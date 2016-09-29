Шквал ругани и оскорблений обрушился на президента Израиля Реувена Ривлина после того, как тот заявил в Киеве, что коллаборационисты из УПА активно участвовали в истреблении полутора миллионов евреев на Украине. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко обвинила гостя в том, что тот «пользуется советскими штампами». Олег Ляшко потребовал извинений и признания голодомора геноцидом. А заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания и глава ОУН Богдан Червак расценил слова Ривлина как «плевок в душу украинцев». Вот уже семь десятков лет институт Яд Вашем исследует все подробности той власодыбящей политики нацистов и их приспешников по уничтожению европейского еврейства. Сохранилось несметное количество свидетельств о том, что именно украинские полицаи и украинские вооруженные формирования проявляли особую кровожадность и жестокость.

Вот живое свидетельство одного из немногих живых доныне свидетелей массового убийства в Бабьем Яру Михаила Сидько.

Неоспоримым фактом является прямая причастность лидеров украинских коллаборационистов к зверскому уничтожению еврейского населения. К примеру, погром во Львове в конце июня 1941-го был осуществлен еще до вступления немцев, когда Бандера и Шухевич командовали всем.

К сожалению, киевские власти верны своей политике героизации нацистских извергов до такой степени, что на здании Киевского оперного театра красуется мемориальная доска Орлику — коменданту полиции Киева в 1941 году, самолично отправлявшему евреев в Бабий Яр. Украинские власти пытаются сказать, что имели в виду другого Орлика, но факты — вещь упрямая. Немецкие историки однозначно указывают именно на того Орлика, который изображен на мемориальной доске, как на изверга и палача.

А в середине 1990-х годов режиссер Сергей Головченко лично разговаривал с последним командующим УПА Василием Куком. Разговор был в том числе и о событиях 1941 года; в ответ на вопрос о том, почему Дмитро Мирон (Орлик) стал комендантом украинской полиции в Киеве, Кук ответил: «Ну ведь ваши подпольщики внедрялись в полицию? Они для вас герои? Вот и для нас Мирон — герой».

Еще восемь лет назад тридцать шесть депутатов Кнессета выступили против героизации нацизма на Украине. Они направили письмо тогдашнему президенту Ющенко и указали на неприемлемость героизации Бандеры и Шухевича. А три года назад 62 депутата Кнессета (из общего числа 120) обратились с открытым письмом в Европарламент, в котором выражали озабоченность ростом антисемитизма и русофобии на Украине. Они особо подчеркнули недопустимость глорификации нацизма.

После прихода к власти на Украине открытых сторонников героизации нацистов в Израиле некоторые отнеслись к происходящему на Украине как к гнойнику, который рассосется. Реакция на слова президента Израиля указывает на то, что гнойник не рассосался, а разорвался…

Добавим, что также вице-спикер Геращенко обвинила Ривлина и в том, что он ни слова не сказал о территориальных проблемах Украины. Как известно, Израиль остается единственной страной из близких США, которая отказывается осудить Россию за присоединение Крыма и за защиту Новороссии. Израиль также отказался участвовать в санкциях против России.

Более того, Израиль последовательно отказывается от продажи современного вида оружия Украине и одновременно заключает договор с Россией о поставке ей самых современных беспилотников на двести миллионов долларов.

Если Россия проявит должную дипломатическую активность, то она может заручиться поддержкой Израиля в деле разоблачения нацистской идеологии, глорифицируемой на Украине. Многие антифашисты в Израиле вовсе полагают, что Украину следует лишить суверенитета, покуда там официально объявляют бандеровскую идеологию государственным фундаментом. Правительство Израиля не пойдет так далеко, но в сотрудничестве с Россией оно могло бы положить конец позорной тенденции, постепенно перекидывающейся с Украины и из Прибалтики на страны Восточной Европы.