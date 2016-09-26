Такого дипломатического шоу в стенах ООН давно не наблюдалось. Когда постоянный представитель Сирии Башар Джаафари начал свое выступление, представители США, Великобритании и Франции покинули зал, где проходило экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Хотя собрание это было созвано по их инициативе в связи с обострением ситуации в Алеппо, и позиция официального Дамаска им заведомо известна. А что, собственно говоря, заявил Джаафари? Он всего лишь грамотно диагностировал ситуацию.

Джон Керри

«Любое политическое решение может быть успешным, только если будут сформированы необходимые условия посредством активизации усилий по борьбе с терроризмом. Реальная война с терроризмом еще не началась», — сказал представитель Сирии. Правда, до него Вашингтон, Лондон и Париж попытались возложить на Москву ответственность за обострение ситуации в Алеппо, где сирийские правительственные войска ведут операцию против боевиков. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин подчеркнул в ответ, что наша страна, после того как США прибегали к тактическим уловкам, которые позволили террористам перегруппироваться и получить подкрепление, больше не согласится на одностороннее прекращение боевых действий в Сирии.

Еще один важный нюанс. Глава МИД России Сергей Лавров, который в Нью-Йорке «бежал» дипломатический марафон с госсекретарем США Джоном Керри, задался вопросом: «Зачем собирать чрезвычайное заседание?». И ответил, что «Запад не справляется со своими обязательствами», поэтому заседание было нужно, чтобы отвлечь внимание от бомбардировки под Дейр-эз-Зором. Помимо того, российский министр иностранных дел заявил, что «Москва будет требовать самого тщательного расследования атаки на гуманитарный конвой в Сирии». В итоге многие эксперты сейчас задаются вопросом, что мы наблюдаем в действиях американцев и их союзников на сирийском направлении — агонию или спектакль?

Напомним, что 9 сентября Лавров и Керри в Женеве вроде бы достигли соглашения о временном прекращении огня в Сирии. На днях Вашингтон согласился на публикацию только одного из пяти согласованных документов, в котором содержатся обязательства прекратить боевые действия в «день Д» на 48 часов и предусмотрена возможность продления, если в течение следующих за «днем Д» двух суток боевые действия не продолжатся. Также говорится о создании единого так называемого имплементированного центра по выработке дальнейших действий и описываются «специальные меры» в отношении дороги Кастелло под Алеппо — когда противоборствующие стороны отведут от нее вооружения, она станет «демилитаризованной зоной».

И что же? Британская газета Independent описывает дальнейший ход событий. Первое. Состоялось «вопиющие нарушение, когда американские самолеты, по-видимому, при поддержке британских дронов, нанесли удар по сирийской военной базе, в результате чего погибли 62 военнослужащих». Правда, чуть позже США признали свою «ошибку», упомянув заодно о соучастии Великобритании, которая не дала никаких объяснений и не принесла извинений. Второе. Был атакован вблизи Алеппо конвой ООН с гуманитарной помощью, что Вашингтон и Лондон приписали действиям России, не предъявив миру абсолютно никаких доказательств. В этой связи Independent спрашивает: «А не был ли «женевский план» с самого начала обречен на провал, как часть какого-то военного расчета?». И отвечает: «Неприятно признавать, но это правда, так как США и Россия не прошли тест на способность выстраивать союзнические отношения».

Произошло это, скорее всего, потому, что, по мнению многих экспертов, в Вашингтоне сохранили влияние силы с менталитетом «холодной войны», которые и нанесли удар по сирийской дипломатии госсекретаря Керри. Тем самым, создав ситуацию, при которой, по словам Чуркина, возвращение Сирии к миру стало почти невозможной задачей. Возможно, этот прогноз окажется верным, во всяком случае, до смены администрации в Белом Доме после президентских выборов в ноябре сего года. Хотя, конечно, этим сюжетом новая сирийская «интрига» не исчерпывается.

Как утверждает испанское издание Publico. es, срыв прекращения огня в Сирии «был запланирован, так как на Ближнем Востоке есть силы, которые уже начертили новые границы расчлененной Сирии и нацелены на ослабление Ирана». По утверждению издания, «прежде всего Пентагон, ЦРУ, затем Саудовская Аравия, Катар и Израиль выступают за широкомасштабную наземную операцию» и не заинтересованы в сирийском урегулировании по сценарию Лаврова — Керри. Не стоит при этом забывать и об Анкаре, которая имеет свои приоритеты и, «не отказываясь от своих устремлений в отношении Алеппо, усиливает борьбу с курдами в Турции, Сирии и горной части Ирака».

В США и на Ближнем Востоке постоянно меняется баланс сил, появляются новые факторы, связывающие руки президенту Бараку Обаме и его госсекретарю Керри. Поэтому не стоит питать иллюзий относительно того, что американцы сейчас способны привести к новому мирному соглашению по Сирии. Что же касается России, то она только начинает свой региональный дипломатический маневр, закрепляя присутствие в Сирии и улучшая отношения с Египтом и Турцией. Но приведет ли это к поворотному моменту в балансе сил между Москвой и Вашингтоном на Ближнем Востоке, никто пока не знает.