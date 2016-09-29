Избирательная кампания подавляющего большинства политических партий и избирательных блоков в Грузии построена на разжигании ненависти к политическим оппонентам. К этой тактике прибегают как ныне правящая «Грузинская мечта», так и все еще находящееся в оппозиции «Единое национальное движение». Не отстают от них и другие партии и блоки, которые в основном пропагандируют неприемлемость этих двух «главных виновников всех бед в Грузии» и обещают решить все проблемы в случае своего прихода к власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ненависть друг к другу политические противники выражают открыто на всех публичных выступлениях и встречах, а на дебатах, в том числе в телеэфире не стыдятся и рукоприкладства. Уже своего рода традицией стали летящие в неугодного оппонента стаканы с водой и драки в прямом эфире, вынуждающие ведущих прерывать передачу в самом ее начале.

Политики работают на публику, так как судя по кадрам в соцсетях из «закулисной жизни», вне политики и вне публики противниками они себя не считают.

Ныне правящая «Грузинская мечта» считает себя главным претендентом на победу на выборах, а главным объектом критики избрала «Единое национальное движение». Критика постепенно переросла в теорию заговора с признаками серьезного уголовного преступления, что подтвердилось опубликованными в интернете аудиозаписями беседы экс-президента Михаила Саакашвили с соратниками по партии. Населению послали сигнал: ЕНД готовит революцию после выборов, так как будет явно недовольно его результатами, и устроит заговор с целью свержения или захвата власти.

Лидеры ЕНД, фигурирующие в этом ролике, вызваны в прокуратуру на допрос, но являться туда не собираются. Они как депутаты парламента хорошо знают свои права и законы: пока они в парламенте, никто насильно на допрос их не приведет.

Следует отметить, что аудиозапись появилась в интернете сразу же после масштабной встречи лидеров ЕНД с избирателями в Батуми. А после публикации этой записи и разглашения планов Саакашвили и соратников ряды партии сразу же покинули несколько десятков человек.

«Игры в ненависть» испытал на себе и новоявленный политик Паата Бурчуладзе, ряды основанного которым блока вдруг, за десять дней до выборов, покинули недавно присоединившиеся к этому блоку «Гирчи». Бывшие соратники Михаила Саакашвили («Гирчи» были основаны в свое время отпочковавшимся от ЕНД депутатами парламента) выдвинули Паате Бурчуладзе серьезные обвинения: он, оказывается шантажировал их, требовал денег за места в списке и в будущем парламенте. Бурчуладзе выдвинул лидерам «Гирчи» ответные обвинения: они, оказывается, получали финансы от Иванишвили и действовали под его руководством. И хотя еще один бывший соратник Михаила Саакашвили, депутат нынешнего парламента Георгий Вашадзе и решил остаться в блоке Пааты Бурчуладзе, авторитет создателя партии «Государство для народа» был серьезно подорван. Ряды партии Бурчуладзе и его блока стали активно покидать доселе преданные сторонники. За неделю до выборов блок «Паата Бурчуладзе — Государство для народа» лишился кандидатов в депутаты в целом ряде избирательных округов.

Разжигание ненависти к политическим оппонентам — излюбленный метод предвыборной борьбы для «Единого национального движения». В Грузии все хорошо помнят многочисленные «телесериалы», создававшиеся в недрах прокуратуры и правоохранительных органов с целью развенчания и дискредитации тогдашних лидеров оппозиции и тиражировавшиеся грузинскими телекомпаниями, лидером среди которых была телекомпания «Рустави-2». Обвинения в заговоре, сговоре с Россией, работе на российские спецслужбы, незаконном приобретении оружия, подготовке госпереворота — неполный перечень уголовных дел, которые возбуждались в период правления ЕНД перед выборами, но так и не доводились до логического завершения.

Сегодня этот же метод в борьбе с политическими оппонентами использует «Грузинская мечта», которая за годы правления возбудила множество уголовных дел против лидеров ЕНД, но большинство этих дел до сих пор не доведено до конца, а вынесенные приговоры не вызвали у населения ощущения восстановления справедливости.

Не уступают в этом деле двум главным на сегодня оппонентам и остальные избирательные субъекты, для которых основным объектом критики являются ГМ и ЕНД. По мнению представителей «непарламентской оппозиции», сегодня «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» находятся в некоем сговоре, цель которого — распределение мест в парламенте именно между ГМ и ЕНД и недопущение в парламент остальных партий и блоков.

Именно так расценила взаимные обвинения «Грузинской мечты» и «Единого национального движения» лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе. По ее мнению, ГМ и ЕНД предпринимают попытки полной мобилизации своих избирателей за неделю до выборов и для достижения этой цели заключили между собой сделку. Бурджанадзе считает, что в условиях правления ГМ лидерам ЕНД ничего не угрожает, и в случае победы на выборах ГМ в течение следующих 4 лет ЕНД продолжит свою реабилитацию и подготовится к возвращению к власти.

Бурджанадзе пригрозила, что в случае победы на выборах ее избирательного блока у ЕНД никакого шанса на реабилитацию не будет, все совершившие преступления бывшие чиновники будут наказаны, а ГМ разделит свою долю политической ответственности за оживление и реабилитацию практически мертвого «Единого национального движения».

О сговоре между ГМ и ЕНД с целью повторного прихода к власти говорят и лидеры «Альянса патриотов Грузии».

По мнению лидера входящей в этот избирательный блок партии «Свободная Грузия» Кахи Кукава, ГМ и ЕНД пытаются убедить избирателей в том, что выбор им следует делать только между ГМ и ЕНД.

«Записи, которые были опубликованы в последний период, и развернувшиеся вокруг них процессы лишь свидетельствуют о том, что за все это несут ответственность обе политические силы, и с точки зрения уголовного кодекса и Конституции, виновны обе силы. ЕНД виновно как сила, планирующая и готовящая государственный переворот, а ГМ виновна как правящая сила, которая ничего не сделала для предотвращения этих намерений. Это квалифицируется как сокрытие преступления», — пояснил Кукава.

По его мнению, ничего нового в действиях ГМ и ЕНД нет, и их предвыборная тактика является продолжением тактики Эдуарда Шеварднадзе, который еще перед выборами 1995 года аналогичным образом развенчал бывшего министра безопасности Игоря Гиоргадзе и его сторонников, который возбуждал против оппонентов уголовные дела, а после выборов оставлял их нерасследованными.

Кукава предупредил, что если в будущий парламент опять пройдут только ГМ и ЕНД и Грузия получит такой двухпартийный парламент, то все продолжится по-старому, а прокуратура и службы безопасности перед следующими выборами будут так же активно публиковать компроматы на оппонентов, возбуждать уголовные дела, которые не будут доводиться до конца.

Реальный выбор, по мнению Кукава, избиратели должны сделать не между ГМ и ЕНД, а между этими двумя партиями, с одной стороны, и остальным политическим спектром, с другой.

«Реально 8 октября выбор необходимо сделать, с одной стороны, между этими двумя маниакальными, авторитарными уродливыми образованиями (ЕНД и ГМ), и, с другой стороны, всеми остальными политическими силами. Выбор нужно сделать между двухпартийными или многопартийным парламентом», — заявил Кукава.

Что касается самого «Альянса патриотов», в состав которого перед выборами вошла партия Кукава, он неоднократно становился объектом критики со стороны ГМ и ЕНД за «пророссийскую направленность» и «антитурецкие выступления».

Одним из шагов, направленных на возбуждение ненависти к «Альянсу патриотов», стало решение телекомпании «Рустави-2» о снятии с эфира предвыборного рекламного ролика этого избирательного блока, где лидеры блока обещают защитить Аджарию и Батуми от перспективы перехода этого региона к Турции. Вслед за «Рустави-2» и ЕНД, раскритиковавшими этот клип за разжигание ксенофобских настроений и дисредитацию стратегического партнера — Турции, с критическими заявлениями в адрес «Альянса патриотов» выступили и лидеры правящей «Грузинской мечты», которые также потребовали от ЦИК изучить содержание рекламного видеоролика и принять соответствующие меры.

Парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.