Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» уверена в своей неотвратимой победе на предстоящих парламентских выборах и убедительно демонстрирует будущую победу достаточно многочисленными митингами-встречами с избирателями, на которых особенно активно выступает жена Михаила Саакашвили Сандра Руловс.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Почти на каждой встрече она обещает, что ее муж обязательно вернется в Грузию после выборов и обязательно будет с ними. Уверена она и в том, что никакая уголовная ответственность Михаилу Саакашвили не грозит, несмотря на возбужденные нынешними властями против него многочисленные уголовные дела.

Заявления, которые Сандра Руловс делает на встречах с избирателями, полны иронии и сарказма в адрес тех обвинений, которые выдвигают ее мужу и его соратникам представители нынешнего правительства.

«Если понадобится, Миша пророет тоннель от Одессы до Сололаки (квартал в Тбилиси) и так вернется к нам», — пообещала Руловс своим сторонникам на встрече в Зугдиди.

Она отметила, что нынешние правители, в том числе представители Зугдидской администрации угрожали ей, что здешние женщины оттаскают ее за волосы. «Я специально выпрямила волосы, чтобы им удобнее было сделать это. И где же они? Их не видно», — констатировала Руловс.

Судя по тому, какое количество сторонников собирает на свои встречи партия Саакашвили, она продолжает пользоваться в стране достаточно внушительной поддержкой, используя для привлечения населения свои излюбленные методы. А пассивность нынешней власти, невыполненные обещания, ухудшение в стране экономической ситуации и социального фона лишь способствуют сокращению числа сторонников «Грузинской мечты» и росту поддержки «Единого национального движения».

Третьей серьезной силы, которая могла бы одержать победу на выборах, рядовой грузинский избиратель сегодня просто не видит. Определенные надежды первоначально вселила партия Пааты Бурчуладзе, но ее союз с бывшими соратниками Саакашвили несколько охладил пыл сторонников этой партии, многие из которых покинули ее ряды. Набрать за короткий период внушительные политические дивиденды созданному Паатой Бурчуладзе движению «Государство для народа», судя по отношению населения к этому движению, так и не удалось. Посыла, который бы привлек к этой партии внимание и перекачал бы на ее сторону значительную массу избирателей, ее учредитель сформулировать не сумел.

Ныне правящая «Грузинская мечта» строит свою избирательную кампанию на новых обещаниях, предавая забвению те, что обильно раздавала перед выборами 2012 года, и не учитывая тот факт, что большинство обещаний остались невыполненными. А это вызвало у народа обратную реакцию, и многие прежние сторонники этой партии, включая ее активистов, разочаровались в ней и отошли от нее.

Попытки вернуть бывших соратников и сторонников партия, основанная Бидзиной Иванишвили, и не предпринимает. Более того, перед выборами она окончательно отмежевалась и от бывших соратников по коалиции и перешла к решительному наступлению на них. Особенно сильным ударам со стороны Иванишвили подверглись лидеры Республиканской партии.

Завоевать доверие и поддержку населения Бидзине Иванишвили в 2012 году удалось, но помогут ли ему подобные методы на нынешних выборах, неизвестно. Сегодня настрой и отношение избирателей к правящей партии претерпели значительные изменения. Многие бывшие сторонники Иванишвили позабыли о той атмосфере, которая царила в стране до 1 октября 2012 года. Этому в определенной мере способствовал и явный рост преступности в стране, что, вероятно, не обошлось без «финансового содействия» и могло быть частью некоего плана по ухудшению криминогенной ситуации. Это ухудшение лидеры ЕНД прогнозировали с самого первого дня прихода к власти «Грузинской мечты», и это было доказано «наглядными примерами»: участившимися ограблениями, нашумевшими убийствами…

Грузия откровенно стремится к демократии, стремится стать современным, развитым и истинно демократическим государством, но ее попытки загнаны в определенные рамки, ее демократия находится к некоем тоннеле, до выхода из которого еще далеко.

После обретения независимости Грузия стала для западных партнеров и менторов своего рода полигоном для различных демократических экспериментов, среди которых были «революция роз», 9-летнее правление «Единого национального движения», его «мирный уход» путем парламентских выборов 2012 года, период «коабитации», сосуществования у власти разношерстной по составу и политическим взглядам «Грузинской мечты» и единого по политической платформе «Единого национального движения». Это сосуществование формально было объявлено законченным после президентских выборов 2013 года и ухода с поста президента Михаила Саакашвили, но фактически продолжается до сих пор, так как основными политическими силами западные партнеры по-прежнему считают ГМ и ЕНД. Нынешние выборы, по утверждению представителей Запада, должны стать для Грузии еще одним экзаменом на демократию. Говорят и о том, что Грузии для подтверждения демократии нужно еще раз «мирно передать власть». Кому она должна быть передана, прямо не указывают. Но лидеры ЕНД уверены, что к власти в результате выборов вернется именно их команда. Эту уверенность они высказывают на каждой встрече с избирателями и обещают, что уже очень скоро вернут страну на правильный путь развития и покончат с тем «мраком», в который ее ввергла «Грузинская мечта».

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.