Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что Россия сможет получить гиперзвуковое вооружение уже в начале 2020-х. Никаких деталей о том, какого типа оружие разрабатывает его компания, Обносов не сообщил, указав только на то, что КТРВ будет использовать в работах и советские наработки.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

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Поговорим о том, насколько реальны такие сроки и о каком конкретно оружии может идти речь.

КТРВ занимается разработкой всего спектра гиперзвукового оружия

КТРВ начала заниматься всеми известными и предполагаемыми гиперзвуковыми проектами с 2014 года, когда в её состав вошло «НПО Машиностроения». Именно эта компания ведет почти все интересующие нас разработки.

Речь идёт в первую очередь о противокорабельной гиперзвуковой ракете «Циркон» и гиперзвуковой боеголовке-планере (глайдере) для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), фигурирующей в СМИ под названием «объект 4202».

Сначала посмотрим, что собой представляет «объект 4202» (также фигурирует название 15Ю71). О том, что данный проект находится на достаточно продвинутой стадии разработки, говорят множество испытаний, которые проводились с помощью устаревающих тяжелых жидкостных МБРУР-100Н УТТХ (вполне логичный способ «утилизации»). Более того, судя по информации, попадающей в прессу, последние испытания проходят очень успешно. Это, кстати, не обязательно значит, что изделие готово к серийному производству — испытывать могут какие-то конкретные показатели, к примеру, достижение целевых скоростей, но при этом точность попадания или же систему наведения в конкретном тестовом запуске могут игнорировать. Готовая боеголовка должна иметь возможность лететь со скоростью более 10М (10 скоростей звука) после входа в атмосферу и при этом осуществлять противозенитные маневры, что полностью исключит уничтожение ядерной боевой части системами ПРО противника.

Тем не менее, судя по информации о том, что тестовые запуски в скором будущем начнут проводить с помощью перспективных тяжелых МБР «Сармат», и о том, что «НПО Машиностроение» с начала 2010-х проводило реконструкцию своих производственных мощностей под этот проект, можно сказать, что успехи действительно имеются. Вполне возможно, что к 2025 году некоторое количество таких боеголовок будет установлено на новейшие «Сарматы». Кстати, подобные проекты разрабатывают США и Китай, причем у Пекина успехов больше, чем у Вашингтона.

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Теперь подробнее о противокорабельной ракете «Циркон». Она, по имеющимся данным, должна будет поражать корабли противника на дистанции до 400 км, при этом развивая скорость до 5−6 М (6−7 тысяч км/ч). Планы оснастить ими тяжелые крейсеры проекта 1144 «Орлан» к 2019−2020 годам говорят о том, что разработка идет достаточно хорошо. Конечно, без задержек вряд ли обойдется (очень уж сложен проект), но заявленное Обносовым «начало 2020-х» звучит правдоподобно. Наличие у флота подобных противокорабельных ракет позволит эффективнее бороться с вражескими кораблями, оснащенными современными система ПВО/ПРО, такими как Aegis.

Какие проблемы могут помешать гиперзвуковым проектам?

Как известно (об этом упомянул и директор КТРВ), на гиперзвуковых скоростях (выше 4М) происходит серьезное выделение тепла за счет возрастающего сопротивления воздуха, а также формирование плазмы вокруг летящей ракеты. В таких условиях возникают две сложнейшие задачи: эффективное охлаждение конструкции, а также обеспечение нормальной работы системы наведения и электроники, несмотря на то, что ракету окружает плазма. Первая задача частично решается тем, что ракета проводит большую часть полета на высотах более 20−30 км, где плотность атмосферы заметно ниже. Вторая задача заметно сложнее, и доподлинно неизвестно, удалось ли её кому-то до сих пор решить. Те же американские проекты (по крайней мере те, о которых публично сообщалось) с этой задачей не справились. Американцы смогли успешно набирать необходимые скорости, но электроника изделий подводила каждый раз (когда проводились испытания гиперзвуковых глайдеров). Таким образом, некоторая неопределённость в этом компоненте пока остается — и это главный фактор, который может «поставить крест» на гиперзвуковых проектах на нынешнем уровне технологий. Тем не менее упорство, с которым работы проводят РФ, США и Китай, позволяют полагать, что все не безнадежно. Интересно, что, несмотря на тяжелые 1990-е годы, Россия фактически является лидером в области гиперзвука.

Испытания «предгиперзвуковой» крылатой ракеты Х-32 близятся к завершению

Кстати, все та же КТРВ, в состав которой входит МКБ «Радуга», уже создала крылатую ракету авиационного базирования, развивающую скорости, которые уже можно считать гиперзвуковыми. Речь идет о перспективном вооружении для модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М — ракете Х-32. По имеющимся данным, основной участок полета она будет выполнять на высоте 40 км, после чего она будет пикировать на свою цель. Дальность полета ракеты, предположительно, составит 1000 км, а скорость 4−5М (а это уже «начальные» гиперзвуковые скорости). Известно, что ракета находится на финальной стадии испытаний и скоро будет принята на вооружение. Вероятно, что Х-32 будет создана как в противокорабельной модификации, так и в качестве ракеты класса «воздух — поверхность». Она сможет стать «грозой» для американской системы ЕвроПРО. Вполне возможно, что Х-32 станет базисом для разработки более скоростных крылатых ракет будущего.