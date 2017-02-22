Ирак не хочет обсуждать планы изменения статуса провинции Ниневия, оккупированной в настоящее время боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На днях иракский парламент проголосовал за постановление, которое сохраняет существующее административное устройство и границы этого региона, пока равнина Ниневия не будет освобождена от джихадистов. Решение депутатов стало консенсусом как суннитских, так и шиитских партий. Представлявший проект постановления депутат Ахмет аль-Джабра заявил, что «иракский народ отвергает любую инициативу, направленную на раздел провинции». Agenzia Fides (Ватикан) со ссылкой на местные источники уточняет в этой связи: парламент страны воспринимает любые проекты переустройства равнины Ниневия на этнической или религиозной почве как поддержку внешних сил, пытающихся реализовать собственные политические сценарии в регионе «под предлогом помощи религиозным меньшинствам». Последнее — это намек на недавнюю резолюцию 12 американских конгрессменов (9 республиканцев и 3 демократа), которые от имени комитета Палаты представителей по иностранным делам просят иракское правительство содействовать устройству провинции Ниневия в соответствии с правом на «самоопределение коренных народов».

Иван Шилов ИА REGNUM Бродят джихадисты по древней Месопотамии, аки лев рыкающий, ища, кого поглотить

И это тот случай, когда благие намерения заводят в места, слишком жаркие для проживания. Американские христиане с самого начала вторжения джихадистов в Мосул и другие города и деревни Ниневии думали над тем, как помочь своим единоверцам, изгнанным из провинции и бежавшим в Иракский Курдистан. В июле 2014 года с идеей создания некой автономии выступает генеральный секретарь Ассирийского демократического движения в Курдистане Ромео Хаккари. По его словам, раз «тысячи христианских семей стали беженцами… наш план — иметь автономную область для христиан на севере Ирака после провозглашения независимости в Курдистане». Одновременно в США конгрессмен Фрэнк Вульф, известный своим вниманием к вопросам религиозной свободы, обвиняет администрацию президента США Барака Обамы в игнорировании «геноцида иракских христиан», предлагая Белому дому «активно взаимодействовать с иракским центральным правительством и региональным правительством Курдистана» в вопросах обеспечения безопасности «для особенно уязвимых групп населения, в частности, древней христианской общины Ирака».

Прозвучавшее в выступлении конгрессмена слово «геноцид» давало возможность понять, как именно американские христианские организации будут вести свою агитационную кампанию и давить на администрацию США. Следующий ход был сделан в апреле 2015 года. С заявлением о необходимости создания на Ближнем Востоке христианской автономии под покровительством и защитой мировых держав выступил президент Сирийского национального совета Бассам Исхак. Он встретился с представителями четырех постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Франции и России — и передал им предложение о выделении «временной охраняемой территории», где бы христиане, езиды и другие меньшинства в Ираке и Сирии могли поселить свои семьи. При этом Исхак предлагал, чтобы решение этого вопроса было проведено через резолюцию ООН, но не связывалось с политическим переговорным процессом по урегулированию конфликта в Сирии и Ираке. Что интересно, католические издания, которые проявили интерес к инициативе президента Сирийского национального совета, предварили свои материалы специфической вводкой, вспомнив о Геноциде армян, греков и ассирийцев в 1915 году. Акцент был сделан на то, что мировые державы тогда не помогли предотвратить трагедию, руководствуясь желанием сохранить целостность Османской империи.

Так тезис о приоритете права на самоопределение перед территориальной целостностью увязывался с фактором признания гуманитарной катастрофы. Западным христианам оставалось убедить свои правительства в том, что на Ближнем Востоке по отношению к их единоверцам творят именно геноцид. В декабре 2015 года около 30 лидеров, представляющие американские христианские организации, направили письмо государственному секретарю США Джону Керри. В нем говорилось об обеспокоенности тем, что администрация Обамы не собирается квалифицировать совершенные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) акты насилия в отношении «древних христиан» как геноцид. Это обращение поддержала и двухпартийная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF). Ее председатель Роберт Джордж заявил, что члены USCIRF проголосовали за то, чтобы призвать Белый дом признать христиан жертвами геноцида в Сирии и Ираке. Усилия христианских лоббистов, в большинстве своем — католиков, дали свои плоды. В марте 2016 года, выступая на брифинге, госсекретарь Керри заявил следующее: «По моему мнению, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах, находящихся под его контролем, несет ответственность за геноцид в отношении езидов, христиан и мусульман-шиитов, а в некоторых случаях также против суннитов, курдов и других меньшинств».

Геноцид был признан. Пришло время для второго этапа — открытия дискуссии о будущем христианских общин на Ближнем Востоке, прежде всего, в Ираке, выработке и реализации плана их реинтеграции в регионе. Здесь и начались расходиться пути между иракскими христианами и их американскими единоверцами. Для первых было важно не дать себя втянуть в планы расчленения Ирака или превращения его в большую «матрешку», когда бы в автономном Иракском Курдистане появлялась еще одна автономия, уже христианская. К тому же следовало учитывать позицию соседей страны. Халдейский патриарх Рафаэль Луис Сако давал в мае этого года такую диагностику ситуации: многие христианские беженцы были вынуждены подписать «клятву верности» властям Иракского Курдистана и его президенту Барзани, сунниты хотят создать автономную область в Мосуле при поддержке Турции, курды — подчеркнуть независимость Курдистана, а христианские политические группы поддерживают центральное правительство в Багдаде. «И каждый хочет эксплуатировать христиан Ниневии в своих целях и интересах», — подчеркивал патриарх.

Глава Халдейской церкви очень осторожен. По его мнению, только после возвращения беженцев в свои дома и восстановления стабильности жители Ниневии на свободном референдуме должны сказать, хотят ли они оставаться под юрисдикцией центрального правительства в Багдаде или предпочитают быть частью автономного района Иракского Курдистана, или даже «суннитского государства». В этой игре всех против всех у христиан на руках самые слабые карты и им нельзя дать втянуть себя в противостояние. А сделать это непросто. Власти Иракского Курдистана стараются перетянуть христиан на свою сторону, предлагая им автономию под покровительством Эрбиля, попросив взамен поддержать курдский суверенитет. Но если иракские курды обретут независимость, если и дальше продолжится процесс слияния «курдских осколков» в единое государство, христиане окажутся в сложной ситуации. Например, в соседней Сирии им придется столкнуться не только с Дамаском, но и попасть под удар Турции, которая всеми силами, включая военные вторжения, противостоит попыткам сирийских курдов получить автономный статус.

По состоянию на сегодня иракский парламент принял решение заморозить ситуацию. Надолго ли? Комментируя решение депутатов, портал Kurdistan24.net отмечает, что оно «противоречит требованию общин Ниневии, особенно езидов и христиан, которые просят преобразовать Синджар, населенный в основном езидами, и равнину Ниневия в новые провинции». Виан Дахил, депутат от Курдского альянса, заявила изданию, что курдские езиды не вернутся в Синджар, если не будут сделаны административные преобразования провинции Ниневия, поскольку некоторые «этнические и религиозные группы хотят изменений в управленческих структурах и выделения автономных районов». Похоже, что точка, поставленная Багдадом в этом деле, стремительно превращается в запятую, создавая новые опасные вызовы для христианского малого стада в Ираке.