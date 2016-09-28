Григорий Анисонян возглавляет информационно-аналитическую международную газету армянской диаспоры «Ноев ковчег» с 1997 года. Ее задачей является ознакомление проживающих за пределами Армении армян с политической, экономической и культурной жизнью на Родине.

Иван Шилов ИА REGNUM Григорий Анисонян

В передаче ИА REGNUM «Люди России» Григорий Анисонян рассказал об истории издания, а также о стоящих перед ним проблемах, лени, таланте и одиночестве.