Губернаторам, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов, придётся нести личную ответственность. Не исключены и кадровые решения. «Будем принимать серьёзные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — говорил об этом на форуме в Санкт-Петербурге в июне 2016 года президент России Владимир Путин.

ИА REGNUM Стань участником Госсовета!

Не откладывая в долгий ящик, власти взялись за решение поставленной задачи, и уже 7 сентября состоялось заседание рабочей группы Госсовета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Главный вопрос — реализация инициатив по улучшению инвестиционного климата в регионах. Участники обсуждали вопросы подготовки «дорожных карт», исходя из лучших практик регионов, а также развития в субъектах Федерации управленческих команд.

«Система госуправления в регионах может считаться эффективной и конкурентоспособной только в том случае, если деловой климат на местах будет меняться в лучшую сторону непрерывно», — отметил директор Центра развития регионов и поддержки приоритетных проектов Илья Сёмин.

Стоит отметить, что, в соответствии с майскими указами президента РФ, улучшение делового климата в регионах и рост их инвестиционной привлекательности отнесены к числу приоритетных направлений работы органов власти федерального, регионального и местного уровней. Для решения этих задач в России создана специальная система, ядром которой является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации. Опираясь на его методологию, выявляются наиболее успешные практики привлечения инвестиций, которые затем с помощью региональных «проектных офисов» тиражируются по всей стране.

По словам Сёмина, качество работы этих «проектных офисов», как показал Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов — 2016, напрямую влияет на состояние деловой среды, а, значит, и на место региона в рейтинге. «Поэтому вместе с методической базой и лучшими практиками нужно сформировать единую систему развития и мотивации региональных управленческих команд, чтобы внедрять изменения было выгодно и просто», — добавил он.

«Сегодня для всех очевидно, что эффективная управленческая команда во многом определяет успешность развития региона, — заявил ИА REGNUM губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. — Конечно, создание такой команды — непростая задача для руководителя любого уровня. Например, одним из главных проектов Стратегии развития Калужской области был проект по «Подготовке кадрового резерва управления Калужской области». Его целью являлось привлечение в систему государственного управления наиболее квалифицированных, инициативных и перспективных специалистов. Необходимо было взрастить, создать управленческую элиту, способную обеспечить модернизацию и дальнейшее устойчивое развитие Калужской области в российском и глобальном контексте».

При этом сегодня далеко не каждый регион может похвастать успехами в привлечении инвестиций. Открытым остаётся вопрос о мотивации и развитии управленческих команд на местах. Именно эта тема станет одной из главных на заседании президиума Государственного совета по теме «Повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации», запланированного на конец октября 2016 года.

В преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM совместно с Центром развития регионов и поддержки приоритетных проектов запускают специальный проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение максимально широкого круга представителей делового сообщества, экспертов, ученых и чиновников о том, что нужно сделать для повышения мотивации региональных офисов, как это скажется на деловом климате, что заставит бизнес идти в регионы с инвестициями.

Наиболее интересные предложения будут учтены при подготовке доклада рабочей группы на заседании Государственного совета.

Чтобы высказать свое мнение и направить предложения в адрес рабочей группы, необходимо пройти по ссылке http://crreg.ru/anketa.html и заполнить форму, размещенную на сайте нашего агентства, или обратиться в Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов по адресу mail@crreg.ru.