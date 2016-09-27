



Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Приватизация

Подготовка к приватизации Одесского припортового завода внезапно оказалась связанной с громким коррупционным скандалом — взяткой в размере 500 тыс. долл, на получении которой попался член Высшего совета юстиции Украины Павел Гречкивский.

«Дело в том, что сейчас люди президента изгоняют с ОПЗ людей Яценюка и Мартыненко. В том числе, через суды увольняют Перелому [председатель наблюдательного совета ОПЗ, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз»]. Гречкивский, используя свое влияние как члена ВСЮ, пытался этому процессу помешать, действуя в интересах своего друга Мартыненко и его патрона Яценюка. За это его и решили «попустить» силами прокуратуры», — сообщил изданию «Страна.ua» неназываемый источник.

Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус защищается от обвинений в намеренном занижении стоимости ОПЗ. «На сегодняшний день есть как минимум четыре потенциальных участника аукциона по продаже ОПЗ. Их будет больше, если мы снизим стартовую цену. Чем больше участников — тем меньше риск, что актив будет продан дёшево. Конечно, низкой конечной цены не хотелось бы ни нам, ни Кабмину Украины. Но мы управляем процессом, имеем всю информацию, ведем переговоры с покупателями. Поэтому я убежден, что при нормальной конкуренции конечная цена будет достойной», — обосновал чиновник необходимость низкой стартовой цены актива. Также, во время заседания специальной контрольной комиссии Верховной рады Украины по вопросам приватизации Игорь Билоус уточнил, что завод, ныне простаивающий, может возобновить работу уже с 1 октября: «Есть решения КМУ поставлять газ предприятию с отсрочкой платежа. Это как раз необходимо, чтобы произошел его запуск. Если мы запустим завод с 1 октября, на момент передачи акций ОПЗ сможет рассчитаться с большей частью долгов, кроме тех, которые есть перед господином Фирташем». Как сообщалось ранее, крупнейший химический завод Украины имеет внушительную долговую нагрузку (около 200 млн долл), которая сильно снижает привлекательность актива в глазах инвесторов. Позже возобновление работы ОПЗ подтвердил также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Что же касается приватизации компании «Укрспирт» (монополист, объединяющий 17 спиртовых заводов), то Игорь Билоус полон оптимизма: «Купят ли «Укрспирт»? Купят… «Укрспирт» будут покупать все: и предприниматели, и «водочники», и аграрии, и иностранцы, и профильные, и непрофильные [покупатели — Ред.]. Это бизнес, который всегда жил и будет жить», — сказал глава ведомства в эфире «5 канала».

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в своём материале для ресурса 112.ua предлагает снизить налогообложение предприятий, которые правительство выставляет на приватизацию — для их большей инвестиционной привлекательности. «Лично я бы для привлечения внутренних и внешних инвесторов в период масштабной приватизации не перегружал бы выставляемые на продажу предприятия налогами. Наоборот, предложил бы ввести для «точек» роста в реальном секторе экономики на 2−3 года некий мораторий, и уж точно на 2017 год снизил бы налоговые ставки. К чему это должно привести? Прежде всего, к оживлению экономики, что в конечном итоге позволит расширить налогооблагаемую базу и увеличить поступления в бюджет, сохранить рабочие места и повысить потребительский спрос».

Бывший вице-премьер-министр Словакии и советник министра финансов Украины Иван Миклош в интервью изданию «Новое время» указал, что во всём мире крупные государственные компании являются одним из основных факторов, генерирующих коррупцию. Поэтому если власти Украины декларируют борьбу с ней, то и начинать следует с приватизации: «Политическая элита, президент, премьер-министр должны открыто сказать: приватизация — главный приоритет, мы будем проводить ее так быстро, как только возможно».

Однако глава регионального представительства межфракционного депутатского объединения «Содействие развитию водного транспорта Украины» Алексей Мусатов с ним не согласен. В эфире радио «Голос Столицы» он заявил, что приватизацией правительство пытается имитировать борьбу с коррупцией: «На сегодняшний момент, скажем так, Министерство инфраструктуры все реформы свело к одной банальной продаже предприятий. Полной продаже. Причем туда же свели борьбу с коррупцией. Есть такая фраза: «Нет человека — нет проблемы». То есть нет госпредприятия, как бы и коррупции не будет».

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Нью-Йорк на специальной встрече призвал американских бизнесменов принять участие в «большой» приватизации, которую готовит Киев. По оценке президента, «Украина это правильное место, куда стоит инвестировать сегодня». Впрочем, о конкретном интересе и проектах ничего не сообщается.

Валюта

Транш МВФ укреплял гривну недолго: после 25,76 грн/долл на прошлой неделе национальная валюта снова начала дешеветь. По состоянию на 26 сентября доллар стоил 25,99 грн (+0,23 грн). Ещё сильнее вырос евро: с 28,76 до 29,14 грн (+0,38 грн). Российский рубль за неделю также подорожал: с 0,396 до 0,407 грн (+0,011 грн).

Курс межбанка колеблется в пределах 25,86−25.9 грн/долл, на «чёрным рынке» курс немного дороже — в пределах 26,06−26,15 грн/долл.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии изданию «Сегодня» высказал мнение, что курс гривны к доллару до конца года сильно колебаться не будет. «Если Нацбанк не совершит ошибок, то у нас такой курс, в пределах 26 гривен, может задержаться надолго. В начале года у нас долгий период был стабильный курс. Малейшая ошибка со стороны Нацбанка может привести к колебанию. Можно, например, выйти на Межбанк и купить валюту вместо того, чтобы продать. 9 августа Нацбанк уже так сделал [именно тогда началось падение курса гривны, продолжавшееся до середины сентября — Ред.]. Возможна ошибка с точки зрения регулирования валютного рынка. Может быть очередные закрытия банков. Могут быть нюансы, связанные с нормативными документами, которые будут ограничивать рынок и создавать давление».

В свою очередь экс-замглавы НБУ Александр Савченко считает, что сегодня обвал курса на несколько гривен попросту невозможен: «Курс больше, чем 27−28 грн просто невозможен, поскольку золотовалютные резервы растут не только за счёт иностранных кредитов, но и за счёт выхода Национального банка на валютный рынок для покупки валюты».

Начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский указывает на ближайшую рисковую дату — 28 сентября: «Рынок постоянно задается вопросом, что будет с курсом после очередного предстоящего погашения индексированных ОВГЗ, которое запланировано на 28 сентября. Держатели погашаемых облигаций, скорее всего, воспользуются возможностью купить валюту. Тем не менее, мы ожидаем, что регулятор не позволит рынку покинуть «зону комфорта».

Экс-глава «Ощадбанка» Анатолий Гулей сообщил, что количество пунктов обмена валюты на Украине за прошедший год выросло на 30%. Банкир связывает эту тенденцию прежде всего с усиливающейся тенезацией украинской экономики — валютные операции теневого бизнеса не всегда могут обслуживать легальные финансовые структуры: «Понятно, что бизнес может быть легальным и может быть нелегальным. Если сегодня 60% экономики страны находится «в тени», то было бы странно, если бы пункты обмена валют не находились там же», — указывает он в комментарии для «Голос.ua»

МВФ

Пётр Порошенко сообщил, что этой осенью Украину посетит директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Договорённость о визите была достигнута на встрече во время 71-й Генассамблеи ООН. Точную дату визита Кристин Лагард Порошенко не назвал. Впрочем, по ожиданиям главы Минфина Украины Александра Данилюка, приезд технической миссии Фонда возможен в октябре. Возможно, его решат совместить с визитом Лагард.

Аналитики МВФ допускают практически двукратное падение курса гривны по сравнению с её нынешними значениями — до 46 грн за доллар. Правда, эксперт Александр Охрименко уточняет, что такое падение аналитики прогнозируют только в случае ухудшения экономической ситуации на Украине и невозврата ею взятых взаймы у Фонда средств. Также в МВФ считают, что по итогам 2016 года государственный долг Украины составит 90,3% ВВП (80,1% год назад).

Директор «Фонда гуманитарных стратегий» Михаил Павлив наперекор прочим экспертам считает, что транш МВФ для Украины совсем не является для инвесторов благоприятным сигналом. И даже наоборот: «Он является сигнальной меткой — не ходите туда, туда только МВФ деньги дает, а все остальные теряют. Эксперты на графиках показали отсутствие всякой взаимосвязи между траншами МВФ и прямыми государственными внешними инвестициями в украинскую экономику. Нет никакой связи — роста. Наоборот: в те годы, когда мы получали транши МВФ, мы получали меньше всего инвестиций. А связаны наши инвестиции с ценой на металл, руду и зерно. Когда эти показатели высоки, в эту страну идут деньги. Когда цены падают, инвестиции заканчиваются», — рассказал эксперт в ходе выступления на радио «Голос Столицы».

Министр финансов Александр Данилюк анонсировал отмену 2% сбора в Пенсионный фонд, взимающегося с покупки валюты. По его словам, отмены следует ждать примерно в ноябре, а благодарить — МВФ. Именно его специалисты убедили украинское правительство пойти на такой шаг. «…мы это поддержали, потому что понимаем, на что этот шаг направлен — чтобы убрать теневые обороты», — отметил глава Минфина в эфире канала 3S.TV.

Как заявил в ходе пресс-конференции экс-замглавы Нацбанка Украины Александр Савченко, с получением следующего транша от Фонда у Украины могут возникнуть проблемы. Основная причина — дефицит Пенсионного фонда: «Ключевой проблемой станет Пенсионный фонд — он у нас хронически дефицитный, дефицит растет. Вторая проблема — это бардак в нашей валютной системе. Правительство, конечно, может пойти на заморозку и урезание пенсий, однако кроме этого придётся откуда-то найти около 150 млрд грн на ликвидацию текущей задолженности».

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, за минувшую неделю перестали расти. А-95 прибавил в цене лишь 0,01 грн, стоимость А-92 не изменилась (22,38 и 21,70 грн/л). А дизтопливо даже подешевело на 0,03 грн (19,47 грн/л). Впрочем, такая стабилизация явно ненадолго. Из-за повышения акциза на дизель, анонсированного правительством в начале следующей неделе, его стоимость для конечного потребителя, по оценкам экспертов, может уравнять его с бензином. «Акциз в структуре цены занимает чуть менее половины. То есть подорожание дизельного топливо достигнет около 15%, и оно будет стоить, приблизительно, как и 95-й бензин», — отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии для «Вести-Украина».

Замдиректора научно-технического Центра «Психея» Геннадий Рябцев во время пресс-конференции объяснил, почему за топливо украинцам придётся платить всё больше и больше: «…Это обязательство Украины, которое она взяла, подписав соглашение об ассоциации с ЕС, поднять акцизные налоги на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ в 2,3 — 2,6 раза». Следовательно, дизель недолго будет стоить для автолюбителей столько же, сколько и бензин, поскольку после повышения акциза последний также вырастет в цене. Его коллега Сергей Сапегин добавляет, что потенциал удорожания топлива сохраняется: «Оптовые цены снижаются вслед за мировыми ценами на нефть. Однако, хотя потенциал роста цен на АЗС и уменьшился, но остается всё еще достаточно высоким. Если неделей ранее потенциал достигал едва не двух гривен на одном литре, то сегодня его величина составляет 1,34 грн/л для бензина А-95 евро, 1,18 — для бензина А-92 евро и 0.81 коп/л для дизельного топлива евро».

Однако сложно сказать, когда именно стоит ждать резких скачков стоимости топлива: по словам экспертов, владельцы сетей АЗС выжидают. Как сообщалось ранее, антимонопольный комитет Украины продолжает расследование по подозрению в ценовом сговоре на топливном рынке. По данным Рябцева, оно завершится не в пользу владельцев АЗС: «Речь идет о суммах с шестью нулями для каждой из крупных сетей». Именно поэтому никто не рискует повышать отпускные цены первым.

Подогревает топливный рынок не только повышение акцизов, но и преимущественно зарубежное происхождение топлива. По данным консалтинговой группы «А-95», доля белорусского бензина на украинском рынке достигла 80% всего импорта: в августе Украина импортировала 139 тыс. тонн бензина разных марок, что на 15% превышает показатель августа 2015 года. Доля белорусского дизеля значительно меньше и составляет 43%.

Субсидии, тарифы

Сенсационное заявление сделал на заседании коллегии облгосадминистрации Ивано-Франковской области глава Минэнерго Украины Игорь Насалик. По его словам, весной 2017 года власти могут снизить стоимость электроэнергии для населения: «Анализируя баланс на 2017 год, мы надеемся и имеем основания на то, что с марта-апреля Украина впервые за 25 лет сможет просматривать энергетический тариф в сторону уменьшения». Проблема в том, что на март 2017 года предусмотрено как раз повышение стоимости электроэнергии — до 1,68 грн/кВт•ч (сегодня — 1,29 грн/кВт•ч при потреблении от 100 до 600 кВт•ч в месяц). Но со слов министра нельзя понять, о чём идёт речь: об отмене запланированного повышения, о его коррекции в сторону уменьшения либо об изменении тарифа в зависимости от потребления.

Директор общественной организации «Публичный аудит», экономист Максим Гольдарб призывает принять закон о нулевой ставке НДС для природного газа — чтобы снизить его стоимость для населения. «…нужно отменить или снизить ренту газа для газодобывающих фирм. Ведь эту ренту в тарифе на газ платим мы, население. Кроме того, надо аннулировать НДС и весь украинский газ направить для использования населением Украины», — сказал эксперт журналистам в ходе пресс-конференции.

Также, по его словам, правительство взяло на себя непосильную задачу — выплату субсидий 9 млн семей и справиться с ней не сможет: «Хочу предупредить: если в государстве потребность в субсидиях испытывают 10−11% населения, то это уже предвестие экономического коллапса. А в Украине 50% населения нуждаются в субсидиях. И если на 2016 год с бюджет закладывали 40 млрд гривен на жилищные субсидии, то на 2017 — 52 млрд. А надо раза в три больше. Во время общения министров и премьера Владимира Гройсмана министр соцполитики на вопрос премьера «Сколько вам нужно на субсидии?» сказал: 170 млрд». Вероятно, заложенная в бюджет цифра субсидий занижена сознательно, в расчёте на одобрение проекта бюджета в МВФ и будет пересматриваться уже в следующем году.

Разное

Госстат Украины сообщает, что наиболее убыточными в первой половине года оказались промышленные предприятия.

Согласно официальной информации, в первом полугодии крупные и средние предприятия понесли убытки на 103 млрд грн. Потери промышленных предприятий составили 54 млрд грн. С убытками первое полугодие закончила треть всех крупных и средних промышленных предприятий.

На второй позиции среди наиболее убыточных — компании по оптовой и розничной торговле, ремонту автомобилей и мотоциклов, их убытки составили 18,25 млрд грн. На третьей позиции рейтинга — компании, работающие с недвижимостью. В Госстате отмечают, что убыточными также обляются информационные и телекоммуникационные компании, а также финансовые и страховые учреждения.

На Украине на конец августа 2016 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга страны составила $66,59 млрд, что на 0,6%, или на $410 млн меньше показателя на начало месяца. Как информирует министерство финансов, в гривневом эквиваленте из-за девальвации общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец августа составила 1,708 трлн грн, что на 2,8%, или на 46,82 млрд грн больше показателя на начало месяца. Согласно информации ведомства, что с начала года, в январе-августе текущего года, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в долларах выросла на 1,7%, или на $1,08 млрд долларов, в гривневом эквиваленте — на 8,7%, или на 136 млрд грн.

Украина в августе 2016 года опустилась на 11-ю позицию в рейтинге мировых производителей стали, — говорится в отчете World Steel Association. Согласно подсчетам ассоциации, в прошлом месяце на Украине металлурги произвели 1,84 млн тонн стали — это на 4,1% ниже показателя аналогичного месяца 2015 года.

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2017 год, в базовой дотации нуждаются 18 регионов Украины, 5 областей будут работать на пополнение бюджета, а 2 — жить за счет собственных средств, не получая бюджетных денег и не пополняя государственную казну. Предполагается, что главным донором в бюджете-2017 станет Днепропетровская область, самым дотационным регионом — Ивано-Франковская область. Интересно, что «украинская» часть Донбасса также причислена к донорам.

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