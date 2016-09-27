



Иван Шилов ИА REGNUM Великая Северная война

28 сентября 1708 года в ходе Северной войны произошло сражение при белорусской деревне Лесная между 16-тысячным корпусом шведского генерала Левенгаупта, доставлявшего обоз с провиантом и боеприпасам главным силам Карла XII, и 12-тысячным летучим отрядом русских войск во главе с царем Петром I.

Северная война 1700−1721 годов — важнейшая веха в становлении России как влиятельного субъекта мировой истории. Вместе с тем, Петр осуществил выход Российского государства к Балтийскому морю, вернул утраченные, в том числе после разрушительного периода Смутного времени, русские земли.

Ж. М. Натье. Петр I Великий. 1717

В истории государства Российского война со Швецией в начале XVIII века вновь стала периодом смертельного испытания, в котором было лишь два диаметрально противоположных варианта развития событий, — утрата государственности и гибель народа, либо победа и дальнейшее развитие. Россия выбрала второй, несмотря на немалую цену пути. В это время, как и через 100 лет в войне с Наполеоном, как и через почти 200 лет в войне с Гитлером, решалась историческая судьба русского народа. Экономическая и техническая отсталость России позволила проявить прогрессивному Западу всю свою иррациональную ненависть к русскому государству и народу.

Перед началом войны первые успехи записала на свой счет российская дипломатия. 11 ноября 1699 года был заключен тайный договор между Петром I и Августом II. Польский монарх не раз в ходе войны будет метаться от стороны к стороне, но в начале столь грозной войны договоренности были необходимы. Русские армии по нему обязались войти в Ингрию, польско-саксонские войска в Ливонию, датчане — в Голштинию.

На юге Россию подпирала Турция, и ввязываться в войну с одной из сильнейших армии Европы Карла XII на несколько фронтов было бы опрометчивым. Как только подписали мирный договор с турками 3 июля 1700 года, Петр I объявил войну Швеции. Россия возобновила вековую борьбу за исторические, отторгнутые от нее земли, обеспечивая себе выход к Балтийскому морю.

Карл XII

Несмотря на неожиданное для Карла XII объявление войны, одно из первых крупных поражений потерпели русские войска под Нарвой уже 18−19 ноября 1700 года. С этого момента начались долгие годы «учебы» русских войск выученной, закаленной в сражениях, дисциплинированной европейской армией шведов.

И все же в последующий период, вплоть до 1705 года, русские войска с переменным успехом вели боевые действия в Ингрии, Эстляндии, Ливонии и Курляндии. Были взяты города Дерпт, Митав, Бауск, в которых армия Петра существенно пополнилась трофеями в виде пушек, боеприпасов к ним. Карл XII тем временем вел военные действия в Польше, Саксонии, угрожая Австрии, к чему пристально присматривалась Англия.

Несомненные успехи Петра I были с тревогой представлены Карлу XII его окружением. Но самонадеянность, бравада не поколебали «благочестивого протестантского героя», внешне не придавшего должного значения успехам соперника. Шведский король замыслил поход на Россию до самой Москвы, чтобы тем самым решить вопрос об утраченных территориях в Прибалтике, согнав с русского престола царя Петра. В планах было посадить своего вассала и разделить русское государство на несколько удельных княжеств, отбросив тем самым возвысившееся Московское царство к временам монгольского ига. Все это Карл XII замыслил сделать одним мощным броском на столицу России. (Как же это, читатель, напоминает общие контуры замыслов и нападений в последующие века).

Цитата из к/ф Петр Первый. реж. Владимир Петров. 1937. СССР Разговор Петра

1706−1707 годы прошли подготовкой к схватке с обеих сторон. Снимать войска с Прибалтики, как бы они ни были нужны, Петр не стал, но наращивать численность войск было необходимо, чтобы иметь возможность ответить при различных вариантах направления похода Карла в Россию. А этих вариантов, как и в последующие судьбоносные войны, было два: на Петербург и Москву. И по обоим направлениям было достигнуто численное преимущество русских армий. Уже этот факт расстановки сил говорит о незаурядном таланте Петра I как стратега. Позже проявит себя русский царь и как блестящий полководец, а пока необходимо было решать и внутриполитические задачи. В 1705—1706 году на юге вспыхивали один за другим большие восстания: в Астрахани, на Тереке, в Красном Яру, в Царицыне. Такова была плата за угнетение трудового люда, который порой не мог терпеть тяжкое экономическое бремя военных лет.

В стане Карла XII появились перебежчики из числа иностранцев, ранее служивших при дворе Петра, которые, зная о тяжелом положении народа, допускали возможность бунтов в России. Для этого в Амстердаме были напечатаны листовки на русском языке, с воспеванием «шведских освободителей» от «московского ига». «Петру-угнетателю» противопоставлялся другой правитель, более справедливый. А шведский монарх после окончания войны обязался помочь всем, кто перейдет на сторону нового государя России.

Впрочем, Карл и не думал сомневаться в победе. В конце 1707 года, к началу активной кампании против России, у шведского монарха было собрано более 40 тыс. человек. Выступили в поход 35,6 тыс, при этом король оставил в Померании, Польше, Прибалтике около 30 тыс. воинов. 28 января 1708 года Карл XII вошел в Гродно, а оттуда направился в Сморгонь.

Во главе лучшей армии Европы, обученных, набравших опыт в войнах, дисциплинированных воинов, блистательно начался завоевательный поход шведов, так позорно, унизительно и бесславно для них закончившийся.

Летом 1708-го к главной армии должен был присоединиться корпус Левенгаупта численностью около 16 тыс. из Курляндии, в которой генерал собрал гигантский, необходимый для похода на Москву, обоз с порохом и оружием, а главное с провиантом.

К. Шурмана. Конный портрет Б. П. Шереметева. 1710

У России на тот момент на московском направлении в главной армии под командованием фельдмаршала Шереметьева было 83 тыс. человек. Ингерманландский корпус Апраксина на петербургском направлении составлял 24 тыс. Летучий корпус Боура в 16 тыс. стоял в Дрепте, его задачей было укрепление русских войск того направления, по которому решится наступать шведский монарх.

В июне 1708 года армия Карла форсировал реку Березину и двинулась по направлению на Москву. Практически сразу в отношении иноземцев стала применяться тактика выжженной земли. Делали это сами крестьян, чему были удивлены шведы, привыкшие к покорности и сотрудничеству со стороны мирного населения в войнах в Европе. В случае России дела обстояли совсем иначе. Крестьяне уходили в леса, унося с собой или уничтожая продовольствие. Попытки преследования порой заканчивались стычками, война против захватчиков стала приобретать характер национальной борьбы за независимость. Таким образом, достаточно быстро армия короля стала испытывать затруднения с провиантом, на корпус Левенгаупта с огромным обозом, вышедшего из Риги также в июне 1708-го, стали рассчитывать еще сильнее. О сборе большого обоза Левенгауптом в Ливонии и отправки в армию Карла стало известно Петру из донесений российского генерала Боура, возглавлявшего кавалерийский корпус под Ригой.

Русская армия вышла в направлении противника, и соприкоснувшись 3 июля 1708 года у Головичина со шведами, и потерпев неудачу, отступила за Днепр. Карлу, воодушевленному победой над передовыми частями — дивизией Репнина, все же были необходимы и дополнительные силы, и провиант, и фураж, что вынуждало его на соединение с корпусом Левенгаупта. Дальнейшее продвижение шведов было под пристальным вниманием графа Шереметьева, которому было приказано двигаться параллельно шведам и не выпускать их из вида.

Карл XII в августе 1708 года выдвинулся в направлении на Смоленск, но был встречен русской армией. К концу сентября основные силы шведов вышли к Костеничам и стали ожидать корпус Левенгаупта. Петр, получив донесения о намерениях соединиться с корпусом Левенгаупта, сопровождавшим обоз, решил разделить русские силы. Предполагалось, что одна часть продолжит следить за Карлом, а другая, в виде крупного отряда должна найти Левенгаупта и атаковать его. Шереметьев продолжил наблюдение за Карлом, а царь сам во главе отряда спешно выступил навстречу шведскому корпусу с обозом.

25 сентября 1708 года русские войска под командованием Петра I настигли корпус Левенгаупта, который к тому времени уже переправился через Днепр и направлялся к Пропойску (Славгород). Отряд Петра состоял из почти 5 тыс. пехоты и почти 7 тыс. кавалерии, корпус шведского генерала состоял из 16 тыс. человек, 17-ти орудий и 7-ми тыс. повозок (по другим данным около 8-ми тыс.), составлявших драгоценный обоз. Левенгаупт узнав, что во главе войск сам царь подумал, что раз так, то за ним следует вся русская армия. У Петра же были сведения, что отряд преследуемых шведов состоит всего из 8-ми тыс. человек. У обоих полководцев сведение не соответствовали реалиям.

topwar.ru Карта схема Битва при Лесной

27 сентября русские переправились через Днепр и заняли возвышенность у деревни Долгие Мхи. В ночь с 27 на 28 сентября передовые части отряда под командованием Меньшикова и самого Петра напали на шведов, расположившихся около деревни Лесной, но были отброшены. Начиналось одно из ключевых сражений в Северной войне, которую Петр позже назовет «первой солдатской пробой», матерью Полтавской баталии.

После перегруппировки сил ближе к полудню 28 сентября Петр, понимая что численно уступает противнику, тем не менее не стал уклоняться от боя. Отдав приказ генералу Боуру срочно выступать на подмогу летучему корпусу, сам же, вместе с Меньшиковым стремглав перемещаясь между полками, воодушевлял солдат на битву. Шведская пехота к тому времени потеснила Ингерманландский и Невские полки, захватила несколько пушек и намеревалась охватить правый фланг, но на помощь подоспели солдаты Семеновского и Преображенского полков. Наступление шведов выдохлось, Петр стал выстраивать боевую линию для новой атаки, в ответ Левенгаупт выкатил тяжелые пушки, пришлось отступить, лес служил естественной защитой, о чем впоследствии Петр вспоминал, как об удачном моменте в расположении.

Сражение русских со шведами при деревне Лесной 28 октября 1708 года. А. Коцебу, 1870 год

После полудня подоспел отряд Боура, который выдвинулся из Кричева практически одновременно с тем, как отряд Вердена вышел из Моготова на подмогу Левенгаупту, но русский генерал прибыл значительно раньше. Боур подошел к Лесной в самый решающий момент, русские в очередной атаке опрокинули шведов. Был захвачен мост, по которому намеревались пройти и провести обоз шведы. Но Левенгаупт вернул свой выдвинувший 3-тысячный отряд и сражение разгорелось с новой силой. Мост был отбит, атаки русских продолжались. К вечеру с наступлением темноты и снежной бури напор с обеих сторон прекратился, русские заняли позиции — у Лесной, где с утра располагались шведы, у моста и в новом месте возле расположения шведского обоза, который был встроен в окружном порядке.

Левенгаупту предстояло выбирать: либо на следующий день, защищая обоз, похоронить остатки шведского корпуса, либо, оставив обоз, выдвинуться на соединение с главными силами Карла XII. Шведский генерал выбрал второе. В предрассветный час 29 сентября Левенгаупт снялся с лагеря, бросил обоз, раненых и с остатками разгромленного дезорганизованного шведского корпуса, терзаемого русской кавалерией, направленной Петром вдогонку, двинулся к ставке Карла.

Осознание случившегося и у русских, и у шведов происходило не сразу. При этом, степени радости от понимания произошедшего у русских можно противопоставить степени понимания катастрофичности произошедшего у шведов. Карл в начале не верил поступающим ему сведениям от беглых шведских солдат, но по мере поступления все большего числа свидетельств, король стал приходить в уныние. Окончательное понимание произошло лишь 12 октября, когда остатки корпуса Левенгаупта и он сам, предстали перед монархом. После этого, по словам очевидцев Карл потерял сон, приходил к своим генералам и подолгу, молча, просто сидел рядом.

Петру же предстала иная картина. Русскими у шведов было захвачено около 8 тыс. груженых телег с провиантом, которого должно было хватить всей армии Карла на три месяца. Кроме этого была захвачена казна, которую собирали в Курляндии и Литве в виде контрибуций. Также от пленных стало известно, что хваленая шведская дисциплина испарилась в ночь с 28 на 29 сентября, практически весь оставшийся состав корпуса подвергся панике.

Петр I на коне

Под Лесной шведы потеряли весь свой обоз, но не весь он достался русским. Петр в своих сообщениях Ромадановскому 29 сентября писал: «Объявляю вам, что мы вчерашнего дня неприятеля дошли, стоячего зело в крепких местах, числом шеснатцать тысячь, которой тотчас нас из лесу атаковал всею пехотою во фланк. Правда, хотя неприятель зело жестоко ис пушек и ружья стрелял, аднакож, оного сквозь лес прогнали к их коннице», при этом отмечая: «обоз весь з две тысячи телег, шестнатцать пушек, сорок два знамя и поле совсем осталось нам». Особенно Петр заострил внимание на военной победе «…и обоз взяли и совершенную викторию получили», и на факте, что были побиты «природные шведы», те самые, которые считались непобедимыми в Европе. Читатель, и опять нельзя не провести параллели с битвами и заявлениями, произошедшими и 100, и 200 лет позже, настолько по схожим лекалам все осуществлялось.

Итог битвы таков: потери шведов составили около 8−9 тыс. человек убитыми, 2673 солдата и 703 офицера попали в плен, остатки добрались до основных шведских сил. Русские потеряли 1110 человек убитыми и 2856 ранеными.

Трудно переоценить стратегический результат победы при Лесной. Ее значения и последствия еще в течение нескольких месяцев разъяснялись русскими резидентами при европейских дворах. Значительное впечатление победа Петра произвела в Константинополе. Опасность с юга была отодвинута, турки останутся и дальше пока лишь наблюдателями. А на театре военных действий Северной войны произошли коренные изменения. Карл не смог более осуществлять свой бесшабашный, но опасный замысел по продвижению на Москву.

Главная же победа была одержана русским духом, который вселил уверенность войскам в реальность победы над любым, каким бы он не был грозным противником, если битва идет за судьбу Отечества. Высокие моральные качества русского воина раскрылись в полной мере, особенно в сравнении с вымуштрованными, опытными, но на которых не положиться в трудный момент, солдатами европейских армий.

Битва при Лесной — матерь Полтавской победы

Петр I отдавал заслуженное значение победе при Лесной, замечая при случае, что битва при Лесной «мать», а полтавская победа — младенец, рожденный ею как раз через девять месяцев, и шутя указывал, что от 28 сентября 1708-го до 27 июня 1709 года прошло ровно девять месяцев. Дата сия Петром отмечалась ежегодно «самым торжественным образом».

Итогом битвы стало создание предпосылок для последующих успешных кампаний русских войск, которые воплотились в блистательной победе под Полтавой и в целом в успешном завершении Северной войны, завершившейся подписанием договора с благоприятными условиями для новой мировой державы — Российской Империи.