «Вечерний Харьков» (Харьков) И виной тому не только сезонный фактор. Эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Евгений Дворник, объясняет рост цен на молоко и молочные продукты несколькими причинами. По данным Ассоциации производителей молока, сокращается и поголовье скота: за январь-август 2016 года производство молока в Украине сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 7,2 млн тонн. Другой фактор, существенно влияющий на цену молочки — стоимость производственных ресурсов. В частности кормов, стоимость которых по сравнению с прошлым годом значительно выросла. Кроме того, в себестоимость молочных продуктов входят затраты на электроэнергию, которая тоже существенно подорожала. И еще один ключевой фактор — обновление цен на мировом рынке молока и молочной продукции. По прогнозам экспертов, в украинских магазинах молоко 2,5% жирности в полиэтиленовой упаковке будет стоить 16,20 грн/кг, кефир — около 21 грн/кг, масло 82% жирности — 155−160 грн/кг, спред (72,5%) — 67−70 грн/кг.