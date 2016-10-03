До 26 сентября все субъекты РФ должны были утвердить территориальные схемы обращения с мусором. Санкт-Петербург стал одним из тех регионов, что не успели завершить эту работу к указанному правительством сроку. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, насколько критично это опоздание, и можно ли считать готовящийся документ качественной работой.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

Круговорот городских отходов

Территориальная схема обращения с отходами — это графическое и текстовое отображение производимых с отходами операций в том или ином регионе, начиная от сбора и заканчивая утилизацией. Разработка территориальной схемы в Петербурге была поручена городскому комитету по благоустройству.

«Работа над проектом стала большим трудом по сбору статистических данных, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. — Документ порядка тысячи страниц включает в себя местонахождение источников образования отходов на территории города, среднее число образующихся отходов, объемы и места их накопления, графическое отображение движения отходов».

Комитет не согласен с упреками в опоздании. Согласно закону, до 26 сентября проект нужно было представить в местные органы исполнительной власти. Территориальная схема Петербурга получила одобрение Департамента Росприроднадзора по СЗФО 23 сентября. «Департамент считает документ полным отражением деятельности города по сбору, хранению, переработке и утилизации отходов», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Но для официального утверждения схемы нужно собрать еще несколько подписей руководителей органов исполнительной власти, поэтому с тем, что все работы были выполнены своевременно, согласиться все-таки нельзя. Правда, стоит отметить, что только пять субъектов РФ успели выполнить эту задачу в срок: Москва, Воронежская, Ростовская и Тюменская области и Ставропольский край.

Констатации фактов — мало

С проектом петербургской схемы ознакомились местные общественные организации, и их реакция была не такой положительной, как у Росприроднадзора. Например, активисты «Гринпис» считают проект не проработанным и не отвечающим современным требованиям.

«Документ отдает предпочтение захоронению отходов, а не переработке, из-за чего появится ещё больше свалок. Под них, согласно схеме, городу необходимо не меньше 234 гектар земли. Где найти это место, в проекте схемы не указывается», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «зелёной» организации.

Дмитрий Артамонов, руководитель токсической программы «Гринпис» России, считает неверным, что в документе не прописаны перспективы развития системы обращения с отходами: «В нём не указано, что надо делать и как, а лишь констатируется, что есть на данный момент».

В комитете по благоустройству корреспонденту ИА REGNUM объяснили, что территориальная схема по обращению с отходами и не должна содержать руководства к действию: согласно законодательству, она является отправной точкой для развития системы обращения с отходами. План же действий будет прописан в региональной программе, работа над которой начнется после утверждения схемы.

Но даже если нынешний документ должен отражать только существующие процессы, в полном объеме он с этой задачей не справляется, считают экологические активисты. По словам члена общественной организации «РазДельный сбор» Анны Гаркуши, петербургская схема сообщает далеко не обо всех предприятиях, самостоятельно ведущих селективный сбор мусора. Всё из-за того, что сведения были собраны только с казенных организаций, которыми практика раздельного сбора в Петербурге не исчерпывается.

Также эксперт отмечает, что в документе отсутствует информация о точках, где на данный момент происходит раздельный сбор. «Нам обещали, что эта информация будет внесена факультативно. Могу сказать, что между организацией и комитетом выстроен конструктивный диалог, и мы надеемся, что наши замечания будут в итоге внесены в систему обращения с отходами в регионе», — добавляет Гаркуша.

…Сейчас территориальная схема Петербурга по обращению с отходами ждет вердикта как от исполнительных органов, так и от общественности: на днях в администрации города будет определена дата публичных обсуждений проекта. В первую очередь документ должен стать реальным и функциональным рабочим инструментом.

Комитет по благоустройству обещает, что учтет основные замечания активистов и продолжит это сотрудничество при разработке будущей региональной программы по обращению с отходами. Региону по-прежнему предстоит определить стратегию обращения с накопленным мусором, и чем больше прозвучит мнений, тем осознаннее будет выбор.