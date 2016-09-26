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Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в ближайшее время может занять в Госдуме должность председателя комиссии по контролю за доходами депутатов. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на источник в «Единой России».

«На пост председателя комиссии по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов предложат экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую», — рассказал источник.

Секретарь генсовета партии Сергей Неверов подтвердил сотрудникам СМИ эту информацию, назвав бывшего прокурора Крыма «профессионалом с безупречной репутацией».

24 сентября Наталья Поклонская сообщила, что готова выполнять все те задания, которые доверит ей фракция.

Читайте подробнее: СМИ сообщили, чем Поклонская займется в Госдуме

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов отказался от мандата депутата петербургского парламента в пользу кресла в новом составе нижней палаты Федерального собрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 сентября в «Справедливой России».

Нилов 18 сентября одновременно баллотировался в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга, и по итогам голосования по партийным спискам получил право выбрать один из двух причитающихся ему мандатов. Выбор сделан в пользу федерального парламента.

Теперь место Нилова в Мариинском дворце получит Надежда Тихонова — племянница лидера «эсеров» Сергея Миронова. До последнего момента существовали сомнения, кто именно из ее однопартийцев окажется в ЗакСе, а кто — в Охотном ряду, так как на место в Государственной думе претендовал «третий номер» в думском списке петербургских «эсеров» — бывший член ЛДПР Денис Волчек.

В результате длительных партийных переговоров Олег Нилов вернется в Госдуму, Волчеку же думского мандата не достанется.

Ранее Сергей Миронов сам отказался от мандата петербургского парламента, аналогичные заявления написали единоросс Виталий Милонов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Читайте подробнее: «Эсеры» определились с распределением депутатских мандатов от Петербурга

Владимир Жириновский возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме VII созыва, решение принято на заседании фракции. Пост вице-спикера займет Игорь Лебедев. Комитет по международным делам возглавит Леонид Слуцкий, сообщает источник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛДПР также претендует еще на четыре комитета: по спорту, по промышленности, по общественным объединениям и религиозным организациям, по федеративному устройству и местному самоуправлению. На эти соответственно выдвигаются кандидатуры Михаила Дегтярева, Сергея Жигарева, Ярослава Нилова, Алексея Диденко.

Читайте подробнее: Леонид Слуцкий возглавит комитет Госдумы по международным делам

Председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, который с 5 октября решением главы государства возглавит Службу внешней разведки, обратился к жителям Ленинградской области, жители которой 18 сентября вновь избрали его в новый состав российского парламента. Текст обращения уходящего спикера 26 сентября опубликовал официальный сайт Госдумы.

Сергей Нарышкин объяснил избирателям, что предложение президента России возглавить СВР стало для него большой честью и знаком высокого доверия, а также возможностью «послужить нашей стране на стратегически важном направлении».

Однако обещания, которые давал Нарышкин жителям Ленобласти в ходе предвыборной кампании, не будут забыты. «Я попросил коллег, избранных в Государственную Думу, продолжить работу, которую я вёл в Ленинградской области в качестве депутата», — сообщил спикер Госдумы прежнего созыва.

Читайте подробнее: Нарышкин объяснился с избирателями Ленобласти в связи с уходом из Думы

Из 26 комитетов Госдумы «Единая Россия» получает половину — 13. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил депутат Владимир Васильев. «У нас будет 13 комитетов», — сообщил парламентарий.

Число комитетов оптимизировано, четыре комитета сокращены, констатировал Васильев, «для того, чтобы создать лучшие условия для работы».

Так, депутаты фракции «Единой России» возглавят объединенный комитет по государственному строительству, конституционному, гражданскому, уголовному, арбитражному, процессуальному законодательству, объединенный комитет по образованию и науке, объединенный комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, комитет по экологии и охране окружающей среды, объединенный комитет по транспорту и строительству, комитет по культуре, комитет по обороне, комитет по бюджету и налогам, по регламенту, организации работы Госдумы, комитет по охране здоровья, комитет по обороне, комитет по безопасности и противодействию коррупции, комитет по энергетике и комитет по делам национальностей.

Межфракционные консультации продолжатся 28 сентября, сообщил Васильев.

Читайте подробнее: Кандидаты от «Единой России» возглавят 13 комитетов Госдумы

Представители фракции КПРФ возглавят пять комитетов из 26 комитетов Госдумы VII созыва, в течение двух-трех дней фракция будет готова назвать фамилии своих претендентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам межфракционного совещания.

Прежде всего, кандидат от КПРФ возглавит комитет Госдумы по делам СНГ. «Мы принципиально выступали за возрождение Евразийского пространства, выступила, чтобы восстановились связи с родной Белоруссией, чтобы решить проблемы на Украине и все сделать, чтобы нынешние санкции, НАТОвский каток, который накатывается на наши страны, имел бы больший противовес», — отметил депутат.

Кандидат от КПРФ возглавит комитет по делам общественных организаций и религиозных объединений. «У нас есть редкий опыт работы на этом направлении, грамотные люди, которые давно занимаются этими проблемами», — указал он.

Также КПРФ отойдет и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. «Мы возглавим этот комитет, потому что у нас готов целый ряд законов, связанных с поддержкой семьи, образования, здравоохранения в целом, в том числе и в качестве новой пенсионной реформы», — пояснил коммунист.

КПРФ перешел и комитет Госдумы по аграрным вопросам. «По аграрной политике мы подготовили целый пакет материалов. Мы готовы не только предложить пакет законов, но и, возглавив комитет, попытаться провести те решения, которые действительно гарантируют нашей стране продовольственную безопасность», — заверил Зюганов.

Наконец, представитель от КПРФ возглавит комитет Госдумы по региональной политике. «У нас регионы все закредитованы, за них некому голову поднять, Дальний Восток — наша стратегическая задача. У нас есть реальные предложения, которые можно вносить в работу Думы с первых дней ее заседания», — привел аргументы Зюганов.

Читайте подробнее: Кандидаты от КПРФ возглавят 5 из 26 комитетов Госдумы

По итогам распределения постов руководства комитетов в Госдуме VII созыва фракции «Справедливая Россия» получила три комитета: по финрынку, по информационной политике и по ЖКХ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил журналистам депутат Михаил Емельянов.

«Были учтены все предложения, которые наша фракция высказывала накануне, мы хотели, чтобы наши представители возглавили комитет по ЖКХ, комитет по финансовым рынкам и комитет по информационной политике. Все эти пожелания учтены, и эти комитеты возглавят представители «Справедливой России», — рассказал он.

Комитет по ЖКХ возглавит Галина Хованская, «признанный авторитет в этой области», отметил депутат. «Комитет по финрынку возглавит Анатолий Аксаков, тоже сомнений в его профессионализме ни у кого нет, он зарекомендовал себя в этом качестве, уже много лет работая в Думе и не только в Думе, наконец, комитет по информационной политике возглавит Леонид Левин — тоже человек с большим опытом, который возглавлял этот комитет в предыдущем составе Думы», — пояснил Емельянов.

Читайте подробнее: Представители «Справедливой России» возглавят 3 комитета Госдумы

Обращения граждан о нарушениях в части оформления трудовых отношений на предприятиях предлагают сделать основанием для внеплановой проверки предприятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Башкирии.

Законопроект предусматривает, что одним из оснований для проведения внеплановой проверки может стать поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, информации от органов госвласти и местного самоуправления, профсоюзов и СМИ о фактах нарушения работодателями трудового законодательства в части неоформления с работниками трудовых отношений либо заключения гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения.

Читайте подробнее: Госдуме предлагают расширить основания для внеплановой проверки предприятий

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2017 год будет увеличен с 234 до 240 месяцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании официальных статистических данных об ожидаемой продолжительности предстоящей жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства. Закон будет распространен на застрахованных лиц, которым назначается в 2017 году накопительная пенсия.

Читайте подробнее: Законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии внесен в ГД

По итогам проведенных консультаций и переговоров фракции ЛДПР в седьмом созыве Госдумы удалось увеличить количество комитетов, которые будут занимать представители фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

«На сегодняшний день представители фракции будут претендовать на 5 наиболее ключевых комитетов Госдумы VII созыва», — подчеркнул депутат. Прежде всего, на комитет Госдумы по международным делам.

«Не один созыв мы пытались получить комитет по международным, мы будем предлагать палате назначить Слуцкого Леонида Эдуардовича. Я благодарю коллег по Госдуме VII созыва — они поддержали наше предложение. Комитет по международным делам отныне будет возглавлять представитель фракции ЛДПР», — сказал Лебедев.

По кандидатурам глав других комитетов еще будут проведены дополнительные обсуждения во фракции, добавил парламентарий.

Читайте подробнее: Кандидаты от ЛДПР возглавят 5 комитетов Госдумы

Тем временем в Кремле…

В Кремле не знают о якобы существующих планах по назначению главы «Росатома» Сергея Кириенко на должность первого замглавы администрации президента, который, как считается, курирует российскую внутреннюю политику. Об этом 26 сентября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как и самому Кириенко, мне об этом тоже ничего не известно», — сказал Песков.

По его словам, имя нового «куратора внутренней политики» взамен ушедшего в Госдуму Вячеслава Володина будет озвучено в ближайшее время: «Как вы знаете, естественно, мы никогда не анонсируем. Как только будет указ о назначении нового куратора внутриполитического блока, мы, соответственно, вас проинформируем. Я считаю, что, так или иначе, в ближайшие дни это будет».

Песков констатировал, что имя претендента на должность первого замглавы администрации президента будет объявлено максимум в начале октября: «Я думаю, что в любом случае можно сказать, что с большой долей вероятности в течение дней десяти, наверное, мы с вами увидим все необходимые указы президента, по логике».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин порекомендовал на пост спикера Госдумы первого замглавы администрации президента РФ Вячеслава Володина. В начале 90-х Вячеслав Володин работал на руководящих должностях в администрации Саратова. Впоследствии становился депутатом Госдумы III, IV и V созывов, а в период с февраля 2007 года по октябрь 2010 года являлся заместителем председателя Госдумы.

Читайте подробнее: Кремль объявит имя «куратора внутренней политики» в ближайшие дни