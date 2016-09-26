Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19 — 25 сентября стали: католики и православные обсудили вопросы соборности и первенства; что происходит с «ужасной кампанией» Хиллари Клинтон; Дональд Трамп обхаживает избирателей-католиков; Пекин ужесточает регулирование религиозной деятельности; в продолжении войны в Алеппо «подарочек» США; польские католики об итогах выборов в Государственную думу в России и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангел Дахау

В немецком городе Вюрцбург причислен к лику блаженных священник Энгельмар Унцайтиг из конгрегации Миссионеров Марианхилла, передает Radio Vaticana (Ватикан). Он погиб в 1945 году в нацистском концлагере Дахау в возрасте 34 лет. Отец Энгельмар родился в 1911 году на территории сегодняшней Чехии. Он мечтал отправиться миссионером по всему миру. В 1939 году Энгельмар был рукоположен во священники и избрал себе девиз «Если кто не хочет идти, я пойду!». Он нес пастырское служение в Австрии. Невзирая на опасности, в своих проповедях обличал нацистский режим, был арестован в 1941 году и депортирован в Дахау. В этом концлагере всего лишились жизни более 1000 священников и монахов, не только католиков, но и православных и протестантов. В лагере отец Энгельмар заботится об узниках, в первую очередь русских: он изучал русский язык, помогал им духовно и материально. Когда в лагере разразилась эпидемия тифа, и больных поместили в отдельный барак, никто не хотел туда заходить. Отец Энгельмар, верный своему девизу, отправился туда, чтобы оказать посильную помощь. Заразившись тифом, он умер 2 марта 1945 года. Новоблаженного Энгельмара Унцайтига называют мучеником милосердия и немецким Максимилианом Кольбе.

В итальянском городе Кьети завершилось пленарное заседание Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической и Православной церквями, которое прошло в «атмосфере братства, искренности и открытого диалога». Важным аспектом встречи была молитва: участники молились в кафедральном соборе Кьети, а в святилище Манопелло отслужили Божественную литургию. Итогом заседания стало одобрение документа, озаглавленного «Соборность и первенство в первом тысячелетии. На пути к общему пониманию служения церковному единству». Документ является результатом долгого пути, начатого в Равенне в 2007 году. В нем поясняется, как в Церкви первого тысячелетия осуществлялись соборность и первенство, и эта модель должна указать способ решения проблем, все еще существующих между католиками и православными. В ходе работы Смешанной комиссии было выявлено, что в первом тысячелетии, несомненно, Римский престол был признан первым в порядке Церквей, но это первенство всегда осуществлялось в контексте соборности. Комиссии предстоит теперь сформулировать точное значение этого первенства и способ его осуществления сегодня таким образом, чтобы оно стало подлинным служением единства Церквей.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) пишет об «ужасной кампании Хиллари Клинтон». Издание отмечает, что демократический кандидат в президенты рискует растерять все преимущества, полученные ею во время номинации на партийном съезде. И винить в этом она должна сама себя. Команда Клинтон пересматривает стратегию, делая акцент на группы избирателей, в частности сообщества инвалидов, латиноамериканцев, женщин, ухаживающих за стариками и больными, семей жертв вооруженного насилия. Конечно, демократический штаб может отобрать у Трампа голоса — в случае с инвалидами — ветеранов. Но есть нюанс. Президент США Барак Обама дважды эксплуатировал подобную стратегию, но у его команды хватило здравого смысла, чтобы обращаться к группам в социальных сетях, а не на первой полосе Washington Post. Обама говорил с американцами как с нацией в целом и во вторую очередь — как с членами таргетированных сообществ. Складывается впечатление, что политтехнологи Клинтон не знают таких понятий, как «национальная цель» или «общие идеалы». СМИ пишут о внутренних дискуссиях в ее штабе — похоже, что утечек в нем больше, чем в «Титанике». А у самой Хиллари главный посыл заключается в том, что Трамп «непригоден быть президентом». Допустим. Но ведь это ее единственное сообщение. Между тем, американцы не любят, когда им говорят, что они не могут голосовать за кого-то.

Кандидат в вице-президенты от Демократической партии, сенатор от Вирджинии Тим Кейн называет себя практикующим католиком, рассказывает National Catholic Register (Айрондэйл, США), однако его высказывания противоречат учению Католической церкви. Он поддерживает аборты и однополые браки, выступает за рукоположение женщин в священники. Епископ Провиденса Томас Тобин заявил изданию, что Кейн «имеет очень поверхностное и неполное знание о том, что говорит книга Бытия» в Библии. А епископ Ричмонда Фрэнсис ДиЛоренцо (прихожанином католической церкви Святой Елизаветы в епархии Ричмонда является сенатор Кейн) подчеркивает, что, несмотря на решения Верховного суда США о браке и недавние заявления участников предвыборной кампании, 2000-летнее учение Католической церкви о браке — союз одного мужчины и одной женщины — остается неизменным. Кэйн часто упоминает себя католиком как папа Франциск, отмечает епископ Тобин, но понтифик не принимает однополых «браков» и абортов. Он вовсе не «католик как Франциск», говорит монсеньор, он «католик как Джо Байден», — и это не очень хорошо.

Республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп назначил 33 видных консервативных католиков своими советниками, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Издание считает, что Трамп таким образом пытается привлечь голоса католических избирателей. Среди его новых советников — бывший сенатор-республиканец Рик Санторум, основатель Национального католического молитвенного завтрака Джозеф Селл (руководитель группы), основатель Domino’s Pizza и университета Ave Maria Том Монаган из Мичигана, президент группы против абортов Susan B. Anthony List Марджори Данненфелсер, губернатор штата Канзас Сэм Броунбэк, президент Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, бывший губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг, конгрессмен от штата Огайо Стив Шабо, бывший председатель Республиканской партии и экс-посол США в Ватикане Джим Николсон, давний лидер консерваторов Ричард Вигери.

Пекин ужесточает регулирование религиозной деятельности, отмечает в редакционной статье AsiaNews (Рим, Италия). Новый проект дополнен статьями, которые регулируют строительство культовых зданий и изваяний, использование Интернета, деятельность буддийских служителей культа (Тибет), а также католиков. Установлен штраф в размере до 200 тысяч юаней (более 27 тысяч евро) за «незаконную религиозную деятельность» или поездки за границу и паломничества без согласия правительства. Снова подтверждено, что всякая религиозная группа «должна придерживаться принципа независимости и самоуправления» и «не контролироваться внешними силами». Такая «китаизация» наносит удар по иностранцам, которых хотели бы пригласить работать в «религиозных школах» (семинарии, монастыри и так далее). Разрешение на наем экспатов может дать только Государственный департамент Совета по делам религий, а делает он это крайне неохотно. Многие китайские епархии сигнализируют нам, продолжает издание, что правительство подталкивает «неофициальных священников» (верных Риму) зарегистрироваться в правительственном учреждении. Обычно такая регистрация происходит через «Патриотическую ассоциацию», которая является органом управления так называемой китайской католической «независимой Церкви», что несовместимо с позицией Ватикана.

В Иордании состоялись парламентские выборы, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Среди 130 депутатов только 9 исповедуют христианскую веру, и это минимум того, что законодательство гарантирует христианскому меньшинству. При этом, отмечает иорданский викарий Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Марун Лаххам, ни один из христиан, которые были включены в списки исламистских партий, не смог выбраться. Система квот в Иордании предполагает, что каждая партия обязана предоставить место в избирательном списке, по крайней мере, одной женщине, одному христианину, черкесу и чеченцу. Вот почему некоторые христианские политики согласились баллотироваться от исламистских партий. Но избиратели их не поддержали. Издание также отмечает, что в парламент вернулись «братья-мусульмане», они получили 15 мест из 130. Законодательное собрание существенно обновилось: были переизбраны только 56 членов предыдущего состава.

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) связалось с мелькитским архиепископом Жаном-Клеманом Жанбартом, который сейчас находится в Алеппо. «Мы находимся под непрерывным огнем, ночи разрывают взрывы бомб и шум самолетов, — сказал монсеньор. — Невозможно отдохнуть, только Бог знает, что будет с людьми. Мы устали и отягощены этой абсурдной ситуацией». Вину за войну в Алеппо архиепископ возлагает на «подарочек» США, которые 17 сентября атаковали сирийскую военную базу, в результате чего погибли солдаты правительственной армии. Монсеньор недоумевает, как могли не знать американцы, кого они бомбят, у армии США есть же базовые станции и спутники в любом месте. Гораздо труднее понять, кто напал на гуманитарный конвой, который проезжал через район, контролируемым «повстанцами». Одно можно сказать наверняка, добавляет прелат, люди страдают дважды — от бомб и пропаганды противоборствующих сторон.

В Вене прошла научная конференция, собравшая католических, православных и шиитских богословов, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Ее организаторами выступили Общество Йоханнеса Месснера и Институт по вопросам религии и мира. Это первая встреча такого рода. Два представителя от мусульманской стороны — иранские шейхи Тахир Амини Голестани (президент Международного института мира и религий в Куме) и Мохамад Савади (профессор Аль-хикма института в Куме) заявили, что шиитский мир очень заинтересован в диалоге с христианством. В иранском обществе небольшое христианское меньшинство играет важную роль, подчеркнули оба шиитских богослова. Христиан отличает, среди прочего, очень высокий уровень образования. Впрочем, несмотря на хорошие отношения между мусульманским большинством и христианским меньшинством, еще есть возможности для улучшения их, подчеркнул Савади. Рассуждения о том, что христиане в Иране подвергаются преследованиям за свою веру, являются пропагандой Запада. Также ошибочно утверждается, что в стране преследуются принявшие христианство мусульмане, отметили шиитские богословы. Если власти и принимают какие-то меры в отношении таких людей, то не из-за смены веры, а ввиду их незаконных действий против государства или правительства.

Сергиевский православный институт в Париже возобновил свою работу, сообщает La Croix (Париж, Франция). 22 сентября он принял 40 новых студентов из Балкан, Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии — некоторые, правда, все ждут своих виз — и еще есть 350 студентов-заочников. Институт преодолел сложный этап, который был связан с конфликтом в 2015 году с архиепископом Телмисским Иовом (Геча), который до ноября прошлого года являлся управляющим Западноевропейским экзархатом Русских приходов от Константинопольского патриархата. «Мы использовали этот творческий отпуск, чтобы переосмыслить нашу миссию в контексте первоначальной цели», — говорит президент института, историк религии Жан-Франсуа Колозимо. Он видит свое учебное заведение как мост между Востоком и Западом и лабораторией единства между разделенными по историческим, этническим, культурным причинам Церквями. Хотя у него сейчас может появиться конкурент в лице центра, который в октябре этого года открывает во французской столице Русская православная церковь.

Polonia Christiana (Краков, Польша) анализирует итоги выборов в Государственную думу в России. Издание отмечает, что предсказуемо их выиграла партия Владимира Путина — «Единая Россия», которая получила конституционное большинство, что дает главе государства свободу действий и открывает ему путь для переизбрания на президентских выборах в 2018 году. Однако пассивность или нежелание избирателей из крупных городов, которых труднее контролировать, чем жителей малых городов и сел, может стать главным социальным барьером на пути победителей. Позиция России была и будет определяться ее экономическим потенциалом и человеческим капиталом. Отдельные технологические достижения последних лет, тем не менее не вызвали качественные изменения, способствующие конкурентоспособности среди современных государств. Без глубоких изменений, без симбиоза науки и экономики, Россия будет неуклонно терять свое экономическое значение. Восстановление позиций государства будет возможно, когда изменения произойдут не только в социально-экономической и демографической сферах, но с опорой на фундамент европейской цивилизации и моральных ценностей, что поможет затормозить рост социальных проблем и патологий. Такие изменения в стране не получатся без элит и контр-элит, которых не следует путать с людьми богатыми и олигархами. Для осуществления реальных реформ необходимо, чтобы 225 депутатов, избранных по одномандатным округами, стали партнерами для местной элиты, конечно, в контексте реалий президентской системы в России. Как новый-старый победитель намерен преодолеть эти проблемы, сегодня трудно предсказать. Однако не вызывает сомнений то, что благодаря полученному большинству, они свободны в проведении фундаментальных реформ в каждой области.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.