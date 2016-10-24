Новый отчет федерального правительства США об уровне преступности в стране стал информационной бомбой даже в перегретой атмосфере пика избирательной кампании.

Неспокойно стало в Америке

Америка за год потеряла в криминальных убийствах 15 696 человек. Сухая статистика показала, что число убийств по всей стране увеличилось в 2015 году на 10,8% по сравнению с 2014 годом, что составило 1600 смертей.

Самый большой годовой прирост за последние четыре десятилетия, говорится в докладе.

Аналитики, специализирующиеся на исследовании криминальной ситуации, связывают всплеск убийств с «эффектом Фергюссона» — нежеланием сотрудников полиции противодействовать потенциальным угрозам со стороны граждан афроамериканских общин, подозреваемых в преступной деятельности, опасаясь судебного и общественного преследования за «кровавый полицейский произвол на расовой почве».

Понятие «эффект Фергюссона» связано с судьбой белокожего офицера полиции Даррена Уилсона из городка Фергюссон в штате Миссури, открывшего огонь в 2014 году по агрессивно поведшему себя темнокожему Майклу Брауну. Браун, несмотря на почти двухметровый рост и вес за сотню килограммов, оказался 15-летним подростком, и хотя все суды доказали, что офицер Уилсон действовал строго в законных рамках, травля полицейского продолжается и сегодня.

Вряд ли можно ожидать другого, если в нее включился лично Барак Обама, неоднократно заявлявший после событий в Фергюссоне (чуть позднее — и после событий в Балтиморе), что «правоохранительные структуры США заражены институциональным расизмом». И вряд ли стоит ожидать после такого от американского патрульного копа, что он бросится останавливать подозрительного темнокожего, — если даже его президент считает, что он институциональный расист.

Связь «эффекта Фергюссона» и роста убийств самая прямая — та же статистика показывает, что число белых американцев, убитых темнокожими американцами, в 18 раз больше числа темнокожих американцев, убитых белыми.

При этом убийства превратились в спорт, национальную забаву.

ФБР в заявлении по материалам опубликованного доклада сообщило, что увеличение на 3,9% общего числа насильственных преступлений в целом сопровождалось падением на 2,6% числа имущественных преступлений за тот же период с 2014 по 2015 год. Огнестрельное оружие было использовано в 71,5% убийств. А вот число убийств в результате поножовщины даже снизилось — пистолет стал доступнее.

Убивать, постреливая по прохожим и приятелям из конкурирующих банд, стали больше, красть и грабить — меньше.

В одном Сент-Луисе в прошлом году 143 жертвы убийства были темнокожими мужчинами и подростками, погибшими с оружием в руках, как следует из данных городского департамента полиции.

Семь больших американских городов стали чемпионами по росту числа убийств: Балтимор, Чикаго, Хьюстон, Милуоки, Филадельфия, Канзас-Сити и — столица государства, Вашингтон, округ Колумбия.

Вы удивлены, что на первом месте Балтимор, где полицейских третировали за «институциональный расизм» на общенациональном уровне? Массовые погромы со стороны темнокожих под лозунгом «черные жизни имеют значение» и направленные прежде всего против полицейских, прокатившиеся по Балтимору в прошлом году, сделали его чемпионом — полицейские в Балтиморе видят к себе такое отношение, видят, что их не собираются защищать от погромщиков ни собственное начальство, ни федералы — и предпочитают не выходить лишний раз из машины, проверяя подозрительного афроамериканца. В результате черных жизней теперь в Балтиморе становится меньше — в 2014 году году в городе было 211 убийств, в прошлом — 344 криминальных убийства.

В этом году ситуация, по предварительным данным, продолжает ту же тенденцию. Издание «Уолл-стрит Джорнэл» проанализировало статистику из 51 крупного города США, в которой анализ криминальной обстановки ведется не по итогу года, а по кварталам.

Джеймс Б. Коми, директор ФБР, вынужден был отметить, что «рост насилия в некоторых городских центрах отчасти является результатом того, что полицейские стали менее агрессивными в борьбе с потенциальной преступностью», и связал это с многочисленными эпизодами расследований в отношении полицейских после событий в Фергюссоне и Балтиморе.

Столь замысловато построенная фраза сразу вызвала иронию у изданий — считает ли глава ФБР снижение агрессивности полицейских в борьбе с преступниками своей заслугой или общественной проблемой.

Убийства на улицах этих городов подскочили в суммарном числе на 15 процентов только с января по сентябрь.