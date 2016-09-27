



Иван Шилов ИА REGNUM Схватка

В понедельник 26 сентября Сирил Рамафоза, вице-президент Южной Африки, фактически начал общенациональную официальную избирательную кампанию на президентских выборах 2019 года.

Национальный Союз Шахтеров, крайне влиятельный профсоюз горняков Южной Африки, официально поддержал его выдвижение в качестве преемника действующего президента Джейкоба Зумы.

Это стало первым эпизодом борьбы за наследство Зумы, когда один из претендентов на пост президента Южной Африки открыто предъявил свою заявку.

До сих пор борьба внутри руководства АНК за трон Нельсона Манделы, идущая уже несколько месяцев, велась исключительно теневым образом — все лидеры АНК соблюдали негласный договор о публичном опровержении этого противостояния.

В этой борьбе шансы Сирила Рамафозы, проделавшего невероятный путь от революционера и лидера рабочего движения до мультимиллиардера, владельца огромной бизнес-империи — и при этом сохранившего авторитет и вес в среде АНК — рассматриваются как весьма высокие.

И не удивительно, что первым выдвинул его именно НСШ — ведь именно Рамафоза, тогда не владелец шахт, а молодой лидер борьбы за права рабочих, и основал его несколько десятилетий назад.

Его отношения с горняками сумели уцелеть даже после «расстрела Лонмин» — когда полиция открыла огонь по забастовщикам платиновых рудников, убив 35 человек. Тогда Сирил Рамафоза, один из владельцев предприятия, был назначен собственниками главным «решателем» конфликта, и многие, очень многие именно лично его считают виновным в том массовом расстреле.

После такого, когда политик сумел вывернуться и сохранить поддержку, Рамафоза по праву может рассматривать шахтеров ЮАР своим личным легионом.

Споры о том, кто должен сменить Джейкоба Зуму на посту президента — в 2019 году, когда истекает срок его полномочий, либо ранее, — резко накалились в прошлом месяце, когда правящий Африканский национальный конгресс (АНК) потерял контроль над ключевыми промышленными центрами страны, показав в прошлом месяце худшие результаты местных выборов в своей истории. В своих публикациях ИА REGNUM подробно рассказывало (https://regnum.ru/news/polit/2 170 761.html) о том, как оппозиция планомерно ведет наступление на политические позиции АНК, умело пользуясь политическим кризисом, в центре которого находится лично Джейкоб Зума, возглавляющий ЮАР семь лет.

Неформальное позиционирование и выстраивание предвыборных альянсов идет полным ходом. В центре одного из разломов АНК — Сирила Рамафозы, сочетающего прошлое лидера борьбы с апартеидом (а в Южной Африке это обязательный «входной билет» в высший политический эшелон) и серьезный авторитет в бизнес-среде и среди зарубежных инвесторов. Оппоненты нынешнего вице-президента опасаются, что он уже слишком ориентирован на бизнес, и социальные идеалы революции для него остались в далеком прошлом.

Кампания началась почти за три года до выборов, и в этом — специфическая черта политической системы ЮАР, в которой монополия АНК на общенациональную победу не оспаривается никем.

Дело в том, что Зума, как ожидают многие, уйдет с поста президента — не Южной Африки, а АНК — на партийной конференции в конце следующего года. Это и будут настоящие президентские выборы, и в 2019 году их результаты просто закрепят общенациональным голосованием — если, конечно, не вмешается союз «молодых волков» и «белых буржуа», о возможности чего ИА REGNUM рассказывало ранее.

Насчитывая чуть менее 200 000 членов, — это десятая часть общенационального профсоюзного объединения КОСАТУ — профсоюз шахтеров играет роль «гвардии труда», передового отряда всего профсоюзного движения, и одобрение НСШ может побудить другие профсоюзы последовать примеру горняков.

Сегодня власть в стране принадлежит АНК не монопольно, а в союзе с Коммунистической партией Южной Африки и общенациональной профсоюзной группой КОСАТУ, и оба партнера конгресса будут оказывать мощное влияние на лоббирование фигуры преемника Зумы.

Профсоюз горняков является ключевым, но только одним из союзов в КОСАТУ, а объединение пока выжидает, и до сих пор публично не поддержало заявку Рамафозы. «КОСАТУ [пока что] не выработало официальную позицию. Мы должны поговорить со всеми профсоюзами … и прийти [на выборы] с четким мандатом», — осторожно высказался Мэтью Паркс, парламентский координатор КОСАТУ в интервью местным изданиям.

Тем не менее, аналитические издания Южной Африки оптимистичны в том, что в конце концов, после сложного процесса переговоров, другие профсоюзы поддержат фигуру нынешнего вице-президента. «Другие члены КОСАТУ будут выстраиваться в ближайшее время в фарватер за Сирилом. Здесь хорошие перспективы», — прогнозирует Гэри ван Стаден, политический аналитик оксфордского аналитического центра НКС Эфрикэн Экономикс, специализирующегося на проблематике континента.

По сообщениям бизнес-изданий ЮАР, лоббистам Рамафозы осталось склонить на его сторону влиятельные профсоюзы транспортных работников САТАВУ и, особенно важно, муниципальных служащих САМВУ — остальные профсоюзы уже на стороне вице-президента.

Рамафоза на партконференции, вероятно, столкнется Нкосазаной Дламини-Зума — бывшей женой Зумы, остающейся его верным политическим союзником и наиболее желаемым приемником. В этом — многочисленные семейные пары в руководстве страны и, что еще более необычно, бывшие семейные пары, остающиеся союзниками — еще одна специфика политической конструкции ЮАР.

Фигура Дламини-Зума подкреплена постом главы Африканского союза, главной региональной организации континента, который она занимает уже четыре года, что делает ее для Сирила Рамафозы опасным оппонентом.

С другой стороны, сильная сторона Сирила Рамафозы — умение находить компромиссы с оппонентами, сохраняя при этом репутацию непримиримого борца.

В уже далеком 1994-м ему, молодому юристу, Нельсон Мандела поручил стать главным переговорщиком АНК в переговорах, которые привели к концу белого правления и выборам самого Нельсона Манделы в качестве первого черного президента Южной Африки.

Де-факто переговорщик Рамафоза не менее самого Манделы автор системообразующего южноафриканского политического успеха, когда удалось без гражданской войны и резни перейти от апартеида к режиму доминирования в политике черного большинства.

С другой стороны, Рамафоза с этнической точки зрения — представитель племени венда, одного из меньшинств Юга Африки, а Дламини-Зума — родом из зулу, самой крупной этнической группой в стране.

Примерно один из пяти жителей Южной Африки — зулу, и выходцы из провинции Квазулу-Натал, откуда родом Джейкоб Зума, имеют заметное влияние на решения высших партийных инстанций.

Фактор голосования по этническому признаку в ЮАР держится куда крепче, чем апартеид.