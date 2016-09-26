



Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика Украины

Ремонт

По состоянию на 26 сентября 2016 года в работе находятся 11 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Запорожская АЭС продолжает ремонтные работы на энергоблоках №№2, 4 (226, 61 сутки планового ремонта соответственно), кроме того, 20 сентября на средний ремонт был поставлен энергоблок №6. На станции сообщают, что ремонт продлится до 20 ноября. Плановые работы продолжаются на энергоблоке №4 Ровенской АЭС (41 сутки). У Южно-Украинской и Хмельницкой атомных станциях все блоки в работе. Суммарная мощность четырёх АЭС Украины (в работе) — 8890 МВт: 2760 МВт (ЗАЭС), 1770 МВт (РАЭС), 2350 МВт (ЮУАЭС), 2010 МВт (ХАЭС).

Энергоблок №1 ЗАЭС был снова введён в работу 21 сентября. Блок выработал 30-летний проектный ресурс, однако срок его работы был продлён до 23 декабря 2025 года. Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении работы энергоблока №2 намечено на начало октября 2016 года.

Российские специалисты встревожены этим: «…тревожит состояние атомных станций в Украине, там есть станции с реакторами-долгожителями. Если даже абстрагироваться от того, что там хотят провести масштабный эксперимент по замене российского топлива на американское, что само по себе опасно, то даже сами реакторы на украинских станциях уже давно требуют появления реакторных блоков нового поколения», — выразил мнение член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в комментарии российскому порталу НСН.

«В принципе, реакторы способны работать и больше 30 лет. В США, например, ряд блоков АЭС работают с середины 70-х. Ключевой вопрос — надлежащим ли образом выполнены все работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков. А так как работы по продлению сроков эксплуатации выполняются без разработчика станций — ОКБ «Гидропресс», то качество работ вызывает разумное опасение», — уточняет эксперт по вопросам энергетики Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

«Энергоатом»

Согласно обнародованной официальной статистике, украинские АЭС за январь-август 2016 года произвели 51,569 млрд кВт•ч электроэнергии. Это на 1,7% превышает плановый показатель для компании, однако на 10,4% меньше, чем было произведено за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, АЭС за 8 месяцев произвели 51,6% всей электроэнергии в стране.

За поставленную продукцию «Энергоатом» получил 25,990 млрд грн, что на 4% превышает финансовый показатель прошлого года.

Коэффициент использования установленной мощности украинских АЭС НАЭК составил 63,5%, что на 7,7% меньше, чем за январь-август 2015 года. Это связано с участившимися поломками энергоблоков (7 учётных нарушений за 8 месяцев, в 2015 году — 3; суммарная продолжительность пребывания энергоблоков в ремонтах — 1056 и 838 суток соответственно), а также с необходимостью продления их работы на сверхнормативный срок. В частности из-за этого мощнейшая из украинских АЭС — Запорожская — работает фактически на половинной загрузке.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский также считает ситуацию на ЗАЭС одной из ключевых проблем украинской энергетики: «У нас совершенно дикий разбаланс в сфере производства электроэнергии, плюс разбаланс по генерации. У нас проблемы с выходом из ремонтов в атомных энергоблоках. Прежде всего, на Запорожской атомной электростанции, что связано с задержкой по проведению плановых ремонтов… В конечном итоге у нас сложилась ситуация, когда прогнозный баланс производства и потребления электроэнергии был пересмотрен уже дважды. Мы имеем на сегодняшний день сокращение на 10 млрд КВт•ч», — посетовал эксперт во время пресс-конференции.

Для обеспечения этого производства «Энергоатом» в январе-июле закупил ядерного топлива на сумму 247 млн долл. Из них на оплату поставок российской корпорации ТВЭЛ приходится 180 млн долл, и 67 млн — на топливо компании Westinghouse.

Однако министр энергетики Украины Игорь Насалик недоволен текущими ценами на ядерное топливо и считает их завышенными. «Мы обсуждаем возможность объявления тендера, потому что, считаю, закупки урановой руды ведутся по завышенным ценам», — заявил он на заседании комитета Верховной рады по топливно-энергетическому комплексу.

В конце второй декады сентября на Украине завершили строительство 750 кВт ЛЭП, связавшей Ровенскую АЭС с киевским энергетическим кольцом, что позволит станции работать на полную мощность и в интересах всего энергорынка. До этого мощности РАЭС были «заперты» в западном регионе страны. Ввод в эксплуатацию этой ЛЭП несколько сгладит прохождение отопительного сезона на Украине.

Споры энергетиков

«Укрэнерго» (компания-оператор энергосистемы Украины) предложила «Энергоатому» (оператор АЭС Украины) сместить ремонты энергоблоков, запланированные на октябрь 2016-апрель 2017 гг. «Раньше уже, и нами в том числе, сформированы и доведены предложения по ремонтной кампании, по выработке «Энергоатомом» на четвертый квартал этого года и первый квартал следующего. Если «Энергоатом» примет наши предложения на четвертый квартал 2016 года и первый квартал 2017 года, мы сможем дополнительно получить 2 млрд кВт•час. Это изменение графиков ремонта трех блоков и недельное маневрирование в объеме до 500 МВт», — заявил на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Однако президент «Энергоатома» Юрий Недашковский отнёсся к идее резко отрицательно: «Как ввести недельное маневрирование на энергоблоках, которые для этого не предназначены? Эти понижения и повышения мощности на 500 МВт разрушили нам быстроходный генератор на третьем энергоблоке Ривненской АЭС. Мы его три месяца ремонтировали благодаря такой «блестящей» идее», — объяснил он журналистам в ответ на вопрос о предложении «Укрэнерго». Сдвигания графика ремонта энергоблоков в «Энергоатоме» также не планируют, по словам Недашковского, это, наоборот, приведёт к снижению выработки электроэнергии атомными станциями.

Однако на этом полемика двух глав компаний не закончилась. Всеволод Ковальчук в ответ обвинил атомщиков в увеличении аварийности на атомных станциях, из-за чего энергосистеме приходится замещать блоки АЭС тепловой генерацией. «Объём недоотпуска «Энергоатома» составлял почти 3000 МВт. Большую часть времени энергосистема недополучала 2000 МВт, а энергию приходилось компенсировать за счёт тепловой генерации… Однозначно, причиной этого является то, что два блока находятся в ремонте. Кроме того, дополнительно сожжено более двух млн тонн угля», — сказал чиновник. Относительно маневрирования мощностью энергоблоков Ковальчук заметил: «Что касается маневрирования, то вокруг него было очень много спекуляций, начиная с конца прошлого года. На самом деле, на Хмельницком блоке уже прошел первый этап работ по увеличению циклов маневрирования… В течение четырёх лет топливной компании можно нагружать и разгружать блок около 110 раз, соответственно 26−28 раз в год, то есть, каждые две недели блок может абсолютно спокойно снижать свою мощность на 30%. Это нормальный режим эксплуатации».

"Вместо того, чтобы идти по самому логичному, простому и надежному пути — вернуть энергосистему в первоначальное равновесное положение (обеспечить ТЭС углём, а АЭС просто модернизировать и продлевать сроки эксплуатации), чиновники решают маневрировать с помощью АЭС. При этом проведут ли все для этого необходимые модернизационные работы и будет ли маневрирование безопасным — не ясно. Нет понимания и того, кто будет оплачивать частые ремонты маневрирующих энергоблоков, и будет ли вся эта затея коммерчески выгодной», — разъясняет ситуацию эксперт Иван Лизан.

Между тем, в правительстве уверяют, что основным базовым сегментом энергетики является именно атомная энергетика. «На сегодняшний день атомщики обеспечивают более половины потребности электрической энергии для нашего государства. И задача правительства — максимально помогать и развивать атомную отрасль», — отметил вице-премьер Владимир Кистион.

Он подчеркнул, что развитие атомной отрасли является одним из элементов энергетической безопасности Украины и заявил, что развитие атомной энергетики даст возможность повысить эффективность энергетической отрасли в целом.

«Это дает возможность повысить эффективность работы энергетической отрасли, потому что мы все прекрасно понимаем, что стоимость электрической энергии, которая производится на мощностях атомной энергетики, одна из самых дешевых», — отметил Кистион.

Хранилище отработанного топлива

На Украине начали строительство хранилища ОЯТ, на создание которого ранее Bank of America предоставил кредит в размере 260 млн долл. «Для Украины строительство централизованного хранилища является стратегически важным, ведь это будет способствовать укреплению энергетической независимости и решит вопрос обращения с отработанным ядерным топливом в долгосрочной перспективе. Первые шаги в этом направлении Украиной уже сделаны. Процесс лицензирования ЦХОЯТ начался: теперь проводится государственная экспертиза по ядерной и радиационной безопасности», — рассказал журналистам руководитель Госатомрегулирования Сергей Божко. По словам Игоря Насалика, уже через 1,5 года хранилище будет введено в эксплуатацию.

К тому же на Украине рассчитывают на дальнейшую помощь мирового сообщества в укреплении безопасности ядерных объектов, заявил президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ОНН. «В этом году мы достигли важного этапа — завершения Плана действий ООН по Чернобылю и Декады восстановления и устойчивого развития регионов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Однако существует очевидная необходимость продолжения объединения международных усилий в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также в завершении соответствующих проектов».

Совместные проекты

Министр энергетики Игорь Насалик в комментарии порталу АСН прояснил сразу два спорных момента, касающихся совместных проектов. Напомним, летом министр энергетики дважды заявлял, что компания Westinghouse готова строить на Украине завод по фабрикации ядерного топлива. А вице-президент компании Азиз Даг дважды эти заявления опровергал. С третьей попытки Игорь Насалик наконец объяснил, что имел в виду: «Когда был в Америке, у меня был разговор с Westinghouse, которые сказали, что мы готовы на строительство ТВЭЛ, но не сами, чтобы здесь была какая-то финансовая сторона Украины, потому что [сам] никто не будет строить. И они подтвердили это — если вы определите, в каких пропорциях, вы также будете присутствовать, мы готовы строить».

Также министр уточнил информацию насчёт сотрудничества с Казахстаном и строительства завода по производству ТВС там: «Казахская сторона также сейчас строит завод ТВЭЛ, они строят его на Китай и готовы, чтобы мы тоже приняли участие и имели диверсификацию поставки».

Что же касается добычи урановой руды, то по словам Насалика, она будет вестись на территории двух стран, а заниматься этим будет совместное предприятие Украины и Казахстана: «Мы подготовили документы. Прибывают представители Казахстана для подписания меморандума о создании СП по добыче оксида урана как в Украине, так и в Казахстане», — сообщил министр во время круглого стола в Киеве.

«Сотрудничество Украины с Казахстаном в сфере производства ядерного топлива выглядит просто только на бумаге, — проясняет Иван Лизан. — Казахстан может покрыть потребности Украины в урановой руде, однако руда не тождественна топливу. Руду нужно добыть, а затем — обогатить, но у Казахстана нет обогатительных мощностей. Добыть уран в Казахстане без участия Росатома в лице его «дочки» — UraniumOne — будет очень трудно: компания владеет долями в 5 крупных урановых рудниках Казахстана. На этапе обогащения нужно будет прибегать к услугам «Росатома» или Urenco c Areva. Обогатить уран в ЕС будет дороже, чем в РФ не только из-за фактора логистики, но и по причине того, что в РФ обогатительная промышленность более развита.

Далее нужно превратить обогащённый уран в таблетки и начинить им ТВЭЛы. Опять же, ни у Киева, ни у Астаны, нет заводов по производству ядерного топлива и создать их за полгода-год невозможно. Просто смешать цирконий с ниобием не выйдет, равно как и заменить его нержавеющей сталью — нужны технологии. И решить эти проблемы деньгами нельзя — нужны технологии и кадры.

В общем, ситуация с урановым сотрудничеством Киева и Астаны ситуация уже напоминает поговорку про бумагу и овраги. Киев же не ищет лёгких путей и действует как мазохист: всё, что Украина сейчас пытается насобирать с миру по нитке, можно было бы получить от «Росатома», просто продолжив реализацию проекта по строительству завода по фабрикации ядерного топлива в Кировоградской области».

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