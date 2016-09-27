Клинтон, Трамп и дебаты

Юрий Носов ИА REGNUM Позорная доска Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге

Накануне, 26 сентября, состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Участники 90 минут обсуждали темы, связанные с национальной экономикой, новыми рабочими местами, безопасностью, борьбой с терроризмом, владением оружием, ядерным арсеналом. Не смогли они обойти стороной и вопрос отношений с Российской Федерацией.

Итога этой дуэли нет. По крайней мере, в этот раз. Имя победителя — это все лишь оценочное мнение журналистов и политологов, пристально следивших за происходящим.

Телеканал CNN посчитал, что первые теледебаты выиграла Клинтон. Опрос, проведённый сразу после завершения дебатов, показал, что 62% зрителей сочли позицию Клинтон более убедительной, 26% зрителей поддержали Трампа. При этом отмечается, что 41% аудитории составляли сторонники демократов, республиканцев поддерживали 26%, а остальные зрители до начала дебатов не высказались в поддержку какой-либо из партий.

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Трамп, напротив, считает, что именно он одержал победу. Об этом кандидат-республиканец написал на своей страничке в Twitter 27 сентября. Он заявил, что большинство соцопросов после первых дебатов отдают победу ему. Опросы Time, CNBC и Drudge Report также называют победителем Трампа.

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Политолог и публицист Павел Святенков уверен, что сейчас началась война опросов, а в дебатах победил Трамп. А президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов обратил внимание, что Трампу приходилось держать себя в рамках, и он не мог себе позволять то, что он демонстрировал на дебатах республиканцев. По его мнению, Трампу стоит быть серьезнее и осторожнее.

«Заметно меняется Трамп, становится более позитивным. Он снизил накал вопросов с мигрантами, с представителями национальных, этнических, расовых меньшинств, сейчас он ведет себя достойней, чем в начале кампании. Трамп стал более державным. Он становится более внятным по внутриполитической тематике. На его фоне Клинтон не меняется, она придерживается той же самой демократической риторики, очень много демагогии», — цитируют РИА Новости заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева.

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В Кремле также следят за предвыборными дебатами между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил: «Это не значит, что мы затаив дыхание отслеживаем все элементы этой электоральной кампании».

По его словам, заставляет обращать на себя моменты, «зачастую эскапады, которые касаются нашей страны».

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Миллиарды и туалет в деле Захарченко

Не успели забыть о громком деле госпожи Васильевой, как появились миллиарды Захарченко.

Напомним, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, полковник Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела у него были изъяты 20 млн рублей, а затем — ещё порядка $120 млн и €2 млн. Сегодня, 27 сентября стала известна дополнительная информация по делу.

При рассмотрении жалобы защиты Захарченко со слов прокурора стали известны суммы, с которыми задержали полковника. Как выяснилось, в ходе обыска на работе Захарченко в помойном ведре туалета был найден ключ от автомобиля Acura. В авто нашли паспорта, а также 13 млн рублей, $170 000 и €5000.

Полковник заявил, что все предъявленные ему обвинения безосновательны. Его версия: «Обвинения были сфабрикованы, чтобы подставить, сместить с должности».

Добавим, что Мосгорсуд сегодня также отклонил апелляционную жалобу адвокатов Захарченко о переводе его под домашний арест.

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Захарченко останется под арестом — Мосгорсуд

Добавим, что в СМИ также ждут отставки начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерала Андрея Курносенко.

Журналисты выяснили, что генерал Курносенко якобы уже написал рапорт об увольнении, причем сразу после ареста Дмитрия Захарченко.

В МВД РФ не стали комментировать возможную отставку и посоветовали обратиться в администрацию президента.

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Казнить нельзя помиловать

Наконец, нельзя не рассказать и о «деле о доске Маннергейму» в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 27 сентября отказал в удовлетворении иска к правительству города, в котором истец требовал признать незаконными действия или бездействие властей в связи с появлением доски Карлу Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице. Житель Петербурга Павел Кузнецов просил признать незаконным поведение Смольного в связи с установкой мемориальной доски и демонтировать её.

«Суд полагает невозможным признать незаконными действия, которых правительство не совершало», — пояснила судья Татьяна Матусяк свое решение.

Адвокат истца Илья Ремесло возмущен, что судья, согласно статье 43 административного кодекса, сама не назначила надлежащего ответчика, если Смольный, по ее мнению, ответчик ненадлежащий.

Он добавил: «На этом история не закончится. Мы, безусловно, продолжим доставлять правительству неудобства, добиваясь снятия доски».

Добавим, что суд также отказал в привлечении в качестве свидетелей по делу о доске Карлу Маннергейму министра культуры РФ Владимира Мединского и вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова, которые принимали участие в церемонии открытия доски.

«Отказали и в привлечении ответчика, и в вызове свидетелей. Не суд, а цирк. Будем обжаловать», — сообщил по окончании процесса Илья Ремесло в своем микроблоге.

Добавим, что в середине сентября петербуржцы вновь выразили своё отношение к незаконному появлению памятной доски союзнику Гитлера Маннергейму: доску облили неким химическим составом, скорее всего, кислотой.