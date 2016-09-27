За последние несколько месяцев, возможно, и создалось впечатление, что государственный секретарь США Джон Керри и глава МИД России Сергей Лавров работали не покладая рук над созданием жизнеспособного соглашения о перемирии в Сирии, однако в действительности ни США, ни Россия по-настоящему не заинтересованы в заключении мира, а их соглашения в лучшем случае можно назвать составленными наспех, из-за чего они обречены на провал, пишет Антоун Исса в статье для National Interest.

ft.com Разрушенный город Алеппо

Автор приводит несколько причин, почему мирные соглашения по Сирии, которые заключают Россия и США, постоянно оканчиваются полным провалом.

Во-первых, это происходит потому, считает автор, что нет механизма принуждения сторон — ключевого ингредиента в достижении перемирия, осуществляемого с помощью карательных мер в отношении любой стороны, нарушавшей соглашение. Отсутствие такого механизма и стало причиной провала первой попытки ввести перемирие в феврале.

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Во-вторых, отмечает автор, не всегда есть рычаг давления на нарушителей. Иностранные державы имеют влияние на ключевые стороны конфликта, однако есть силы, которые не подпадают под их контроль и могут действовать независимо, нарушая перемирие. Наиболее значительными силами среди них являются «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джебхат Фатах аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее носившая название «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из-за укрепления связей последней с сирийскими мятежниками в провинциях Алеппо и Идлиб попытки ввести перемирие крайне осложняются.

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Как Москва, так и Вашингтон призвали сирийскую оппозицию отмежеваться от филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках соглашения о перемирии, которое также предполагало возможное сотрудничество между США и Россией против террористов. Таким образом, у филиала «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были все основания сорвать мирное соглашение, в результате которого они бы стали основной мишенью Москвы и Вашингтона.

Если представители оппозиции не перестанут сотрудничать с «Джебхат Фатах аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или, что вероятнее, если у сирийской оппозиции не будет повода прекратить сотрудничество с террористами, сохранять перемирие в силе будет все сложнее.

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В-третьих, перемирия не длятся долго, поскольку не существует плана политического урегулирования конфликта. По этой причине, считает автор, перемирие 12 сентября моментально зашло в тупик. Несмотря на длительные переговоры и заявления обеих сторон о том, что необходимо найти «политическое решение», ни Москва, ни Вашингтон не разработали всестороннего плана выхода из кризиса. Не было выдвинуто ни единого предложения о переходном правительстве.

США и их союзники в регионе по-прежнему придерживаются убежденности, что президент Сирии Башар Асад должен уйти по окончании процесса передачи власти. При этом Вашингтон не предложил никакой схемы того, как будут сохранены государственные институты, пока будут проходить реформы и демонтироваться «режим» Асада. Также непонятно, кто станет альтернативной нынешнему главе страны, способной удержать разваливающуюся страну и какое для этого нужно переходное правительство.

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То же самое можно сказать и о Москве, которая утверждает, что альтернативы Асаду нет. Кремль четко дал понять, что ключевым интересом России в Сирии является сохранение сирийского государства, которое не должно превратиться в новый Ирак или Ливию. Однако Кремль также не выдвинул никаких предложений относительно того, как он намеревается гарантировать сохранность государства или как перестроить ключевые институты, такие как армия, пока страну возглавляет Асад.

По мнению автора, России очевидно, что сложившийся статус-кво нежизнеспособен, а Асад не может иметь полный контроль над страной, несмотря на его постоянные заявления об обратном. Карта сирийского конфликта, отмечает автор, мало чем изменилась с момента вмешательства России в гражданскую войну. Вероятность того, что что-то изменится в будущем, невелика, поскольку сирийская армия обескровлена, а мятежникам не хватает ни оружия, ни координации для перехода в наступление. Со временем за столом переговоров будет достигнут компромисс, таким образом, удивительно, почему ни одна крупная держава не попыталась серьёзно начать процесс примирения, не говоря уже о том, чтобы составить план разрешения конфликта.

В-четвертых, попытки добиться примирения в Сирии обречены на провал, потому что приоритетное значение в конфликте, по мнению автора, имеют двусторонние отношения между США и Россией. Война в Сирии осложняется тем, что в ней сплелось большое число других конфликтов. Вмешательство России в Сирии, несомненно, вызвано тем, что в Кремле считают, что Россия находится в конфликте с США, а также стремятся к признанию за Россией статуса державы, равной США по силе. Демонстрируя свою военную силу и полное безразличие к международному праву (автор приводит в качестве примера удар по гуманитарному конвою ООН, ответственность за который возлагает на Россию) и протесты США, Москва показывает свой статус сверхдержавы и пределы мощи США.

Готовность Вашингтона идти на сотрудничество с Россией в Сирии является, считают в Москве, признанием такого статуса. Таким образом, не только прошлые попытки добиться прекращения огня, но и последнее соглашение о перемирии рассматривается, по меньшей мере в Кремле, в рамках парадигмы двусторонних отношений России и США.

Очевидным образом, считает автор, нет воли к тому, чтобы вернуть мир и стабильность в Сирию. Соглашения о перемирии создаются таким образом, чтобы они неизбежно приводили к провалу. После нескольких лет страданий сирийского народа ни одна держава, выступающая стороной сирийского кризиса, не продемонстрировала ни малейшего интереса в том, чтобы пойти на компромисс или повлиять на местные силы с тем, чтобы они направили конфликт в сторону мирного разрешения.

Несмотря на разговоры о «политическом решении», иностранные державы используют исключительно военный вариант. Они и их союзники в Сирии, кажется, стремятся добиться изменения «сложившейся ситуации на местах» до февраля 2017 года, когда приход новой администрации США может изменить ход конфликта.

Один очевидный факт, который, кажется, ускользает от внимания причастных к конфликту сторон, состоит в том, что стороны в войне — как силы Дамаска, так и оппозиции — истощены. И единственные значительные изменения в ходе войны стали результатом вмешательства России, Ирана и Турции. Таким образом, у иностранных держав, выступающих на стороне той или иной силы в Сирии, есть два варианта действий: продолжить вкладывать силы и средства в военную составляющую для достижения желаемых результатов напрямую или пойти на компромисс за столом переговоров.

Когда в Москве, Вашингтоне, Анкары и Тегеране признают, что последнее является наилучшим вариантом, появится шанс на введение перемирия, которое будет жизнеспособным.