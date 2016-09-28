Люди России: русско-армянский «Ноев ковчег» пришвартовался в Москве
28 сентября 2016
Григорий Анисонян возглавляет информационно-аналитическую международную газету армянской диаспоры «Ноев ковчег» с 1997 года. Ее задачей является ознакомление проживающих за пределами Армении армян с политической, экономической и культурной жизнью на Родине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Григорий Анисонян
В передаче ИА REGNUM «Люди России» Григорий Анисонян рассказал об истории издания, а также о стоящих перед ним проблемах, лени, таланте и одиночестве.