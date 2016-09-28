Борьба за контроль над «Шёлковым путём» продолжается. Ещё в марте с.г. власти Турции и Азербайджана с энтузиазмом рапортовали о завершении к концу года строительства железнодорожной ветви Баку-Тбилиси-Карс. «Поезда начнут ходить к концу 2016 года. Сначала пустим грузовые, а затем пассажирские составы. Проблемы, возникшие в прошлом, полностью устранены», — заявил агентству Anadolu Бинали Йылдырым, занимавший тогда пост министра транспорта Турции. Однако апрельская война Азербайджана против Нагорного Карабаха показала хрупкость намеченных перспектив, связанных с проектом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который следует из Китая через Казахстан и Туркмению в обход России, дополняя таким образом иранский маршрут поставок из Поднебесной.

Иван Шилов ИА REGNUM «Южный коридор»

Баку-Тбилиси-Карс-Стамбул

На первый взгляд, связь ТМТМ с Нагорно-Карабахским конфликтом кажется чрезмерной, но слова (прозвучавшее 23 сентября на саммите в Нью-Йорке) министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что Транскаспийский международный транспортный консорциум был учрежден в именно в апреле 2016 года, лишь подтверждают нашу гипотезу. «В 2017 году будет введена в строй железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая имеет стратегическое значение для региона и обеспечит конкуренцию в сфере перевозок пассажиров и контейнеров. Кроме этого, Азербайджан также заинтересован в увеличении объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Казахстан и Грузию», — цитирует Мамедъярова агентство «Интерфакс-Азербайджан». Промежуточный пункт железнодорожного коридора — Стамбул, откуда через г. Эдирне открывается путь на Болгарию, Грецию и остальные страны Евросоюза. Не случайно эксперты также именуют ТМТМ коридором Китай-Турция-Европа, а сам Мамедъяров рассуждает о создании нового международного морского порта в Баку, памятуя о том, что 21 сентября швейцарская Stadler Rail Group представила в Берлине спальный вагон для магистрали Баку-Тбилиси-Карс, скорость на которой составит до 160 километров в час.

Тегеран данная логистика устраивает, поскольку звено Баку — Тбилиси открывает для иранской экономики путь к Черному морю, сокращая время транспортировки грузов в 2−3 раза. Речь идет о прямом выходе на Украину (Одесса), Румынию (Констанца) и Болгарию (Варна, Бургас); альтернативном транспортном коридоре «Юг-Запад», соглашение о котором было подписано в 2016 году (в Баку) главами Ирана, Азербайджана, Грузии и Украины. В эту конструкцию укладывается и ашхабадское соглашение, подписанное 5 сентября с.г. лидерами Туркмении, Азербайджана и Турции, чтобы проложить через национальные территории торговый коридор между Пекином и Лондоном. Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан раскрыл карты: «Для обеспечения вывода производимой в Азиатском регионе продукции на Запад нужны эффективные транспортные коридоры. Турция с 2003 года реализует проекты развития автомобильных, железных дорог, морского и воздушного транспорта. Мы осознаем большое значение транспортного коридора, который соединит Лондон с Пекином. С этой целью мы построили мост Явуза Султана Селима, продолжаем строительство третьего аэропорта, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс». По его словам, эти проекты призваны интегрировать Ашхабад, Баку и Анкару в «международные транспортные маршруты и, как следствие, выполнить национальный план развития маршрута нового Шелкового пути». Интересный подход, не так ли? Тем более что маршрут был протестирован ещё 3 августа 2015 года, когда в Азербайджан из Китая по Транскаспийскому маршруту прибыл первый контейнерный поезд Nomand express.

+ Туркмения и Афганистан

Дело не ограничивается контейнерами, поскольку Туркмения, запустившая в декабре 2015 года газопровод «Восток-Запад», объявила в сентябре с.г. о строительстве 3-й компрессорной станции. Как сообщает портал Neftegaz.ru, всего вдоль газопровода «Восток-Запад» будет построено 7 газокомпрессорных станций, через которые страны ЕС планируют закупать от 10 до 30 млрд кубометров год. Тем не менее перспективы Ашхабада туманны: проблемы связаны не только с вопросами урегулирования правового статуса Каспия и последующего транзита сырья в Старый Свет через Азербайджан, Грузию и Турцию, но и с позицией КНР, которая стремится и далее оставаться монопольным потребителем туркменского газа, лоббируя строительство третьей нитки газопровода «Центральная Азия — Китай».

Фактором, определяющим успех геополитических амбиций Пекина, служит позиция англо-американского истеблишмента, выразителем которой являлась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. В 2011 году она провозгласила концепцию «Нового Шелкового пути», которая основывалась на интеграции Афганистана в формирующиеся региональные торговые маршруты, имея в виду проект газопровода ТАПИ (через Туркмению, Афганистан, Пакистан и Индию). На практике же концепция Клинтон открыла путь для экономической экспансии Пекина, отодвинув ТАПИ на отдаленную перспективу. Дело дошло до того, что в августе с.г. из китайской провинции Цзянсу (г. Наньтун, расположен напротив Шанхая, вблизи Восточно-Китайского моря) в афганский г. Хайратон (север Афганистана, южный берег реки Амударья) направился первый в истории товарный поезд, состоящий из 85 контейнеров. Затем товары перевозятся по железной дороге Хайратон — Мазари-Шариф, протяженностью в 75 километров. Причем Наньтун — далеко не единственная отправная точка. Речь также идет о южно-китайском городе Иу (провинция Чжэцзян), рейс из которого будет отправляться в Среднюю Азию раз в неделю. Путь из КНР в Афганистан занимает 15 дней, пролегая через восточный Казахстан и Афганистан, уточняет журнал Forbes. В перспективе географический охват маршрута планируется расширить за счет вовлечения Таджикистана (г. Душанбе) и таких узбекистанских городов, как Самарканд и Бухара.

Американцы закрывают глаза на китайскую экспансию в надежде изолировать Россию от формируемых транспортных коридоров. Поэтому Москве следует взвешенно оценить сотрудничество с Вашингтоном по Сирии, которое с американской стороны всё больше походит на отвлекающий маневр, особенно в свете совместной операции США и Турции по контролю над Евфратом и прилегающими к нему городами (Джераблус, Ракка и Дейр-эз-Зор). Если Пентагон позволяет Поднебесной беспрепятственно строить коммуникации через Афганистан, Среднюю Азию и Закавказье, то почему мы должны быть уверены в том, что Иран, Турция, Ирак и Сирия не будут отданы на откуп Лондону и Пекину?