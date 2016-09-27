Утром в воскресенье, 25 сентября, патрульные полицейские Днепропетровска остановили автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Нарушитель вышел из машины, оказал полицейским сопротивление, отобрал у одного из них пистолет, застрелил его и ранил его напарницу. Позже она тоже скончалась.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсен Аваков и «модные полицейские»

Украинские власти рассказывают о случившемся почти как о несчастном случае. Мол, полицейские пали смертью храбрых. Глава МВД Арсен Аваков призвал принять закон о «презумпции правоты» сотрудника полиции. Заговорили о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов.

Но случившееся не вполне вписывается в концепцию несчастного случая. Убийца, Александр Пугачев — не случайный сумасшедший. Он бывший боец батальона МВД «Торнадо», созданного Арсеном Аваковым. То есть, формально говоря, он бывший правоохранитель. Как и некоторых других «активистов», его разыскивали — за изнасилования и убийства.

Как такие люди попали в украинскую правоохранительную систему? Когда готовили майдан, будущие власти раздавали им оружие. Потом нужно было закрепить успех госпереворота. Потом началась гражданская война в Донбассе. Безнаказанность, возможность стрелять и легкие деньги — все это соблазняло и развращало «бойцов».

Руководство МВД, когда-то поощрявшее их ради захвата власти, теперь оказалось перед необходимостью найти им применение. Никому не хотелось, чтобы они еще раз стали орудием смены власти. Им оставили оружие, разрешить немножко убивать в Донбассе, немножко грабить в разных регионах Украины.

Поэтому ответственность за гибель двух сотрудников полиции в Днепропетровске лежит не только на Александре Пугачеве, который совершил эти выстрелы. Не в меньшей степени она лежит на майданной власти, в данном случае конкретно на Арсене Авакове, который создал систему, рождающую вот этих чудовищ.

Но это не все. Многих удивило, как это гражданин (пусть и боевик со стажем) так легко отобрал оружие у полицейских. Удивляющиеся забыли (или не знали), с каким пафосом в украинскую полицию набирали «людей с улицы» в самом буквальном смысле этого слова. Делали с ними селфи и говорили, что вот она, новая, честная, несоветская немилиция.

За такой короткий срок невозможно научить набранных с улицы людей защищать своих сограждан. С ними можно сделать красивые фотографии, переодеть их в новую форму, купить им новые автомобили, научить их как-то иначе разговаривать с людьми. Но выявлять и обезвреживать преступников они от этого не научатся. В порядке вещей было, когда «новые правоохранители» не могли заполнить грамотно документы о банальном ДТП, не говоря уже о более сложных криминалистических действиях. И, как это ни парадоксально звучит, за помощью часто обращались к тем, кого выставили на улицу за службу «преступному режиму». Улыбались на камеру и позировали одни, а реальную работу продолжали делать другие.

Эту кадровую революцию проводили ради пиара и ради денег. Хотелось убрать из системы тех, на ком она держалась, переключить денежные потоки на себя, а в качестве витрины показывать молодых людей «с хорошими лицами», которые одеты в провинциальную пародию на американскую форму и не берут взяток.

В итоге полиция стала смесью дилетантов и преступников: первых надо было привлечь, вторых трудоустроить. Могло ли это не кончиться взрывом? Конечно, не могло. Тем более что стрельба в Днепропетровске — далеко не первый подобный случай.

Но не стоит считать, что украинские чиновники недостаточно сообразительны, чтобы все это понимать. Они прекрасно все понимают. Проблема в другом: у них совсем другие цели и задачи, нежели у граждан Украины.

Целью граждан Украины является снижение уровня преступности, которая в последние годы растет (даже по официальным данным) на десятки процентов в год (и это несмотря на то, что территория Украины стала меньше). Как ее снизить? Прекратить гражданскую войну в Донбассе. Расформировать «добровольческие батальоны», отобрать у них оружие, отправить их в санатории, провести принудительное психологическое освидетельствование, найти им работу. Постепенно снижать накал истерики в СМИ. Вернуть профессионалов в правоохранительную систему, перестать работать ради постов в фейсбуке, заняться делом.

Ничего из этого майданные власти не делают, потому что у них совсем другие цели. Главное для них — сохранить власть. Для этого нужно продолжать гражданскую войну и поддерживать агрессивную атмосферу в обществе — иначе сограждане начнут интересоваться ростом тарифов и судьбой кредитных миллиардов. Распускать «добровольческие батальоны» нельзя. Они нужны и сейчас — поддерживать атмосферу, совершать то преступные, то обезьяньи выходки на границе с Крымом, в Донбассе и не только. Они могут понадобиться и позже — когда недовольство граждан обретет форму. Все, что могут сделать власти, — минимизировать последствия деятельности «добровольческих батальонов», попытаться натравлять их на кого надо. Ошибки неизбежны.

Поэтому случившееся в Днепропетровске — трагедия, но вовсе не несчастный случай. Набранные ради картинки «постовые» неспособны защитить ни сограждан, ни себя от других, «батальонных» сотрудников МВД. От преступников с оружием, которое им дало государство.

Преступность на Украине растет и продолжит расти. Государство потворствует самым низменным инстинктам, делает это открыто, последовательно и долго. Граждане видят, насколько легче «заработать» в добровольческом батальоне, чем где бы то ни было еще.

Люди в киевских кабинетах заняты сохранением и монетизацией власти, а не развитием страны. Они заняты исполнением просьб своих западных хозяев, а не улучшением качества жизни своих сограждан. Рост преступности и атмосфера небезопасности в стране — логичное и абсолютное неминуемое следствие майдана.