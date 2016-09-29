Запорожские аграрии обратились к Петру Порошенко с просьбой восстановить отношения с Россией. «Потеряв из-за разрыва торговых отношений основной для нас экспортный рынок — Россию, правительство не смогло добиться увеличения экспортных квот нашей продукции в Европу», — открыл глаза лидеру нации председатель правления племзавода «Степной» Анатолий Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Грустно

И он не единственный, кто столкнулся с печальной реальностью. Требования спуститься с небес на землю раздаются даже из Верховной рады. «Все страны, которые входили в Советский Союз, должны быть нашими ближайшими торговыми партнерами. Там ничего не нужно выдумывать, там «велосипед уже изобретен» — они точно знают нашу продукцию, они точно понимают, что с ней нужно делать. Никто нам не мешает прекратить сегодня смотреть только на Запад. Запад — это не панацея. У них своих проблем очень много. Нужно смотреть на свое окружение, на своих соседей, на свою семью. Поэтому у нас нет другого шанса, чем договариваться со своими соседями», — заявил на днях замглавы комитета украинского парламента по вопросам евроинтеграции Андрей Артеменко.

Но, скорее всего, поезд уже ушел.

Когда на Майдане вслух зачитывали великое произведение «Никогда мы не будем братьями», никто из внимавших не догадывался, что в России эти строки воспринимались с тихой радостью. Такого подарка никто не ожидал.

Братские отношения предполагают жертвенность, убытки ради высоких идеалов. До самого 2014 года нам было неловко решать собственные проблемы в одиночку, без родственников. Точнее, в ущерб родственникам, потому что строительство в России любого предприятия, конкурирующего с украинским, означает, что братская держава обязательно потеряет большие деньги. И, возможно, возникнут социальные проблемы — например увеличится безработица.

То есть братские отношения имеют под собой не только духовную, на чем настаивает свидомая публика, но и материальную основу.

Курс на материализацию братских отношений Россия взяла сразу после «оранжевой революции» 2004 года, постепенно вытесняя украинскую продукцию со своего рынка. Спустя десять лет, после победы «революции гидности», импортозамещение, как известно, превратилось в государственную программу, и процесс стал необратимым.

За прошедшие десять лет мы полностью решили, например, проблему производства труб большого диаметра. Хотя еще в начале 2000-х монополистом по производству этой важной для российской нефтегазовой промышленности продукции был Харцызский трубный завод мощностью 1,3 млн тонн в год.

Сегодня в России эти трубы выпускают Выксунский металлургический завод, Челябинский трубопрокатный завод, Волжский трубный завод, Ижорский трубный завод, Череповецкий трубопрокатный завод. Их совокупная мощность — 3,25 млн тонн в год. Продукция ХТЗ нам больше не нужна.

В 2012 году был введен в строй Тихвинский вагоностроительный завод, с ходу отобравший часть рынка у украинских поставщиков, а на «Уралвагонзаводе» был реализован проект расширения производственных мощностей. Украинская продукция нам явно мешала. «Революция гидности» с ее курсом на разрыв экономических отношений с Россией позволила отечественным вагоностроителям полностью заместить украинскую продукцию — уже без оглядки на братские чувства.

16 сентября прошлого года Петр Порошенко подписал указ «О применении персональных специальных и экономических и других ограничительных мер (санкций)». Документ фактически уничтожил запорожскую компанию «Мотор Сич», мощного разработчика и производителя газотурбинных двигателей для вертолетов.

Дело в том, что еще в 2005 году, сразу после первого Майдана, Россия решила подстраховаться и организовать полный цикл производства вертолетных двигателей на своей территории. В 2011 году началось строительство нового конструкторско-производственного комплекса — ОАО «Климов».

В октябре 2014 года компания «Климов» ввела в строй в Санкт-Петербурге первую очередь нового конструкторско-производственного комплекса «Петербургские моторы» и собрала первые десять вертолетных двигателей полностью из российских комплектующих. В течение трех ближайших лет планируется довести мощность предприятия до 600 вертолетных двигателей ежегодно.

Импортозамещение украинской продукции коснулось ракетной техники, вентиляционного оборудования для судостроения и даже производства лифтовых канатов. И, разумеется, продовольствия.

Украинцы, легко расставшиеся со 140-миллионным российским рынком, совершили непростительную ошибку: они развязали руки нашим производителям. На такие рынки компании пробираются годами, а то и десятилетиями — выполняя все условия, смиряя гордыню и даже на первых порах терпя убытки. А потом закрепляются и ревниво отгоняют конкурентов.

Европа, в отличие от Украины, хочет отменить бесполезные санкции. Причина проста: за последние двадцать пять лет она уже проделала все выше перечисленное и не успела насладиться своими приобретениями и прибылью. Ей дала по рукам неведомая и непреодолимая сила. Европейские бизнесмены с ужасом наблюдают, как с таким трудом отвоеванные ими доли рынка заполняются другими игроками, а то и нашими отечественными производителями. Они точно знают: чем дольше их не будет на российском рынке, тем сложнее и дороже туда вернуться.

Украине неизбежно придется поворачиваться лицом к востоку. Но ее ждет глубочайшее разочарование: в России ее уже не ждут. За последние десять лет украинцы стали инициаторами необратимых процессов. Чтобы вернуть домайданное время, им придется уговорить нас собственноручно закрыть все свои новые заводы, выгнать на улицу десятки, сотни тысяч рабочих и плюнуть на свои и чужие многомиллиардные инвестиции. И все это ради того, чтобы на Украине опять заработали закрытые предприятия, а у громадян появились рабочие места.

Этого не случится, даже если у всех депутатов Верховной рады и всех аграриев откроются глаза на тайный смысл ассоциации с ЕС. Побить горшки легко, а склеить их порой невозможно.