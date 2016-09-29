Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Газонезалежность

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 сентября, по данным пресс-секретаря компании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) Максима Белявского, преодолели стратегическую отметку 14 млрд кубометров. Это на 0,280 млрд кубометров больше, чем на прошлой неделе. При этом темпы закачки топлива сейчас упали с 65 млн кубометров в сутки до 58 млн кубометров, ПХГ заполнены на 45,23%. Напомним, что именно с 14 млрд кубометров газа Украина планировала зимовать первоначально, однако в начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман увеличил план закачки газа в ПХГ до 17 млрд кубометров. Исходя из средних темпов закачки в 60 млн кубометров к началу отопительного сезона (1 октября) Украина успеет запасти ещё 300 млн кубометров, т. е. 10% от оставшегося объёма, который, вероятно, придётся добирать уже после 1 октября.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире радио «Голос Столицы» предупреждает, что выполнить задание правительства до 1 ноября уже невозможно и дополнительные объёмы просто физически в настоящий момент взять негде: «Европейского газа просто физически не хватит, его нужно было покупать активно во втором квартале. Поэтому 17 млрд собрать практически нереально, может, будет около 16 млрд… Будем надеяться, что зима будет теплой. Реверс сейчас загружен практически на 100%».

Министр социальной политики Андрей Рева напомнил, что до 1 января 2018 года счётчики газа должны быть установлены во всех домах, подключённых к централизованному газоснабжению. «В законе о коммерческом учете газа четко говорится: те домохозяйства, которые используют газ комплексно — для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, должны быть обеспечены счетчиками газа до 1 января 2018 года», — уточнил министр журналисту «Укринформ». Также министр напомнил, что установка счётчиков производится бесплатно, так как плата уже включена в тариф.

По итогам января — августа 2016 года Украина сократила потребление природного газа на 11% (почти 2,4 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 5,863 млрд кубометров потребила промышленность (-21%), 7,507 млрд кубометров — население и бюджетные организации (-7,8%), 4,033 млрд кубометров — теплокоммунэнерго (-7%). Следует отметить, что в сравнении с 2014 годом украинская промышленность сократила расход природного газа более чем на 5,55 млрд кубометров.

Возобновление работы Одесского припортового завода влетит предприятию в копеечку.

В пресс-службе компании «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) сообщили, что хотя ОПЗ и входит в перечень предприятий, получающих газ по спецтарифу (6343 грн за 1 тыс. кубометров), однако, поскольку завод не внёс предоплату, то будет получать газ на общих основаниях (7099 грн за 1 тыс. кубометров). Таким образом, разница составит примерно 29 долл на каждой тысяче кубометров. Однако и это не предел. По оценке Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), максимальная цена природного газа в августе 2016 года (без учета тарифов на транспортировку природного газа магистральными и распределительными трубопроводами) составляла 8135,5 грн (312,9 долл. по актуальному курсу).

В пресс-службе «Нафтогаза-Украины» заявили, что собираются изменить систему учёта газа, переведя её на единицы энергии (кВт⋅ч) вместо кубометров. «Переход на учет газа в единицах энергии будет способствовать устойчивому развитию отечественного рынка газа в соответствии с требованиями директив и регламентов ЕС. Это также позволит украинским поставщикам и потребителям объективно и прозрачно рассчитываться за использованный энергоноситель», — отмечают в пресс-службе. Ведение учёта в кВт⋅ч планируется внедрить со II квартала 2017 года.

«В ЕС в газовой сфере платят за качество, — объясняет задумку «Нафтогаза» глава Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Определяют теплотворность ресурса (газа, угля) и сколько можно произвести кВт⋅ч. Есть формула, где объём газа, его теплотворность, температура и давление определяют кВт⋅ч. И все поставщики должны жёстко соблюдать все правила и нормы. Я сомневаюсь, что у нас все будет честно — тот же «Нафтогаз» будет первым «химичить». Но сейчас вопрос поставлен не в правильную сторону. Сначала нужно таким образом перевести облгазы, теплокоммунэнерго, облэнерго и ТЭС, ТЭЦ, а потом уже подключать к этому население. Я уже молчу, что нет понимания — сколько реально газа потребляютТКЭ для производства тепла, нет счётчиков у людей в квартирах, не сильно двигается вопрос счетчиков на дома. Но! Как перевести на новую систему облгазы, теплокоммунэнерго, облэнерго и ТЭС, ТЭЦ — как это сделать технически — вопрос сложнейший. Переделка всей энергосистемы по кВт⋅ч — это миллиарды долларов. У нас просто, скорее всего, «Нафтогаз» и оптовый рынок электроэнергии будут выдавать «справку»: калорийность такая-то, кВт⋅ч столько-то. Теоретически могут быть снижены тарифы для населения, но если учитывать, что «модернизацию» заложат в тариф, то скорее тогда они могут даже повыситься. Также я знаю, что хотели получить под такие идеи очередные кредиты и гранты. Так что, думаю, «Нафтогаз» здесь думает скорее о гранте, чем о реальном изменении условий работы энегорынка».

«ЛІГА.net» сообщает о том, что на украинский рынок газодобычи возвращается компания «Голден Деррик», которой в начале сентября удалось добиться возобновления трёх разрешений на разработку месторождений в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях (ранее компания владела 30 разрешениями). Ранее компанию связывали с Эдуардом Ставицким и Николаем Присяжнюком — министрами энергетики и агрополитики во времена Виктора Януковича. Однако с 2015 года контроль над компанией перешёл к неназываемому российскому инвестору.

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с компании «Нафтогаз Украины» почти 1 млрд грн в пользу компании «Укртрансгаз». Как ранее сообщалось, менеджмент двух компаний конфликтует, и одной из причин конфликта являются постоянные задержки платежей «Нафтогазом».

Правительство Украины обнародовало видеоролики со знаменитыми артистами, художниками, общественными деятелями и экспертами, которые объясняют, что такое энергонезависимость, почему за газ и тарифы платить нужно больше, почему так важны энергоэффективные технологии и газовая «независимость» от других стран.

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Дмитрий Столярчук по этому поводу заявил следующее: «Десятилетиями нам навязывали российский «дешевый» газ и убивали таким образом добычу нашего украинского газа. Сегодня Украина не импортирует газа из России, и при этом никто не остался и не останется в холодных квартирах. Правительство сделало решительный шаг, который через несколько лет обеспечит Украине и нам энергетическую независимость. Это непопулярное решение, которое не добавляет политических дивидендов, но уже в ближайшем будущем скажется на росте украинской экономики и благосостоянии людей».

Электроэнергия

По состоянию на 26 сентября запасы угля на украинских ТЭС составляли 1,221 млн тонн (0,527 млн тонн антрацита и 0,694 млн тонн угля газовой группы). Это на 62 тыс. тонн больше, чем неделей ранее. Таким образом, темпы накопления запасов снова замедлились: на начало прошлой недели запасы удалось увеличить на 163 тыс тонн. Всего же с 29 августа по 26 сентября они увеличились на 311 тыс. тонн. Впрочем, в Минэнерго надеются, что после подключения энергоблока №1 ЗАЭС к энергосистеме темпы накопления запасов увеличатся.

26 сентября в работе находились 32 пылеугольных энергоблока, 2 корпуса и 1 турбогенератор ТЭС общей генерирующей мощностью 6068 МВт. 8 энергоблоков ТЭС общей мощностью 2140 МВт находились вне резерва из-за отсутствия достаточных запасов угля антрацитовой группы. 11 энергоблоков АЭС выдавали в энергосистему 9121 МВт.

В ходе общения с региональными СМИ премьер-министр Украины Владимир Гройсман затронул тему тарифов на электроэнергию для промышленности: «Цены, которые сегодня платит промышленность, — неконкурентоспособные. Электроэнергия в себестоимости разной продукции имеет высокую удельную стоимость, поэтому сегодня необходимо находить решения, чтобы оптимизировать цены на электроэнергию. Я считаю, что это вопрос, который мы должны решить с начала нового года». Как известно, на Украине до сих пор сохраняется советская модель ценообразования, которая фактически заключается в том, что промышленность выступает коллективным донором для населения (оплачивает часть тарифа домохозяйств). Таким образом, слова главы правительства можно истолковать как анонс повышения тарифа для населения.

Впрочем, Юрий Корольчук уточняет, что и для промышленных потребителей удешевление тарифа может остаться лишь благим пожеланием: «Сейчас средняя себестоимость одного киловатта энергии находится на уровне 2,5 грн. При этом для прибыльной работы компаний, чтобы они могли инвестировать в обновление производственных мощностей, тариф должен быть выше примерно на треть, то есть ближе к 3,5 грн за киловатт».

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о рынке электроэнергии. Одно из его возможных последствий — появление нескольких поставщиков электроэнергии.

«Сейчас у нас только один оптовый рынок электроэнергии, куда все производители обязаны продавать электроэнергию, — объясняет в комментарии «Вести-Украина» директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский. — Такой себе котел, из которого потом энергию продают промышленности и потребителям. Причем цены устанавливает государство. Если закон заработает, то таких рынков у нас будет несколько, и каждый сможет продавать энергию потребителю, устанавливая свои цены. В результате конкуренции действительно цены могут немного снизиться. Нам будут приходить платежки, состоящие из двух частей. В одной будет плата за потребленную энергию, во второй — плата за транспортировку, что-то вроде абонентской платы». Однако эксперт предупреждает, что даже в случае, если закон будет принят окончательно, формирование рынка затянется как минимум на несколько лет: монополист не станет просто так делиться потребителями с новыми участниками рынка.

Уголь

Добыча угля на Украине по итогам января — августа 2016 года практически не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и составляет 26,029 млн тонн. Однако есть изменения в структуре добычи: по коксующемуся углю она выросла до 5,87 млн тонн (+0,53 млн тонн), а по энергетическому — упала до 20,159 млн тонн (-0,537 млн тонн). Между тем именно добыча энергетических углей сегодня критична для Украины.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий во время пресс-конференции в Луганске заявил, что Украина не прекращала покупать уголь у республик. Таким образом он заочно возразил министру энергетики Украины Игорю Насалику. «Украина и не прекращала покупать уголь у ЛНР и ДНР. Вопрос в том, что это всегда зависело от того, в каком состоянии находятся наши отношения: это было чуть меньше или чуть больше», — уточнил глава республики. По словам Плотницкого, основную часть угля Украина покупает у ДНР, а полностью отказаться от угля республик сможет только в случае полного переоборудования блоков, рассчитанных на работу с углём антрацитовой группы. Однако для этого, по словам главы ЛНР, придётся потратить более 1 млрд грн.

Между тем в министерстве энергетики Украины не оставляют попыток изменить ситуацию. Украинским СМИ стало известно о разработке в ведомстве Игоря Насалика комплексной программы, нацеленной на ликвидацию зависимости от донбасского угля. Журналисту РБК-Украина, пообщавшемуся с источником в министерстве, удалось узнать основные составляющие этой программы:

1. Увеличение выработки электроэнергии на АЭС Украины (до 54%, в январе — августе 2016-го — 51,7%);

2. Внесение антрацита в перечень критического импорта (обнуляется ввозная пошлина, не действуют ограничения НБУ на покупку валюты и т.п.);

3. Переоборудование энергоблоков ТЭС на угли газовой группы.

Одновременно прояснилась ситуация с изменением плана закачки природного газа в ПХГ до 17 млрд кубометров. По словам источника, 1,5−2 млрд кубометров планируется использовать как резерв для газомазутных блоков ТЭС.

Сам же глава Минэнерго на последнем заседании правительства озвучил цену, по которой государственная генерирующая компания «Центрэнерго» закупает уголь за границей. По его словам, она составляет 62,5 долл/тонна. Министр уточнил, что ДТЭК (частная энергогенерирующая компания, принадлежащая Ринату Ахметову) платит более высокую цену (69 долл/тонна), так как заключала контракты позже, после подорожания угля.

Нефть

Розничные продажи топлива через сети АЗС в августе упали на 10,2% (бензин) и 13,6% (дизтопливо) в сравнении с августом 2015 года. Об этом сообщает Госстат Украины.

Стало известно, на что в правительстве планируют тратить дополнительные средства от повышения ставок акциза на топливо. Агентство государственного резерва Украины презентовало модель создания запасов нефти и нефтепродуктов. Планируется, что запасы составят 2 млн тонн, а их общая стоимость приблизится к 1 млрд долл. Об этом заявила заведующая Сектором по реформированию и связям со СМИ и общественностью Госрезерва Украины Диана Рак на конференции Ukraine Petroleum Market: «Совместно с наработками Европейского энергетического сообщества мы предложили модель накопления резервов нефти и нефтепродуктов на Украине, которые дали бы возможность покрыть 90 дней чистого импорта… чтобы обеспечить минимальные запасы нефти и нефтепродуктов, нам нужно накопить 580 тысяч тонн нефти, 460 тысяч тонн бензинов и 930 тысяч тонн дизельного топлива до конца 2022 года. Для накопления этого ресурса, по оценкам Энергетического сообщества, понадобится 1,084 миллиарда долларов». По словам представителя Госрезерва, лишь часть этой суммы составит собственно стоимость топлива, остальное — плата за его хранение. Оператором хранения будет сам Госрезерв, а вернее специально созданная для этого компания «Нафторезерв». Источником формирования средств, как уже сказано, выступят акцизы, которые в Госрезерве предлагают повышать на 0,35−0,42 грн каждый год в течение 2017−2022 гг, т. е. суммарно на 1,75−2,1 грн. Иными словами, украинским водителям предстоит заплатить за то, чтобы Госрезерв заработал себе на пропитание.

В «Укртранснафте» (оператор нефтепроводов Украина) продолжают надеяться на транзит иранской нефти. Заместитель директора компании по товарно-транспортным операциям Александр Мележик заявил журналисту информагентства УНИАН, что в данный момент рассматривается вопрос транзита как европейским потребителям, так и для НПЗ Белоруссии: «Сейчас обсуждаются технические вопросы по осуществлению транзита иранской нефти через нефтепровод «Одесса — Броды» — до станции «Броды» с дальнейшей поставкой сырья как в Европу, так и на белорусские НПЗ… Нами уже проработан вопрос замещений технологической нефти (легкой азербайджанской), которая находится в нефтепроводе, на другие сорта». Напомним, ранее вопрос наличия в нефтепроводе нефти иной марки (иранская — Iran Light, азербайджанская — Azeri) эксперты указывали в числе очевидных трудностей, которые ждут иранский транзит. «Иранская нефть по своей цене абсолютно конкурентоспособна с российской нефтью, — даже с учетом ее прокачки через Украину, — такие расчеты есть. По качеству она также сопоставима с российской Urals», — утверждает директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в интервью белорусскому порталу TUT.by. Эксперт полагает, что белорусским НПЗ стоило бы диверсифицировать 25−30% своих поставок за счёт украинского транзита, поскольку сама Украина (как крупный потребитель) больше всех заинтересована в стабильности производства белорусских нефтепереработчиков. Также Сергей Куюн посетовал, что сама Украина не может воспользоваться плодами этого транзита для загрузки своих НПЗ: «Проблема в том, что у нас негде перерабатывать иранское сырье в больших количествах, поскольку украинские НПЗ не модернизированы. Их мощности позволяют переработать ограниченное количество нефти с соблюдением регламента ГОСТа, потому что нет развитых вторичных установок по переработке нефти. А вот белорусы могут это делать».

Разное

Украина намерена углублять сотрудничество с Норвегией в освоении возобновляемых источников энергии, заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук по итогам участия в первом заседании украинско-норвежской межправительственной комиссии.

«Для Украины замещение потребления газа стало вопросом энергетической и национальной безопасности. Поэтому приоритетом является освоение возобновляемых источников энергии. К 2020 году доля «зеленой» энергии в конечном энергопотреблении страны должна составлять 11%. Это предусмотрено Национальным планом действий по возобновляемой энергетике до 2020 года. Уверен, что достичь цели нам поможет передовой опыт, технологии и инвестиции Норвегии», — отметил чиновник. Однако есть проблема — на реализацию плана потребуется 16 млрд евро инвестиций.

Савчук пояснил, что сегодня в Норвегии 98% электроэнергии вырабатывается именно из возобновляемых источников, преимущественно гидроэлектростанциями. Украина же заинтересована в привлечении норвежских технологий, опыта и инвестиций в сферу возобновляемой энергетики, в частности в части реализации совместных проектов по строительству малых гидроэлектростанций.

«Для выполнения целей Национального плана действий нам необходимо увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников на 17,6 млрд кВт⋅ч. Это требует введения в эксплуатацию более 5,3 ГВт мощностей. В то же время сегодня на Украине уже запланированы к реализации проекты по увеличению установленной мощности и строительства 15 ветровых электростанций, 51 солнечной электростанции, 58 малых ГЭС, 13 биоэлектростанций. Большинство из данных проектов уже получили технические условия и готовы для получения инвестиций», — отметил председатель Госэнергоэффективности.

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