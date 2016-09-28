Опрос, проведенный телеканалом ABC News и изданием The Washington Post, показал, что до 20% зарегистрированных избирателей США готовы были принять решение за кого голосовать на выборах только после этих дебатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса уже определила проигравшего и победителя. А выборщики и избиратели?

Внешний вид: оба кандидата выглядят вполне достойно. По Хиллари не скажешь, что она испытывает какие-либо проблемы со здоровьем, по Трампу — что это первое очень серьезное выступление в прямом эфире непрофессионального политика. Хиллари в красном брючном костюме, она агрессивна и моложава, Трамп — респектабельный джентльмен в синем галстуке, который изо всех сил старается не поддаваться на настойчивые подколки Клинтон, направленные на то, чтобы уязвить его мальчишеское самолюбие. «Да вы, наверное, вообще без денег, раз не хотите обнародовать налоговую декларацию» — первый камень в огород Трампа подобного рода, но Трамп с не присущим ему обычно стоицизмом сносит оплеуху. И вообще, надо сказать, неожиданно нордически ведет себя как взрослый, не давая провоцировать себя на хамство и личные оскорбления, т.к., скорее всего, точно ожидает этого от Клинтон. Но в одном он не сдержался и решил, предварительно попросив на это разрешение, называть Клинтон не по имени, а «госсекретарь». Считывалось это, конечно, как утонченное пренебрежение, но ничего личного, скорее дегуманизация — перевод беседы в строго официальное поле.

Если у Хиллари «лицо сочинено» (как у радикалов в «Бесах») еще с начала 1990-х, у Трампа все мысли и эмоции напечатаны на холеной физиономии заглавными буквами. Но, если говорить серьезно, дебаты, как и сказал ведущий Лестер Хольт, были настоящей битвой титанов. Две совершенно разные ценностные парадигмы. Действительно — набросок будущей точки бифуркации, когда уже просматриваются контуры, по которым будет кроиться история будущего.

Несмотря на то, что основной посыл и точка опоры, которая призвана перевернуть сознание избирателей, должна быть одна (её четко, но про себя, осознает каждый из кандидатов — на том стоит и не может иначе) — и в ней заключается главный козырь каждой из кампаний; есть еще и нечто нематериальное, иррациональное, какое-то скромное обаяние представителя буржуазии. Каждый из кандидатов обязан нащупать что-то родное и что-то человеческое, что еще держит связь с простым избирателем и заставит его прийти на выборы и проголосовать. И, мне кажется, Трамп здесь преуспел больше.

Трамп вообще был неожиданно сдержан, он не выложил очевидные козыри против оппонента, кроме переписки Клинтон в начале, в основном он защищался… Новая стратегия? Он мог припомнить ситуацию с махинациями и спонсорами Фонда Клинтонов, обвинения Хиллари в узколобости его сторонников («вы можете выбросить половину сторонников Трампа в корзину, которую я называю «недостойные люди» [deplorables] — расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы», — обозвала она почти половину населения США).

Но впереди еще два раунда президентских дебатов… в то время как Хиллари позволила себе весьма резкие филиппики с самого начала диалога, он умолчал об очень многом: многих недостатках в экономических планах Клинтон, которые еще больше увеличат национальный долг (любая социалка, которую обещает даровать народу Клинтон, требует вливания живых денег, а ниоткуда они не возьмутся) — все это лежало на поверхности. В этом смысле, возможно, Трамп мудро допускал даже проиграть битву, но не войну. Но многие аналитики согласны, что в результате получилась как минимум ничья. CNN радостно приободряет напрягшихся было демократов, что все прекрасно и «мы продолжаем побеждать» — эту волну самовнушения в стиле «я самая обаятельная и привлекательная» подхватили почему-то и традиционно поверхностные и легко идущие на поводу у CNN российские издания. Более консервативные и старающиеся быть нейтральными осторожно говорят о плавном приросте рейтингов Трампа. Вкупе с последующими дебатами вице-президентов и постепенном «обнаружении» взрывоопасных аргументов против Хиллари — это может стать успешной и выигрышной стратегией.

Но давайте рассмотрим их контурные карты более детально. Как сказал Лестер Хольт, «мы не ожидаем, что эти дебаты охватят все насущные проблемы человечества, но есть пункты, которые наши избиратели считают основополагающими».

Первый пункт назывался «Достижение благополучия. Рабочие места». Ведущий отметил рост количества рабочих мест и, впервые после длительной стагнации, увеличение доходов трудового населения.

Хиллари начинает первая. Она говорит о будущем, которое нам предстоит вместе построить, упоминает о втором дне рождения своей внучки. Это, по ее мнению, означает создание новых «хороших» рабочих мест. «Я хочу, чтобы мы инвестировали в новое — в новое будущее, новые чистые технологии и малый бизнес. Мы должны сделать экономику прозрачной». Для этого, как кажется Клинтон, достаточно зафиксировать минимум по зарплатам, и рабочие места появятся, как следствие. Необходимо, по ее мнению, ввести профитшеринг — дележ прибыли предприятия с простыми сотрудниками. «Вы должны судить по нашим дебатам, кто сможет подставить президентское плечо и нести на себе президентскую ответственность, кто сможет обеспечить вам лучшую жизнь. Я надеюсь, что смогу заработать ваш голос».

Слово берет Трамп: «Наши рабочие места ускользают в другие страны: в Мексику, Китай, который обесценивает свою валюту, и никто в нашем правительстве этим не озабочен. Они используют нашу страну, чтобы отстроить Китай. Мы должны остановить отток рабочих мест и капитала компаний. Ведь сотни компаний поступают так. Я собираюсь снизить налоги от 30 до 50% — и это создаст новые рабочие места у нас в стране, такого прироста рабочих мест мы не наблюдали со времен Рональда Рейгана, и я собираюсь сделать это. Компании вернутся! Капитал вернётся, и мы не дадим чужому капиталу красть наши рабочие места. И мы заставим пересмотреть заключенные с нами торговые соглашения», — такова панацея по Трампу.

Клинтон отвечает: «Торговля — это, конечно, важная вещь, мы составляем 5% населения Земли. Мы должны торговать с остальными 95% и должны иметь разумные и прозрачные торговые договоренности. Но та налоговая политика, которую предлагает Трамп, — это самое большое сокращение за всю историю страны. Это трюк в стиле trumped up, — говорит Клинтон. — Это не то, что взрастит экономику». Далее она пускается в воспоминания о своем отце из среднего класса. Противопоставляет его наследие унаследованному капиталу Трампа, переводя тему на нужды среднего класса: образование, социальное обеспечение, создание условий.

Ведущий прерывает Клинтон и уточняет вопрос для Трампа: «А как именно вы заставите капитал вернуться?«

— Да, я действительно унаследовал капитал, — отвечает он на выпад Хиллари. — Но мы должны в любом случае пересмотреть все торговые соглашения. Почему Мексика не платит налог, торгуя с нами, а мы платим? И почему госсекретарь не сделала ничего по этому поводу, в то время как была на посту? Почему только сейчас мы затрагиваем эти вопросы? И почему должны верить, что что-то изменится, когда она станет президентом?

— Так как конкретно вы собираетесь возвращать рабочие места?

— Ну, для начала мы не должны давать им уплывать.

Клинтон призывает вспомнить о том, где мы были 8 лет назад:

— Это был худший финансовый кризис с 1930-х годов. Результат налоговой политики, которая срезала налоги, не давала вкладывать в средний класс и создала идеальный шторм, Дональд был одним из тех людей, которые выиграли от этого, — из-за кризиса он смог скупить по дешевке огромное количество недвижимости и нажился на этом.

— Хороший бизнес, между прочим, — не выдержал Трамп.

— Мы выкарабкались из этой ямы, но последняя вещь, которую нам стоит делать, — это загонять себя обратно в те же условия. Независимые эксперты рассмотрели мой экономический план и план Трампа и сказали, что принятие его плана взорвет внутренний долг США и прибавит более 5 триллионов к долгу и в итоге вызовет еще большее сокращение рабочих мест. Если будет принят мой план, это позволит создать до 10 млн новых рабочих мест.

На этом месте Трамп должен был обрушить свои цифры, ведь он прекрасно знает, что по его подсчетам расходы на неминуемую «социалку» демократов точно так же обрушат бюджет и приплюсуют к долгу сумму с таким же количеством нолей. К тому же недавно экономисты Трампа как раз работали над тем, чтобы их цифры выглядели выигрышнее клинтонских в этом смысле. Но Трамп хранит молчание — почему? Непонятно. Откладывает на будущее козырь?

Далее Клинтон начинает щебетать о прекраснодушных планах экономии с помощью чистой энергетики и планах не допустить глобальное потепление. И поддевает Трампа: «Но Дональд не верит в глобальное потепление и считает, что его выдумали китайцы».

— Я такого не говорил, — возражает Дональд Трамп.

— Мы можем создавать солнечные батареи — вот новые рабочие места и экономическая деятельность, — продолжает она.

— Но мы сделаем больше, вернув наши рабочие места, — отвечает Трамп. — Ведь у нас из страны исчезают целые отрасли и компании. Они ушли… Почему вы решили подумать об этом только сейчас? У вас было 30 лет, чтобы решить эту проблему. Я верну рабочие места, а вы не можете вернуть рабочие места.

— Я думала об этом, вообще-то…

— У вас было, чтобы подумать, 30 лет, — парирует Трамп.

— Я думаю, мой муж хорошо поработал в 90-е, и теперь мы будем работать над этим.

— Он подписал НАФТА — худший экономический договор, когда-либо заключенный этой страной, — возражает республиканец.

— Мимо меня прошло множество торговых договоров, и главный критерий заключался в том, создадут ли они рабочие места в США, принесут ли они доход, и хороши ли они в смысле нашей национальной безопасности. Но давайте не сужать вопрос к тому, что торговля — единственный вызов экономики. Когда я была госсекретарем, экспорт США поднялся на 30%, в Китай — на 50%. Я знаю, как увеличить рабочие места и создать условия для экспорта, чтобы они появились.

— У вас было 30 лет, и вы этого не сделали, с чего вдруг сейчас мы должны вам верить? — отвечал почти на все ее обещания Трамп. Теперь вы хотите утвердить Транстихоокеанское партнерство, потом вы слышите, как я критикую его, и отказываетесь от своих слов. Все понимают, что если вы станете президентом, вы утвердите его.

— Это некорректно, — отвечает Клинтон. — Я осудила договор, разговор был закрыт.

— Вы называли его «Золотым стандартом договоров».

— Нет.

— А затем, вслед за моей критикой, вы от него отказались.

— Дональд, я знаю, что вы живете в своей собственной реальности.

— Да неужели? Так что — это вина президента Обамы? Это вина президента Обамы? Это вина президента Обамы? Это вина президента Обамы? (три раза повторяет вопрос Трамп).

— Подобные меры необходимы для обеспечения нашего лидерства в мире, — оправдывает себя Клинтон.

— Но у вас нет плана.

— У меня есть план — посмотрите у меня на сайте. Эксперты говорят, что он позволит создать 10 млн рабочих мест. А ваш — потерять до 3,5 млн.

— Ваши налоги загонят капитал еще дальше от США. Это катастрофа.

— Я так и знала, что последует шквал таких обвинений.

— Фактов.

— Проверьте факты на моем сайте.

— На моем тоже… У нее на сайте написано, как она собирается сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Как вам кажется, генерал Макартур бы одобрил такое? Не удивительно, что вы боретесь с ИГИЛ всю свою взрослую жизнь.

— Проверьте факты на сайте, — только и нашлась, что ответить Хиллари

— Мы можем вернуть триллионы долларов правильной налоговой политикой, триллионы, Лестер, и за 30 лет этого никто не сделал

— Похоже, меня обвинят сегодня во всем, что происходило в мире за последние 30 лет…

— А почему бы нет? — парирует Трамп.

— Да, давайте раскрасим дебаты, говоря чушь.

— Это не чушь. Вы не даете перевести компаниям триллионы из офшоров.

— Мы не дадим вернуться к рецессии образца 2008 года.

— Мы все сидим на огромном и ужасном грязном пузыре нашей экономики… от торговых сделок, заключенных с нашей страной, выигрывают все страны, кроме нашей.

Лестер спрашивает о персональном аудите Трампа — как известно, он не обнародовал налоговую декларацию.

— Я обнародую ее, когда она обнародует свою переписку.

— А может, он не настолько богат, не настолько меценат, как нам рассказывает? А может, он просто должен денег Уолл-стрит или не платит налоги?

— Так что с вашей перепиской?. — спрашивает ведущий.

— Я осознаю, что сделала ошибку. И готова нести за это ответственность.

— По поводу моих налогов — там нет ничего интересного, интереснее то, что сподвигло их заключить такие торговые договоры… В то время как наша собственная инфраструктура сыпется. Посмотрите на наши аэропорты и на аэропорты других стран — когда вы приземляетесь в Дубае или в Катаре. Просто сравните! Мы становимся страной третьего мира! У нас долг около 20 триллионов, и мы тратим шесть на Ближний Восток. Да мы дважды могли отстроить на эти деньги собственную страну. Но из-за таких деятелей, как Хиллари Клинтон, мы не можем этого сделать, потому что они потрачены на ваши «прекрасные» идеи.

— Потому что такие, как вы, не платят налоги.

— Поверьте, я их не промотал.

В ответ Клинтон неожиданно бьет ниже пояса:

— Ведь вы, в частности, построили свою империю на спинах «маленьких людей». Вы не платили художникам и архитекторам…

Трамп отрицает это обвинение.

Лестер ставит следующий, Расовый вопрос.

Клинтон начинает с того, что призывает восстановить расовый диалог между полицией и молодыми афроамериканцами. (А разве он когда-то велся?!)

— Мы должны вернуть доверие полицейским, удостовериться, что они уважают права нацменьшинств, и меньшинства уважают их, и начать контролировать чуму распространения доступного оружия, потому что в 9 случаях из 10 в смерти юного чернокожего виновата доступность огнестрельного оружия, — говорит Хиллари.

— Клинтон избегает употребления словосочетания закон и порядок — это то, что нам нужно в первую очередь. Если у нас этого не будет, у нас не будет страны… Афроамериканцы живут в аду, там безумно опасно. Когда ты идешь по улице, тебя могут запросто застрелить. В Чикаго тысячи инцидентов со стрельбой. Тысячи! У нас, что, состояние войны в стране? Что у нас происходит? 4000 были убиты с того момента, как Обама стал президентом. Несправедливо, что наше правительство допускает это. Закон и порядок, — как заклинание повторяет Дональд Трамп.

В этом вопросе оба кандидата, кажется, единодушны.

— Нам удалось снизить уровень преступности на 40%, ситуация значительно изменилась с 1991 года… С вопросом о доступе к огнестрельному оружию — здесь важен принцип — если человек признан опасным и не допускается на рейс самолета, такому человеку нельзя продавать оружие.

— Вы знаете, я поездил по стране (в то время как вы предпочли оставаться дома), и нацменьшинства сильно разочарованы несоответствием от обещанного им и полученного в итоге.

— Вы уже критиковали меня за то, что я готовилась к дебатам, и да, я готовилась. И знаете — к чему еще я готова: я готова к тому, чтобы стать президентом, — ни к селу ни к городу ответила на это Клинтон.

Но Дональд также ставил себя в нелепое положение: на вопрос об итогах «расследования» по поводу места рождения и сертификата рождения Обамы он внятно не ответил и соскочил на тему ИГИЛ, создание новых рабочих мест, «непроницаемых» границ и т.п. беспроигрышных пунктах его программы — самых «важных для страны».

— Но вы говорили об этом свидетельстве рождения с 2010 по 2013 год, — снова уточнил ведущий

— Я ни на чем не настаивал…

— Но в этом разделе мы говорим о расовых вопросах. Что вы можете сказать в заключение?

— Я хочу предоставить им рабочие места и дать возможность работать, — путанно ответил Трамп.

— Вслушайтесь в то, что слышали, — сказала Хиллари. И задумайтесь, что этот человек начал свою кампанию со лжи о том, что наш первый чернокожий президент не имел права быть президентом. Вспомните, что в 1970-е он был осужден за то, что отказался сдавать квартиру чернокожим. А наш президент в этом случае повел себя благородно.

— Но я помню ваши дебаты с президентом и то, как неуважительно вы сами к нему относились. Какие-то карикатуры, которые вы и на меня теперь рисуете… Я такого не делаю, возможно, я экономлю деньги…

Кибербезопасность

— Главная угроза исходит из России, — безапелляционно выпаливает Клинтон. — Я знаю, как Дональд высоко ценит Владимира Путина. Но факты хакерских атак на Демократическую партию отрицать нельзя. Это один из их методов добычи информации. И отрицать это нельзя — неважно, кто это: Китай, Россия или Иран. США владеют гораздо лучшими возможностями, и мы не будем лениво стоять в стороне, наблюдая, как воруют наши данные и данные граждан нашей страны, и русские должны это понимать. В то же время Дональд Трамп открыто приглашает Путина шпионить за нашей страной. И его собственные военные-республиканцы признают, что такого человека нельзя допускать к управлению.

Трамп недовольно качает головой:

— Я ежедневно общаюсь с адмиралами и генералами. Посмотрите, в какой хаос превратилась наша оборонная политика за последние 10 лет… Вы постоянно вините русских в кибератаках. Но с чего вы взяли, что это именно русские? Это могут быть китайцы или кто-то, кто сидит вон на той скамейке… Да это и не важно, важнее другое — то, что при Обаме мы потеряли контроль над вещами, которые раньше контролировали. И глядя на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) делает с интернетом… они бьют нас на нашем собственном поле… Вы говорите, что покончите с этим. Но сейчас у них есть доступ к нефти. И вы в этом виноваты… не вы вступили в Ирак, но то, как вы «выходите» из него, — это ужасно… и Ливия, к которой вы лично приложили руку.

— Вы сами поддерживали вступление войск в Ирак.

— Неправда.

— Как нам бороться с терроризмом на нашей территории? Я лично поддерживаю ужесточение антитеррористических законов США. Мы сотрудничаем с международными организациями по этим вопросам. И когда Дональд говорит: «Мусульмане, отправляйтесь домой!» — это неправильно. Необходимо ужесточение законов внутри их сообществ, а не вытеснение за пределы страны.

— Мы работали с ними десятилетия и теперь имеем абсолютный хаос на Ближнем Востоке под вашим, между прочим, руководством. А что касается НАТО — эти страны должны хотя бы платить нам за то, что мы их охраняем… И НАТО только сейчас открывает контртеррористическое отделение, несмотря на наши огромные вложения в бюджет организации… Я никогда не поддерживал войну в Ираке, я говорил, что это глупо и дестабилизирует Ближний Восток — так и случилось… Возможно, мое главное качество — темперамент. У меня темперамент победителя, я знаю, как побеждать, а у нее — нет. Когда я смотрю на нее на этом голубом экране, я думаю: да к кому вы вообще обращаетесь, секретарь Клинтон? Вы абсолютно бесконтрольны. И я думаю — это человек, у которого проблемы с самоконтролем и характером.

Хиллари пытается выглядеть бодрой.

— Давайте поговорим о НАТО. Единственный раз, когда была применена статья номер 5 — это 11 сентября. И наши союзники до сих пор борются плечом к плечу с нами. Когда я была госсекретарем, Иран находился в шаге от создания ядерного оружия, и президент Обама заставил Иран отказаться от программы без единого выстрела. Вот дипломатия, коалиция, сотрудничество. Недавно Трамп заявил, что в водах Ирана кто-то нападает на американских военных. Вот там и нужен самоконтроль, — говорит она. — А не дразнить наших противников.

— Это они нас дразнили, — отвечает Трамп.

— И ему все равно, как он неоднократно говорил, если у наших врагов появится ядерное оружие. Но я считаю, что нам нужно сделать все, чтобы остановить его распространение. Он говорит, что нам от этого будет ни жарко ни холодно. Но это вызывает большую озабоченность. Это угроза номер один, особенно если в руки террористов попадут ядерные материалы. И человек, которого можно раздразнить твитом, не должен допускаться к ядерному оружию.

— Это не соответствует действительности и уже надоело. Это реально огромная проблема. Не глобальное потепление, как думаете вы и ваш президент… Мы не должны защищать Японию, они сами должны научиться это делать, мы не должны вечно за них платить.

Ядерное оружие. Возможность пересмотра положения о превентивном ударе

— Русские модернизируют свое оружие, мы не поспеваем за другими странами. Я призываю всех избавиться от этого стереотипа. Но я против упреждающего удара [стратегия нацбезопасности США, так называемая доктрина Буша, предлагала «по-новому» обеспечить безопасность США. Центральный элемент внешнеполитической концепции Вашингтона — упреждающий/предвосхищающий удар, который обосновывает право США на нанесение подобного удара в отношении всякого, кто будет сочтен хотя бы потенциально опасным. Ряд видных учёных отрицают возможность применения упреждающей самообороны, считая, что профилактическая война юридически не отличается от агрессии и является «высшим преступлением»] А договор с Ираном был одним из самых глупых договоров нынешней администрации.

— Слова важны, и обещания важны, и я хочу сказать, что Америка и далее будет выполнять свои обещания, которые дала другим странам, — заявила Хиллари Клинтон. — Наша работа в этом смысле верна и важна. А Дональд ничего не скажет вам о своих планах, потому что у него их нет. Будет ли он бомбить Иран или нет? — Мы не знаем, какая у него альтернатива. Его единственный секрет состоит в том, что у него нет плана. Люди разных народов мира пристально смотрят на нас, пытаясь определить: могут ли они на нас положиться.

— У нее на сайте пишется, как она собирается бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как мы собираемся защищать весь мир? Мы больше не мировая полиция. Нам за это никто не платит.

— Что вы имели в виду, когда говорили о том, что г-жа Клинтон не похожа на президента? — спрашивает ведущий.

— То, что у нее нет выдержки и выносливости. Мы защищаем богатую Саудовскую Аравию или Японию, а как она будет представлять наши интересы?

— Когда он объездит 112 стран, проведет переговоры о прекращении огня, освобождении заложников, или хотя бы проведет 11 часов, обсуждая закон в комитете, вот тогда пусть и говорит о стойкости.

— Да, у нее есть опыт, но это плохой опыт. Иран, которому мы заплатили 150 млн долларов?

— Это человек, который называет ко всему прочему женщин свиньями и собаками и говорит, что беременность — неудобство для работодателей, — неожиданно ошеломляет кандидат от демократов.

— Я никогда такого не говорил.

— Однажды он так назвал победительницу конкурса красоты, которые он так обожает, «Мисс Домохозяйка», потому что она была латиноамериканкой.

— Да где вы это нашли? Где? — негодует Трамп.

— И она стала гражданкой США и проголосует в ноябре.

— У меня тоже есть что сказать — личное и оскорбительное — по поводу неё и ее семьи, но я этого не делаю, потому что считаю, что это неправильно… Она же тратит миллионы долларов на антирекламу про меня. На абсолютную неправду…

— Примете ли вы волеизъявление избирателей, каким бы оно ни было?

— Я поддерживаю нашу демократию, — говорит Клинтон. — Эти выборы не про нас — они про вас, про то, какое будущие вы и ваши семьи хотите иметь. Я надеюсь, вы выйдете из дома и проголосуете.

— Я хочу сделать Америку снова великой страной, потому что сейчас мы в тупике. У нас нелегальные мигранты, но я собираюсь покончить с этим. Я не верю, что она сможет возродить величие нашей страны. Но если она победит, я буду ее поддерживать, — ставит точку Трамп.