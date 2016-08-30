Из-за осуществленных Россией авиаударов по Алеппо уже сорвано перемирие в Сирии, теперь же своими проволочками Москва угрожает поставить крест на еще одном дипломатическом начинании США и их союзников — введении санкции против Дамаска за использование химического оружия против собственного населения, пишет Колум Линч в статье для Foreign Policy.

defenseimagery.mil Сирийский солдат на учениях

Автор ссылается на результаты Совместного следственного механизма ОЗХО и ООН, который, по его мнению, предоставил убедительные доказательства того, что сирийское правительство применяло химическое оружие в провинции Идлиб между апрелем 2014 и мартом 2015 года. Благодаря этим доказательствам у США и их союзников в Европе появился инструмент для наказания сирийского режима, считает автор.

Напомним, информация о якобы имевшем место применении отравляющих веществ со стороны официального Дамаска стала известна 24 августа, когда были предоставлены сведения о нескольких случаях предполагаемого применения сирийской армией хлора против мирных жителей. Тогда же стало известно, что отравляющие вещества применила и террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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После представления доклада Следственным механизмом Совбезу ООН Великобритания и Франция выступили за немедленное введение санкций, предлагая в том числе заморозить активы официальных лиц Сирии, связанных с программой создания химического оружия в стране. Тогда США, казалось, были готовы поддержать эти действия, но Вашингтон тем не менее выразил желание подождать до конца октября, когда Следственный механизм предоставить еще один доклад.

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Теперь же на фоне провала попыток ввести перемирие в Сирии, о котором договорились глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Джон Керри, США могут рассмотреть возможность подготовить резолюцию о введении санкций против Сирии.

И здесь, как подчеркивает автор, основной преградой на пути жестких мер против Дамаска может стать Россия, которая «вливает человеческие и иные ресурсы для поддержания Асадаи его режима». По словам дипломатов в Совете Безопасности ООН, Москва цепляется за любую нестыковку в результатах работы Следственного механизма, чтобы не дать ввести санкции против сирийского правительства.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил 23 сентября, что в докладе Следственного механизма напрямую не указано, что Дамаск применял химическое оружие. Он, подчеркнув высокое качество выполненной работы, однако отметил, что представленные сведения не носят решающего характера, и авторы признают это.

Таким образом, отмечает автор, маловероятно, что ООН сможет ввести действительно жесткие санкции против Дамаска, хотя все больше доказательств того, что сирийское правительство применило отравляющие вещества.