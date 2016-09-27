



Валентина Андреева ИА REGNUM «Наша цель — процветание»

Радует дисциплина. В этом году бюджетная резолюция была подана в июле, а 21 сентября проект Закона «О государственном бюджете Украины на 2017 год» был принят парламентом «для дальнейшей работы». Так что есть все основания рассчитывать, что Рождество мы будем отмечать с новым бюджетом. Тогда-то и будем смотреть, что год грядущий нам сулит.

А пока это всего лишь проект, поданный Кабинетом министров. И ближайшая пара-тройка месяцев жизни Рады — это активная деятельность профильных комитетов, лоббистских групп и индивидуальных депутатских амбиций, связанная с одной, но пламенной страстью — перераспределить те 775,265 миллиарда гривен, которые страна планирует истратить в 2017-м. Перераспределить во исполнение интересов своих и своей политической силы. Так было везде, так было всегда и так будет и в будущем. Аминь!

Так что рассматривать не следует принятый 21 сентября текст как какой-то финансовый документ — цифры, особенно цифры расходный статей, будут меняться еще неоднократно. Уже в день принятия проекта медики на заседании соответствующего парламентского комитета заявили, что им этого мало. В принципе, они абсолютно правы: препараты для вакцинации детей профинансированы на 41% от необходимого, медпрепараты для онкобольных — на 15%, лекарства для лечения бесплодия — на 28% и так далее (Татьяна Бехтеева, нардеп). И таких резолюций и заявлений в ближайшие пару месяцев будет ой как много.

Приоритеты мнимые и приоритеты вероятные

Сейчас же можно только попробовать определить перспективы и тенденции развития страны, отраженные в проекте бюджета. Сформированного, по мнению авторов документа, на четырех основных принципах: реалистичности, перспективности, приоритизации и прозрачности. Ну, о перспективности и прозрачности можно говорить по итогам исполнения бюджета, а то неудобно как-то одевать белоснежную мантию честного подвижника, когда жизнь куда чаще предъявляет коррупционные пятна и разбойничью маску нашей политической и экономической элиты. А вот о приоритизации и реалистичности можно поговорить уже сейчас.

Министр финансов Александр Данилюк определил десять приоритетов украинского бюджета следующего года — обороноспособность; дипломатия, социальные стандарты, охрана здоровья; агропром; дороги; энергоэффективность; культура; децентрализация.

Однако если посмотреть на предлагаемые цифры распределения средств, то можно увидеть, что лидерами увеличения финансирования являются Верховный суд (на 851%) и Высший Совет Правосудия (357%). Судебную систему и юстицию реформировать, конечно, надо, хотя с точки зрения «простого украинца» (а именно о его благе вроде бы радеет бюджет) засыпать деньгами социальную группу, представителей которой с завидным постоянством ловят на «подозрении во взятках» — то 150 000 долларов (районный судья Чаус), то на 500.000 «зеленых» (член Высшего Совета Юстиции Гречковский) — представляется занятием явно излишним.

По сравнению с юстицией рост финансирования социальных программ, третьего пункта в «десятке приоритетов» Данилюка (субсидии на топливо и газ — 106%, коммунальные субсидии — 26%, субвенции для помощи семьям с детьми — 19% и т.д.) выглядит откровенно уныло. Ну и главный признак заботы государства — минимальная заработная плата. Бюджет предусматривает ее повышение к концу 2017 года на 10,1%, до 1700 гривен. То есть 2,17 доллара в день по курсу сентября 2016-го. Который, кстати, за девять месяцев этого года вырос на 11,6%, а эксперты Международного валютного фонда не исключают ситуации, что доллар на Украине может подорожать до рекордного уровня в 46 гривен.

Господа! В этом году ООН установила черту бедности на уровне пяти долларов в день. Значит, вывести зарплатный минимум из-за черты бедности бюджет 2017-го не предполагает. Что тогда «социальные стандарты» делают в приоритетной десятке?

Удивляет и присутствие «дорог» в десятке приоритетов. В 2016 году на ремонт дорог в стране было выделено 20 миллиардов гривен (министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, 11 марта 2016 г.). В нынешнем проекте бюджета на эти цели отписано 14,2 миллиарда гривен, на 30% меньше. Это что, такой приоритет? Или Кабмин всерьез уверен, что иностранные инвесторы придут и вложат еще 27,2 миллиарда (более миллиарда долларов)? Да ладно! В прошлом, 2015 году в экономику Украины вошли 3,763 миллиарда долларов иностранных инвестиций. И был выведен 891 миллион. При этом следует учесть, что в реальный сектор экономики традиционно идет не более трети инвестиций: западные деньги больше любят банковское и страховое дело.

Так что предложенную министром «приоритизацию» проекта бюджета Украины 2017 года следует рассматривать очень скептически. О приоритетах, скорее, следует судить по процентному увеличению финансирования отдельных программ. Которые и определят дальнейшее имманентное развитие государства. Тогда получается, что в фокусе интересов действующей власти находится (кроме обороны, естественно):

Юстиция. Центральная власть трансформирует и укрепляет разветвленную сеть контроля и наказаний в стране.

Децентрализация. Абсолютным чемпионом по увеличению финансирования в проекте бюджета-2017 является строка «Дополнительные дотации местным бюджетам», чье финансирование увеличено на 16.179% (!!!), до 15,05 миллиарда гривен. Но в нынешних условиях, когда децентрализация является и желанием киевской власти, и требованием внешних управленцев, и единственной возможностью не допустить федерализации, эти самые «дополнительные дотации» являются наиболее эффективным средством давления и управления территориальными сообществами, «громадами». Или у кого-то есть сомнения, что «дополнительно дотироваться» будут субъекты, отобранные по принципу «лояльности к центру»?

Агрокомплекс, чье финансирование увеличивается на 399% или до 5,94 миллиарда гривен. Хотя, с другой стороны, в бюджете отдельной строкой не вынесены капитальные вложения государства в промышленность. Неужели Украина отказывается от развития промышленности и наша участь — предреченная Байденом «аграрная супердержава». Хотя таковых в Европе 21-го века не бывает.

Сохранение баланса элит и выдавливание недружественного капитала. Этот приоритет отчетливо заметен при взгляде на изменения доходной части бюджета. На 31% снижены поступления от ренты на нефть, большую половину которой добывает «Укрнафта» Коломойского. На 22% (9,65 миллиарда гривен) снижены поступления от ренты на газ («Укргазодобыча» и мощное лобби частных добытчиков — Злочевский, Пинчук и другие). Зато на 7% (0,23 млрд.) увеличено поступление от ренты на руду (Ахметов, Новинский) и на 96% (2,01 млрд) — от ренты на радиочастотный ресурс (турецкий Turkcell, россияне Фридман и Евтушенков).

Идеалисты у бюджетного мешка с деньгами

Исполнение приоритетов (не так уж и важно — в чьей версии) в конечном итоге зависит только от одного — насколько реалистичен этот бюджет. Когда-то «приведением к реальности» занимался идеалист Платон, а сейчас — вся Верховная рада Украины (значит, сохранились еще идеалисты в парламенте?).

Судя по всему — да. Бюджет-2017 базируется на нескольких идеях, которые для депутатов не подлежат обсуждению, а у остальных могут вызвать искреннее недоумение.

Это, например, идея о трехпроцентном росте валового внутреннего продукта «ВВП» страны в следующем году. Откуда он может взяться после падений двух предыдущих лет: на 28,1% в 2014 году и на 31,3 в 2015-м (данные Всемирного банка) — остается только гадать. Особенно на фоне приходящих новостей: «Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2016 года сократила производство стали на 4,1% по сравнению с августом 2015 года — до 1,842 млн тонн, опустившись с 10-го на 11-е место в рейтинге 66 стран — основных мировых производителей этой продукции» (данные Всемирной ассоциации производителей стали). А ведь это была, пожалуй, последняя «престижная десятка», в которой Украина еще держалась. Теперь ее сменил Тайвань.

Хотя — пусть даже три процента! Но как при таком росте бюджет ожидает 19%-ного роста доходной части бюджета? И это в условиях, как пообещал министр Данилюк, «не в результате усиления налогового давления на бизнес. Мы не закладываем увеличения налогов, за исключением некоторых ставок акцизов и упорядочения рент на частотный ресурс и транспорт аммиака».

Но ведь так не бывает! Доходная часть бюджета, конечно, прямо пропорциональна изменению ВВП, но не в геометрической же прогрессии. Значит, министр Данилюк и премьер Гройсман лукавят. И наполняться бюджет будет традиционными методами — фискальным давлением на бизнес (под лозунгом войны и реформ), девальвацией гривны, денежными эмиссиями, продажей предприятий и/или земли, секвестрами, конфискациями и кредитами.

Такими способами цифры ВВП поднять, конечно, можно. Как это произошло после 1 мая 2016 года, когда власти довели стоимость газа до 100% рыночной цены. В результате за первые семь месяцев года украинцы заплатили за ЖКХ на 7,8 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. А это, между прочим, более одного процента доходов всего украинского «бюджета-2017».

Или, к примеру, другая «идеальная цифра» в бюджете. По-моему, уже третий год кряду на Украине планируется собирать 17 миллиардов долларов от приватизации госпредприятий. Можно по-разному оценивать продажу государственной собственности, но если уж продавать, то хотя бы с умом. А что делают в плане 2017 года? Ведь один из наиболее аппетитных активов к продаже — это Одесский припортовый завод (ОПЗ). Правда, наши «беззаветные друзья» на Западе здесь сразу обломили украинские желания по цене. Киев выставил его на продажу за 522,328 миллиона долларов (13,2 миллиарда гривен, 70% от годового «задания по приватизации»), но «друзья» (МВФ и Европейский банк реконструкции и развития) тут же порекомендовали снизить стартовую цену, поскольку «многие известные международные инвесторы могут просто решить даже не рассматривать возможность своего участия» (сообщение Рейтерс).

Но друзья могут не нервничать, поскольку после «бюджета-2017» цена сама рухнет. Поскольку ОПЗ — это не столько производитель, сколько аммиакопровод и мощность по перевалке аммиака и других агрессивных химических соединений. Аммиак идет из России — из Тольятти и Россоши (1021 километр по территории Украины). Ну, а вставить иголку в зад российским интересам — это святое. Поэтому в доходной части бюджета запланировано двукратное повышение ставки за транзит аммиака по территории Украины, до $4,8 за сто километров. То есть русские должны будут дополнительно заплатить 1,43 миллиарда долларов или захлебнуться в своем аммиаке.

Что будет делать Россия? Да ясно что! Они у Воронежа повернут трубу круто на юг и — вперед, на Тамань, где есть подходящий порт. А пока трубы нет? Ну, будут возить цистернами по железной дороге, как это делается во всем мире. Да, это на 40% дороже, чем труба, но на 30% дешевле, чем новые условия Киева. Ну, да Бог с ними, с русскими. Меня больше волнует, что будет с Одесским припортовым, если он потеряет свое уникальное место в мировой логистике аммиаков и аммиакосодержащих веществ. Сколько он будет стоить тогда?

Можно еще много говорить об иных способах наполнения бюджета (налоги, эмиссия, секвестр и т.д.), но вывод будет один — это будут не экономические способы, а внеэкономическое принуждение. А это означает, что бюджетные возможности будут сужаться и формально озвученные благие социальные намерения станут неисполнимыми.

Хотя — кого сейчас интересует социалка и судьба маленьких украинцев? Но вот чего следует ожидать, так это усиления ожесточенности борьбы разнообразных «центров силы» — лоббистских групп, региональных лидеров, олигархических кланов, политических партий — за возможность растерзания бюджетного мешка с деньгами. Ведь его возможности, повторюсь, значительно сужаются.

Так что «бюджет-2017» можно назвать по-разному. Единственное, как его НЕЛЬЗЯ назвать — это «бюджет согласия и спокойствия».