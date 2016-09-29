Арктика является регионом, в котором в ближайшие годы сойдутся интересы крупных держав. Для достижения своих целей в экономике, обороне и других областях в Северном Ледовитом океане сойдутся США и их союзники, Россия, Китай и ряд других государств, при том что их соперничество будет подогреваться перспективами, которые открывает глобальное потепление, пишет Mайк Страфтон в статье для The Strategist.

А. Краснов Новая Земля. Вид на море с мыса Желания.

Автор отмечает, что основными претендентами на богатство Арктики являются Россия и страны НАТО. Хотя страны Североатлантического альянса, граничащие с Северным Ледовитым океаном — США, Канада, Дания и Норвегия — также преследуют свои интересы в северном регионе, Россия и НАТО по-прежнему рассматривают друг друга как основную угрозу своей безопасности. Подтверждением этой напряженности является наращивание сил России в Арктике и призыв НАТО «готовиться к защите своих границ и интересов в регионе на фоне растущей мощи России».

Из-за глобального потепления, благодаря которому этим летом в Арктике были зарегистрированы минимальная площадь льда и необычно теплая погода, в будущие десятилетия именно доступ к богатым энергетическими и пищевыми ресурсами районам в Арктике, а также возможность сокращения маршрутов перевозки грузов из Восточной Азии в Европу и будет разогревать противостояние за доминирование в Арктике.

В достижении интересов Россия сталкивается с рядом трудностей, в частности, в связи с возможным отказом Комиссии ООН по границам континентального шельфа в удовлетворении претензий Москвы на ряд территорий, таких как хребет Ломоносова, хребет Менделеева и другие.

Однако у России, отмечает автор, есть более насущные стратегические проблемы. Постсоветская Россия, по сути, потеряла выход к морю на западе, а положение, в котором оказались её ВМС, крайне тяжелое. Так, у России больше нет главенствующих позиций в Балтийском и Черном морях, у Москвы больше нет безопасного выхода в Средиземное море и Атлантический океан, доступ в которые могут заблокировать ВМС стран НАТО. Североатлантический альянс также может организовать морскую блокаду Санкт-Петербурга.

Поэтому если доступ в Атлантический океан для кораблей Северного флота России через Баренцево море находится под угрозой окружения НАТО, то благодаря отступлению льда у России может появиться возможность выхода как в Атлантический, так и Тихий океан через Арктику, и достижение этого будет носить приоритетный характер для Москвы.

Китай, в свою очередь, не является арктической державой, но Пекин тем не менее демонстрирует все больший интерес к этому региону. Этот интерес сопровождается стратегическим сближением отношений с Россией. Для КНР преимущества состоят в том, чтобы использовать Северный морской путь для отправки грузов, что сопряжено с меньшими издержками, чем южный маршрут, получить возможность доступа к арктическим ресурсам.

Если КНР для отправки своих грузов решит воспользоваться Северным морским путем в комбинации с новыми железнодорожными линиями, такими как Чэнду — Лодзь, экономике региона Юго-Восточной Азии, сильно зависимой от торговых потоков, может быть нанесен серьезный урон.