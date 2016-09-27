Двадцать седьмое сентября стало черным днем календаря для грузин. В 1993 году в этот день окончательно пал Сухуми. А дальше — кошмар для грузинского населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства в Сухуми после войны

При подведении итогов той войны мы находим в российских источниках, что среди 3368 погибших мирных жителей 3150 были грузинами. Эти данные приведены в недавней книге Михаила Жирохова. Мы до сих пор не располагаем данными о количестве растерзанных грузинских девочек и женщин, но речь идёт о тысячах. Незабвенными останутся жуткие кадры, зафиксировавшие чеченских террористов, игравших в футбол головой павшего грузинского солдата. Об этом говорил в одном из своих выступлений президент Путин.

Этому власодыбящему ужасу предшествовали злые ветры развала СССР. Уже в 1987 году в городке Лыхны состоялся съезд абхазских сепаратистов, вожделевших отделения от Грузинской ССР. По мере эскалации разрывов в советской ткани межнациональных отношений росло напряжение в регионе, усугубленное нападением абхазских криминальных групп на поезда в Грузию. Затем — гражданская война в Грузии после прихода Гамсахурдии и роковое решение Шеварднадзе о вводе войск в Абхазию. Верные ему части «Мхедриони» бесчинствовали нещадно. Если случаи убиения мирных людей были не частыми, то унижение и грабеж были явлением пагубно непрерывным.

Подразделения Басаева из Чечни и представители других объединений Кавказа выступили тогда на стороне абхазцев и обеспечили им победу. Как помнится, 27 сентября 1993 года сама Россия была на пороге гражданской войны. Политическое руководство страны не реагировало никак на происходящее в независимой уже к тому времени Грузии и входившей в ее состав Абхазии. Позже будут слышны голоса, что надо было подавить сепаратизм. Парадоксально, но, придя на помощь Грузии, можно было, возможно, избавить Россию от чеченских войн, ибо Басаев с соратниками играл уже тогда важнейшую роль в организации антироссийского восстания. Его можно было обезвредить в Абхазии.

После падения Сухуми началась широкомасштабная месть. Почти все грузинское население покинуло родные края. УВКБ ООН приводит данные министерства Грузии по делам беженцев, согласно которым на конец 2009 г. официально насчитывалось 212 113 перемещённых лиц из Абхазии, однако эта цифра включает и вернувшихся в Гальский район. Абхазская сторона оценивает число перемещённых лиц примерно в 150 тыс. человек. Так или иначе, факт изгнания гражданского населения не отрицается никем.

Несколько тысяч грузин всё же осталось в Гальском районе. В течение первых послевоенных лет туда вернулось более пятидесяти тысяч грузин. Надо сказать, что это уникальный случай в истории нового времени. Если мы разберем все известные нам конфликты в двадцатом и двадцать первом веке, то мы не найдем другого случая, когда беженцы сумели вернуться после выдворения на почве национальной ненависти. Это стало возможно вследствие участия в разрешении конфликта России, руководствовавшейся решениями ООН о возвращении всех грузинских беженцев. Можно с уверенностью сказать, что все беженцы вернулись бы давно в свои дома, если бы не прогрессировавшее нежелание грузинской стороны сотрудничать с Россией.

С приходом к власти в Грузии Михаила Саакашвили тема беженцев была отодвинута на задний план, а вместо неё поднята агрессивная агитация против «российской оккупации». Зачастую возникало чувство, что Саакашвили готов говорить о беженцах только в контексте угарной пропаганды. Вместо решения гуманитарной проблемы разгорелся грузино-российский конфликт, увенчавшийся в 2008 г. военными действиями и признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

За это время в Абхазии окрепли исламистские и антироссийские настроения. Пару лет назад там были даже обнаружены следы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Парадоксально, но возвращение беженцев становится вполне соответствующим российским интересам в регионе. При условии, что правительство Грузии будет готово вернуться к добрым образцам прежних отношений с Россией. Грузинские беженцы из Абхазии и сегодня относятся в немалой степени к людям русского мира. которые способны сбалансировать вышеупомянутые негативные тенденции. При улучшении отношений с Москвой это будет еще более явственно.

Таким образом, мы стоим перед двойным парадоксом. Признавшая независимость Абхазии Россия может быть заинтересована в возвращении грузинских беженцев. А желающая возвращения своих беженцев в Сухуми Грузия может добиться своего в случае потепления с Москвой. Парадоксально и то, что жертвами «национальной» политики Саакашвили стали как раз возлагавшие на него надежды грузины. Люди ведь доселе не могут посетить могилы своих предков в Абхазии. Не могут даже посмотреть на родные дома…

Остается дождаться результатов выборов в Грузии с надеждой на укрепление там тех, кто будет руководствоваться интересами собственно Грузии и грузин. Тогда вместо обвинений в «оккупации» придут официальные извинения за нападение на российских миротворцев в 2008 году, предметные переговоры о посещении грузинами Абхазии и возвращении всех, кто пожелает. И возвращения к тем добрым традициям, которые не дали погасить русско-грузинскую любовь даже в годы самых критических испытаний.